Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
24 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Guida la jeep di Barbie in strada, arrestato: “Non volevo andare a piedi”

Guida la jeep di Barbie in strada, arrestato: “Non volevo andare a piedi”

|24 Settembre 2025

(Adnkronos) - Va al supermercato al volante della jeep di Barbie e viene arrestato per guida in stato di ebbrezza. Il protagonista della vicenda è Kasper Lincoln, che nella località canadese di Prince George è stato bloccato da una pattuglia della Royal Canadian Mounted Police. L'uomo viaggiava in strada alla guida della jeep giocattolo, indicata per bambini dai 3 ai 7 anni. Lincoln è stato arrestato: l'etilometro ha evidenziato livelli di alcol superiori alla norma. La spiegazione che il guidatore ha fornito agli agenti non ha contribuito a migliorare la situazione. "Volevo andare al supermercato ma non mi andava di camminare. Segnalavo i cambi di direzione con le mani", ha detto all'emittente CBC. Quindi, la brillante idea di prendere in prestito l'auto giocattolo di proprietà di un vicino. In strada, secondo testimoni, il 'mezzo' procedeva ad una velocità di circa 5 km orari. Lincoln, che vanta già una sospensione della patente, è stato arrestato per guida pericolosa e perché privo del documento: dovrà comparire in tribunale a dicembre.  "Sebbene ad alcuni possa sembrare una perdita di tempo fermare un automobilista a bordo di una macchinina giocattolo, l'automobilista ha creato pericolo per sé e per gli automobilisti che erano costretti a superarlo su una strada trafficata", ha spiegato Jennifer Cooper, responsabile delle comunicazioni esterne della polizia locale. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Dopo sette anni lascia l'incarico il presidente dell'associazione "Amici della Sanfelice1893 Banca popolare "
La novità
Dopo sette anni lascia l'incarico il presidente dell'associazione "Amici della Sanfelice1893 Banca popolare "
"Spero che qualcuno dell'associazione prenda il mio posto e prosegua il compito di pungolare per migliorare le cose" spiega Davide Baraldi
Cpl Concordia rappresenta l'Emilia-Romagna all'Expo di Osaka 2025
Aziende e territorio
Cpl Concordia rappresenta l'Emilia-Romagna all'Expo di Osaka 2025
L’Expo Universale, che si tiene sull’isola artificiale di Yumeshima nella baia di Osaka, è concepita come una vera “isola del futuro
Policlinico di Modena e ospedale di Baggiovara, 66 posti letto in meno
Salute
Policlinico di Modena e ospedale di Baggiovara, 66 posti letto in meno
In alcuni reparti dei due ospedali modenesi si sarebbe deciso di estendere la riduzione dei posti letto prevista per la stagione estiva
Prevenzione delle patologie del cuore, tre appuntamenti a Camposanto
Salute
Prevenzione delle patologie del cuore, tre appuntamenti a Camposanto
Giovedì 25 settembre, dalle ore 20.30 presso la Sala Ariston, "Sensibilizzazione sul diabete, sulla nutrizione e sulla donazione di sangue"
Controlli della velocità, a Modena dieci sanzioni nella serata di martedì 23 settembre
Controlli sulle strade
Controlli della velocità, a Modena dieci sanzioni nella serata di martedì 23 settembre
Sicurezza stradale sotto la lente della Polizia Locale: le violazioni vanno dal mancato rispetto dei limiti alla guida in stato di ebbrezza
Caso Amo, Menozzi e Lenzini (Pd): "Inorriditi da squadrismo e gravi accuse di Fratelli d’Italia"
Politica
Caso Amo, Menozzi e Lenzini (Pd): "Inorriditi da squadrismo e gravi accuse di Fratelli d’Italia"
La segretaria provinciale e il segretario cittadino del Pd stigmatizzano il contenuto dei cartelli fatti affiggere a Modena
Massa Finalese, è tutto pronto per la "Festa dell'Equino e delle Tradizioni"
L'iniziativa
Massa Finalese, è tutto pronto per la "Festa dell'Equino e delle Tradizioni"
Si svolgerà da domani, giovedì 25 settembre, fino a domenica 28 settembre, e da venerdì 3 a domenica 5 ottobre
"Essere e fare la sinistra oggi", giovedì 25 settembre a Modena conferenza di Fabrizio Barca
L'iniziativa
"Essere e fare la sinistra oggi", giovedì 25 settembre a Modena conferenza di Fabrizio Barca
Appuntamento alle ore 17.30, alla Sala Ulivi, in via Ciro Menotti
Aggressione omofoba a Sorbara, gli amministratori dei comuni dell'Unione indosseranno una coccarda arcobaleno
La solidarietà
Aggressione omofoba a Sorbara, gli amministratori dei comuni dell'Unione indosseranno una coccarda arcobaleno
Sabato 27 settembre, in occasione dell’inaugurazione dello sportello antiviolenza a Sorbara, come segno di vicinanza e sostegno alle ragazze aggredite
Novi di Modena si aggiunge ai poli di formazione per la musica d’insieme
La novità
Novi di Modena si aggiunge ai poli di formazione per la musica d’insieme
Accordo tra ANBIMA Emilia-Romagna e Assonanza. Il presidente di quest'ultima, Besutti: "Parte una nuova sinergia nel segno della cultura musicale diffusa"
Calcio Uisp 2025/2026: ripartenza col botto con la novità del campionato femminile
Sport
Calcio Uisp 2025/2026: ripartenza col botto con la novità del campionato femminile
La prossima stagione è stata presentata venerdì scorso, nella suggestiva cornice dello Sport Village di via Cassiani
Mirandola, Muzzarelli (Pd): "Tutela del patrimonio storico, paesaggistico e ambientale del sito di Portovecchio"
Politica
Mirandola, Muzzarelli (Pd): "Tutela del patrimonio storico, paesaggistico e ambientale del sito di Portovecchio"
Con un'interrogazione rivolta alla Giunta, il consigliere regionale chiede di "individuare percorsi alternativi di recupero e riqualificazione"
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Perdono il volo, entrano in pista per salire sull'aereo: maximulta
Perdono il volo, entrano in pista per salire sull'aereo: maximulta
Cinzia Pinna scomparsa da Palau, indagine per omicidio: in caserma noto imprenditore di vini
Cinzia Pinna scomparsa da Palau, indagine per omicidio: in caserma noto imprenditore di vini
Cyberattacco aeroporti europei, arrestato un uomo poi rilasciato su cauzione
Cyberattacco aeroporti europei, arrestato un uomo poi rilasciato su cauzione
Re Carlo rivede Harry, ma la regina Camilla resta "furiosa"
Re Carlo rivede Harry, ma la regina Camilla resta "furiosa"
Guida la jeep di Barbie in strada, arrestato: "Non volevo andare a piedi"
Guida la jeep di Barbie in strada, arrestato: "Non volevo andare a piedi"
Claudia Cardinale, la "sirena dello schermo" che sfidò il destino e conquistò il cinema
Claudia Cardinale, la "sirena dello schermo" che sfidò il destino e conquistò il cinema
Mario Adinolfi: "Devo perdere altri 48 kg. Lotto con mia figlia Clara che soffre di anoressia"
Mario Adinolfi: "Devo perdere altri 48 kg. Lotto con mia figlia Clara che soffre di anoressia"
Dal vapore all’idrogeno, Asstra celebra i 200 anni della ferrovia moderna
Dal vapore all’idrogeno, Asstra celebra i 200 anni della ferrovia moderna
Moby, con Medfest per 4 giorni Olbia diventa capitale Mediterraneo, Turismo e Biodiversità
Moby, con Medfest per 4 giorni Olbia diventa capitale Mediterraneo, Turismo e Biodiversità
Jannik Sinner pronto per la sfida con Marin Cilic a Pechino: "Corpo e testa sono in gran forma"
Jannik Sinner pronto per la sfida con Marin Cilic a Pechino: "Corpo e testa sono in gran forma"
Lavoro, la laurea serve ancora? Sì ma...
Lavoro, la laurea serve ancora? Sì ma...
Ben Affleck, l'appello della figlia Violet per l'uso delle mascherine contro Covid
Ben Affleck, l'appello della figlia Violet per l'uso delle mascherine contro Covid
Il premio Graldi a Barbera, Foschini, Ferrarella e Sardoni
Il premio Graldi a Barbera, Foschini, Ferrarella e Sardoni
Simona Ventura e Giovanni Terzi, gli audio dello stalker e lo sfogo: "Ci minaccia di morte"
Simona Ventura e Giovanni Terzi, gli audio dello stalker e lo sfogo: "Ci minaccia di morte"
Ascolti tv, continua la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: chi ha vinto martedì
Ascolti tv, continua la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: chi ha vinto martedì
Conforma, imprese certificate sono più competitive, 63% accede più facilmente a mercati globali
Conforma, imprese certificate sono più competitive, 63% accede più facilmente a mercati globali
Ilaria Salis: "Orban mi diffama, persecuzione spietata"
Ilaria Salis: "Orban mi diffama, persecuzione spietata"
Ucraina, Russia avverte Trump: "Non siamo tigri di carta ma orsi veri"
Ucraina, Russia avverte Trump: "Non siamo tigri di carta ma orsi veri"
Mondiali pallavolo, Italia batte Belgio e va in semifinale
Mondiali pallavolo, Italia batte Belgio e va in semifinale
Attacco Flotilla, proteste Pd-M5S-Avs alla Camera: occupati banchi governo
Attacco Flotilla, proteste Pd-M5S-Avs alla Camera: occupati banchi governo

Rubriche

Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali

SALUTE

Codere Italia e Asl Caserta insieme per il benessere psicologico
Codere Italia e Asl Caserta insieme per il benessere psicologico
Ottobre mese della prevenzione del cancro al seno, Komen e ministero della Cultura insieme
Ottobre mese della prevenzione del cancro al seno, Komen e ministero della Cultura insieme
A Roma il futuro delle protesi, ingegneri e ortopedici da 37 Paesi
A Roma il futuro delle protesi, ingegneri e ortopedici da 37 Paesi
Gliomi a basso grado Idh mutati, presentati 'Carta d'IDHentità' e Manifesto
Gliomi a basso grado Idh mutati, presentati 'Carta d'IDHentità' e Manifesto
Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria
Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria
Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: "Un'emozione tornare a vivere"
Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: "Un'emozione tornare a vivere"
Malattie rare, esperta Gattoni: "Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla"
Malattie rare, esperta Gattoni: "Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla"
Malattie rare, Bastianello (Aisla): "Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla"
Malattie rare, Bastianello (Aisla): "Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla"
Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"
Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Efficienza e intelligenza artificiale, tendenze e ostacoli 
    Efficienza e intelligenza artificiale, tendenze e ostacoli 
    iPhone 17 Pro e i graffi sulla scocca: un'indagine per saperne di più
    iPhone 17 Pro e i graffi sulla scocca: un'indagine per saperne di più
    Ehiweb scommette sulla velocità: 10 Giga FTTH e router Wi-Fi 7 incluso
    Ehiweb scommette sulla velocità: 10 Giga FTTH e router Wi-Fi 7 incluso
    Achille Lauro nuovo volto Motorola: una partnership tra arte e tech - Il video
    A Varese i rifiuti elettronici diventano un’opera d’arte
    A Varese i rifiuti elettronici diventano un’opera d’arte
    Toyota GR Yaris MY25: evoluzioni tecniche e debutto italiano
    Toyota GR Yaris MY25: evoluzioni tecniche e debutto italiano
    Geely debutta in Italia: eleganza cinese e anima green per il mercato italiano
    Geely debutta in Italia: eleganza cinese e anima green per il mercato italiano
    Citroen C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico: efficienza, comfort e tecnologia
    Citroen C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico: efficienza, comfort e tecnologia
    Stellantis e Saft presentano il primo prototipo con tecnologia IBIS
    Stellantis e Saft presentano il primo prototipo con tecnologia IBIS
    Dalla sperimentazione alla produzione: la BMW iX5 Hydrogen entra in scena
    Dalla sperimentazione alla produzione: la BMW iX5 Hydrogen entra in scena
    Nuova Mazda6e al Salone dell’Auto di Torino
    Nuova Mazda6e al Salone dell’Auto di Torino
    Valle d'Aosta, Turcato (Confindustria): "Serve governo regionale stabile, no a cambio continuo"
    Valle d'Aosta, Turcato (Confindustria): "Serve governo regionale stabile, no a cambio continuo"

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Le novità per la salute
    A Medolla per i donatori di sangue anche controlli gratuiti col dermatologo e per i genitali maschili
    La realizzazione di questi progetti si avvale del sostegno fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, a cui si aggiungono i contributi raccolti dai famigliari in memoria di Ornella Marchetti e devoluti ad Avis.
    La cerimonia
    Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
    Realizzato nel 1906 dall’architetto Gustavo Zagni e trasferito a Mirandola nel 1934, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento come edicola, accompagnando generazioni di cittadini. Rimasto inaccessibile dopo il sisma del 2012, torna oggi a nuova vita come spazio di incontro e convivialità.
    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.

    Curiosità

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

    chiudi