Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
03 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Global Sumud Flotilla, Il Tempo: “Esclusi da conferenza M5S”

Global Sumud Flotilla, Il Tempo: “Esclusi da conferenza M5S”

|3 Settembre 2025

(Adnkronos) - "Incredibile: Il Tempo è stato lasciato fuori dalla conferenza stampa tenutasi oggi in Senato dal titolo 'Global Sumud Flotilla'". A renderlo noto è lo stesso quotidiano che, in un articolo online, racconta come si è svolta la vicenda. "A negarci l'accesso - si legge - è stata la senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino, sostenendo che per l'evento ci fosse 'overbooking' e che la sua segreteria per fornirci l’accredito in quell’istante non ci fosse. Una frase che difficilmente abbiamo sentito per eventi che si svolgevano in Parlamento".  "Ma, soprattutto - aggiungono i cronisti del Tempo - ciò che non torna è il tempismo: come faceva la pentastellata a sapere che la sala era già piena se noi siamo arrivati con oltre mezz'ora di anticipo? E perché si è radunata a parlare in modo fitto con almeno altre cinque o sei persone prima che ci dicesse gentilmente che il posto per noi non c'era? Perché non ha nemmeno minimamente provato a trovare una soluzione?". All'evento in questione "era presente anche la portavoce del Global Movement To Gaza, Maria Elena Delia, alla quale abbiamo provato a fare delle domande dopo essere stati respinti dalla sala. Ma, ciò nonostante, ci ha detto che doveva rispettare gli ordini e che poteva parlare solo all'interno del convegno".  Poi quelle che, secondo il quotidiano, sarebbero le motivazioni dell'esclusione: "Siamo gli unici che stanno provando a scavare dietro la Flotilla, a spiegare quali siano i legami con persone ritenute vicine ad Hamas, e soprattutto a fornire una narrazione diversa su quali siano le frequentazioni del Movimento 5 Stelle e del Pd con personaggi come Mohammad Hannoun". Nel pezzo anche il commento del direttore, Tommaso Cerno: "Mi ricordo di Maiorino ai tempi del Senato, quando parlava di libertà e di diritti, di stampa e di espressione... Ora non ne parla più, evidentemente mentiva o se lo è scordato". "Solidarietà al direttore Cerno e ai giornalisti de ‘Il Tempo’ che oggi non sono stati fatti entrare alla conferenza stampa, tenutasi in Senato, sulla Global Sumud Flotilla. La sinistra protesta per mancanza di dialogo sul tema, ma poi lascia fuori rappresentanti dei media che legittimamente avevano richiesto di partecipare all’evento e mantiene la bocca chiusa su molti elementi controversi emersi nei confronti di personaggi che partecipano alle loro iniziative". Così il presidente della Commissione Cultura e Editoria della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d’Italia Federico Mollicone. "Alla conferenza stampa di oggi in Senato tenuta dal Movimento 5stelle, è andata in scena una triste pagina della peggiore politica. A quanto riporta la stampa è stato negato l'accesso ad alcuni giornalisti de Il Tempo adducendo motivazioni insensate. Si è volutamente deciso di lasciarli fuori per paura di dover rispondere ad eventuali domande non gradite? La censura messa in atto è preoccupante e inaccettabile". Lo afferma in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli, responsabile nazionale del Dipartimento Pari opportunità e politiche contro ogni forma di discriminazione. “Escludere i giornalisti de Il Tempo dalla conferenza stampa sulla Global Sumud Flotilla, organizzata questa mattina al Senato dal M5s, è indegno. E rattrista che questo sia accaduto proprio nel cuore delle istituzioni italiane. La libertà di stampa e il diritto di informare, sanciti dalla Costituzione, sono e restano principi fondamentali. Ed è assurdo che proprio chi da anni impartisce lezioni di pluralismo e trasparenza, alla prova dei fatti lasci alla porta dei professionisti che svolgono semplicemente il loro lavoro, provando a far luce sulla Flotilla e su presunti legami con persone ritenute vicine ad Hamas. La mia solidarietà al direttore Cerno e a tutta la redazione del Tempo per quanto accaduto”. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati. "Impedire l’accesso di un singolo giornale ad una conferenza stampa significa non solo avere paura del confronto, ma, peggio, dimostrarsi non sicuri delle proprie idee. Escludere dei giornalisti da un luogo istituzionale come è il Senato sarebbe poi doppiamente grave e sbagliato". Così Paolo Emilio Russo, deputato e responsabile dei rapporti con la stampa nazionale di Forza Italia. "Ecco perché certamente i Cinquestelle e gli organizzatori della conferenza “Global Sumud Flotilla” chiariranno l’errore e chiederanno scusa per l’accaduto: non vorranno certamente passare per ostacolo alla libertà di stampa e mancare di rispetto ai lavoratori dell’informazione. Nell’attesa che ciò capiti, solidarietà a “Il Tempo” per quanto accaduto”, conclude.  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Mirandola, torna in vita l'ex edicola liberty di piazza Mazzini
La novità
Mirandola, torna in vita l'ex edicola liberty di piazza Mazzini
"Un noto imprenditore ha deciso di riportare in vita l’ex edicola liberty di piazza Mazzini per nuove funzioni" rende noto il consigliere comunale Siena
Sicurezza, AVS Carpi: "Ancora una volta Fratelli d’Italia preferisce la propaganda alla verità"
Politica
Sicurezza, AVS Carpi: "Ancora una volta Fratelli d’Italia preferisce la propaganda alla verità"
"Chi prende in giro i carpigiani non è il sindaco Righi: è Fratelli d’Italia, che specula sulle paure invece di lavorare per risolvere i problemi" si legge nella nota stampa
Nuovi casi di Chikungunya, a Carpi nuova disinfestazione nell’area di via Manzoni
Salute
Nuovi casi di Chikungunya, a Carpi nuova disinfestazione nell’area di via Manzoni
Giovedì 4 settembre, dalle 4 di mattina sarà effettuato un trattamento adulticida nelle aree pubbliche
Riprende la circolazione su tutta la rete ferroviaria regionale, compresa la Modena-Sassuolo
Trasporto pubblico
Riprende la circolazione su tutta la rete ferroviaria regionale, compresa la Modena-Sassuolo
Lunedì 7 settembre riprende infatti la circolazione sulla Modena-Sassuolo, mentre da martedì 8 settembre riaprono le linee Reggio Emilia-Sassuolo, Parma-Suzzara, Ferrara-Codigoro e Suzzara-Ferrara
Scuole superiori e palestre, nel modenese 55 interventi e investimento di 64 milioni di euro
Scuola e università
Scuole superiori e palestre, nel modenese 55 interventi e investimento di 64 milioni di euro
Il punto sui lavori in alcune scuole superiori in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2025/2026
CEAS "La Raganella" di Mirandola, oltre 2.400 studenti coinvolti nei progetti educativi nello scorso anno scolastico
I dati
CEAS "La Raganella" di Mirandola, oltre 2.400 studenti coinvolti nei progetti educativi nello scorso anno scolastico
Definito anche il programma per l'anno scolastico 2025/2026
Attività di spaccio segnalata da un cittadino con l'app "YouPol", arrestato 35enne
Controlli sulle strade
Attività di spaccio segnalata da un cittadino con l'app "YouPol", arrestato 35enne
L'uomo si trovava in un parco di Modena e aveva con sè dosi già pronte per la cessione di hashish, cocaina ed eroina
Rock’n Rulli and Friends, quando la musica diventa comunità
L'iniziativa
Rock’n Rulli and Friends, quando la musica diventa comunità
Giovedì 4 settembre alle 20.30 in piazza Sant’Agostino un concerto che unisce giovani, diversità e percussioni fatte a mano
"Io bambino zero", il ricordo degli anni della caccia alle streghe a San Felice. Davide Galliera racconta la sua verità sul caso dei diavoli della Bassa modenese
Il punto
"Io bambino zero", il ricordo degli anni della caccia alle streghe a San Felice. Davide Galliera racconta la sua verità sul caso dei diavoli della Bassa modenese
Negli anni ’90 tra Massa Finalese, Mirandola e San Felice alcuni bambini raccontarono di essere stati costretti a ucciderne altri in riti satanici dai genitori e dal parroco. Non era vero ma loro non sono mai più tornati a casa
Chiusa con quasi una settimana di anticipo la prima fase di lavori, riapre la Tangenziale "Rabin"
Traffico e viabilità
Chiusa con quasi una settimana di anticipo la prima fase di lavori, riapre la Tangenziale "Rabin"
La chiusura era prevista fino al 9 settembre, la seconda fase dei lavori prenderà il via nelle prossime settimane
Progetto "Polis", pergamena celebrativa consegnata ai sindaci di San Felice, Concordia, Camposanto e Ravarino
Il riconoscimento
Progetto "Polis", pergamena celebrativa consegnata ai sindaci di San Felice, Concordia, Camposanto e Ravarino
Le amministrazioni da loro guidate sono state tra le prime ad aver accolto il progetto di Poste Italiane
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
"Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Mondiali pallavolo, Italia da sogno: Polonia ko, ora la semifinale
Mondiali pallavolo, Italia da sogno: Polonia ko, ora la semifinale
Massimo Moratti "fuori dalla terapia intensiva", l'annuncio della moglie Milly
Massimo Moratti "fuori dalla terapia intensiva", l'annuncio della moglie Milly
Serie A, Roma-Lazio si giocherà domenica 21 settembre alle 12:30
F1, Piastri a Monza cerca l'ottava sinfonia: trionfo Leclerc a 9,00 su Sisal
F1, Piastri a Monza cerca l'ottava sinfonia: trionfo Leclerc a 9,00 su Sisal
Dubbi su Europa (Francia) e Stati Uniti (Fed): la nuova geografia dei mercati finanziari
Dubbi su Europa (Francia) e Stati Uniti (Fed): la nuova geografia dei mercati finanziari
Ghedina: "Cortina sconosciuta? Qualcuno ha fatto un'uscita infelice, è leggenda"
Ghedina: "Cortina sconosciuta? Qualcuno ha fatto un'uscita infelice, è leggenda"
Lo studio, baxdrostat riduce ipertensione non controllata o resistente
Lo studio, baxdrostat riduce ipertensione non controllata o resistente
Global Sumud Flotilla, Il Tempo: "Esclusi da conferenza M5S"
Global Sumud Flotilla, Il Tempo: "Esclusi da conferenza M5S"
Ceferin: "Israele fuori da coppe? Giocatori non possono fermare guerra". E su Milan-Como in Australia...
Ceferin: "Israele fuori da coppe? Giocatori non possono fermare guerra". E su Milan-Como in Australia...
Gaza, "in ultime 72 ore sfollate 70-80.000 persone". Idf: "Sventato complotto per assassinare Ben Gvir"
Gaza, "in ultime 72 ore sfollate 70-80.000 persone". Idf: "Sventato complotto per assassinare Ben Gvir"
A Roma il primo incontro tra i due volti della Libia in tre anni
A Roma il primo incontro tra i due volti della Libia in tre anni
West Nile, 75enne ricoverato a Brescia in condizioni critiche
West Nile, 75enne ricoverato a Brescia in condizioni critiche
La moglie di Froome: "Chris ha rischiato la vita nell'incidente"
La moglie di Froome: "Chris ha rischiato la vita nell'incidente"
Emilio Fede, Freccero: "Mai opportunista, fu cantore dei gesti berlusconiani"
Emilio Fede, Freccero: "Mai opportunista, fu cantore dei gesti berlusconiani"
Segreteria Pd, Piero De Luca: "Mi candido a guidare nuova fase in Campania"
Segreteria Pd, Piero De Luca: "Mi candido a guidare nuova fase in Campania"
Re Carlo e Harry, verso un faccia a faccia: "Possibile incontro ma in privato"
Re Carlo e Harry, verso un faccia a faccia: "Possibile incontro ma in privato"
Nautica, Stella (Confindustria Nautica): "65mo Salone consolida numeri 2024"
Nautica, Stella (Confindustria Nautica): "65mo Salone consolida numeri 2024"
Nautica, Zoppas: "Ice al Salone porta 150 compratori strategici da tutto il mondo"
Nautica, Zoppas: "Ice al Salone porta 150 compratori strategici da tutto il mondo"
Flotilla per Gaza, quattro politici italiani a bordo: "È in gioco l'umanità"
Cronaca
Flotilla per Gaza, quattro politici italiani a bordo: "È in gioco l'umanità"
Salis: "Salone e storia di Genova uniti per 65esima edizione"
Salis: "Salone e storia di Genova uniti per 65esima edizione"

Rubriche

Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.

SALUTE

Settembre d'oro, i ragazzi guariti dal cancro ricominciano dallo sport
Settembre d'oro, i ragazzi guariti dal cancro ricominciano dallo sport
Ginecologia mininvasiva, congresso Segi tra innovazione e formazione
Ginecologia mininvasiva, congresso Segi tra innovazione e formazione
In Italia 7 mln di caregiver familiari, molti rischiano sindrome da burnout
In Italia 7 mln di caregiver familiari, molti rischiano sindrome da burnout
Pronto a salpare da Palermo Velando, il progetto di velaterapia per ragazzi disabili
Pronto a salpare da Palermo Velando, il progetto di velaterapia per ragazzi disabili
Cistite, vaginite e uretrite, patologie che rovinano le vacanze e il rientro
Cistite, vaginite e uretrite, patologie che rovinano le vacanze e il rientro
Oms, oltre 1 mld di persone nel mondo convive con disturbi mentali
Oms, oltre 1 mld di persone nel mondo convive con disturbi mentali
Disagio psicologico per 1 adolescente su 7, cresce bisogno di servizi educativi
Disagio psicologico per 1 adolescente su 7, cresce bisogno di servizi educativi
Maschio o femmina, il sesso del nascituro è una scelta della mamma
Maschio o femmina, il sesso del nascituro è una scelta della mamma
Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi
Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi
Bellezza, il 'tagliando' per la ripartenza: biorigenerazione trattamento più richiesto
Colesterolo Ldl, per abbassalo in sviluppo nuova terapia con tripla combinazione 
Colesterolo Ldl, per abbassalo in sviluppo nuova terapia con tripla combinazione 
Aids, educazione sessuale e affettiva entra in classe con 'Back to school' di Anlaids
Aids, educazione sessuale e affettiva entra in classe con 'Back to school' di Anlaids

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Formazione, Torrielli: "In 2024-26 22mila iscritti a Its, ora finanziamenti o rischio chiusura"
    Formazione, Torrielli: "In 2024-26 22mila iscritti a Its, ora finanziamenti o rischio chiusura"
    Gemini Home, novità Google per la casa intelligente
    Gemini Home, novità Google per la casa intelligente
    Antitrust, Google non dovrà vendere il browser Chrome
    Antitrust, Google non dovrà vendere il browser Chrome
    Halloween, Magicland: "Al via casting mostruoso per selezionare 200 futuri zombie e clown horror"
    Halloween, Magicland: "Al via casting mostruoso per selezionare 200 futuri zombie e clown horror"
    Ikono, l'ascesa di un fenomeno esperienziale immersivo
    Ikono, l'ascesa di un fenomeno esperienziale immersivo
    Toyota, nascerà a Kolin il primo modello 100% elettrico 'europeo'
    Toyota, nascerà a Kolin il primo modello 100% elettrico 'europeo'
    Oppo Reno 14 5G, la recensione
    Oppo Reno 14 5G, la recensione
    Fondirigenti, al via 5° edizione del premio di laurea 'Giuseppe Taliercio'
    Fondirigenti, al via 5° edizione del premio di laurea 'Giuseppe Taliercio'
    Progetto "Stele di Rosetta", per svelare i segreti della formazione stellare
    Progetto "Stele di Rosetta", per svelare i segreti della formazione stellare
    Sostenibilità, ad Engineering la medaglia platinum di Ecovadis
    Sostenibilità, ad Engineering la medaglia platinum di Ecovadis
    Beats lancia le cuffie Ruby Red in collaborazione con Jennie delle Blackpink
    Beats lancia le cuffie Ruby Red in collaborazione con Jennie delle Blackpink
    realme: nuovi standard di durata per le batterie mobile
    realme: nuovi standard di durata per le batterie mobile

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Il contributo
    Famiglie, apre il bando per richiedere aiuto per l'acquisto dei libri scolastici
    Confermata anche per l’anno scolastico 2025/26 la concessione di sostegno economico per l’acquisto dei libri di testo
    Per i più piccoli
    A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
    Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta
    Ricostruzione
    A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
    La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto

    Curiosità

    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore

    chiudi