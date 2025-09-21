Estate al capolinea e piogge in arrivo, ecco la svolta autunnale: le previsioni meteo
(Adnkronos) - Estate, addio. Dopo settimane di caldo anomalo, è arrivato il momento del cambio di stagione: le giornate terse e le temperature ben al di sopra della media stanno per diventare un ricordo, lasciando spazio a una vera e propria svolta autunnale che porterà con sé un brusco cambiamento del tempo e del clima su tutta Italia. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per oggi, domenica 21 settembre, e per i giorni a venire. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l’estate ha ormai le ore contate e un deciso peggioramento del tempo è pronto a catapultarci direttamente nel cuore dell’autunno. L'ultimo respiro di calura estiva lo vivremo nella giornata di domenica. Sarà l'ultima giornata veramente calda sul nostro paese, con il termometro che raggiungerà picchi elevati, soprattutto al Centro-Sud. A rendere l'aria ancora più afosa e opprimente ci penserà un vento di Scirocco in rinforzo, che soffierà teso dal pomeriggio, accentuando la sensazione di caldo. Ma il cambiamento è già in agguato. Nel corso della tarda serata di domenica, le prime avvisaglie del maltempo inizieranno a farsi sentire al Nord-Ovest, con i primi forti temporali che anticiperanno la vera e propria rivoluzione meteorologica. Lunedì, infatti, sarà il giorno della grande svolta. Una forte perturbazione attraverserà l'Italia, portando con sé precipitazioni intense e diffuse. Il rischio di forti piogge, temporali, rovesci e possibili nubifragi sarà elevato, con conseguenti disagi, allagamenti e criticità, soprattutto sulle regioni settentrionali e del Centro-Tirreno. Le zone più a rischio, quelle dove si attendono i fenomeni più violenti, sono il Piemonte (in particolare l'Alto Piemonte), l'Alta Lombardia, la Liguria, la Toscana e il Lazio. Nonostante ciò, le piogge bagneranno anche le altre regioni, seppur in modo più moderato. Ma la vera notizia è il calo termico che si verificherà a partire da martedì. Le temperature subiranno un crollo verticale, precipitando anche di 10° in poche ore. L'aria fresca e autunnale si impadronirà del Paese e, pensate, al Nord e al Centro le massime potrebbero addirittura non superare i 20° in pieno giorno, una vera e propria cesura con il caldo che ci ha accompagnato finora. Questo repentino e drastico cambio di scenario meteorologico sarà percepito in maniera particolarmente netta. Le temperature elevatissime e l'afa di questi ultimi giorni hanno abituato i nostri corpi a un clima estivo, rendendo il crollo termico in arrivo ancora più evidente. Il passaggio diretto da giornate quasi tropicali a un'atmosfera decisamente autunnale ci farà accusare in modo marcato questa transizione. Sarà una vera e propria svolta, non solo sul fronte meteo, ma anche a livello di sensazioni personali, con l'aria fresca che prenderà il posto del caldo asfissiante che ci ha tenuti compagnia fino a questo momento. Domenica 21. Al Nord: sole e caldo per il periodo; peggiora dalla sera al Nord-Ovest. Al Centro: soleggiato e caldo; più nubi dalla sera. Al Sud: tutto sole e caldo. Lunedì 22. Al Nord: maltempo. Al Centro: maltempo sulle tirreniche. Al Sud: sole e caldo. Martedì 23. Al Nord: instabile con rovesci e schiarite. Al Centro: maltempo specie su Lazio e Appennini. Al Sud: temporali sulla Campania, variabile altrove. Tendenza: clima inglese, variabile con improvvisi rovesci sparsi ovunque e fresco [email protected] (Web Info)
La cerimoniaIl recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
Realizzato nel 1906 dall’architetto Gustavo Zagni e trasferito a Mirandola nel 1934, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento come edicola, accompagnando generazioni di cittadini. Rimasto inaccessibile dopo il sisma del 2012, torna oggi a nuova vita come spazio di incontro e convivialità.
L'avvenimentoSan Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
CuriositàArrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
Curiosità
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
CuriositàIl futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
Il ricordoL'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
"Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"