Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
30 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Filippine, terremoto di magnitudo 6.9

Filippine, terremoto di magnitudo 6.9

|30 Settembre 2025

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6.9 è stato registrato oggi, martedì 30 settembre, al largo della costa delle Filippine. L'epicentro, secondo l'Us Geological Survey, è stato registrato a circa 11 chilometri a est-sudest della zona di Calape, nella provincia di Bohol con una popolazione di circa 33mila persone. L'ufficio di sismologia locale ha avvertito di una possibile "lieve alterazione del livello del mare" e ha chiesto agli abitanti delle isole di Leyte, Cebu e Biliran di "stare lontani dalla spiaggia". "Non c'è alcun rischio tsunami collegato a questo terremoto", hanno fatto sapere dal Centro allerta tsunami nel Pacifico. I dati iniziali parlavano di magnitudo 7, che è stata poi corretta. Non ci sono al momento notizie di conseguenze a causa del sisma.  ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Aggressione alla stazione delle corriere di Modena, fermati tre minorenni
Cronaca
Aggressione alla stazione delle corriere di Modena, fermati tre minorenni
Il giovane aggredito, anch'egli minorenne, ha riportato lievi ferite
Mirandola, il maresciallo Stefano Di Antonio subentra al maresciallo capo Luca Solido a San Martino Spino
La novità
Mirandola, il maresciallo Stefano Di Antonio subentra al maresciallo capo Luca Solido a San Martino Spino
Luca Solido è stato recentemente promosso comandante della Stazione Carabinieri di Sestola
Al via il censimento degli autovelox, registrazione entro il 30 novembre oppure multe nulle
Da sapere
Al via il censimento degli autovelox, registrazione entro il 30 novembre oppure multe nulle
Da oggi ed entro due mesi le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale devono inserire sul portale i dati relativi ai dispositivi o sistemi per l'accertamento della velocità
Solidarietà a Francesca Albanese e riconoscimento Stato di Palestina, Fratelli d'Italia abbandona l'aula a Nonantola
Politica
Solidarietà a Francesca Albanese e riconoscimento Stato di Palestina, Fratelli d'Italia abbandona l'aula a Nonantola
"Intollerabile anche l’atteggiamento della maggioranza e del gruppo Nonantola 2030, che hanno bocciato la nostra proposta dedicata alla sicurezza" scrive FdI in una nota
A Finale Emilia tre nuove Eco-Station per la raccolta dei rifiuti
La novità
A Finale Emilia tre nuove Eco-Station per la raccolta dei rifiuti
Funzionanti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, vi si possono conferire carta, plastica e rifiuto indifferenziato
Vede la Polizia e fugge in bici, fermato e denunciato 25enne: sarà espulso
Controlli sulle strade
Vede la Polizia e fugge in bici, fermato e denunciato 25enne: sarà espulso
Il giovane ha opposto resistenza agli agenti, che, però, con non poca difficoltà sono riusciti a bloccarlo
Carpi, "Ottobre rosa" per la prevenzione dei tumori al seno
Salute
Carpi, "Ottobre rosa" per la prevenzione dei tumori al seno
Mercoledì 1, in piazza Martiri alle 18, "Due passi in rosa" apre il programma del mese
Cgil Modena, sciopero generale in caso di attacco alla Flotilla per Gaza
La protesta
Cgil Modena, sciopero generale in caso di attacco alla Flotilla per Gaza
"Bisogna fermare il genocidio del popolo palestinese in corso da parte del governo israeliano di Netanyahu" si legge nella nota stampa della Cgil di Modena
"Mettiamo radici per il futuro", in Emilia-Romagna riparte la distribuzione gratuita di piante e alberi
Ambiente
"Mettiamo radici per il futuro", in Emilia-Romagna riparte la distribuzione gratuita di piante e alberi
La Regione stanzia tre milioni di euro per il triennio 2025-2027
Dà in escandescenze e minaccia il personale sanitario, 43enne arrestata all'ospedale di Baggiovara
Cronaca
Dà in escandescenze e minaccia il personale sanitario, 43enne arrestata all'ospedale di Baggiovara
La donna ha iniziato a inveire, per poi lanciare a terra una confezione di mascherine e colpire con un pugno un vetro divisorio, staccandolo e facendolo cadere a terra
Sanità, "Patto per il Nord": "Basta giochetti politici, servono chiarezza, investimenti e federalismo fiscale"
Politica
Sanità, "Patto per il Nord": "Basta giochetti politici, servono chiarezza, investimenti e federalismo fiscale"
"Pretendiamo chiarezza, rispetto e un impegno concreto: basta slogan, servono fatti" si legge in una nota stampa
Anziani, disabilità, dipendenze, immigrati e povertà: oltre 53 milioni di euro per i servizi del Distretto di Carpi
La novità
Anziani, disabilità, dipendenze, immigrati e povertà: oltre 53 milioni di euro per i servizi del Distretto di Carpi
Approvato dalla Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine il Programma Attuativo 2025 del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Meloni in Calabria per Occhiuto: "Solo i cittadini possono mandarci a casa"
Meloni in Calabria per Occhiuto: "Solo i cittadini possono mandarci a casa"
Jasmine Paolini ai quarti di finale del torneo di Pechino
Jasmine Paolini ai quarti di finale del torneo di Pechino
Bullismo, il 9 ottobre gli Stati generali dell'educazione e della prevenzione
Bullismo, il 9 ottobre gli Stati generali dell'educazione e della prevenzione
Manovra, Leo: "Se risorse lo consentiranno riduzione aliquota fiscale al 33% per ceto medio"
Manovra, Leo: "Se risorse lo consentiranno riduzione aliquota fiscale al 33% per ceto medio"
Fisco, Tajani: "Serve sistema più equilibrato per sviluppo economico Paese"
Fisco, Tajani: "Serve sistema più equilibrato per sviluppo economico Paese"
Sport e Salute, in Toscana strategia, impatto e valore territoriale con 103 progetti in 68 città
Sport e Salute, in Toscana strategia, impatto e valore territoriale con 103 progetti in 68 città
Bernardeschi, lo sfogo: "Mi diedero del gay perché indossai una gonna"
Bernardeschi, lo sfogo: "Mi diedero del gay perché indossai una gonna"
Almasri, Giunta Camera: no autorizzazione a procedere per Mantovano, Nordio e Piantedosi
Almasri, Giunta Camera: no autorizzazione a procedere per Mantovano, Nordio e Piantedosi
Gaza, Pazner: "Accordo di pace sarebbe vittoria israeliana"
Gaza, Pazner: "Accordo di pace sarebbe vittoria israeliana"
Gaza, Von Brandt: "Annuncio da Washington migliore possibilità di chiudere guerra"
Gaza, Von Brandt: "Annuncio da Washington migliore possibilità di chiudere guerra"
Corteo ProPal alla Sapienza, studenti entrano a Lettere e Fisica: cori per Gaza e Flotilla
Milano Cortina 2026, il Villaggio olimpico 'ispira' gli atleti anche... nei bagni
Milano Cortina 2026, il Villaggio olimpico 'ispira' gli atleti anche... nei bagni
Filippine, terremoto di magnitudo 6.9
Filippine, terremoto di magnitudo 6.9
Parigi, l'ultimo saluto a Claudia Cardinale sulle note di 'C'era una volta il West'
Parigi, l'ultimo saluto a Claudia Cardinale sulle note di 'C'era una volta il West'
Fisco, Cuzzilla (Cida): "Vero banco di prova è la legge di bilancio"
Fisco, Cuzzilla (Cida): "Vero banco di prova è la legge di bilancio"
Fisco, Itinerari previdenziali: garantire la sostenibilità nostro sistema di protezione sociale
Fisco, Itinerari previdenziali: garantire la sostenibilità nostro sistema di protezione sociale
Fisco, Cida-Itinerari previdenziali: 16.169.510 soggetti versano solo 1,19% totale Irpef
Fisco, Cida-Itinerari previdenziali: 16.169.510 soggetti versano solo 1,19% totale Irpef
Tutti contro i duchi di York, ora anche William rimprovera lo zio Andrea
Tutti contro i duchi di York, ora anche William rimprovera lo zio Andrea
Fisco, Cida-Itinerari previdenziali: il peso è concentrato su minoranza di contribuenti
Fisco, Cida-Itinerari previdenziali: il peso è concentrato su minoranza di contribuenti
Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"
Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"

Rubriche

Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo

SALUTE

Giornata del caffè, immunologo: "Dal cervello al microbiota ecco come ci aiuta"
Giornata del caffè, immunologo: "Dal cervello al microbiota ecco come ci aiuta"
Farmaceutica, Gemmato: "In Testo unico misure per migliorare accesso e aderenza a cure"
Farmaceutica, Gemmato: "In Testo unico misure per migliorare accesso e aderenza a cure"
Inaugurato a Roma 'Love your eyes': progetto tra arte, benessere occhi e inclusione
Inaugurato a Roma 'Love your eyes': progetto tra arte, benessere occhi e inclusione
Influenza, studio italiano: "Stagione in Australia è indicatore fuorviante per fare previsioni"
Influenza, studio italiano: "Stagione in Australia è indicatore fuorviante per fare previsioni"
Oggi è la Giornata del chewing gum, icona pop sotto la lente della scienza
Oggi è la Giornata del chewing gum, icona pop sotto la lente della scienza
'Non più copie, ma persone', chirurgo estetico spiega inversione di tendenza
'Non più copie, ma persone', chirurgo estetico spiega inversione di tendenza
Al Policlinico San Donato il primo centro in Europa per il cervello delle donne
Al Policlinico San Donato il primo centro in Europa per il cervello delle donne
Medicina, trattamento obesità tra nuovi farmaci e linee guida al congresso Sio
Medicina, trattamento obesità tra nuovi farmaci e linee guida al congresso Sio
Piemonte, convegno specialisti ambulatoriali Sifop su modelli salute comunitàA Torino una giornata di st
Piemonte, convegno specialisti ambulatoriali Sifop su modelli salute comunitàA Torino una giornata di st
Tumori, proteina predice se cancro colon risponderà a chemio
Tumori, proteina predice se cancro colon risponderà a chemio
Esami medici e cartelle cliniche, online il fasciolo sanitario: cosa cambia domani
Esami medici e cartelle cliniche, online il fasciolo sanitario: cosa cambia domani
Giornata internazionale anziani, Fondazione Aila all'Onu: "Istituire un'agenzia per migliorare la qualità della loro vita e garantire un futuro sostenibile alle nostre società"
Giornata internazionale anziani, Fondazione Aila all'Onu: "Istituire un'agenzia per migliorare la qualità della loro vita e garantire un futuro sostenibile alle nostre società"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Turismo, Santander sempre più attrattiva: diventa polo culturale con i nuovi musei in arrivo
    Turismo, Santander sempre più attrattiva: diventa polo culturale con i nuovi musei in arrivo
    Turismo, tra chef stellati e pinchos la spagnola Santander è meta per foodies
    Turismo, tra chef stellati e pinchos la spagnola Santander è meta per foodies
    Pizza Awards Italia 2025, è 'Pepe in Grani' di Franco Pepe la 'Miglior Pizzeria d’Italia'
    Pizza Awards Italia 2025, è 'Pepe in Grani' di Franco Pepe la 'Miglior Pizzeria d’Italia'
    Dying Light: The Beast, successo globale per Techland con record di vendite e consenso - Il trailer celebrativo
    Dying Light: The Beast, successo globale per Techland con record di vendite e consenso - Il trailer celebrativo
    ChatGPT: nuovi controlli parentali per sicurezza AI adolescenti
    ChatGPT: nuovi controlli parentali per sicurezza AI adolescenti
    Torna Urban Award, il premio alle città più sostenibili, via alle candidature
    Torna Urban Award, il premio alle città più sostenibili, via alle candidature
    100 Ore di Astronomia: INAF e Rete NOC Italia aprono le porte all'Universo
    100 Ore di Astronomia: INAF e Rete NOC Italia aprono le porte all'Universo
    Dazi, Feltrin (Federlegnoarredo): "Vale accordo Usa-Ue al 15% su mobili, già -7,7% export"
    Dazi, Feltrin (Federlegnoarredo): "Vale accordo Usa-Ue al 15% su mobili, già -7,7% export"
    Cina: tutte le Major Telecom ottengono la licenza per il servizio mobile satellitare
    Cina: tutte le Major Telecom ottengono la licenza per il servizio mobile satellitare
    Agritech e innovazione, il confronto a Roma tra istituzioni e imprese
    Agritech e innovazione, il confronto a Roma tra istituzioni e imprese
    Podcast in Italia: +75% di ascoltatori in sette anni, nel 2025 sono 18 milioni
    Podcast in Italia: +75% di ascoltatori in sette anni, nel 2025 sono 18 milioni
    Suzuki eVITARA ICHI Edition: il primo SUV 100% elettrico del marchio debutta a Torino
    Suzuki eVITARA ICHI Edition: il primo SUV 100% elettrico del marchio debutta a Torino

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Il riconoscimento
    Disabili Mirandola, La Frolleria Anffas premiata a livello nazionale per "Welfare, che impresa!"
    Il progetto mirandolese si è distinto tra altri 170 come migliore per tra quelli ad alto potenziale di impatto sociale, economico e ambientale arrivati da tutta Italia
    Salute
    A Mirandola la nuova sede della associazione Sostegno demenze Alzheimer
    A tagliare il nastro la presidente dell'associazione Anna Draghetti assieme alla sindaca di Mirandola Letizia Budri
    Le novità per la salute
    ECG a domicilio e nelle Case della Comunità refertati a distanza a Mirandola, grazie alle donazioni dei cittadini
    La Nostra Mirandola ODV, Coop Estense, l’ex Consorzio La Valletta e Ilario Tamassia hanno donato le strumentazioni utilizzate dagli infermieri, con i tracciati poi refertati a distanza dal cardiologo. Già 215 gli esami eseguiti con questa modalità

    Curiosità

    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.

    chiudi