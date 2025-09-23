Dembelé vince Pallone d’Oro, padre Yamal accusa: “Più grande danno morale di sempre”

(Adnkronos) - Mentre Ousmane Dembelé festeggia la vittoria del Pallone d'Oro, qualcun altro mastica amaro. Lamine Yamal si è dovuto 'accontentare' del secondo posto nelle votazioni al miglior giocatore della passata stagione, nonostante un'annata straordinaria culminata nella vittoria del campionato con il suo Barcellona.

Nella cerimonia di premiazione però è stato l'attaccante francese a trionfare, grazie ai successi del suo Paris Saint-Germain, campione di tutto. Yamal, 18 anni, è così finito al secondo posto, e il padre, Mounir Nasraoui, non l'ha presa benissimo, non riuscendo a nascondere la sua amarezza: "Penso che questo sia il più grande, non voglio dire furto, ma danno morale fatto a un essere umano", ha detto a El Chiringuito Tv, "penso che Lamine Yamal sia il miglior giocatore del mondo per distacco, con un distacco enorme". [email protected] (Web Info)