06 Settembre 2025
Home > Ultime notizie > adnkronos > Dombrovskis: "Avanti con tutto supporto possibile all'Ucraina"

Dombrovskis: “Avanti con tutto supporto possibile all’Ucraina”

|6 Settembre 2025

(Adnkronos) - "A tre anni e mezzo dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala, gli ucraini continuano a dimostrare al mondo intero il loro straordinario coraggio e la loro resilienza. Dobbiamo continuare a fornire tutto il supporto possibile all'Ucraina, anche garantendo che il suo fabbisogno finanziario sia coperto entro il 2026". Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Valdis Dombrovskis, in un intervento alla seconda giornata di lavori del forum Teha di Cernobbio. "Dobbiamo essere chiari con noi stessi: non siamo stati in grado di capitalizzare appieno le nostre risorse. Un indicatore è la crescita della produttività nell'Ue, che è stata ben al di sotto di quella di Stati Uniti e Cina. Gli elevati prezzi dell'energia - ha spiegato ancora - sono un altro chiaro segnale delle passate dipendenze eccessive dell'Europa. E oggi continuiamo a dipendere dalla Cina per l'approvvigionamento di materie prime essenziali per i nostri settori e industrie strategici. Se non vogliamo essere soggetti alle forze geopolitiche odierne, anziché essere artefici delle tendenze globali, è urgente che l'Unione si faccia avanti, affronti la nuova realtà e dia il suo contributo agli affari globali", ha esortato il commissario. "Le minacce alla nostra prosperità sono reali. L'autocompiacimento non può essere un'opzione. Dobbiamo sfruttare al meglio i nostri punti di forza per massimizzare l'innovazione, la produttività e la crescita. Sono necessarie misure politiche rapide e decisive per rafforzare la competitività e garantire la nostra prosperità a lungo termine", ha spiegato ancora Dombrovskis. "Siamo consapevoli che le ambizioni espansionistiche della Russia si estendono oltre l'Ucraina. Oggi, l'Europa mantiene ogni vantaggio sulla Russia in termini di peso economico, tecnologia e popolazione. La priorità ora è far fruttare questi vantaggi ricostruendo le capacità difensive europee e sviluppando la nostra industria della difesa".  "Abbiamo già adottato misure decisive - ha quindi ricordato - per facilitare questo investimento. L'iniziativa ReArm Europe Plan/Readiness 2030 della Commissione contribuirà a mobilitare un volume di risorse senza precedenti: fino a 800 miliardi di euro per la spesa aggiuntiva per la difesa nei prossimi quattro anni", cifra alla quale si aggiunge lo strumento Safe da 150 miliardi di euro, ha detto Dombrovskis, i cui fondi "saranno raccolti sui mercati dei capitali e prestati agli Stati membri per sostenere investimenti in settori chiave come la difesa missilistica, i droni e la sicurezza informatica". Quindi, ha insistito il commissario, "il mio messaggio è molto chiaro. L'Ue sta ora adottando misure coraggiose e necessarie per rafforzare le nostre capacità difensive. Tutti gli Stati membri hanno un ruolo da svolgere in questo sforzo. È fondamentale investire di più, meglio e insieme per massimizzare le economie di scala e l'impatto degli investimenti aggiuntivi per la difesa. Questa è l'azione più essenziale che possiamo intraprendere per garantire la nostra prosperità a lungo termine e proteggere il nostro stile di vita. E, soprattutto, un'Europa in grado di provvedere alla propria sicurezza è un'Europa in grado di agire con maggiore influenza, credibilità e autonomia sulla scena mondiale".  "Il primo passo per affrontare qualsiasi problema è riconoscerne l'esistenza. Gli sviluppi globali hanno ormai reso ampiamente chiaro che è necessaria un'azione urgente per sfruttare finalmente al meglio i nostri vantaggi competitivi e garantire la prosperità e la sicurezza a lungo termine dell'Europa. Le decisioni e le azioni che scegliamo di intraprendere per garantire la nostra libertà in questo momento cruciale avranno conseguenze profonde e di vasta portata. L'Europa ha dimostrato ripetutamente una straordinaria capacità di rispondere a periodi turbolenti con azioni decisive. Sono fiducioso che, con le azioni che ho delineato oggi, l'Ue supererà ancora una volta le sfide che ci troviamo ad affrontare e ne uscirà rafforzata", ha concluso Dombrovskis. [email protected] (Web Info)
Carpi, ricordato l'Appuntato Osvaldo Cantore, morto durante una sparatoria in Piazza Garibaldi
Il ricordo
Carpi, ricordato l'Appuntato Osvaldo Cantore, morto durante una sparatoria in Piazza Garibaldi
In via Guido Mazzali, nei pressi della storica ex sede del Commissariato di P.S. di Carpi, sorge un'area verde intitolata alla sua memoria.
Bastiglia, vandali danno fuoco al bidone per la raccolta di abiti usati
Cronaca
Bastiglia, vandali danno fuoco al bidone per la raccolta di abiti usati
I pompieri hanno sparso gli abiti per spegnere l'incendio.
San Felice, grande festa per i trent'anni della comunità socio-sanitaria 'Il Ponte' per persone con disagio psichico
Il compleanno
San Felice, grande festa per i trent’anni della comunità socio-sanitaria ‘Il Ponte’ per persone con disagio psichico
La comunità ospita 11 persone nel centro residenziale e 4 nel centro diurno.
Modena, da lunedì 8 settembre in via Sgarzeria lavori alla rete del gas
Lavori in corso
Modena, da lunedì 8 settembre in via Sgarzeria lavori alla rete del gas
sosta vietata in prossimità del Cantiere e senso unico alternato nel tratto a doppio senso di circolazione.
European Rover Challenge: ottimo risultato per il team di Unimore
Il riconoscimento
European Rover Challenge: ottimo risultato per il team di Unimore
Su oltre 101 team 14esimo posto per la squadra Project Red del DISMI di Unimore.
Modena, girasoli per ricordare Luciano Pavarotti nel 18° anniversario della scomparsa
Il ricordo
Modena, girasoli per ricordare Luciano Pavarotti nel 18° anniversario della scomparsa
L’omaggio floreale sulla tomba del Maestro al cimitero di Montale
Cavezzo, domenica 7 settembre villa Delfini apre le porte al pubblico
L'iniziativa
Cavezzo, domenica 7 settembre villa Delfini apre le porte al pubblico
La visita sarà dedicata alla storia della villa e alla figura di Antonio Delfini, illustre scrittore modenese.
Domenica 7 settembre alla Festa provinciale di Modena un pranzo con la Pastasciutta antifascista
Vestiti, usciamo
Domenica 7 settembre alla Festa provinciale di Modena un pranzo con la Pastasciutta antifascista
In programma l’incontro con Dario Nardella e il concerto del Ginevra Di Marco Quartet.
Modena, spaccata alla concessionaria Primauto, i ladri fuggono a mani vuote
Cronaca
Modena, spaccata alla concessionaria Primauto, i ladri fuggono a mani vuote
Danni per un migliaia di euro.
Incontro sui "Diavoli della Bassa" a San Felice, Bindi (Gruppo Voci Vere): "Chiediamo un confronto serio e paritetico"
Il caso
Incontro sui "Diavoli della Bassa” a San Felice, Bindi (Gruppo Voci Vere): "Chiediamo un confronto serio e paritetico"
Bindi: "La narrazione portata avanti dai diavoli della Bassa non è quella che corrisponde alle verità accertate in giudizio".
San Felice, ultimi giorni per la Sagra di Rivara
Vestiti, usciamo
San Felice, ultimi giorni per la Sagra di Rivara
Lunedì 8 settembre, ultima serata della manifestazione, con il tradizionale spettacolo piromusicale.
Finale Emilia, l'ex assessore Fabrizio Mengoli ha partecipato alla traversata dello stretto del Bosforo a nuoto
Curiosità
Finale Emilia, l'ex assessore Fabrizio Mengoli ha partecipato alla traversata dello stretto del Bosforo a nuoto
E' arrivato 43° nella categoria 60-64 anni.
Sinner, agli Us Open anche il tifo di Laila Hasanovic: la fidanzata di Jannik in tribuna per la semifinale
Sinner, agli Us Open anche il tifo di Laila Hasanovic: la fidanzata di Jannik in tribuna per la semifinale
Ragaini (Banca Generali): "Dalla stabilità politica deriva una certezza che aiuta gli investimenti aziendali'
Ragaini (Banca Generali): "Dalla stabilità politica deriva una certezza che aiuta gli investimenti aziendali'
Centrodestra cresce, Fratelli d'Italia primo partito: il rapporto Vis Factor
Centrodestra cresce, Fratelli d’Italia primo partito: il rapporto Vis Factor
Hamilton, da una Rossa... all'altra per il Gp di Monza: Lewis arriva all'Autodromo in Ducati
Hamilton, da una Rossa... all'altra per il Gp di Monza: Lewis arriva all'Autodromo in Ducati
MotoGp Catalogna, Alex Marquez in pole: Bagnaia parte 21esimo
MotoGp Catalogna, Alex Marquez in pole: Bagnaia parte 21esimo
Roma, arrestato ex pugile Romolo Casamonica: è accusato di aver dato fuoco al giardino del vicino
Roma, arrestato ex pugile Romolo Casamonica: è accusato di aver dato fuoco al giardino del vicino
Gaza City, Idf ai cittadini: "Spostatevi a sud della Striscia". Allarme Msf: "Migliaia i civili a rischio"
Gaza City, Idf ai cittadini: "Spostatevi a sud della Striscia". Allarme Msf: "Migliaia i civili a rischio"
Milano, ragazzo di 25 anni travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava a piedi
Milano, ragazzo di 25 anni travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava a piedi
Cernobbio, Mattarella: "L'Europa è necessità e responsabilità"
Cernobbio, Mattarella: "L’Europa è necessità e responsabilità"
Armani, aperta camera ardente: teatro al buio e un tappeto di lanterne
Armani, aperta camera ardente: teatro al buio e un tappeto di lanterne
Ucraina, Zelensky rilancia: "Io a Mosca? Venga Putin a Kiev"
Ucraina, Zelensky rilancia: "Io a Mosca? Venga Putin a Kiev"
Meteo, ritorna il caldo africano: tanto sole e picchi di 37°C
Meteo, ritorna il caldo africano: tanto sole e picchi di 37°C
Sabalenka-Anisimova, oggi finale femminile US Open: orario e come vederla in tv
Sabalenka-Anisimova, oggi finale femminile US Open: orario e come vederla in tv
Sinner, 'caso asciugamani' agli Us Open: cos'è successo in semifinale
Sinner, 'caso asciugamani' agli Us Open: cos'è successo in semifinale
"Fai il giocatore di poker". Vagnozzi 'ispira' la svolta di Sinner contro Auger-Aliassime
"Fai il giocatore di poker". Vagnozzi 'ispira' la svolta di Sinner contro Auger-Aliassime
Sinner-Alcaraz, domani la finale degli Us Open: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Sinner-Alcaraz, domani la finale degli Us Open: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Mondiali pallavolo, oggi la semifinale Italia-Brasile: orario e dove vederla
Mondiali pallavolo, oggi la semifinale Italia-Brasile: orario e dove vederla
Australia, surfista ucciso da uno squalo a Sydney
Australia, surfista ucciso da uno squalo a Sydney
Goitini (Bnl): "Staffetta generazionale per sdoganare l'impatto generazionale delle nuove tecnologie"
Goitini (Bnl): "Staffetta generazionale per sdoganare l'impatto generazionale delle nuove tecnologie"

Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.

Ritorno sui banchi e disturbi alimentari, le 7 regole anti-stress
Ritorno sui banchi e disturbi alimentari, le 7 regole anti-stress
Rette Rsa Alzhemer, Consulcesi: "In Europa paga lo Stato in Italia famiglie sole"
Rette Rsa Alzhemer, Consulcesi: "In Europa paga lo Stato in Italia famiglie sole"
Monumenti illuminati di verde per Giornata nazionale Sla
Monumenti illuminati di verde per Giornata nazionale Sla
Sanità, le società di ginecologia e ostetricia: "Bene Governo su scudo penale per i medici"
Sanità, le società di ginecologia e ostetricia: "Bene Governo su scudo penale per i medici"
Ordini infermieri: "Riordino passo nella giusta direzione"
Ordini infermieri: "Riordino passo nella giusta direzione"
Ddl professioni, Gesualdo (Fism): "È una risposta concreta e attesa da medici"
Ddl professioni, Gesualdo (Fism): "È una risposta concreta e attesa da medici"
Da New York a Milano col grant Ue. Folloni: "Cervello di ritorno? La curiosità è la mia bussola"
Da New York a Milano col grant Ue. Folloni: "Cervello di ritorno? La curiosità è la mia bussola"
Studio Asl Roma 2-Novartis, 145mila persone a rischio evento cardiovascolare
Studio Asl Roma 2-Novartis, 145mila persone a rischio evento cardiovascolare
L'Università Campus Bio-Medico di Roma lancia Piano parità di genere 2025
L'Università Campus Bio-Medico di Roma lancia Piano parità di genere 2025
Neonatologi, 'in Italia 2.500 casi l'anno di disturbi feto-alcolici'
Neonatologi, 'in Italia 2.500 casi l'anno di disturbi feto-alcolici'
Adolescenti e malattie reumatiche, Sir: "Rientro a scuola aiuta a gestire patologia"
Adolescenti e malattie reumatiche, Sir: "Rientro a scuola aiuta a gestire patologia"
A Roma impiantata prima protesi all'anca di rivestimento in ceramica
A Roma impiantata prima protesi all'anca di rivestimento in ceramica

    • WatchRecord di donatori di sangue a Camposanto, e arrivano le nuove poltrone per farli stare comodo
    • Watch"Io bambino zero", serata caso Veleno sulla pedofilia nella Bassa Modenese a San Felice sul Panaro
    • WatchTolkien Music Festival 2025 - Elfi e hobbit tornano a Mirandola

    Roborock a IFA 2025, dalla casa al giardino
    Roborock a IFA 2025, dalla casa al giardino
    Sony presenta a Berlino la nuova frontiera dei pannelli RGB
    Sony presenta a Berlino la nuova frontiera dei pannelli RGB
    Pirelli, il P Zero E vince il Compasso d'Oro internazionale
    Pirelli, il P Zero E vince il Compasso d’Oro internazionale
    Microsoft Elevate Italia: formazione AI per la crescita del Paese
    Microsoft Elevate Italia: formazione AI per la crescita del Paese
    San Marino Comics 2025: i numeri ufficiali da record con 48.500 presenze
    San Marino Comics 2025: i numeri ufficiali da record con 48.500 presenze
    IFA Berlino: fiera di tecnologia confermata fino al 2034
    IFA Berlino: fiera di tecnologia confermata fino al 2034
    L'Intelligenza artificiale rivela dettagli inediti sull'attività sismica dei Campi Flegrei
    L’Intelligenza artificiale rivela dettagli inediti sull'attività sismica dei Campi Flegrei
    De Luca (ProfessionItaliane): "Soddisfazione per approvazione ddl riforma professioni ordinistiche"
    De Luca (ProfessionItaliane): "Soddisfazione per approvazione ddl riforma professioni ordinistiche"
    Appello a leader G20, economia globale a un bivio, ecco la nuova via per la crescita
    Appello a leader G20, economia globale a un bivio, ecco la nuova via per la crescita
    GeForce NOW: l'architettura Blackwell RTX rivoluziona il cloud gaming
    GeForce NOW: l'architettura Blackwell RTX rivoluziona il cloud gaming
    Startup, Digithon: 100 in gara da 11 settembre per decima edizione, ecco programma e grandi ospiti
    Startup, Digithon: 100 in gara da 11 settembre per decima edizione, ecco programma e grandi ospiti
    La Cina svela un arsenale hi-tech: laser, missili e droni
    La Cina svela un arsenale hi-tech: laser, missili e droni

    Il contributo
    Famiglie, apre il bando per richiedere aiuto per l'acquisto dei libri scolastici
    Confermata anche per l’anno scolastico 2025/26 la concessione di sostegno economico per l’acquisto dei libri di testo
    Per i più piccoli
    A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
    Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta
    Ricostruzione
    A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
    La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto

    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d'amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore

    chiudi