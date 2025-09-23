Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
23 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Covid, diramata circolare per i vaccini: dove si potrà fare richiamo e come prenotare

Covid, diramata circolare per i vaccini: dove si potrà fare richiamo e come prenotare

|23 Settembre 2025

(Adnkronos) - E' stata diramata l'attesa circolare del ministero della Salute con le indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale-invernale 2025/2026 anti Covid. I nuovi vaccini sono aggiornati per la variante Sars-CoV-2 LP.8.1 ed "è possibile la co-somministrazione" con altri vaccini (con particolare riferimento al vaccino antinfluenzale), fatte salve eventuali specifiche indicazioni d'uso o valutazioni cliniche". Il documento si basa sulle "più recenti evidenze scientifiche" e "i documenti emanati da Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Agenzia europea per i medicinali (Ema), Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e Agenzia italiana del farmaco (Aifa)" e indica i gruppi a cui sarà indirizzata l'offerta.  Tenuto conto dell'attuale quadro epidemiologico, si spiega nella circolare, "la campagna nazionale 2025/2026 di vaccinazione autunnale-invernale anti Covid-19 si avvarrà dei vaccini adattati alla variante LP.8.1". La dose di richiamo "è annuale" e l'aver contratto un'infezione da Sars-CoV-2, anche recente, dopo il precedente richiamo, "non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione".   Una dose di richiamo del vaccino LP.8.1 aggiornato verrà offerta attivamente alle categorie indicate in un allegato del documento, nel quale di entra nel dettaglio dell'elenco dei gruppi a cui viene raccomandata l'iniezione scudo: persone di età pari o superiore a 60 anni, ospiti delle strutture per lungodegenti; donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo 'post-partum' comprese le donne in allattamento; operatori sanitari e sociosanitari e studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione; persone dai 6 mesi ai 59 anni di età compresi, con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di Covid grave.  Nel documento si chiede anche "la collaborazione dei medici, nel valutare i casi nei quali possa sussistere l'indicazione alla vaccinazione" al di là dell'elenco indicato. E si ribadisce "l'importanza della valutazione del rapporto benefici/rischi al fine di stabilire l'eleggibilità alla vaccinazione, garantendone l’offerta gratuita". La vaccinazione viene consigliata anche a familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità, ferma restante la possibilità di accedervi gratuitamente. In fase di avvio della campagna, si precisa infine che la vaccinazione, pur rimanendo raccomandata per tutti i gruppi di persone indicati e disponibile anche per coloro che non rientrano nelle suddette categorie, "sarà prioritariamente somministrata alle persone di età pari o superiore a 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità, con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario, agli operatori sanitari e sociosanitari".  Tra i vaccini anti-Covid adattati a LP.8.1, già autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali Ema e dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa, "è nella disponibilità del ministero della Salute, in virtù del contratto in essere, il Comirnaty* LP.8.1" di Pfizer/BioNTech, "di cui è prossima la distribuzione alle Regioni e Province autonome". Nel documento un richiamo anche al tema del monitoraggio di eventuali effetti collaterali. "Si raccomanda - è l'invito - il rispetto dei principi delle buone pratiche vaccinali, la valutazione del rapporto benefici/rischi specifico per età e genere e l'attenzione nel segnalare tempestivamente qualsiasi sospetta reazione avversa al sistema di farmacovigilanza dell'Aifa". La circolare ricorda infine che "le sospette reazioni avverse ai farmaci, compresi i vaccini, possono essere segnalate sia dagli operatori sanitari che da ogni cittadino attraverso le modalità previste sul sito dell'Aifa".   Dove si faranno i richiami anti-Covid aggiornati alla variante LP.8.1 previsti per questo autunno-inverno? "Fermo restando il contributo ed il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione, si raccomanda alle Regioni ed alle Province autonome di implementare le opportune misure organizzative, con particolare riferimento alla collaborazione operativa dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, delle farmacie e della rete specialistica ospedaliera e territoriale incluse le strutture per lungodegenti, atte a garantire una maggiore offerta attiva della vaccinazione alle persone a rischio di sviluppare forme gravi della malattia, facilitando così la tempestiva adesione alle campagne vaccinali". Nel documento si raccomanda, inoltre, di rafforzare le attività di comunicazione e informazione e di rendere possibile ai cittadini la prenotazione della vaccinazione anti Covid "tramite piattaforma regionale online". Tali indicazioni, precisa il ministero, "potranno essere aggiornate sulla base dell'andamento epidemiologico, dell'acquisizione di nuove evidenze scientifiche e/o dell'eventuale aggiornamento dei vaccini a nuove varianti". ---salute/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Cimitero Massa Finalese, la protesta dei cittadini: "Salme intrappolate dal terremoto 2012"
Il caso
Cimitero Massa Finalese, la protesta dei cittadini: "Salme intrappolate dal terremoto 2012"
I mancati lavori di manutenzione provocano anche crolli in alcune strutture. Ma almeno il cancello di ingresso, che rimaneva da tempo aperto anche di notte, è stato riparato
A San Prospero e Medolla lanciata una petizione per avere un semaforo o una rotatoria all'incrocio tra Via Bosco, Via Roncaglio e la SP5
Punto
A San Prospero e Medolla lanciata una petizione per avere un semaforo o una rotatoria all'incrocio tra Via Bosco, Via Roncaglio e la SP5
E' un punto caldo per gli incidenti stradali, molti dei quali si concludono purtroppo con feriti. La frequenza con cui si verificano questi eventi secondo i residenti è allarmante
Il 12 ottobre in Emilia-Romagna la prima domenica “detox” digitale per gli adolescenti
L'iniziativa
Il 12 ottobre in Emilia-Romagna la prima domenica “detox” digitale per gli adolescenti
Una giornata dedicata alla disconnessione digitale e alla socialità: l’invito è a spegnere i telefoni e a riscoprire il piacere di stare insieme, all’aperto o nei luoghi pubblici delle città
Bidoni per pannolini e pannoloni, saranno con le serrature elettroniche a Nonantola
Servizi
Bidoni per pannolini e pannoloni, saranno con le serrature elettroniche a Nonantola
In questi giorni si stanno installando i nuovi dispositivi, accompagnati da cartelli informativi in inglese, rumeno e arabo
Un corso per imparare a vendere, rivolto alle donne del Sorbara, parte a ottobre
Lavoro
Un corso per imparare a vendere, rivolto alle donne del Sorbara, parte a ottobre
Proseguirà fino a novembre, è specializzato per chi pensa a una occupazione nella grande distribuzione
Approvata la nuova Legge Montagna, Casotti (Unione) e Corti (Lega): “un quadro organico per il futuro delle aree montane”
Politica
Approvata la nuova Legge Montagna, Casotti (Unione) e Corti (Lega): “un quadro organico per il futuro delle aree montane”
La legge istituisce la Strategia nazionale per la montagna italiana.
Ecco il programma del teatro di Bomporto, si parte il 3 ottobre
Vestiti
Ecco il programma del teatro di Bomporto, si parte il 3 ottobre
Reso noto il cartellone degli spettacoli fino a novembre
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

'Ndrangheta, maxi blitz contro cosca Piromalli: 26 arresti, in manette anche il boss
'Ndrangheta, maxi blitz contro cosca Piromalli: 26 arresti, in manette anche il boss
Droni avvistati negli aeroporti di Copenaghen e Oslo, scali chiusi e poi riaperti dopo ore. Zelensky: "E' stata la Russia"
Cronaca
Droni avvistati negli aeroporti di Copenaghen e Oslo, scali chiusi e poi riaperti dopo ore. Zelensky: "E' stata la Russia"
Covid, diramata circolare per i vaccini: dove si potrà fare richiamo e come prenotare
Covid, diramata circolare per i vaccini: dove si potrà fare richiamo e come prenotare
Milan-Lecce, oggi i sedicesimi di Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla
Milan-Lecce, oggi i sedicesimi di Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla
Chengdu, oggi finale Musetti-Tabilo: orario, precedenti e dove vederla
Chengdu, oggi finale Musetti-Tabilo: orario, precedenti e dove vederla
Onu, riflettori sulla Palestina a New York. Italia: "Sì a due Stati, no futuro per Hamas a Gaza"
Onu, riflettori sulla Palestina a New York. Italia: "Sì a due Stati, no futuro per Hamas a Gaza"
Allerta meteo arancione martedì 23 settembre in Lombardia, Veneto e Lazio
Allerta meteo arancione martedì 23 settembre in Lombardia, Veneto e Lazio
Charlie Kirk, da funerali emerge cammino per futuro del Maga. Anche per il dopo Trump
Charlie Kirk, da funerali emerge cammino per futuro del Maga. Anche per il dopo Trump
Caso Grillo Jr., Ciro e i tre amici condannati per lo stupro di gruppo in Costa Smeralda: la sentenza
Caso Grillo Jr., Ciro e i tre amici condannati per lo stupro di gruppo in Costa Smeralda: la sentenza
Assemblea Onu, oggi il dibattito generale: Trump incontra Zelensky e leader Ue
Assemblea Onu, oggi il dibattito generale: Trump incontra Zelensky e leader Ue
Paracetamolo in gravidanza, Trump lancia allerta per le future mamme: "Rischio autismo"
Paracetamolo in gravidanza, Trump lancia allerta per le future mamme: "Rischio autismo"
Pallone d'oro 2025, trionfa Dembelé. Premio Yashin a Donnarumma
Pallone d'oro 2025, trionfa Dembelé. Premio Yashin a Donnarumma
Onu, Macron: "La Francia riconosce la Palestina". Tajani: "Nessun futuro per Hamas a Gaza"
Onu, Macron: "La Francia riconosce la Palestina". Tajani: "Nessun futuro per Hamas a Gaza"
Jimmy Kimmel torna in tv, lo show di nuovo in onda
Jimmy Kimmel torna in tv, lo show di nuovo in onda
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cala e Pd fermo
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cala e Pd fermo
Serie A, oggi Napoli-Pisa - La partita in diretta
Serie A, oggi Napoli-Pisa - La partita in diretta
Monica Bellucci, le prime parole dopo rottura con Tim Burton: "Avrà sempre un posto nel mio cuore"
Monica Bellucci, le prime parole dopo rottura con Tim Burton: "Avrà sempre un posto nel mio cuore"
Warren Buffet fuori da Byd: come, dove e perché investe 'l'oracolo di Omaha'
Warren Buffet fuori da Byd: come, dove e perché investe 'l'oracolo di Omaha'
Processo Grillo jr, la sentenza: 8 anni a Ciro, Capitta e Lauria. Sei anni e mezzo a Corsiglia
Processo Grillo jr, la sentenza: 8 anni a Ciro, Capitta e Lauria. Sei anni e mezzo a Corsiglia
'Giorge Meloni' diventa un marchio in Cina, ecco il brand per abbigliamento e scarpe made in Pechino
'Giorge Meloni' diventa un marchio in Cina, ecco il brand per abbigliamento e scarpe made in Pechino

Rubriche

Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali

SALUTE

Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria
Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria
Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: "Un'emozione tornare a vivere"
Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: "Un'emozione tornare a vivere"
Malattie rare, esperta Gattoni: "Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla"
Malattie rare, esperta Gattoni: "Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla"
Malattie rare, Bastianello (Aisla): "Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla"
Malattie rare, Bastianello (Aisla): "Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla"
Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"
Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Amici obesi e Fiao: "Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1"
Amici obesi e Fiao: "Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1"
Malattie rare, Aisla: "In Lombardia una notte di luce per Giornata Sla"
Malattie rare, Aisla: "In Lombardia una notte di luce per Giornata Sla"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Consulenti lavoro, analisi delle nuove regole del Concordato preventivo biennale
    Consulenti lavoro, analisi delle nuove regole del Concordato preventivo biennale
    Silent Hill f, il ritorno dell’incubo che parla al subconscio
    Silent Hill f, il ritorno dell’incubo che parla al subconscio
    Inail e Artes 4.0 insieme per ridurre incidenti sul lavoro con Bando Bit
    Inail e Artes 4.0 insieme per ridurre incidenti sul lavoro con Bando Bit
    Ghiaccio "attivo" su Marte, i dati INGV svelano fenomeni glaciali recenti
    Ghiaccio "attivo" su Marte, i dati INGV svelano fenomeni glaciali recenti
    EcoFlow lancia le power station "Trail", energia portatile con ingombro e peso ridotto
    EcoFlow lancia le power station "Trail", energia portatile con ingombro e peso ridotto
    iPhone Fold, primi dettagli sul debutto del pieghevole di Apple
    iPhone Fold, primi dettagli sul debutto del pieghevole di Apple
    AI nelle aziende italiane: il 67% la adotta, ma solo il 15% è "a prova di futuro"
    AI nelle aziende italiane: il 67% la adotta, ma solo il 15% è "a prova di futuro"
    Apple Intelligence su Apple Watch, come funziona e su quali modelli
    Apple Intelligence su Apple Watch, come funziona e su quali modelli
    L'asteroide 1998 KY26 è più piccolo del previsto: la missione Hayabusa2 è a rischio?
    L'asteroide 1998 KY26 è più piccolo del previsto: la missione Hayabusa2 è a rischio?
    Cina, dalla ricerca alla realtà: svelata la tecnologia per costruire sulla Luna
    Cina, dalla ricerca alla realtà: svelata la tecnologia per costruire sulla Luna
    Turismo: da città del gioco a meta culturale, la nuova vita di Nova Gorica riparte da Go2025
    Turismo: da città del gioco a meta culturale, la nuova vita di Nova Gorica riparte da Go2025
    Vino: Masi inaugura Monteleone21, la cantina che diventa hub esperienziale
    Vino: Masi inaugura Monteleone21, la cantina che diventa hub esperienziale

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Le novità per la salute
    A Medolla per i donatori di sangue anche controlli gratuiti col dermatologo e per i genitali maschili
    La realizzazione di questi progetti si avvale del sostegno fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, a cui si aggiungono i contributi raccolti dai famigliari in memoria di Ornella Marchetti e devoluti ad Avis.
    La cerimonia
    Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
    Realizzato nel 1906 dall’architetto Gustavo Zagni e trasferito a Mirandola nel 1934, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento come edicola, accompagnando generazioni di cittadini. Rimasto inaccessibile dopo il sisma del 2012, torna oggi a nuova vita come spazio di incontro e convivialità.
    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.

    Curiosità

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

    chiudi