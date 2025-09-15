Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
15 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Fenomeno Duplantis, vince l’oro nel salto con l’asta e batte il record del mondo

Fenomeno Duplantis, vince l’oro nel salto con l’asta e batte il record del mondo

|15 Settembre 2025

(Adnkronos) - Armand Duplantis in cima al mondo. L'alteta svedese ha vinto oggi, lunedì 15 settembre, l'oro nel salto con l'asta ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025, ma non solo. Con la medaglia già in tasca, Duplantis ha voluto tentare un nuovo salto per battere il record del mondo, che apparteneva sempre a lui, riuscendo a superare, al terzo tentativo, la misura di 6,30 e prendendosi la standing ovation del pubblico giapponese. Si tratta del 14esimo record battuto da Duplantis. L'ultimo primato lo aveva siglato lo scorso agosto, quando a Stoccolma, nella tappa 'di casa' della Diamond League, aveva superato i 6,29 metri. Questa volta 'Mondo' ha 'ritoccato' ancora il suo primato, scrivendo sempre più il suo nome nei libri di storia dello sport mondiale.  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Stretta sull’immigrazione irregolare in provincia di Modena: 6 provvedimenti di espulsione, 2 accompagnamenti al CPR e 2 alla frontiera nell’ultima settimana
Cronaca
Stretta sull’immigrazione irregolare in provincia di Modena: 6 provvedimenti di espulsione, 2 accompagnamenti al CPR e 2 alla frontiera nell’ultima settimana
Tra i casi più rilevanti, quello di un 30enne di origine marocchina, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’uomo si muoveva tra i comuni dell’Area Nord e risultava senza titolo di soggiorno.
Modena, sanzionati in sei dopo i controlli notturni anti alcol della Polizia Locale: due hanno tentato la fuga
Controlli sulle strade
Modena, sanzionati in sei dopo i controlli notturni anti alcol della Polizia Locale: due hanno tentato la fuga
Le pattuglie, operative dalla tarda serata fino a notte inoltrata, hanno fermato 65 automobilisti, sottoponendoli a pretest qualitativo e identificandoli a bordo dei loro mezzi.
Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
Curiosità
Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
Festival in piazza a Carpi, si spostano i mercati del giovedì e del sabato
La segnalazione
Festival in piazza a Carpi, si spostano i mercati del giovedì e del sabato
Il primo spostamento è in programma giovedì 18 e sabato 20 settembre, durante le giornate del festival; la settimana successiva toccherà invece a giovedì 25 e sabato 27 settembre, quando la piazza sarà occupata dalle iniziative enogastronomiche dell’Emilia Food Fest.
Il 17enne è sopravvissuto al grave incidente di Concordia, prognosi di 40 giorni
Cronaca nera
Il 17enne è sopravvissuto al grave incidente di Concordia, prognosi di 40 giorni
Il ragazzino era in moto, sabato, quando si è schiantato contro una macchina di una giovane di Mirandola la quale, nonostante il grande spavento, è uscita illesa dall’incidente.
Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
Istruzione
Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio.
Ecco il catalogo delle attività di formazione docenti e delle proposte didattiche della Fondazione Fossoli per l’anno scolastico 2025/26
Scuola e università
Ecco il catalogo delle attività di formazione docenti e delle proposte didattiche della Fondazione Fossoli per l’anno scolastico 2025/26
Novità assoluta: per gli studenti delle scuole primarie e secondarie delle Terre d’Argine saranno gratuite le visite guidate al Campo di Fossoli, al Museo del Deportato e alla Sinagoga ottocentesca di Carpi e le attività laboratoriali (fino a esaurimento del budget dedicato).
Skifidol Italian Brainrot: debutto da record a MagicLand
L'incontro
Skifidol Italian Brainrot: debutto da record a MagicLand
I live show, accompagnati dalle colonne sonore più celebri dei Brainrot, hanno creato un’atmosfera unica ribattezzata “Allucinazione Cosmica”, mentre i meet & greet hanno permesso a grandi e piccoli di vivere un incontro ravvicinato con i loro beniamini.
Scuola, si riparte: anche per i 204 studenti nei percorsi di formazione professionale Modena
Scuola e università
Scuola, si riparte: anche per i 204 studenti nei percorsi di formazione professionale Modena
Qui le richieste sono state superiori ai posti disponibili e che molte famiglie faticano a trovare un percorso adatto per figli che devono ancora assolvere l’obbligo formativo e non possono rientrare nella scuola d’origine.
Confermato caso di Chikungunya, disinfestazione nell’area di via Turati a Carpi
Salute
Confermato caso di Chikungunya, disinfestazione nell’area di via Turati a Carpi
Si tratta di un intervento di disinfestazione adulticida e larvicida della zanzara tigre nelle aree verdi pubbliche e private
Una nuova palestra e una nuova palazzina per studenti e studentesse del Selmi e del Corni
Scuola e università
Una nuova palestra e una nuova palazzina per studenti e studentesse del Selmi e del Corni
Con questi interventi, il polo scolastico Leonardo si conferma un punto di riferimento innovativo e funzionale per l’istruzione modenese, con spazi all’avanguardia in grado di rispondere alle esigenze crescenti della popolazione studentesca.
"No al fotovoltaico a terra a Pontevecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
Il caso
"No al fotovoltaico a terra a Pontevecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Fenomeno Duplantis, vince l'oro nel salto con l'asta e batte il record del mondo
Fenomeno Duplantis, vince l'oro nel salto con l'asta e batte il record del mondo
Briatore: "Io alla Ferrari? Ho già i miei problemi"
Briatore: "Io alla Ferrari? Ho già i miei problemi"
Russia, l’economia non può più fare a meno della guerra? Il rischio di una aggressione ‘a oltranza’
Russia, l’economia non può più fare a meno della guerra? Il rischio di una aggressione ‘a oltranza’
Dybala, lesione muscolare: salta derby Lazio-Roma per infortunio?
Dybala, lesione muscolare: salta derby Lazio-Roma per infortunio?
Fazzari (Fater): "Una mamma su 2 si sente sola, un papà su 3 si sente inadeguato"
Fazzari (Fater): "Una mamma su 2 si sente sola, un papà su 3 si sente inadeguato"
Tamberi, la promessa dopo la delusione mondiale: "Tornerò"
Tamberi, la promessa dopo la delusione mondiale: "Tornerò"
Trump annuncia accordo su TikTok: "Nostri giovani saranno felici"
Trump annuncia accordo su TikTok: "Nostri giovani saranno felici"
Latina, cadavere di un 25enne trovato carbonizzato in auto alla stazione
Latina, cadavere di un 25enne trovato carbonizzato in auto alla stazione
Imprese, Mondelēz international celebra i 40 anni dello stabilimento di Capriata d’Orba
Imprese, Mondelēz international celebra i 40 anni dello stabilimento di Capriata d’Orba
Sinner, con Laila Hasanovic è ufficiale: il gesto che conferma la relazione
Sinner, con Laila Hasanovic è ufficiale: il gesto che conferma la relazione
Tiziano Ferro annuncia il tour negli stadi nel 2026: biglietti e date
Tiziano Ferro annuncia il tour negli stadi nel 2026: biglietti e date
Musetti gioca a Chengdu: il tabellone di Lorenzo
Musetti gioca a Chengdu: il tabellone di Lorenzo
Crosetto: "Non siamo pronti a un attacco russo né di altri"
Crosetto: "Non siamo pronti a un attacco russo né di altri"
Vannacci: "Reazione a omicidio Kirk mostra che violenza è sempre a sinistra"
Vannacci: "Reazione a omicidio Kirk mostra che violenza è sempre a sinistra"
Bullismo, Youth4Love di ActionAid raggiunge L’Aquila, è forma violenza più segnalata a scuola
Bullismo, Youth4Love di ActionAid raggiunge L’Aquila, è forma violenza più segnalata a scuola
Polonara e la lotta con la leucemia mieloide: "Abbiamo trovato una donatrice"
Polonara e la lotta con la leucemia mieloide: "Abbiamo trovato una donatrice"
Reggio Emilia, bloccato con il taser: morto 41enne
Reggio Emilia, bloccato con il taser: morto 41enne
Il buen retiro di re Carlo è la Transilvania, dove il tempo si è fermato
Il buen retiro di re Carlo è la Transilvania, dove il tempo si è fermato
Giustino, chi era Matilda Ferrari: promessa del pattinaggio investita e uccisa a 15 anni da un camion
Giustino, chi era Matilda Ferrari: promessa del pattinaggio investita e uccisa a 15 anni da un camion
Unicamillus, entro 22 settembre iscrizioni a corsi laurea Medicina e Odontoiatria
Unicamillus, entro 22 settembre iscrizioni a corsi laurea Medicina e Odontoiatria

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali

SALUTE

Medicina, in bebè prematuri sangue placenta può prevenire complicanze, studio italiano
Medicina, in bebè prematuri sangue placenta può prevenire complicanze, studio italiano
Regione Lazio si illumina di verde per la Giornata regionale celiachia
Regione Lazio si illumina di verde per la Giornata regionale celiachia
Sma, svelate varianti genetiche chiave per diagnosi e cure su misura
Sma, svelate varianti genetiche chiave per diagnosi e cure su misura
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
Al via 'Il cuore di tutti', cardiologi offrono screening nei centri Caritas
Al via 'Il cuore di tutti', cardiologi offrono screening nei centri Caritas
Si torna a scuola, il pediatra ai genitori: "Vietato trasmettere ai figli l'ansia del rientro"
Si torna a scuola, il pediatra ai genitori: "Vietato trasmettere ai figli l'ansia del rientro"
Covid avanza e già arriva l'influenza, Pregliasco: "Spuntano i primi casi isolati"
Covid avanza e già arriva l'influenza, Pregliasco: "Spuntano i primi casi isolati"
Chirurgia, 2 interventi in Sicilia salvano neonato del Burkina Faso
Chirurgia, 2 interventi in Sicilia salvano neonato del Burkina Faso
Missione del Gruppo San Donato in Libia, Kamel Ghribi: "Pronti a lavorare nel Paese"
Missione del Gruppo San Donato in Libia, Kamel Ghribi: "Pronti a lavorare nel Paese"
Salute, cuore in gravidanza lavora il doppio, rischi 5 volte più alti tra over 35
Salute, cuore in gravidanza lavora il doppio, rischi 5 volte più alti tra over 35
In Lombardia oltre 64mila casi di tumori l'anno, Aiom: "Andrebbero vaccinati tutti"
In Lombardia oltre 64mila casi di tumori l'anno, Aiom: "Andrebbero vaccinati tutti"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Campus Bio-Medico di Roma, ecco la campagna di comunicazione 'Hub, Lab, Us'
    Campus Bio-Medico di Roma, ecco la campagna di comunicazione 'Hub, Lab, Us'
    Food, 25 anni di Fvg Via dei Sapori: il presidente Filiputti, "Insieme per il racconto del territorio"
    Food, 25 anni di Fvg Via dei Sapori: il presidente Filiputti, "Insieme per il racconto del territorio"
    The Power of Play: videogiochi e impatto sociale, Pesaro diventa capitale dell'innovazione
    The Power of Play: videogiochi e impatto sociale, Pesaro diventa capitale dell'innovazione
    Pixel contro iPhone: l'esodo che divide gli utenti Apple
    Pixel contro iPhone: l'esodo che divide gli utenti Apple
    Snapdragon 8 Elite Gen 5 è il nuovo chip di punta Android
    Snapdragon 8 Elite Gen 5 è il nuovo chip di punta Android
    Rete Assi, in arrivo 1.000 super alunni nelle Scuole di studi superiori d'ateneo
    Rete Assi, in arrivo 1.000 super alunni nelle Scuole di studi superiori d'ateneo
    Direzione Lavoro entra nel capitale sociale di Nhrg
    Direzione Lavoro entra nel capitale sociale di Nhrg
    Arriva iOS 26, chi può installarlo e chi resta fuori
    Arriva iOS 26, chi può installarlo e chi resta fuori
    Premio vivere a Spreco Zero 2025, i vincitori
    Premio vivere a Spreco Zero 2025, i vincitori
    Dainese dona a UNICEF il kit celebrativo n°1/46 dedicato a Valentino Rossi
    Dainese dona a UNICEF il kit celebrativo n°1/46 dedicato a Valentino Rossi
    Italdesign EVX Project: lo studio olografico sulla piattaforma MEB
    Italdesign EVX Project: lo studio olografico sulla piattaforma MEB
    Nuova KIA Stonic 2025: il crossover compatto si rinnova
    Nuova KIA Stonic 2025: il crossover compatto si rinnova

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Curiosità
    Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
    Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
    Istruzione
    Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
    Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio.
    Salute
    A Modena il primo trapianto di fegato robotico da donatore vivente in Europa: un traguardo storico
    Una tecnica finora usata solo a Seoul e Riyadh. Sia il donatore dell’emifegato che il ricevente sono stati operati con il robot chirurgico daVinci e sono in buone condizioni genera

    Curiosità

    "No al fotovoltaico a terra a Pontevecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Pontevecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

    chiudi