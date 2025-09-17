Dalla scomparsa alle ultime indagini, tutti gli eventi del mistero Maddie McCann
(Adnkronos) - Con la scarcerazione del principale sospettato Christian Bruckner, continua il mistero sul caso di Madeleine McCann, la bambina britannica scomparsa all'età di tre anni durante le vacanze con la famiglia nel sud del Portogallo nel 2007. Da allora i genitori si sono battuti con determinazione per ritrovare la figlia e scoprire la verità. Ecco una cronologia degli eventi. - 3 maggio 2007: Maddie scompare dall'appartamento dove sta trascorrendo le vacanze con i genitori e i fratellini minori, due gemelli, in un resort di Praia da Luz nell'Algarve, nel sud del Portogallo. Il padre e la madre, Kate e Gerry McCann, mettono i bambini a dormire e si recano a cena con alcuni amici in un vicino ristorante del comprensorio. Quando si affacciano in casa per vedere come stanno i figli, il lettino di Maddie è vuoto. Le ricerche di volontari, gli appelli disperati dei genitori in televisione e le indagini della polizia portoghese non danno nessun esito. - Settembre 2007: gli inquirenti portoghesi rivolgono i loro sospetti verso i genitori, ipotizzando che si siano disfatti del corpo della bambina dopo la sua morte per un incidente domestico. - Luglio 2008: la polizia portoghese chiude le indagini, senza aver trovato prove o indicazioni di quanto sia successo. - Gennaio 2009: I genitori di Maddie incaricano una task force di ex agenti di Scotland Yard di indagare sulla sorte della figlia. La campagna è finanziata da un uomo d'affari britannico. - Maggio 2009: I McCann fanno un nuovo appello pubblico per scoprire la verità tramite il talk show americano di Ophrah Winfrey. - Marzo 2011: i genitori di Maddie protestano invano contro il libro di un poliziotto portoghese secondo il quale la bambina non sarebbe stata rapita, ma sarebbe morta nella casa di vacanza. - Maggio 2011: Kate McCann pubblica un libro con la propria versione della vicenda. L'allora premier britannico David Cameron annuncia la riapertura delle indagini. - Aprile 2012: La polizia britannica suggerisce che Maddie potrebbe essere ancora viva. - Ottobre 2013: Le autorità portoghesi riaprono le indagini dopo la scoperta di nuove prove. Scotland Yard annuncia che ci sono 41 sospetti. - Giugno 2014: un'accurata ricerca degli inquirenti nel resort di Praia de Luz non porta ad alcuna nuova informazione. - April 2017: Scotland Yard rende noto che le indagini, affidate a quattro agenti, sono sempre aperte - Marzo 2018: Il ministero britannico dell'Interno stanzia nuovi fondi per l'indagine. - Aprile 2019: Goncalo Amaral, un poliziotto che un tempo ha seguito le indagini in Portogallo, rivela all'emittente australiana 9News che la polizia britannica indaga su "un pedofilo tedesco ora in carcere" che avrebbe rapito e forse ucciso la bambina. - 3 Giugno 2020: nel corso di una trasmissione della tv tedesca Zdf su casi irrisolti, l'ufficio federale tedesco della polizia criminale conferma che gli inquirenti sospettano un pregiudicato tedesco di 43 anni attualmente in carcere di aver ucciso Madeleine McCann. - Aprile 2022: la procura portoghese indica ufficialmente come sospettato numero uno il cittadino tedesco Christian Bruckner, che però nega qualsiasi coinvolgimento. - Maggio 2023: gli investigatori portoghese effettuano ricerche per tre giorni vicino al bacino idrico di Barragem do Arade , a circa 30 miglia da Praia da Luz. - Ottobre 2023: la polizia portoghese si scusa con i McCann affermando che le indagini non sono state condotte in modo accurato. - Ottobre 2024: Bruckner viene scagionato da un tribunale tedesco per reati sessuali non correlati, presumibilmente commessi in Portogallo tra il 2000 e il 2017. - Aprile 2025: il governo britannico approva un finanziamento di altre 100mila sterline per i detective di Scotland Yard che indagano sulla scomparsa di Maddie. - Maggio 2025: emerge che Bruckner verrà rilasciato a settembre di questo stesso anno o, se non pagherà la penale, all'inizio del 2026. - 3 Giugno 2025: la polizia portoghese e quella tedesca conducono nuove ricerche tra Praia da Luz e Lagos, i luoghi in cui alloggiavano i McCann e gli indirizzi collegati a Bruckner, ma senza risultati. - 16 Settembre 2025: la polizia tedesca scarcera Christian Brueckner, il principale sospettato nella scomparsa della bimba. L'uomo, un cittadino tedesco di 48 anni, era detenuto a Sehnde, vicino Hannover, riconosciuto colpevole nel 2019 dello stupro di una 72enne americana in Portogallo. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
- Finale Emilia, arrestato 33enne condannato per una serie di reati contro il patrimonio
- Mirandola, cinque platani malati saranno abbattuti in via Gramsci, via Circonvallazione e viale 5 Martiri
- Mirandola, maltrattamenti, richieste di denaro e minacce di morte ad una 78enne: rinviati a giudizio figlia, genero e nipote
- Salute Mentale adulti Area Nord, il nuovo direttore della Struttura complessa è Giancarlo Gibertoni
- Qualità dell’aria, a Finale Emilia i risultati delle rilevazioni del laboratorio mobile Arpae non evidenziano criticità
- "Patto per il Nord": "Volontariato mirandolese, una ricchezza da sostenere insieme"
- Alla guida con tasso alcolemico quattro volte oltre il consentito, causa un incidente: ferito 50enne
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
La buona notizia
L'avvenimentoSan Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
CuriositàArrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
IstruzioneCarpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio.
Curiosità
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
CuriositàIl futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
Il ricordoL'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
"Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"