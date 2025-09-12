Charlie Kirk, in un nuovo video il sospetto killer in fuga sul tetto di una scuola
(Adnkronos) - Un nuovo video diffuso dal Dipartimento della Pubblica sicurezza dello Utah mostra il sospetto dell'omicidio di Charlie Kirk mentre corre sul tetto di un edificio scolastico e si dirige successivamente verso un'area boschiva, dove le autorità hanno poi ritrovato l'arma del delitto. Nel filmato, il sospetto appare prima nell'angolo in alto a sinistra del tetto, quindi si sposta dietro una parte sopraelevata dell'edificio e raggiunge l'angolo opposto, per poi calarsi da alcuni metri sul prato, lasciando impronte di mani, possibili tracce di dna, e di scarpa. Gli investigatori ritengono che indossasse scarpe da ginnastica, ha precisato il commissario del Dps, Beau Mason, in una conferenza stampa. Dopo essere sceso, il sospetto attraversa un prato vicino a un parcheggio e si rifugia nella zona boschiva dove è stata rinvenuta l'arma. L'Fbi ha diffuso ieri le foto del presunto assassino e ha offerto una ricompensa di 100mila dollari a chiunque abbia informazioni che possano condurre al suo arresto. "Chiediamo al pubblico di aiutarci a identificare questa persona d'interesse", la richiesta dell'Fbi. I federali hanno quindi fatto sapere che è stato ritrovato un ''fucile ad alta potenza'', che si ritiene sia l'arma usata per uccidere l'attivista. Nel corso di una conferenza stampa, l'agente speciale responsabile dell'ufficio locale dell'Fbi di Salt Lake City, Robert Bohls, ha spiegato che l'arma è stata ritrovata in una zona boschiva vicina all'università dello Utah dove Kirk è stato assassinato. "Abbiamo recuperato quella che riteniamo essere l'arma utilizzata nella sparatoria di ieri. Si tratta di un fucile ad alta potenza'', ha spiegato. L'Fbi sta inoltre esaminando ''l'impronta di una scarpa e l'impronta del palmo di una mano'' che potrebbero appartenere al killer, ha detto ancora Bohls. Inoltre "stiamo esaminando attentamente le segnalazioni - ha detto Bohls -. Stamattina ne abbiamo ricevute più di 130". Gli investigatori avrebbero trovato munizioni incise con espressioni legate all’ideologia transgender e antifascista nel fucile da caccia calibro .30 che sarebbe stato usato per uccidere Kirk, rivelano fonti al Wall Street Journal, secondo cui l’arma, un modello datato, è stata rinvenuta avvolta in un asciugamano, con un bossolo esploso ancora in canna e tre cartucce inesplose nel caricatore. Secondo fonti interne alle forze dell’ordine, i proiettili riportavano scritte di natura politica. Un funzionario del Dipartimento di Giustizia ha però invitato alla cautela, precisando che l’indagine è ancora nelle fasi preliminari e le munizioni sono in corso di esame. Al momento dell’agguato, Kirk stava dialogando sul palco con uno studente a proposito delle sparatorie di massa compiute da persone transgender. Il killer di Charlie Kirk ''si è mimetizzato bene'' tra gli studenti dell'Università dello Utah perché ''sembra essere in età universitaria'', ha quindi dichiarato in conferenza stampa Beau Mason, commissario del Dipartimento di pubblica sicurezza dello Utah, spiegando che c'è ''un buon video'' che ritrae il sospetto omicida. ''Siamo fiduciosi nella nostra capacità di rintracciare quell'individuo", ha aggiunto. Le autorità dello Utah sono ''riuscite a tracciare i movimenti del killer a partire dalle 11.52'' quando ''il soggetto è arrivato nel campus'' dell'università, ha detto ancora, spiegando che ''abbiamo seguito i suoi movimenti all'interno del campus, attraverso le scale, fino al tetto, lungo il tetto, fino al luogo della sparatoria''. Inoltre ''dopo la sparatoria, siamo riusciti a seguire i suoi movimenti mentre si spostava dall'altra parte dell'edificio, saltava giù e fuggiva dal campus verso un quartiere", ha aggiunto. Si ritiene che l'assassino abbia sparato un solo colpo da un tetto vicino al cortile del campus dove stava parlando. "Non è possibile fornire ulteriori chiarimenti per proteggere l'integrità della nostra indagine", hanno affermato le autorità. Un video ripreso da un partecipante pochi istanti dopo che Kirk è stato colpito mostra una figura che si abbassa mentre corre sul tetto del Losee Center, un edificio proprio di fronte a dove era seduto l'attivista quando è stato colpito (VIDEO). Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intanto confermato che parteciperà al funerale di Charlie Kirk. "Mi hanno chiesto di partecipare e penso di avere l'obbligo di farlo", ha detto Trump parlando con i giornalisti alla Joint Base Andrews. Il funerale dovrebbe svolgersi in Arizona il prossimo fine settimana, con i dettagli che saranno annunciati dalla famiglia di Kirk. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
