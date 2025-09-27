Giovanni Allevi: “Mi danno due anni di vita, ma io vivrò fino a 95 anni”
(Adnkronos) - "Secondo le statistiche io ho davanti due anni ancora, ma prometto che festeggerò i 95 anni", così Giovanni Allevi parla della sua lotta contro la malattia.
Il compositore, a cui è stato diagnosticato un mieloma tre anni fa, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui è tornato a parlare della sua battaglia.
Giovanni Allevi è ancora sotto flebo per il mieloma che l’ha colpito, ma non si tratta di chemioterapia: "È un farmaco che mi fa stare male per 10 giorni, sbarellato direi, come se avessi la febbre e anche il dolore delle ossa aumenta. Ma l'effetto è quello di rinforzare il tessuto osseo". Dopo tre anni di lotta, Allevi definisce l'ospedale come una sua "seconda casa". "Lì trovo coraggio e forza, il talento dei medici e la grande professionalità del personale ospedaliero".
Oggi Allevi vive "come se non ci fosse un domani". "Quando riesco a sentire che ogni secondo che mi viene dato è un miracolo allora sì sto vivendo pienamente il presente", ha aggiunto il compositore. Il momento più duro negli ultimi tre anni? "Quello della diagnosi è devastante, crollano tutte le certezze e si sperimenta una solitudine profonda, abissale", ha raccontato al Corriere della Sera. Ma la dottoressa che gli ha comunicato la diagnosi ha aggiunto una frase che Allevi ricorda bene ancora oggi: "La diagnosi è il primo passo verso la guarigione". [email protected] (Web Info)
- L’Ordine degli Ingegneri di Modena bandisce la seconda edizione della Borsa di Studio “Donna Ingegno”
- Quelli di Villaggio Fantozzi pronti per «Sogni, Cinema e Illusione» il 5 ottobre a Tresigallo - IL PROGRAMMA
- Caregiver, ripartono i corsi gratuiti dell’Ausl di Modena
- Emilia-Romagna, consorzi di bonifica al voto a dicembre per il rinnovo delle cariche
- Carpi, dal 6 ottobre al via il censimento permanente della popolazione
- Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
- Calcio, Serie B: il Modena supera 2-1 il Pescara ed è solo in testa alla classifica
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord