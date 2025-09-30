Magalli-Ricciarelli, ancora scontro su Pippo Baudo: “Ricambio le tue sberle con un abbraccio”
(Adnkronos) - Interviste, post sui social, dichiarazioni in tv: il botta e risposta tra Katia Ricciarelli e Giancarlo Magalli prosegue, con il nome di Pippo Baudo sullo sfondo. Dopo le dichiarazioni rilasciate dalla soprano a Verissimo, è arrivata la replica del conduttore televisivo che ha scelto Facebook per esprimere il proprio punto di vista nell'ultima 'puntata' della lite. Katia Ricciarelli ospite a Verissimo nella puntata di domenica 28 settembre ha parlato della sua relazione con Pippo Baudo, accusandolo di averle nascosto la verità sul figlio Alex: "Doveva dirmelo prima che mi facesse dire sì al matrimonio. Lui fino in fondo mi ha detto che non ne sapeva nulla. Mi sento tradita e offesa come donna e moglie. Se me lo avesse detto lo avrei perdonato". Poi, ha ricordato gli anni del suo matrimonio con Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto scorso. "Mi sono sentita tradita da Pippo Baudo. Quando ero ancora la signora Baudo certe cose strane non mi andavano giù. Ho incaricato qualcuno a fare delle indagini ed è venuta fuori questa cosa dei due appartamenti intestati alla signorina, la segretaria. Mi disse ‘lei è brava ed è fedele’. Perché se non c’è nulla di male non me lo dici”. "C’erano dei segreti, sì ma non pensavo fossero così grossi" ha detto Ricciarelli, destinataria di una diffida presentata da Dina Mirra, storica segretaria e assistente di Baudo. Ricciarelli, nell'ultima apparizione televisiva, ha accusato Magalli di aver diffuso informazioni "infondate" sul suo matrimonio con Baudo: "Volevo dire al signor Magalli di pensare ai cavoli suoi perché non è al corrente di molte cose. Perché deve sparlare di me? Giancarlo, sei cattivo, gli vorrei dire. Se mi chiama, non rispondo. Non sono violenta ma una sberla gliela darei. A Magalli, poi, magari gli do un bacio ma prima una sberletta". Magalli ha deciso di rispondere con un post su Facebook: "Intanto volevo ricordare e precisare che noi ci conosciamo da 54 anni, da quel lontano 1971 che mi vide giovane regista di Rai Cultura venire nella tua città a realizzare un servizio su di te che avevi appena vinto un importante concorso per voci nuove della lirica organizzato dalla Rai. Quindi ho conosciuto te molto prima di conoscere Pippo". "Con lui però, dal momento che ci siamo conosciuti, è nata un’amicizia forte e duratura che non si è certo interrotta con la sua scomparsa. Per questo mi è dispiaciuto leggere tue dichiarazioni su di lui che io certo non mi azzardo a definire bugiarde, ma che non corrispondono ai fatti per come li conosco io", ha proseguito. "Questo mi ha portato a smentire un paio di quelle dichiarazioni: quella che incolpava Dina Minna, la segretaria di Pippo, di non passartelo mai al telefono dopo il divorzio e quella in cui te la prendevi di nuovo con Dina che non ti avrebbe avvertito del ricovero di Pippo quando fu operato al San Raffaele a Milano", ha scritto. E ancora: "Ho solo detto che trovavo curioso che per parlare con Pippo tu ricorressi alla mediazione di Dina, che tu non hai mai amato molto, invece di chiamarlo sul suo numero privato, del quale avresti dovuto essere in possesso. Per quanto riguarda la storia dell’ospedale, ho solo riferito quanto mi disse Pippo all’epoca: che tu, nonostante fossi stata avvertita ti presentasti in ospedale solo tre giorni dopo l’operazione. Lui si infuriò e ne nacque un litigio che sfociò poi nella separazione. Questo mi disse lui, e come me lo ha detto io l’ho riportato". Magalli ha tenuto a sottolineare che non c'è nessun attacco personale rivolto a Ricciarelli ma "solo il desiderio di correggere alcune imprecisioni". "Tu hai detto alla Toffanin - ha scritto ancora il conduttore riferendosi alla puntata di Verissimo - che vorresti prendermi a sberle. A questo non credo. Penso piuttosto che ti interessi mantenere viva una polemica che ti consente di andare ospite, penso retribuita, in vari programmi. Possibilità che è stata offerta anche a me ma che ho rifiutato perché odio la polemica, odio avere una polemica con te e odio discutere di cose che coinvolgono anche Pippo ora che purtroppo non c’è più. Detto questo ricambio le tue sberle con un abbraccio e spero che tutto finisca qui", ha concluso. [email protected] (Web Info)
