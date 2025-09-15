Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Dall'inferno di Gaza a una speranza a Milano, storia di Taghred e Youssef

(Adnkronos) - Era il 5 febbraio 2024 quando mamma Taghred, oggi 31enne, avvocato di Gaza, arrivava con le sue tre figlie all'ospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano, a bordo di un'ambulanza dai cui finestrini si intravedevano dei palloncini rosa e blu. Insieme alla madre allora 53enne, anche lei bisognosa di cure, la donna faceva parte di uno dei primi gruppi di palestinesi della Striscia di Gaza evacuati per motivi medici e accolti dall'Italia. Alle sue spalle il dramma del conflitto, testimoniato dalle ferite sulla sua pelle e su quella delle sue bambine. E' passato oltre un anno e mezzo da allora, e le ferite ci sono ancora. Taghred solleva la manica della maglia e si intravede una lunga cicatrice, non ancora completamente guarita, che da sopra il polso si inerpica lungo il braccio. Il percorso di cure non è ancora finito: "Il mese scorso sono stata operata per rimuovere la placca", dice all'Adnkronos Salute. "Nei prossimi giorni anche la mia figlia maggiore sarà operata, e così anche mia madre", spiega. Oggi Taghred, però, sorride. E al suo fianco c'è anche il marito Youssef, 32 anni, fra i primi papà a potersi ricongiungere con la propria famiglia, dopo un lungo anno e mezzo di attesa in un campo profughi fatiscente a Khan Yunis.  Le loro bambine - Maryam di 8 anni, Zena di 6 e Rima di 3 - stanno giocando in strada insieme ad altri bimbi. Ieri la famiglia era in via Arquà, in occasione di un evento di quartiere organizzato dall'associazione Bellarquà. Vicino a loro c'è un'installazione con barchette di carta colorate, 'barchette per Gaza'. Una banda musicale suona e invoca "Palestina libera". Youssef ha in mano un telefonino, sullo schermo scorrono le immagini della sua vita di prima: foto di gruppo, foto di lui che stringe fra le mani una targa. Ha perso oltre 10 chili. E racconta: "Ho studiato informatica per 5 anni, e lavoravo in un'organizzazione benefica turca che si prende cura dei bambini di Gaza con bisogni speciali, che hanno perso i genitori". Ora cerca un impiego in Italia. "Parlo inglese e imparerò anche l'italiano. Sono disposto a fare qualsiasi cosa pur di garantire una vita dignitosa alle mie figlie", è il suo appello. "Vivevamo a Gaza City, Al-Nasr, vicino all'ospedale Al-Shifa - ripercorre Taghred -. Quando è stato chiesto di evacuare l'intera città di Gaza, il 13 ottobre 2023 abbiamo lasciato la città per raggiungere Rafah e i parenti di mio marito: padre, madre, il fratello con la moglie e i figli. C'era anche mia madre. Il 23 novembre la casa dei parenti di mio marito è stata bombardata. Aveva tre piani ed è stata completamente rasa al suolo". Quel giorno Youssef non era in casa. Taghred e le bambine sono rimaste sotto le macerie. L'uomo mostra un breve video del salvataggio della figlia maggiore. "Siamo riuscite a uscirne miracolosamente - commenta la moglie - 13 persone sono morte lì, compresi i nipoti di mio marito. Ci siamo trasferite all'Ospedale europeo per le cure e siamo rimaste lì per 50 giorni", fino a fine gennaio 2024. Poi il viaggio con le bambine e la mamma via mare verso l'Italia, durato una settimana, a bordo della nave Vulcano della Marina militare arrivata a La Spezia. Youssef è invece riuscito a raggiungerle a Milano nel maggio 2025.  Il ricordo del giorno in cui la casa si è sbriciolata inghiottendole è angosciante. "Avevo una mano e un dito del piede rotti, 3 fratture al bacino, ustioni e ferite estese sulla pianta dei piedi e sul viso - ricorda Taghred - La mia figlia maggiore aveva la mano destra rotta e sanguinava. Mia madre aveva una grave emorragia al piede e fratture multiple. I miei figli più piccoli avevano ferite estese e ustioni che sono state trattate chirurgicamente. Per fortuna l'ambulanza è arrivata rapidamente. Sono rimasta sotto solo pochi minuti, altrimenti sarei morta perché avevo perso completamente la capacità di respirare. Ero tra le macerie, sul fondo, senz'aria. Poi sono stata attaccata a un apparecchio per l'ossigeno per un giorno intero e mio marito e la mia famiglia non hanno saputo che ero viva fino alla fine della giornata, quando ho ripreso un po' di conoscenza e ho detto all'ospedale il mio nome e chi ero". "Finché la situazione a Gaza rimarrà così, non potrò tornare nel mio Paese - spiega Taghred -. I valichi sono chiusi e non ci sono scuole o ospedali per bambini, ma questo non significa che resterò qui per sempre". Intanto, "stiamo cercando di stabilirci qui. Ora mio marito sta cercando lavoro e anch'io, ma in un modo che sia adatto ai miei figli, perché non potrò al momento lavorare a tempo pieno. Posso lavorare solo per poche ore". Se c'è un punto su cui occorre concentrarsi adesso "è questo", ragiona Glores Sandri, 'doula' milanese che dà una mano alle donne e alle famiglie di Gaza col suo progetto 'A doula for Palestine'. "Le cure prestate ai bambini e ai nuclei arrivati in Italia per motivi sanitari sono fantastiche, eccezionali. Ma poi serve una procedura umanitaria che li accompagni quando escono dall'ospedale, quando devono trovare una casa e un lavoro", auspica Sandri.   Le immagini sul telefonino scorrono. Youssef mostra anche quelle nel campo profughi. C'è lui in tuta accanto a una tenda, con lo sguardo perso nel vuoto, è più magro di quando posava in giacca e cravatta con i colleghi e nelle foto di gruppo con i bambini supportati dall'organizzazione per cui lavorava. In un altro scatto si vedono pentole e attrezzi da cucina su un pavimento impolverato, e in un altro l'immagine di un enorme millepiedi sopra un cuscino, 'ospite sgradito' nell'alloggio di fortuna in cui ha vissuto. Mesi da dimenticare. Il ricordo di casa, invece, resta indelebile: "Gaza è tutta bellissima, la amo molto - dice Taghred - e spero di tornarci". (di Lucia Scopelliti)  [email protected] (Web Info)
"Paideia", insegnare, apprendere, addomesticare: è il tema di Festivalfilosofia 2025. Dal 19 al 21 settembre a Modena, Carpi, Sassuolo
Cultura
"Paideia", insegnare, apprendere, addomesticare: è il tema di Festivalfilosofia 2025. Dal 19 al 21 settembre a Modena, Carpi, Sassuolo
Studiosi e studiose commentano testi cardine per la paideia: da Agostino (De magistro) a Schiller, Nietzsche, Benedetto Croce, John Dewey, fino a Kant sul “come” insegnare filosofia.
Passo della Morte, escursionista cade nel vuoto: soccorsa con una complessa operazione. E' grave in ospedale
L'incidente
Passo della Morte, escursionista cade nel vuoto: soccorsa con una complessa operazione. E' grave in ospedale
Una compagnia di escursionisti era partita per fare una gita sul sentiero di crinale GEA 00 intenzionata ad arrivare ai Taburri, comune di Fanano dove c’è un rifugio.
Addio al Maestro Aldo Leonardi: il pittore che cavalca la luce e rincorre il vento
Arte
Addio al Maestro Aldo Leonardi: il pittore che cavalca la luce e rincorre il vento
Per chi desidera lasciare un ultimo saluto al Maestro, i funerali avranno luogo Mercoledì
Stretta sull’immigrazione irregolare in provincia di Modena: 6 provvedimenti di espulsione, 2 accompagnamenti al CPR e 2 alla frontiera nell’ultima settimana
Cronaca
Stretta sull’immigrazione irregolare in provincia di Modena: 6 provvedimenti di espulsione, 2 accompagnamenti al CPR e 2 alla frontiera nell’ultima settimana
Tra i casi più rilevanti, quello di un 30enne di origine marocchina, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’uomo si muoveva tra i comuni dell’Area Nord e risultava senza titolo di soggiorno.
Modena, sanzionati in sei dopo i controlli notturni anti alcol della Polizia Locale: due hanno tentato la fuga
Controlli sulle strade
Modena, sanzionati in sei dopo i controlli notturni anti alcol della Polizia Locale: due hanno tentato la fuga
Le pattuglie, operative dalla tarda serata fino a notte inoltrata, hanno fermato 65 automobilisti, sottoponendoli a pretest qualitativo e identificandoli a bordo dei loro mezzi.
Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
Curiosità
Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
Festival in piazza a Carpi, si spostano i mercati del giovedì e del sabato
La segnalazione
Festival in piazza a Carpi, si spostano i mercati del giovedì e del sabato
Il primo spostamento è in programma giovedì 18 e sabato 20 settembre, durante le giornate del festival; la settimana successiva toccherà invece a giovedì 25 e sabato 27 settembre, quando la piazza sarà occupata dalle iniziative enogastronomiche dell’Emilia Food Fest.
Il 17enne è sopravvissuto al grave incidente di Concordia, prognosi di 40 giorni
Cronaca nera
Il 17enne è sopravvissuto al grave incidente di Concordia, prognosi di 40 giorni
Il ragazzino era in moto, sabato, quando si è schiantato contro una macchina di una giovane di Mirandola la quale, nonostante il grande spavento, è uscita illesa dall’incidente.
Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
Istruzione
Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio.
Ecco il catalogo delle attività di formazione docenti e delle proposte didattiche della Fondazione Fossoli per l’anno scolastico 2025/26
Scuola e università
Ecco il catalogo delle attività di formazione docenti e delle proposte didattiche della Fondazione Fossoli per l’anno scolastico 2025/26
Novità assoluta: per gli studenti delle scuole primarie e secondarie delle Terre d’Argine saranno gratuite le visite guidate al Campo di Fossoli, al Museo del Deportato e alla Sinagoga ottocentesca di Carpi e le attività laboratoriali (fino a esaurimento del budget dedicato).
Skifidol Italian Brainrot: debutto da record a MagicLand
L'incontro
Skifidol Italian Brainrot: debutto da record a MagicLand
I live show, accompagnati dalle colonne sonore più celebri dei Brainrot, hanno creato un’atmosfera unica ribattezzata “Allucinazione Cosmica”, mentre i meet & greet hanno permesso a grandi e piccoli di vivere un incontro ravvicinato con i loro beniamini.
Scuola, si riparte: anche per i 204 studenti nei percorsi di formazione professionale Modena
Scuola e università
Scuola, si riparte: anche per i 204 studenti nei percorsi di formazione professionale Modena
Qui le richieste sono state superiori ai posti disponibili e che molte famiglie faticano a trovare un percorso adatto per figli che devono ancora assolvere l’obbligo formativo e non possono rientrare nella scuola d’origine.
