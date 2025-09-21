Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
21 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Investite da un furgone mentre vanno alla festa del paese, morte due 21enni a Brivio

Investite da un furgone mentre vanno alla festa del paese, morte due 21enni a Brivio

|21 Settembre 2025

(Adnkronos) - Proseguono le indagini dei carabinieri sul grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Brivio, in provincia di Lecco. Due ragazze 21enni sono morte dopo essere stata investite da un furgone mentre camminavano sul ciglio della strada probabilmente per raggiungere la festa del paese.  Le giovani travolte sono morte sul colpo, mentre è rimasta illesa una terza amica che era con loro. Sul posto sono intervenuti soccorritori e carabinieri per gli accertamenti. Al vaglio la posizione dell'uomo, di 34 anni, che era alla guida del mezzo. [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
La cerimonia
Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
Realizzato nel 1906 dall’architetto Gustavo Zagni e trasferito a Mirandola nel 1934, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento come edicola, accompagnando generazioni di cittadini. Rimasto inaccessibile dopo il sisma del 2012, torna oggi a nuova vita come spazio di incontro e convivialità.
Modena, da lunedì 22 settembre in strada Canaletto sud circolazione sospesa per lavori alla filovia
Traffico e viabilità
Modena, da lunedì 22 settembre in strada Canaletto sud circolazione sospesa per lavori alla filovia
L’intervento tra via Gramsci e Finzi.
Da lunedì 22 settembre lavori notturni sulla SS 16 "Adriatica"
Traffico e viabilità
Da lunedì 22 settembre lavori notturni sulla SS 16 "Adriatica"
Fino a sabato 4 ottobre.
Domenica 5 ottobre 45ª edizione di "Al Gir dal Final"
L'iniziativa
Domenica 5 ottobre 45ª edizione di "Al Gir dal Final"
Partenza e arrivo davanti alla palestra scolastica "Pala Luca Toni" in viale della Rinascita, a Finale Emilia
“I numeri delle ricchezze nel mondo: chi ha e chi non ha”, se ne parla a Limidi con il prof. Cornia
Vestiti, usciamo
“I numeri delle ricchezze nel mondo: chi ha e chi non ha”, se ne parla a Limidi con il prof. Cornia
Appuntamento venerdì 26 settembre, alle ore 21, al Centro Polivalente
Gruppo Hera, in servizio altri due nuovi depuratori in Appennino
Taglio del nastro
Gruppo Hera, in servizio altri due nuovi depuratori in Appennino
Reso possibile grazie a un investimento di oltre 3,2 milioni di euro.
Truffe romantiche, l'Emilia-Romagna è la seconda regione più a rischio in Italia
I dati
Truffe romantiche, l'Emilia-Romagna è la seconda regione più a rischio in Italia
Le cosiddette “romance scam” sono una delle minacce digitali più insidiose: sfruttano la fiducia e la solitudine per colpire le vittime
Anci e Alleanza Cooperative Emilia-Romagna, patto su formazione, rilancio imprese, abitazioni e tutela ambiente
La novità
Anci e Alleanza Cooperative Emilia-Romagna, patto su formazione, rilancio imprese, abitazioni e tutela ambiente
Siglato un protocollo d'intesa valido per i prossimi cinque anni
PERSONE (di Francesca Monari) | Charlotte Brazi, la pasticcera francese che ha portato Parigi a Modena
La storia
PERSONE (di Francesca Monari) | Charlotte Brazi, la pasticcera francese che ha portato Parigi a Modena
In una tranquilla via residenziale di Modena, lontano dai riflettori del centro storico, si cela un piccolo segreto burroso e profumato: “Pain au Chocolat”
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Investite da un furgone mentre vanno alla festa del paese, morte due 21enni a Brivio
Investite da un furgone mentre vanno alla festa del paese, morte due 21enni a Brivio
Trump all'attacco: "Deluso da Putin. Kimmel? Terribile, con lui Abc ha perso milioni"
Trump all'attacco: "Deluso da Putin. Kimmel? Terribile, con lui Abc ha perso milioni"
Estate al capolinea e piogge in arrivo, ecco la svolta autunnale: le previsioni meteo
Estate al capolinea e piogge in arrivo, ecco la svolta autunnale: le previsioni meteo
Ucciso e bruciato in casa a Sesto San Giovanni, un video intimo tra i possibili moventi
Ucciso e bruciato in casa a Sesto San Giovanni, un video intimo tra i possibili moventi
Equinozio di autunno 2025, quando inizia la nuova stagione
Equinozio di autunno 2025, quando inizia la nuova stagione
Torino-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Torino-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Torna 'Da noi... a ruota libera' con Francesca Fialdini, gli ospiti di oggi
Torna 'Da noi... a ruota libera' con Francesca Fialdini, gli ospiti di oggi
Charlie Kirk, oggi i funerali allo stadio: discorso di Trump per l'attivista ucciso
Charlie Kirk, oggi i funerali allo stadio: discorso di Trump per l'attivista ucciso
Musetti-Basilashvili: orario, precedenti e dove vederla in tv
Musetti-Basilashvili: orario, precedenti e dove vederla in tv
Formula 1, oggi si corre in Azerbaigian: orario, griglia di partenza e dove vederla in tv
Formula 1, oggi si corre in Azerbaigian: orario, griglia di partenza e dove vederla in tv
Lazio-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Lazio-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Stato di Palestina, Starmer annuncerà oggi il riconoscimento Uk. Domani a New York la conferenza chiave
Previsioni
Stato di Palestina, Starmer annuncerà oggi il riconoscimento Uk. Domani a New York la conferenza chiave
Ucraina, Russia attacca vicino al confine: la Polonia fa decollare i caccia
Ucraina, Russia attacca vicino al confine: la Polonia fa decollare i caccia
Nuove molecole e bersagli, così si evolve la terapia contro l'Alzheimer: il punto
Nuove molecole e bersagli, così si evolve la terapia contro l'Alzheimer: il punto
Mondiali atletica, oggi l'ultima giornata: gli italiani in gara, il programma e dove vederli
Mondiali atletica, oggi l'ultima giornata: gli italiani in gara, il programma e dove vederli
Mondiali pallavolo, oggi Italia-Argentina agli ottavi: orario e dove vederla
Mondiali pallavolo, oggi Italia-Argentina agli ottavi: orario e dove vederla
Terremoto in Umbria, scossa 3.8 con epicentro a Massa Martana
Terremoto in Umbria, scossa 3.8 con epicentro a Massa Martana
Intervision, Vietnam vince il festival di Putin. Usa disertano, Russia non gareggia
Intervision, Vietnam vince il festival di Putin. Usa disertano, Russia non gareggia
"Si stava avventando su di me", lite tra il giornalista di Report e la scorta di Giuli
"Non impedite di fare domande", tensione tra il cronista di Report e la scorta di Giuli a Fenix
"Non impedite di fare domande", tensione tra il cronista di Report e la scorta di Giuli a Fenix

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali

SALUTE

Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"
Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Malattie rare, Borgo: "Persona con Sla deve poter esercitare i propri diritti"
Malattie rare, Borgo: "Persona con Sla deve poter esercitare i propri diritti"
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Quotidiano di Sicilia, Tregua decano dei direttori d’Italia e restyling del sito web
Quotidiano di Sicilia, Tregua decano dei direttori d’Italia e restyling del sito web
Trapianti, in Italia record donazioni e scende attesa, a Milano congresso specialisti
Trapianti, in Italia record donazioni e scende attesa, a Milano congresso specialisti
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Caso concorso Oss in Campania, dopo Salerno rinvio prove anche Napoli
Caso concorso Oss in Campania, dopo Salerno rinvio prove anche Napoli
Ricominciare dopo la malattia, presentato a Roma il libro 'Cenere zero' di Fabio Salvatore
Ricominciare dopo la malattia, presentato a Roma il libro 'Cenere zero' di Fabio Salvatore
Novo Nordisk: "Con semaglutide 2,4 mg benefici su cuore e food noise"
Novo Nordisk: "Con semaglutide 2,4 mg benefici su cuore e food noise"
Nastro d'oro sui monumenti, al via campagna per sensibilizzare sulle cure del cancro infantile
Nastro d'oro sui monumenti, al via campagna per sensibilizzare sulle cure del cancro infantile
Salute, con calo termico prime insidie, ecco perché il freddo favorisce virus e batteri
Salute, con calo termico prime insidie, ecco perché il freddo favorisce virus e batteri

Sul Panaro on air

    • WatchTaglio del nastro della nuova filiale di SANFELICE 1893 Banca Popolare a Pavullo nel Frignano
    • WatchTroppi antibiotici, cosa succede? L'infettivologo Stefano Zona illustra l'antibiotico resistenza
    • WatchSfilata Cavezzo, modelle per una sera le clienti di Manu Taglie Forti Donna

    • ATTUALITÀ

    Scuola, 'Destinazione Sapere': prof e dirigenti 'a lezione' di viaggi d'istruzione
    Scuola, 'Destinazione Sapere': prof e dirigenti 'a lezione' di viaggi d'istruzione
    Agricoltura, Ismea: filiera lattiero casearia cresce e si rafforza sui mercati esteri
    Agricoltura, Ismea: filiera lattiero casearia cresce e si rafforza sui mercati esteri
    Kurolily, Blur e altre stelle di Twitch trasformano il roleplay in un evento interattivo
    Kurolily, Blur e altre stelle di Twitch trasformano il roleplay in un evento interattivo
    Nissan accelera la trasformazione nella regione AMIEO
    Nissan accelera la trasformazione nella regione AMIEO
    Professioni, Tributaristi Int: "Da Consiglio nazionale strategie per futuro"
    Professioni, Tributaristi Int: "Da Consiglio nazionale strategie per futuro"
    Lhh, 67% aziende sta implementando soluzioni di intelligenza artificiale per gestione risorse umane
    Lhh, 67% aziende sta implementando soluzioni di intelligenza artificiale per gestione risorse umane
    Nel turismo enogastronomico sempre più richiesto il product manager
    Nel turismo enogastronomico sempre più richiesto il product manager
    Marche, Cardinali (Confindustria): "Regionali? Zes e tavolo industria priorità da subito"
    Marche, Cardinali (Confindustria): "Regionali? Zes e tavolo industria priorità da subito"
    Zero Emissions Day, dal procurement al digitale la sfida delle imprese
    Zero Emissions Day, dal procurement al digitale la sfida delle imprese
    Design, Antolini porta a Marmomac innovazione qualità e identità per lavorazione pietre naturali
    Design, Antolini porta a Marmomac innovazione qualità e identità per lavorazione pietre naturali
    Rolls-Royce Cullinan Cosmos: un’opera unica ispirata al cosmo
    Rolls-Royce Cullinan Cosmos: un’opera unica ispirata al cosmo
    OMODA & JAECOO Super Hybrid Night: debutta in Italia la tecnologia SHS
    OMODA & JAECOO Super Hybrid Night: debutta in Italia la tecnologia SHS

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    La cerimonia
    Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
    Realizzato nel 1906 dall’architetto Gustavo Zagni e trasferito a Mirandola nel 1934, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento come edicola, accompagnando generazioni di cittadini. Rimasto inaccessibile dopo il sisma del 2012, torna oggi a nuova vita come spazio di incontro e convivialità.
    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
    Curiosità
    Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
    Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente

    Curiosità

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

    chiudi