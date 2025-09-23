Maltempo da nord a sud: a Monza salvate mamma e figlia intrappolate in casa. Nubifragio su Ischia, evacuata una scuola
(Adnkronos) - Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. Da nord a sud il ciclone d'autunno sta colpendo un po' dappertutto con temporali e piogge torrenziali. L'allerta meteo arancione della protezione civile è stata diramata per oggi, martedì 23 settembre, in Lombardia, Veneto e Lazio ma la perturbazione non sta risparmiando neppure il meridione dove un violento nubifragio si è abbattuto sull'isola d'Ischia sommergendo anche le auto dei carabinieri (VIDEO). A Meda in Brianza una mamma e la sua bambina rimaste bloccate nella propria abitazione a causa dell'acqua che continuava a salire, sono state salvate dall’elicottero dei vigili del fuoco. Centinaia gli interventi di soccorso dopo la forte ondata di maltempo che ha investito la Lombardia. La maggior parte delle richieste arriva proprio dai comuni di Meda, Cabiate, Limbiate e Bovisio Masciago. Durante tutta la notte le squadre hanno operato ininterrottamente con motopompe e idrovore per svuotare le aree allagate, scantinati e autorimesse. A Como, nei pressi della stazione, stanno operando i gos (gruppi operativi speciali) "con mezzi da movimento terra per la rimozione del fango e del materiale detritico". Flagellata anche la Liguria dove una frana di grosse dimensioni si è abbattuta la scorsa notte in via delle Fabbriche sulle alture di Genova Voltri. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco e della Protezione Civile, è stata disposta la chiusura della strada per motivi di sicurezza, con conseguente modifica della viabilità. Il percorso alternativo individuato passa da via Superiore dei Giovi, via Tosonotti e via Costa d’Erca, consentendo di ricongiungersi a monte del tratto interessato dallo smottamento. Tuttavia, il nuovo itinerario è percorribile solo da veicoli di piccole dimensioni. Proseguono, a Spigno Monferrato (Alessandria), le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca della donna dispersa ieri dopo essere stata trascinata via dall’acqua con il proprio camper per la piena di un torrente. In Toscana a causa delle abbondanti precipitazioni cadute durante la notte un peschereccio ha rischiato di affondare a Porto Ercole. L’allarme è scattato alle prime luci del giorno, quando è stato notato che l’imbarcazione, ormeggiata al porto turistico, stava imbarcando una grande quantità d’acqua piovana. Allagamenti, strade come fiumi, auto sommerse. E' lo scenario del nubifragio che si è abbattuto su Ischia causando danni in tutti i comuni dell'isola campana. Una scuola è stata evacuata a Ischia Porto e ci sono allagamenti anche a Lacco Ameno e Casamicciola, dove c'è stato l'alluvione nel novembre del 2022. Ancora a Forio, un'automobile dei carabinieri è stata sommersa dall'acqua, mentre l'autista di un pullman di linea è rimasto bloccato lungo l'ex statale. [email protected] (Web Info)
