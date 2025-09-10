Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Droni russi sulla Polonia, Tusk parla con Zelensky: al colloquio anche Meloni, Rutte e Starmer

|10 Settembre 2025

(Adnkronos) - Dopo l'abbattimento di droni russi nello spazio aereo della Polonia, colloquio telefonico tra il premier polacco Donald Tusk, il presidente ucraino Donald Trump, la premier Giorgia Meloni, il premier britannico Keir Starmer e il segretario generale della Nato Marc Rutte , con i quali si è discusso dell'incursione della scorsa notte. "Nei miei colloqui di oggi con Emmanuel Macron, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Dick Schoof e Marc Rutte, ho accolto non solo espressioni di solidarietà alla Polonia, ma soprattutto proposte di sostegno concreto alla difesa aerea del nostro Paese, le parole del premier polacco su X. "Ho offerto alla Polonia la nostra assistenza, formazione e competenza nell'abbattimento dei droni russi, in particolare degli "shahed". Donald e io abbiamo concordato un'adeguata cooperazione a livello militare. Ci coordineremo anche con tutti gli Stati membri della Nato", ha poi commentato in un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il leader di Kiev ha denunciato quindi "la sfrontatezza" della Russia, sollecitando "una risposta appropriata": "Incidenti con uno o due droni russi si erano già verificati in precedenza nei paesi del fianco orientale della Nato, incluso qualche settimana fa in Romania. Ma questa volta il numero di droni russi era molto più elevato, la sfacciataggine molto maggiore: i droni sono entrati non solo dal territorio ucraino, ma anche dalla Bielorussia. E tutti noi comprendiamo ugualmente che si tratta di un livello di escalation completamente diverso da parte della Russia. Deve esserci una risposta appropriata". ---internazionale/[email protected] (Web Info)
"Rainbow Bike Pride", la biciclettata a staffetta passa anche per Nonantola, Ravarino, Bastiglia e Bomporto
L'iniziativa
"Rainbow Bike Pride", la biciclettata a staffetta passa anche per Nonantola, Ravarino, Bastiglia e Bomporto
E' in programma domenica 14 settembre: prenderà il via da San Cesario per arrivare a Sorbara
Festa provinciale dell’unità di Modena, si parla dello scenario internazionale con Cuperlo e Alfieri
Vestiti, usciamo
Festa provinciale dell’unità di Modena, si parla dello scenario internazionale con Cuperlo e Alfieri
Giovedì 11 settembre anche lo spettacolo di Marco Ligabue e Andrea Barbi, un incontro sulla situazione delle carceri e il "Diario di viaggio" della Colombia
Cavezzo, sabato 13 settembre 7° Trofeo del Volontariato "Stefano Azzolini"
Sport
Cavezzo, sabato 13 settembre 7° Trofeo del Volontariato "Stefano Azzolini"
La giornata vedrà protagonisti i giovani calciatori della categoria Pulcini 2015, che si sfideranno sul campo in un torneo
Autobus, dal 15 settembre torna l'orario scolastico. Ecco tutte le novità
Trasporto pubblico
Autobus, dal 15 settembre torna l'orario scolastico. Ecco tutte le novità
A Modena, modificati e razionalizzati i percorsi di sette linee urbane. Modifiche al servizio extraurbano a Serramazzoni, Rubiera e Castelfranco
Mirandola, "Patto per il Nord": "Portovecchio non è discarica di pannelli, servono progetti veri per ambiente, fauna e turismo"
Politica
Mirandola, "Patto per il Nord": "Portovecchio non è discarica di pannelli, servono progetti veri per ambiente, fauna e turismo"
"Patto per il Nord" si oppone al "tentativo di trasformare l'area, a San Martino Spino, in un enorme campo fotovoltaico a terra"
Malore nella notte, Poggio Rusco piange la morte della 20enne Eleonora Bagoli
Cronaca
Malore nella notte, Poggio Rusco piange la morte della 20enne Eleonora Bagoli
E' accaduto nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre
Auto in panne, famiglia scende e bimba di 8 anni muore travolta da un tir
Cronaca
Auto in panne, famiglia scende e bimba di 8 anni muore travolta da un tir
Per la piccola, residente con genitori e sorelle nel ferrarese, non c'è stato nulla da fare. Grave il padre
In cammino lungo la via Romea Imperiale, Concordia, San Possidonio e Novi hanno accolto la prima tappa
L'iniziativa
In cammino lungo la via Romea Imperiale, Concordia, San Possidonio e Novi hanno accolto la prima tappa
A partire da settembre, viaggio in otto fasi, suddivise in quattro weekend, alla scoperta delle meraviglie del fiume Secchia
Carpi, disinfestazione precauzionale nelle aree verdi di scuole primarie e secondarie
Salute
Carpi, disinfestazione precauzionale nelle aree verdi di scuole primarie e secondarie
Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 settembre saranno effettuati trattamenti in vista della prossima riapertura
Lutto per la morte di Mirella Testi, anima di Avis Mirandola
L'addio
Lutto per la morte di Mirella Testi, anima di Avis Mirandola
"Era un punto di riferimento per tutti i donatori mirandolesi e per l'Avis tutta" la ricorda l'associazione tramite un messaggio di cordoglio
Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
La solidarietà
Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
Alcuni professionisti della Chirurgia della mano del Policlinico di Modena hanno partecipato ad una missione umanitaria organizzata da GICAM
Lavori per oltre un milione di euro sulle strade provinciali, interventi anche nelle zone di Mirandola, Carpi e Modena
Lavori in corso
Lavori per oltre un milione di euro sulle strade provinciali, interventi anche nelle zone di Mirandola, Carpi e Modena
Interventi partiti lunedì 8 settembre sulla strada provinciale 13 nel Comune di Campogalliano
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

Ricorso Uap al Tar Lazio su farmacia dei servizi, il 2 dicembre fase finale
Ricorso Uap al Tar Lazio su farmacia dei servizi, il 2 dicembre fase finale
Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita
Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita
Glioblastoma, anticorpo rallenta progressione e riduce iperattività cerebrale
Glioblastoma, anticorpo rallenta progressione e riduce iperattività cerebrale
In Europa aumentano suicidi, psichiatra Pompili: "Italia ha tassi più bassi ma serve più cultura"
In Europa aumentano suicidi, psichiatra Pompili: "Italia ha tassi più bassi ma serve più cultura"
Giornata prevenzione suicidio, alert neuropsichiatri su autolesionismo in adolescenti
Giornata prevenzione suicidio, alert neuropsichiatri su autolesionismo in adolescenti
Alzheimer, allo studio esame del sangue per aiutare diagnosi precoce
Alzheimer, allo studio esame del sangue per aiutare diagnosi precoce
Dallo scudo penale alle violenze "piccoli passi", medici pronto soccorso chiedono svolta
Dallo scudo penale alle violenze "piccoli passi", medici pronto soccorso chiedono svolta
In Italia quasi 1,5 milioni con demenza, le associazioni: "Famiglie lasciate sole"
In Italia quasi 1,5 milioni con demenza, le associazioni: "Famiglie lasciate sole"
Veronika-Lucia Ocone vende 'Guerrierò', l'irriverente campagna di Famiglie Sma
Veronika-Lucia Ocone vende 'Guerrierò', l'irriverente campagna di Famiglie Sma
Iss: "Non bere in gravidanza, 1 solo bicchiere può cambiare una vita"
Iss: "Non bere in gravidanza, 1 solo bicchiere può cambiare una vita"
Salute: a Milano settimana del cuore, appello esperti 'proteggerlo fin da bimbi'
Salute: a Milano settimana del cuore, appello esperti 'proteggerlo fin da bimbi'
Salute, Viatris ottiene la Certificazione Great Great Place to Work in Italia
Salute, Viatris ottiene la Certificazione Great Great Place to Work in Italia

