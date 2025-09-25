Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Il 'capitano Kirk' William Shatner ricoverato d'urgenza a Los Angeles

(Adnkronos) - William Shatner, l'iconico Capitano Kirk della serie tv 'Star Trek', è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo un'emergenza medica, da quanto riporta TMZ. Secondo le fonti del sito americano, l'attore ha avuto un problema di glicemia mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles nel tardo pomeriggio di mercoledì. Shatner ha chiamato i soccorsi per precauzione, i paramedici sono arrivati a bordo di un'ambulanza e hanno deciso di trasportare Shatner in ospedale locale potesse essere vistato. Le fonti di TMZ affermano che ora sta "bene" e "riposa tranquillamente". Nato nel marzo 1931, l'attore ha 94 anni e, nonostante la lunghissima carriera che lo ha portato anche a ricevere un premio Emmy e un Golden Globe (entrambi per la serie 'Boston Legal'), è noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo del capitano James T. Kirk, che ha interpretato nella serie tv 'Star Trek' dal 1966 al 1969 e poi in sette film dello stesso universo.  [email protected] (Web Info)
Hera-Aimag, Siena (Mirandola 50mila): "Errare è umano, perseverare è diabolico"
Politica
Hera-Aimag, Siena (Mirandola 50mila): "Errare è umano, perseverare è diabolico"
"La nota dei sindaci sostenitori del patto industriale è una replica umorale e priva di senno e di umiltà di fronte al valore in gioco e di fronte alla competenza della Corte dei conti" si legge nella nota stampa del consigliere comunale
Violenza omofoba a Sorbara, identificati due degli aggressori
Cronaca
Violenza omofoba a Sorbara, identificati due degli aggressori
L'avvocato delle ragazze aggredite afferma che le vittime "hanno riportato danni psicologici e lesioni gravi"
Goldoni Keestrack di Carpi, solo la prossima settimana ufficializzazione del nuovo partner industriale
Aziende e territorio
Goldoni Keestrack di Carpi, solo la prossima settimana ufficializzazione del nuovo partner industriale
"Dall’azienda ci aspettiamo risposte positive senza più alcun rinvio della trattativa" spiega in una nota la Fiom Cgil
Ciclismo, il Giro dell'Emilia passa da San Felice: il Comune cerca volontari
Da sapere
Ciclismo, il Giro dell'Emilia passa da San Felice: il Comune cerca volontari
Dovranno collaborare con la Polizia Locale per la messa in sicurezza di alcune zone del tracciato
Al via la 2ª edizione dell’"Ottobre Ravarinese", un mese dedicato alla pera dell’Emilia-Romagna IGP
Vestiti, usciamo
Al via la 2ª edizione dell’"Ottobre Ravarinese", un mese dedicato alla pera dell’Emilia-Romagna IGP
Inaugurazione in programma il 1° ottobre, sarà ospite l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi
Tagli di posti letto al Policlinico e a Baggiovara? L'Aou: "Assunzioni in arrivo, lavoro di organizzazione richiede tempi tecnici"
Le novità per la salute
Tagli di posti letto al Policlinico e a Baggiovara? L'Aou: "Assunzioni in arrivo, lavoro di organizzazione richiede tempi tecnici"
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria spiega le ragioni della scelta di prorogare per alcune settimane la rimodulazione estiva dell’attività di alcuni reparti
Forte grandinata nel ferrarese e nel bolognese, Bondeno tra i comuni più colpiti
Cronaca
Forte grandinata nel ferrarese e nel bolognese, Bondeno tra i comuni più colpiti
E' accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 settembre
Ancora un suicidio nel carcere di Modena, a togliersi la vita un detenuto 25enne
Cronaca
Ancora un suicidio nel carcere di Modena, a togliersi la vita un detenuto 25enne
Il giovane si è impiccato nella sezione di accoglienza. A darne notizia è il Garante regionale dell’Emilia Romagna, Roberto Cavalieri
Soliera in lutto per la morte a 51 anni dell'ex consigliera comunale Rita Capelli
L'addio
Soliera in lutto per la morte a 51 anni dell'ex consigliera comunale Rita Capelli
Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso dal Movimento 5 Stelle, di cui è stata una storica attivista
Nuovo raggiro su Whatsapp, attenzione alla truffa dei buoni spesa
Da sapere
Nuovo raggiro su Whatsapp, attenzione alla truffa dei buoni spesa
Circola un messaggio che promette buoni da 100 euro. Per ottenere il "premio" viene richiesto di inserire dati personali e persino le coordinate bancarie
Nonantola, dal 26 settembre al 26 ottobre torna la Festa dell’Unità d’Autunno
L'iniziativa
Nonantola, dal 26 settembre al 26 ottobre torna la Festa dell’Unità d’Autunno
La festa sarà aperta ogni venerdì e sabato sera e la domenica a pranzo
La fontana del Graziosi a Modena si tinge di rosso per la Giornata Internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari
Da sapere
La fontana del Graziosi a Modena si tinge di rosso per la Giornata Internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari
L’iniziativa vuole ricordare che le armi nucleari sono una minaccia concreta per l’umanità: un loro utilizzo avrebbe conseguenze catastrofiche
