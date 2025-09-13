Diogo Jota, la vedova ha una relazione con migliore amico? La furia di Ruben Neves
(Adnkronos) - Ruben Neves ha una relazione con la vedova di Diogo Jota? L'indiscrezione è arrivata nei giorni scorsi da una rivista portoghese e ha provocato la reazione furiosa del centrocampista, oggi all'Al Hilal, nonché migliore amico dell'ex attaccante del Liverpool, tragicamente scomparso in un incidente stradale insieme al fratello André Silva lo scorso luglio. I due, compagni di Nazionale, condividevano un rapporto che andava oltre il campo e si allargava alle famiglie, che si conoscevano e si riunivano spesso per trascorrere del tempo insieme. Negli anni Neves ha stretto quindi un rapporto con la moglie di Jota, Rute Cardoso, a cui giorni dopo l'incidente ha giurato di non far mancare mai il suo aiuto, così come ai suoi tre figli. La rivista portoghese 'TvGuia' ha però insinuato che possa esserci qualcosa di più tra loro che una semplice amicizia. Nell'ultimo numero del periodico portoghese infatti, in prima pagina, appare un'eloquente foto di Neves e Rute stretti in un abbraccio che sembra trasformarsi in bacio e il titolo: "Ruben Neves e Rute uniti dopo la morte. Come la vedova di Diogo Jota si appoggia al miglior amico". Un'insinuazione che non è piaciuta all'ex Wolverhampton, a sua volta sposato, che ha risposto con un duro messaggio nei commenti del post Instagram dalla rivista, che mostrava la prima pagina: "Buon pomeriggio. Credo sempre nella parte buona delle persone, mi hanno già avvertito di non farlo, mi sono già sbagliato, e non auguro mai del male a nessuno. La persona che ha messo questa foto sulla copertina della rivista non merita di essere felice, così come la sua scelta non è stata felice". "Io e mia moglie, insieme da più di 11 anni, felici, con una famiglia che mi rende orgoglioso, mai in 11 anni siamo stati coinvolti in nessuna polemica", ha continuato Neves, "abbiamo fatto del nostro meglio per aiutare Rute e la famiglia nel migliore dei modi. La scelta di questa foto è infelice quanto la persona che l'ha scelta e la persona che l'ha pubblicata. Rispetto che ognuno ha il suo lavoro, rispetto che ognuno vuole dare il meglio, non rispetto chi non rispetta gli altri. Ancora una volta, sono orgoglioso della donna che ho, della famiglia che ho. Siamo orgogliosi di Rute, per la forza che ha avuto, siamo qui per qualsiasi cosa, lei lo sa". [email protected] (Web Info)
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
