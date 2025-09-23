Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
23 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Ilaria Salis è salva, Commissione Parlamento Ue rigetta revoca immunità

Ilaria Salis è salva, Commissione Parlamento Ue rigetta revoca immunità

|23 Settembre 2025

(Adnkronos) - "Ilaria Salis è libera: non verrà riportata in carcere in Ungheria, non subirà l’ingiustizia del governo di Orban. Il Parlamento Europeo difendendo oggi la sua immunità ha difeso lo Stato di Diritto in Europa, per tutte e tutti i cittadini". Lo scrive sui social l'eurodeputato del Pd Brando Benifei.   [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Bastiglia, immagini e voci della Liberazione
La storia
Bastiglia, immagini e voci della Liberazione
Domenica 21 settembre incontro emozionante con la partecipazione di una delegazione di cittadini statunitensi, figli dei soldati che contribuirono alla Liberazione del nostro territorio
Aimag-Hera, "Patto per il Nord": "Corte dei Conti ha smascherato un’operazione contro i cittadini"
Politica
Aimag-Hera, "Patto per il Nord": "Corte dei Conti ha smascherato un’operazione contro i cittadini"
"La verità, messa nero su bianco dai magistrati contabili, è che questa operazione era un regalo a Hera" si legge nella nota stampa
Aimag-Hera, Siena (Mirandola 50mila): "Corte dei conti dice no, avevamo ragione noi"
Politica
Aimag-Hera, Siena (Mirandola 50mila): "Corte dei conti dice no, avevamo ragione noi"
"Chi dichiarava di pensare al futuro di Aimag in realtà aveva il futuro di Hera come obiettivo" si legge nella nota stampa del consigliere comunale
Modena, sospesa la circolazione in viale Gobetti per un intervento idrico urgente
Traffico e viabilità
Modena, sospesa la circolazione in viale Gobetti per un intervento idrico urgente
Oggi, martedì 23 settembre, dalle 9 alle 17, nella carreggiata con direzione piazzale Manzoni
Aou di Modena, Micaela Piccoli eletta presidente della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie
La novità
Aou di Modena, Micaela Piccoli eletta presidente della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie
E' la prima donna in Italia a ricoprire questa carica
Elude un controllo, in casa aveva hashish e cocaina: 45enne agli arresti domiciliari
Cronaca
Elude un controllo, in casa aveva hashish e cocaina: 45enne agli arresti domiciliari
Nella sua abitazione travati anche materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, e circa 500 euro in contanti, sequestrati
Aggressione omofoba a Bomporto, le vittime: "Insulti, poi pugni e calci in faccia e minacce"
Il caso
Aggressione omofoba a Bomporto, le vittime: "Insulti, poi pugni e calci in faccia e minacce"
Le vittime dell'aggressione, avvenuta sabato 20 settembre alla Festa del Lambrusco di Sorbara, chiedono aiuto a chi era presente per identificare i responsabili
Sorvegliati e sorveglianti, al Dig Festival una performance svela i paradossi del controllo
Vestiti, usciamo
Sorvegliati e sorveglianti, al Dig Festival una performance svela i paradossi del controllo
Mercoledì 24 settembre, a Modena, un live set immersivo prodotto dal Centro Musica tra algoritmi, corpi e suoni in tempo reale
Cimitero Massa Finalese, la protesta dei cittadini: "Salme intrappolate dal terremoto 2012"
Il caso
Cimitero Massa Finalese, la protesta dei cittadini: "Salme intrappolate dal terremoto 2012"
I mancati lavori di manutenzione provocano anche crolli in alcune strutture. Ma almeno il cancello di ingresso, che rimaneva da tempo aperto anche di notte, è stato riparato
A San Prospero e Medolla lanciata una petizione per avere un semaforo o una rotatoria all'incrocio tra Via Bosco, Via Roncaglio e la SP5
Punto
A San Prospero e Medolla lanciata una petizione per avere un semaforo o una rotatoria all'incrocio tra Via Bosco, Via Roncaglio e la SP5
E' un punto caldo per gli incidenti stradali, molti dei quali si concludono purtroppo con feriti. La frequenza con cui si verificano questi eventi secondo i residenti è allarmante
Il 12 ottobre in Emilia-Romagna la prima domenica “detox” digitale per gli adolescenti
L'iniziativa
Il 12 ottobre in Emilia-Romagna la prima domenica “detox” digitale per gli adolescenti
Una giornata dedicata alla disconnessione digitale e alla socialità: l’invito è a spegnere i telefoni e a riscoprire il piacere di stare insieme, all’aperto o nei luoghi pubblici delle città
Bidoni per pannolini e pannoloni, saranno con le serrature elettroniche a Nonantola
Servizi
Bidoni per pannolini e pannoloni, saranno con le serrature elettroniche a Nonantola
In questi giorni si stanno installando i nuovi dispositivi, accompagnati da cartelli informativi in inglese, rumeno e arabo
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Sanità: un webinar su assistenza di lungo termine, non autosufficienza e sostenibilità
Sanità: un webinar su assistenza di lungo termine, non autosufficienza e sostenibilità
Ilaria Salis è salva, Commissione Parlamento Ue rigetta revoca immunità
Ilaria Salis è salva, Commissione Parlamento Ue rigetta revoca immunità
Roma, auto finisce contro albero e si ribalta: morto 21enne, ferita 16enne
Roma, auto finisce contro albero e si ribalta: morto 21enne, ferita 16enne
Scontri al corteo a Milano, cinque arresti: due sono minorenni
Scontri al corteo a Milano, cinque arresti: due sono minorenni
Scende dall'auto in panne sull'autostrada e viene travolto e ucciso
Scende dall'auto in panne sull'autostrada e viene travolto e ucciso
'Ndrangheta, blitz 'Res Tauro': chi è il boss Pino Piromalli
'Ndrangheta, blitz 'Res Tauro': chi è il boss Pino Piromalli
Nautica, al Salone l'XI conferenza nazionale sul turismo marittimo e costiero
Nautica, al Salone l'XI conferenza nazionale sul turismo marittimo e costiero
Schiacciato da sacco di juta nel Chietino, morto un operaio
Schiacciato da sacco di juta nel Chietino, morto un operaio
Fa giardinaggio e cade su inferriata che gli si conficca nel braccio
Fa giardinaggio e cade su inferriata che gli si conficca nel braccio
Lusso, Ey: incertezza economica e cambi modelli di consumo hanno colpito mercato, -4% nel 2025
Lusso, Ey: incertezza economica e cambi modelli di consumo hanno colpito mercato, -4% nel 2025
Spoleto, trovato cadavere in un sacco: indagini in corso
Spoleto, trovato cadavere in un sacco: indagini in corso
Inps, Fava: "Vicini ai giovani dentro e fuori dal Paese"
Inps, Fava: "Vicini ai giovani dentro e fuori dal Paese"
Ilaria Salis: "Processatemi in Italia, in Ungheria sentenza già scritta"
Ilaria Salis: "Processatemi in Italia, in Ungheria sentenza già scritta"
Maltempo e allerta meteo, il ciclone d'autunno colpisce tutta l'Italia
Maltempo e allerta meteo, il ciclone d'autunno colpisce tutta l'Italia
Trump firma ordine esecutivo: "Antifa organizzazione terroristica interna"
Trump firma ordine esecutivo: "Antifa organizzazione terroristica interna"
Cagliari, 80enne travolto e ucciso sulle strisce: arrestata 28enne
Cagliari, 80enne travolto e ucciso sulle strisce: arrestata 28enne
'Ndrangheta, maxi blitz contro cosca Piromalli: 26 arresti, in manette anche il boss
'Ndrangheta, maxi blitz contro cosca Piromalli: 26 arresti, in manette anche il boss
Droni avvistati negli aeroporti di Copenaghen e Oslo, scali chiusi e poi riaperti dopo ore. Zelensky: "E' stata la Russia"
Cronaca
Droni avvistati negli aeroporti di Copenaghen e Oslo, scali chiusi e poi riaperti dopo ore. Zelensky: "E' stata la Russia"
Covid, diramata circolare per i vaccini: dove si potrà fare richiamo e come prenotare
Covid, diramata circolare per i vaccini: dove si potrà fare richiamo e come prenotare
Milan-Lecce, oggi i sedicesimi di Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla
Milan-Lecce, oggi i sedicesimi di Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Rubriche

Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali

SALUTE

Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria
Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria
Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: "Un'emozione tornare a vivere"
Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: "Un'emozione tornare a vivere"
Malattie rare, esperta Gattoni: "Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla"
Malattie rare, esperta Gattoni: "Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla"
Malattie rare, Bastianello (Aisla): "Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla"
Malattie rare, Bastianello (Aisla): "Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla"
Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"
Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Amici obesi e Fiao: "Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1"
Amici obesi e Fiao: "Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1"
Malattie rare, Aisla: "In Lombardia una notte di luce per Giornata Sla"
Malattie rare, Aisla: "In Lombardia una notte di luce per Giornata Sla"

Sul Panaro on air

    • WatchModena in piazza per Gaza
    • WatchTaglio del nastro della nuova filiale di SANFELICE 1893 Banca Popolare a Pavullo nel Frignano
    • WatchTroppi antibiotici, cosa succede? L'infettivologo Stefano Zona illustra l'antibiotico resistenza

    • ATTUALITÀ

    Cyberattacchi sempre più sofisticati: finte fatture ultra-realistiche in PDF nascondono malware
    Cyberattacchi sempre più sofisticati: finte fatture ultra-realistiche in PDF nascondono malware
    Marco Saletta lascia Sony Interactive Entertainment, la guida delle vendite passa a Gonçalo Fialho
    Marco Saletta lascia Sony Interactive Entertainment, la guida delle vendite passa a Gonçalo Fialho
    Oppo Reno14: l'AI rivoluziona la fotografia mobile
    Oppo Reno14: l'AI rivoluziona la fotografia mobile
    Pokémon: evento speciale a Roma e tour europeo per il GCC Pocket - Le date italiane
    Pokémon: evento speciale a Roma e tour europeo per il GCC Pocket - Le date italiane
    Consulenti lavoro, analisi delle nuove regole del Concordato preventivo biennale
    Consulenti lavoro, analisi delle nuove regole del Concordato preventivo biennale
    Silent Hill f, il ritorno dell’incubo che parla al subconscio
    Silent Hill f, il ritorno dell’incubo che parla al subconscio
    Inail e Artes 4.0 insieme per ridurre incidenti sul lavoro con Bando Bit
    Inail e Artes 4.0 insieme per ridurre incidenti sul lavoro con Bando Bit
    Ghiaccio "attivo" su Marte, i dati INGV svelano fenomeni glaciali recenti
    Ghiaccio "attivo" su Marte, i dati INGV svelano fenomeni glaciali recenti
    EcoFlow lancia le power station "Trail", energia portatile con ingombro e peso ridotto
    EcoFlow lancia le power station "Trail", energia portatile con ingombro e peso ridotto
    iPhone Fold, primi dettagli sul debutto del pieghevole di Apple
    iPhone Fold, primi dettagli sul debutto del pieghevole di Apple
    AI nelle aziende italiane: il 67% la adotta, ma solo il 15% è "a prova di futuro"
    AI nelle aziende italiane: il 67% la adotta, ma solo il 15% è "a prova di futuro"
    Apple Intelligence su Apple Watch, come funziona e su quali modelli
    Apple Intelligence su Apple Watch, come funziona e su quali modelli

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Le novità per la salute
    A Medolla per i donatori di sangue anche controlli gratuiti col dermatologo e per i genitali maschili
    La realizzazione di questi progetti si avvale del sostegno fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, a cui si aggiungono i contributi raccolti dai famigliari in memoria di Ornella Marchetti e devoluti ad Avis.
    La cerimonia
    Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
    Realizzato nel 1906 dall’architetto Gustavo Zagni e trasferito a Mirandola nel 1934, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento come edicola, accompagnando generazioni di cittadini. Rimasto inaccessibile dopo il sisma del 2012, torna oggi a nuova vita come spazio di incontro e convivialità.
    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.

    Curiosità

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

    chiudi