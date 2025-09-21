Inter-Sassuolo 2-1, ai neroverdi non basta Cheddira
(Adnkronos) - L'Inter ritrova la vittoria in campionato. La squadra di Chivu supera 2-1 il Sassuolo a San Siro, dopo il doppio ko con Udinese e Juventus e risale in classifica portandosi a 6 punti. Un'Inter ancora non perfetta che sfrutta la rete di Dimarco e quella di Carlos Augusto per conquistare i tre punti ma spreca troppe occasioni in avanti, rischiando qualcosa sulle ripartenze. Alla squadra di Fabio Grosso, non basta il gol di Cheddira all'84' e resta ferma a 3 punti. Chivu dopo il successo in Champions con l'Ajax opta per un po' di turnover con in porta l'esordio di J. Martinez, mentre in difesa resta a riposo Bastoni, al suo posto gioca Carlos Augusto, a centrocampo c'è Susic, e in avanti la novità è Pio Esposito al fianco di Thuram, con Lautaro non al meglio, che parte dalla panchina. Nel Sassuolo tutto confermato in avanti dove ai lati di Pinamonti ci sono Berardi e Lauriente. Matic a centrocampo con Vranckx e Kone. L'Inter parte subito in forcing e al 7' Carlos Augusto dalla trequarti parte, arriva in area e salta tre avversari per provare a beffare Muric che si distende e devia in angolo. All'11' palla tesa in area di Dimarco per la conclusione al volo di Esposito con la palla che esce alta sopra la traversa. Poi al 14' l'Inter passa: ripartenza veloce di Barella che pesca Sucic sulla sinistra, il centrocampista serve con un tocco quasi 'no look' per Dimarco che calcia di prima e infila Muric per l'1-0. La squadra di Chivu continua a premere con gli emiliani che sono in difficoltà e l'Inter va vicino al raddoppio al 29' con Thuram che cerca l'angolo alla destra di Muric, senza successo e al 40' con Esposito che riceve palla in area, difende il pallone, riesce a girarsi e a calciare con il mancino ma manda alto sopra la traversa. L'Inter manovra e cerca l'affondo anche ad inizio ripresa ma sbaglia sempre l'ultimo passaggio e non riesce ad essere incisiva con Thuram, Dumfries e Pio Esposito. Al 52' ripartenza veloce del Sassuolo con Kone che serve Lauriente che dal limite cerca di battere Martinez che blocca sicuro. Al 61' azione in velocità dell'Inter con Sucic che tocca per Esposito, ma il tiro dal limite termina alto sopra la traversa. Ancora Sassuolo pericoloso al 62': Doig scappa via sulla fascia sinistra e crossa un ottimo pallone in area per Pinamonti che stacca di testa e indirizza verso l'anfgolo ma J. Martinez con un balzo e la mano di richiamo manda in angolo. Chivu cambia e inserisce Lautaro, Frattesi e Luis Henrique per Thuram, Calhanoglu e Dumfries. Al 67' nerazzurri ancora vicini al raddoppio con Pio Esposito che in girata costringe Muric ad un miracolo. Portiere del Sassuolo ancora protagonista all 76' quando si oppone con il corpo alla conclusione di prima dal limite di Carlos Augusto. Il difensore brasiliano si rifà al 81' quando dopo un dribbling fa partire dal limite una conclusione angolata, con la palla che viene deviata da Muharemovic e finisce in rete per il 2-0. Il doppio vantaggio dura poco perchè all'84' il Sassuolo va in gol: palla illuminante di Berardi che imbuca per Cheddira dopo un uno due, con l'attaccante, da poco entrato, che si ritrova solo davanti a J. Martinez e lo batte con una conclusione angolata per il 2-1. Gara che si è riavvivata in questo finale con l'Inter che va di nuovo in rete con Frattesi all'86' ma la rete viene annullata dal Var per fuorigioco. La squadra di Grosso non demorde e al 92' ci prova Berardi dalla distanza ma Martinez blocca a terra. Non c'è più tempo e l'Inter torna alla vittoria e riprende la sua corsa. [email protected] (Web Info)
RESTO D'ITALIA E MONDO
SportGp Azerbaigian, vince ancora Verstappen. Ordine di arrivo e classifica piloti Formula 1
Ottavo e nono posto per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc
Sul Panaro on air
La cerimoniaIl recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
Realizzato nel 1906 dall’architetto Gustavo Zagni e trasferito a Mirandola nel 1934, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento come edicola, accompagnando generazioni di cittadini. Rimasto inaccessibile dopo il sisma del 2012, torna oggi a nuova vita come spazio di incontro e convivialità.
L'avvenimentoSan Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
CuriositàArrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
CuriositàIl futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
Il ricordoL'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
"Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"