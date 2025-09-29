Flotilla verso Gaza, Prodi: “Fermatevi, Netanyahu spara”
(Adnkronos) - "Arrivate fino alle acque territoriali, poi fermatevi. Non si deve avere altro sangue". E' il messaggio che Romano Prodi invia alla Flotilla, il gruppo di barche che naviga verso Gaza con l'obiettivo dichiarato di porre fine all'''assedio'' di Israele. Le barche dovrebbero arrivare entro 24-48 ore nella zona a rischio e, in teoria, nel giro di 3-4 giorni a Gaza. "L'iniziativa era buona, ha animato l'opinione pubblica come le manifestazioni. L'ho vista con favore, ma a questo punto non mettiamo altro sangue. Netanyahu non perdona, Netanyahu spara. Quando uno rade al suolo una città e fa 65mila morti, non si interessa alla Flotilla. A lui interessa solo l'appoggio americano, il resto non conta nulla", dice Prodi a La torre di Babele su La7. "Sugli aiuti c'è questa piccola scappatoia, di farli portare dal Patriarcato di Gerusalemme che ha una storia aperta. Anche il piccolo obiettivo viene raggiunto", aggiunge l'ex premier conversando con Corrado Augias. "Io credo che il gesto iniziale sia nobile, credo che barche a vela possano portare aiuti irrisori. Lì servono decine di tir al giorno, una barca a vela può portare qualche cassa. C'è un intento politico alla fine dell'impresa che va valutato, aprire un corridoio umanitario permanente", dice il giornalista. [email protected] (Web Info)
- Due giornate di esercitazioni e formazione a Mirandola per avvicinare i giovani alla Protezione Civile
- Assegnati 13,9 milioni di euro a Modena per interventi di riqualificazione della rete stradale provinciale
- Pari opportunità, le studentesse e gli studenti delle scuole superiori dialogano con esperte di empowerment femminile
- Incidente mortale sulla A1: furgone contro pullman turistico, non ce la fa un 40enne
- Torna l'ipotesi dell'ospedale integrato Carpi- Mirandola. Nasce l'asse dei sindaci per alzare la voce a Modena
- Disabili Mirandola, La Frolleria Anffas premiata a livello nazionale per "Welfare, che impresa!"
- No al fotovoltaico a Portovecchio, aderisce anche il Comune di Mirandola
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
La buona notizia
Il riconoscimentoDisabili Mirandola, La Frolleria Anffas premiata a livello nazionale per "Welfare, che impresa!"
Il progetto mirandolese si è distinto tra altri 170 come migliore per tra quelli ad alto potenziale di impatto sociale, economico e ambientale arrivati da tutta Italia
SaluteA Mirandola la nuova sede della associazione Sostegno demenze Alzheimer
A tagliare il nastro la presidente dell'associazione Anna Draghetti assieme alla sindaca di Mirandola Letizia Budri
Le novità per la saluteECG a domicilio e nelle Case della Comunità refertati a distanza a Mirandola, grazie alle donazioni dei cittadini
La Nostra Mirandola ODV, Coop Estense, l’ex Consorzio La Valletta e Ilario Tamassia hanno donato le strumentazioni utilizzate dagli infermieri, con i tracciati poi refertati a distanza dal cardiologo. Già 215 gli esami eseguiti con questa modalità
Curiosità
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
CuriositàIl futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.