Dembelé vince Pallone d’Oro, padre Yamal accusa: “Più grande danno morale di sempre”
(Adnkronos) - Mentre Ousmane Dembelé festeggia la vittoria del Pallone d'Oro, qualcun altro mastica amaro. Lamine Yamal si è dovuto 'accontentare' del secondo posto nelle votazioni al miglior giocatore della passata stagione, nonostante un'annata straordinaria culminata nella vittoria del campionato con il suo Barcellona.
Nella cerimonia di premiazione però è stato l'attaccante francese a trionfare, grazie ai successi del suo Paris Saint-Germain, campione di tutto. Yamal, 18 anni, è così finito al secondo posto, e il padre, Mounir Nasraoui, non l'ha presa benissimo, non riuscendo a nascondere la sua amarezza: "Penso che questo sia il più grande, non voglio dire furto, ma danno morale fatto a un essere umano", ha detto a El Chiringuito Tv, "penso che Lamine Yamal sia il miglior giocatore del mondo per distacco, con un distacco enorme". [email protected] (Web Info)
- Sport e orgoglio modenese, lo Sweet Team ricevuto in Municipio
- "Pomeriggio al cinema", il 24 settembre a Carpi al via la 27esima edizione allo Space City
- Le parole di Stefano Benni da oggi nelle vetrate d'ingresso della Regione Emilia-Romagna
- Hera-Aimag, Negro (Pd): "Prevalse le ragioni del bene comune"
- Uomo aggredito sul treno da San Felice a Bologna da una baby gang salita a Camposanto
- Sottopasso in zona Maserati a Modena, dal 1° ottobre cancelli chiusi di notte
- Aimag-Hera, i sindaci dei comuni che avevano approvato l'accordo: "Pronti a rimetterci al tavolo per garantire solidità e futuro all’azienda"
