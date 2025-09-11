Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
11 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Così corrono gli spermatozoi, scoperte due proteine vitali per la fertilità

Così corrono gli spermatozoi, scoperte due proteine vitali per la fertilità

|11 Settembre 2025

(Adnkronos) - Cosa accende il motore degli spermatozoi? Cosa li rende capaci di muoversi agilmente con l'aiuto delle codine e nuotare fino alla meta? Un team di scienziati ha provato a decifrare il 'codice' del loro movimento e ha scoperto due proteine ​​vitali per la fertilità maschile.  Nel dettaglio, i ricercatori dell'università di Osaka in Giappone, autori di uno studio pubblicato su 'Nature Communications', hanno puntato la loro attenzione sulle proteine ​​Cfap91 ed Efcab5. Dal loro lavoro emerge infatti che sono cruciali per la motilità degli spermatozoi e che la perdita di funzione di una di queste proteine ​​riduce la fertilità maschile nei topi. Esistono molte potenziali cause di infertilità e può essere difficile individuare con certezza il problema quando una coppia ha difficoltà a concepire, spiegano gli esperti, che cominciano ad aggiungere un nuovo pezzetto alla composizione di questo puzzle, identificando le due proteine chiave. Gli spermatozoi - illustrano gli autori - sono spinti dai flagelli, che sono simili a lunghe fruste il cui movimento li spinge in avanti. Gli spermatozoi con flagelli che non funzionano molto bene non viaggiano rapidamente o in modo efficiente, quindi hanno meno probabilità di portare a una gravidanza. Ed è chiaro che qualsiasi cosa influisca sulla funzione dei flagelli può causare infertilità maschile. "La struttura del flagello dello spermatozoo è piuttosto complessa", afferma l'autore principale dello studio, Haoting Wang. "La proteina Cfap91 è stata implicata nell'infertilità maschile umana, ma non è chiaro il motivo per cui abbia questo effetto". Per esplorarne il ruolo nello sviluppo e nella funzione degli spermatozoi, i ricercatori hanno generato topi che non esprimevano questa proteina. I ricercatori hanno poi riespresso Cfap91 negli stessi topi per capire con quali altre proteine ​​interagisce. Hanno quindi utilizzato una tecnica chiamata 'proximity labeling' per identificare ulteriori proteine ​​correlate negli spermatozoi completamente sviluppati.  "I risultati sono stati molto chiari", spiega Haruhiko Miyata, autore senior. "Non solo i topi 'knockout' per Cfap91", cioè con la proteina 'spenta', "presentavano una formazione alterata del flagello degli spermatozoi, ma presentavano anche infertilità maschile". Quando Cfap91 è stato riespresso nei topi, i ricercatori hanno scoperto che interagiva con proteine ​​radiali note. Inoltre, l'analisi ha mostrato che Efcab5 è una proteina prossimale a Cfap91 che contribuisce a regolare il movimento degli spermatozoi. "I nostri risultati dimostrano che Cfap91 influenza la fertilità maschile perché funge da impalcatura per l'assemblaggio dei raggi radiali", con cui sono strutturati i flagelli. "Inoltre, abbiamo dimostrato che la proteina Efcab5, presente nelle vicinanze, è fondamentale per il controllo del movimento specializzato degli spermatozoi", chiarisce Haoting. I risultati dello studio evidenziano la complessità della struttura degli spermatozoi negli esseri umani e il suo contributo alla fertilità maschile. Comprendere il funzionamento di queste proteine ​​aiuta a comprendere l'infertilità maschile e potrebbe contribuire allo sviluppo di nuovi target diagnostici.  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Finale Emilia, sabato 13 settembre inaugura la nuova palestra di via Monte Grappa
La novità
Finale Emilia, sabato 13 settembre inaugura la nuova palestra di via Monte Grappa
Appuntamento alle ore 11.00. Verrà intitolata alla memoria del dirigente sportivo Bartolomeo Cavallari
Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
Il caso
Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
Alla scuola primaria "Alighieri", spiega il genitore, "la sorveglianza dei bambini che usufruiscono del servizio mensa viene affidata a personale esterno"
Partita Modena-Bari, cambia la viabilità in zona stadio
Da sapere
Partita Modena-Bari, cambia la viabilità in zona stadio
Sabato 13 settembre divieti di transito e sosta in piazza Tien An Men, nei viali Monte Kosica, Montecuccoli, Fontanelli e in zona Stazione
Sport e divertimento, a Cavezzo sabato 13 settembre torna "Wambinopoli"
L'iniziativa
Sport e divertimento, a Cavezzo sabato 13 settembre torna "Wambinopoli"
Appuntamento dalle 15.30 alle 18.30, presso il campo polivalente di Ponte Motta, adiacente al sito WAM Group
Nanotecnologie contro il glioblastoma, ricercatrice Unimore premiata dall’Università Italo-Francese
Il riconoscimento
Nanotecnologie contro il glioblastoma, ricercatrice Unimore premiata dall’Università Italo-Francese
Riconoscimento per la tesi di dottorato della dott.ssa Arianna Rinaldi, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Vita
Soliera, al via il progetto "Percorsi di armonia per corpo e mente"
Vestiti, usciamo
Soliera, al via il progetto "Percorsi di armonia per corpo e mente"
Cinque appuntamenti in città, in collaborazione con Arci
Raptor Engineering tira i dadi al Mugello nell’Italiano GT Endurance
Sport
Raptor Engineering tira i dadi al Mugello nell’Italiano GT Endurance
In lizza per la corona GT Cup II, nella finalissima del Tricolore 2025 il team modenese si gioca il tutto per tutto con le due Porsche 911 GT3 Cup
Anna Rita Gallicchio alla direzione di Confagricoltura Emilia-Romagna, succede a Guido Zama
La novità
Anna Rita Gallicchio alla direzione di Confagricoltura Emilia-Romagna, succede a Guido Zama
La nomina è stata ufficializzata a Bologna dal presidente di Confagricoltura Emilia-Romagna, Marcello Bonvicini
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Camorra, traffico di droga ed estorsione: 88 misure cautelari in 5 regioni
Camorra, traffico di droga ed estorsione: 88 misure cautelari in 5 regioni
Dopo i nubifragi torna il sole, ma non per molto: le previsioni meteo
Dopo i nubifragi torna il sole, ma non per molto: le previsioni meteo
Matilda De Angelis compie oggi 30 anni, da Bologna a Hollywood sempre sé stessa
Matilda De Angelis compie oggi 30 anni, da Bologna a Hollywood sempre sé stessa
Maltempo, notte di paura ad Alcamo: strade come fiumi in piena
Maltempo, notte di paura ad Alcamo: strade come fiumi in piena
MotoGp, si corre a Misano: programma, orari e dove vedere Gran Premio di San Marino in chiaro
MotoGp, si corre a Misano: programma, orari e dove vedere Gran Premio di San Marino in chiaro
De Giorgi lancia l'Italvolley verso i Mondiali: "Egoisti per vincere, confermarsi al top non è scontato"
De Giorgi lancia l'Italvolley verso i Mondiali: "Egoisti per vincere, confermarsi al top non è scontato"
Così corrono gli spermatozoi, scoperte due proteine vitali per la fertilità
Così corrono gli spermatozoi, scoperte due proteine vitali per la fertilità
Omicidio Kirk, continua la caccia al killer. Trump: "Giorno buio per l'America"
Omicidio Kirk, continua la caccia al killer. Trump: "Giorno buio per l'America"
Droni russi su Polonia, Tricarico: "Incidente? Ipotesi ardua, drone è lento e pilotato"
Droni russi su Polonia, Tricarico: "Incidente? Ipotesi ardua, drone è lento e pilotato"
Serata show di Sky per il lancio della nuova stagione delle Coppe Europee tra glamour e talent
Serata show di Sky per il lancio della nuova stagione delle Coppe Europee tra glamour e talent
Sindrome da rientro e maltempo, sonno interrotto e ansia i sintomi più comuni: cosa fare
Sindrome da rientro e maltempo, sonno interrotto e ansia i sintomi più comuni: cosa fare
Ue, von der Leyen a Strasburgo invoca unità: "Lunga vita all'Europa"
Ue, von der Leyen a Strasburgo invoca unità: "Lunga vita all'Europa"
Droni russi sulla Polonia, Varsavia: "Non è stato un incidente, Cremlino si prende gioco di Trump"
Cronaca
Droni russi sulla Polonia, Varsavia: "Non è stato un incidente, Cremlino si prende gioco di Trump"
Charlie Kirk ucciso, ipotesi cecchino sul tetto: il video
Charlie Kirk ucciso, ipotesi cecchino sul tetto: il video
Charlie Kirk, omicidio all'università dello Utah: il momento dello sparo in un video
Charlie Kirk ucciso, Meloni: "Ferita profonda per la democrazia"
Charlie Kirk ucciso, Meloni: "Ferita profonda per la democrazia"
Kirk ucciso, il mistero dei tweet sospetti: "Alla Utah University succederà qualcosa di grosso"
Kirk ucciso, il mistero dei tweet sospetti: "Alla Utah University succederà qualcosa di grosso"
Chi era Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso alla Utah University
Chi era Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso alla Utah University
Sparatoria alla Utah University, ferito l'attivista di destra Charlie Kirk
Sparatoria alla Utah University, ferito l'attivista di destra Charlie Kirk
Torna Laura Pausini: nuovo singolo, album e tour al via dalla Spagna
Torna Laura Pausini: nuovo singolo, album e tour al via dalla Spagna

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Ricorso Uap al Tar Lazio su farmacia dei servizi, il 2 dicembre fase finale
Ricorso Uap al Tar Lazio su farmacia dei servizi, il 2 dicembre fase finale
Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita
Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita
Glioblastoma, anticorpo rallenta progressione e riduce iperattività cerebrale
Glioblastoma, anticorpo rallenta progressione e riduce iperattività cerebrale
In Europa aumentano suicidi, psichiatra Pompili: "Italia ha tassi più bassi ma serve più cultura"
In Europa aumentano suicidi, psichiatra Pompili: "Italia ha tassi più bassi ma serve più cultura"
Giornata prevenzione suicidio, alert neuropsichiatri su autolesionismo in adolescenti
Giornata prevenzione suicidio, alert neuropsichiatri su autolesionismo in adolescenti
Alzheimer, allo studio esame del sangue per aiutare diagnosi precoce
Alzheimer, allo studio esame del sangue per aiutare diagnosi precoce
Dallo scudo penale alle violenze "piccoli passi", medici pronto soccorso chiedono svolta
Dallo scudo penale alle violenze "piccoli passi", medici pronto soccorso chiedono svolta
In Italia quasi 1,5 milioni con demenza, le associazioni: "Famiglie lasciate sole"
In Italia quasi 1,5 milioni con demenza, le associazioni: "Famiglie lasciate sole"
Veronika-Lucia Ocone vende 'Guerrierò', l'irriverente campagna di Famiglie Sma
Veronika-Lucia Ocone vende 'Guerrierò', l'irriverente campagna di Famiglie Sma
Iss: "Non bere in gravidanza, 1 solo bicchiere può cambiare una vita"
Iss: "Non bere in gravidanza, 1 solo bicchiere può cambiare una vita"
Salute: a Milano settimana del cuore, appello esperti 'proteggerlo fin da bimbi'
Salute: a Milano settimana del cuore, appello esperti 'proteggerlo fin da bimbi'
Salute, Viatris ottiene la Certificazione Great Great Place to Work in Italia
Salute, Viatris ottiene la Certificazione Great Great Place to Work in Italia

Sul Panaro on air

    • WatchRainbow Bike Pride, biciclettata a staffetta tra i Comuni del Sorbara
    • Watch350 chilometri sul trattore per arrivare alla Sagra di San Biagio
    • Watch"Io bambino zero", serata caso Veleno sulla pedofilia nella Bassa Modenese a San Felice sul Panaro

    • ATTUALITÀ

    NetApp: "L’infrastruttura intelligente dei dati è la chiave dell’IA. Italia strategica"
    NetApp: "L’infrastruttura intelligente dei dati è la chiave dell’IA. Italia strategica"
    Aprilia Racing in visita a Brembo: eccellenza italiana a confronto alle porte di Misano
    Aprilia Racing in visita a Brembo: eccellenza italiana a confronto alle porte di Misano
    BMW Boxer Week 2025: la nuova era del boxer bicilindrico
    BMW Boxer Week 2025: la nuova era del boxer bicilindrico
    BYD SEAL 6 DM-i Touring debutta allo IAA Mobility 2025
    BYD SEAL 6 DM-i Touring debutta allo IAA Mobility 2025
    IFA 2025: successo globale per l'innovazione e la tecnologia a Berlino
    IFA 2025: successo globale per l'innovazione e la tecnologia a Berlino
    Sostenibilità, Il 'bosco del Molino': la 'strada' verso la farina Co2 free di Agugiaro & Figna
    Sostenibilità, Il 'bosco del Molino': la 'strada' verso la farina Co2 free di Agugiaro & Figna
    Stiga BC 700e vs GT 300e: confronto tra decespugliatore e tagliabordi a batteria
    Stiga BC 700e vs GT 300e: confronto tra decespugliatore e tagliabordi a batteria
    Al via la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori con Net
    Al via la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori con Net
    Apple Watch SE 3, più funzioni e prestazioni a un prezzo accessibile
    Apple Watch SE 3, più funzioni e prestazioni a un prezzo accessibile
    AirPods Pro 3: novità su cancellazione del rumore, comfort e funzioni fitness
    AirPods Pro 3: novità su cancellazione del rumore, comfort e funzioni fitness
    Apple Watch Series 11: più sottile e con il nuovo monitoraggio della qualità del sonno
    Apple Watch Series 11: più sottile e con il nuovo monitoraggio della qualità del sonno
    Ecovacs Robotics, Danny An: "Innovazione guidata dagli utenti per semplificare la vita di milioni di famiglie"

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    La solidarietà
    Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
    Alcuni professionisti della Chirurgia della mano del Policlinico di Modena hanno partecipato ad una missione umanitaria organizzata da GICAM
    Salute
    Cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato
    Si tratta del primo trapianto da donatore a cuore fermo con prelievo da fuori regione
    Amici animali
    A Nonantola recuperata la maialina che si era persa
    Si chiama Flora, è pacifica e tranquilla e dopo ave girato per le campagne in lunga e in largo è stata presa in carico di volontari de Il Pettirosso

    Curiosità

    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari

    chiudi