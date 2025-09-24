Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Mattarella firma quattro decreti di grazia

|24 Settembre 2025

(Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato quattro decreti di grazia. Si tratta di provvedimenti di clemenza individuale adottati "ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della Costituzione", ''in ordine ai quali il ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole". [email protected] (Web Info)
Aimag-Hera, Movimento 5 Stelle: "Servono trasparenza e confronto vero"
Politica
Aimag-Hera, Movimento 5 Stelle: "Servono trasparenza e confronto vero"
"Aimag è e rimane una società pubblica. I sindaci non possono continuare a tradire il ruolo che hanno ricevuto attraverso le elezioni" si legge in una nota
Modena, FdI: "Trovare alternative all’attuale inceneritore"
Politica
Modena, FdI: "Trovare alternative all’attuale inceneritore"
Richiesto un focus sugli effetti provocati dall’impianto modenese
Caso Volley Modena, la posizione del Comune di Modena
Sport
Caso Volley Modena, la posizione del Comune di Modena
Gli assessori Bortolamasi e Guerzoni: "La firma dell’accordo col gestore del PalaBursi preclude qualsiasi possibile collaborazione futura"
Cavezzo, "Storie spettinate" in biblioteca: sabato presentazione del libro di Franca Pacchioni
Vestiti, usciamo
Cavezzo, "Storie spettinate" in biblioteca: sabato presentazione del libro di Franca Pacchioni
Un’occasione per conoscere da vicino l’autrice e il suo lavoro letterario, in un pomeriggio che intreccia parole, letture e riflessioni
Trovati in possesso di hashish e cocaina, arrestati 38enne e 40enne
Cronaca
Trovati in possesso di hashish e cocaina, arrestati 38enne e 40enne
Uno dei due uomini ha tentato la fuga, provando anche a liberarsi della droga, ma è stato fermato dai Carabinieri
Aggressione omofoba a Bomporto, Trande (AVS): "Falsità su "violenza politica della sinistra" potrebbero avere prodotto i primi effetti"
Politica
Aggressione omofoba a Bomporto, Trande (AVS): "Falsità su "violenza politica della sinistra" potrebbero avere prodotto i primi effetti"
"Alle ragazze di Bomporto vittime delle violenze fisiche e verbali la mia solidarietà e vicinanza" afferma il consigliere regionale
Dall'1 al 5 ottobre a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera torna la "Festa del Racconto"
Vestiti, usciamo
Dall'1 al 5 ottobre a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera torna la "Festa del Racconto"
La manifestazione compie vent'anni e li celebra con sessanta eventi, cinque giornate, quattro Comuni coinvolti
Mirandola, lettera aperta di Carlo Bassoli ai consiglieri Pd dei comuni soci di Aimag
Politica
Mirandola, lettera aperta di Carlo Bassoli ai consiglieri Pd dei comuni soci di Aimag
"É giunto il momento di promuovere un confronto democratico vero dentro il Partito Democratico" scrive il consigliere comunale del Pd a Mirandola
Un gol per Baggiovara, un torneo di calcio a sette per festeggiare i 20 anni dell’Ospedale Civile
L'iniziativa
Un gol per Baggiovara, un torneo di calcio a sette per festeggiare i 20 anni dell’Ospedale Civile
A Corlo di Formigine in campo i giornalisti modenesi, i sanitari dell’ospedale, i sammarinesi di ASCO 35 e una squadra di “campioni”
Dopo sette anni lascia l'incarico il presidente dell'associazione "Amici della Sanfelice1893 Banca popolare "
La novità
Dopo sette anni lascia l'incarico il presidente dell'associazione "Amici della Sanfelice1893 Banca popolare "
"Spero che qualcuno dell'associazione prenda il mio posto e prosegua il compito di pungolare per migliorare le cose" spiega Davide Baraldi
Cpl Concordia rappresenta l'Emilia-Romagna all'Expo di Osaka 2025
Aziende e territorio
Cpl Concordia rappresenta l'Emilia-Romagna all'Expo di Osaka 2025
L’Expo Universale, che si tiene sull’isola artificiale di Yumeshima nella baia di Osaka, è concepita come una vera “isola del futuro
Policlinico di Modena e ospedale di Baggiovara, 66 posti letto in meno
Salute
Policlinico di Modena e ospedale di Baggiovara, 66 posti letto in meno
In alcuni reparti dei due ospedali modenesi si sarebbe deciso di estendere la riduzione dei posti letto prevista per la stagione estiva
Università Lum Giuseppe Degennaro, 15 docenti nella World’s top 2% scientists Stanford university
Università Lum Giuseppe Degennaro, 15 docenti nella World’s top 2% scientists Stanford university
Minori: Svizzera, Italia e Unhcr insieme per rafforzare Accoglienza per i non accompagnati
Minori: Svizzera, Italia e Unhcr insieme per rafforzare Accoglienza per i non accompagnati
Festa Roma, Premio Film Impresa under 35 per raccontare l'azienda in cinema
Festa Roma, Premio Film Impresa under 35 per raccontare l'azienda in cinema
Luis Enrique 'ruba' il Pallone d'oro a Dembélé: il video della festa in casa Psg
Luis Enrique 'ruba' il Pallone d'oro a Dembélé: il video della festa in casa Psg
Verso un protocollo di legalità per il porto di Gaeta, incontro tra Prefetto Latina e Latrofa
Verso un protocollo di legalità per il porto di Gaeta, incontro tra Prefetto Latina e Latrofa
Mostre, Pizzi (Atelier Mitoraj): "Sopralluoghi in Sicilia per ospitare opere scultore"
Mostre, Pizzi (Atelier Mitoraj): "Sopralluoghi in Sicilia per ospitare opere scultore"
Il discorso di Zelensky all'Onu: "Putin vuole allargare guerra, diritto internazionale al collasso"
Il discorso di Zelensky all'Onu: "Putin vuole allargare guerra, diritto internazionale al collasso"
Rino Barillari: "Quando Claudia Cardinale arrivava in via Condotti sembrava una regina"
Rino Barillari: "Quando Claudia Cardinale arrivava in via Condotti sembrava una regina"
Sinner-Cilic domani a Pechino: ecco orario e dove vedere il ritorno in campo di Jannik
Sinner-Cilic domani a Pechino: ecco orario e dove vedere il ritorno in campo di Jannik
Nba approda su Prime Video in Italia con una squadra di commentatori d'eccezione
Nba approda su Prime Video in Italia con una squadra di commentatori d'eccezione
Aereo russo sorvola fregata tedesca sul Mar Baltico, Germania: "Putin vuole provocare Nato"
Aereo russo sorvola fregata tedesca sul Mar Baltico, Germania: "Putin vuole provocare Nato"
Accordo Unicef Italia e Anm per aiutare i bambini di Gaza
Accordo Unicef Italia e Anm per aiutare i bambini di Gaza
Sclerosi multipla, da Merck nuovi dati su efficacia cladribina a lungo termine
Sclerosi multipla, da Merck nuovi dati su efficacia cladribina a lungo termine
Brignone: "Potrei non essere a Milano Cortina, ma voglio tornare a sciare"
Brignone: "Potrei non essere a Milano Cortina, ma voglio tornare a sciare"
Trump e il linguaggio del corpo, l'analisi: "Ogni gesto studiato per trasmettere potere"
Trump e il linguaggio del corpo, l'analisi: "Ogni gesto studiato per trasmettere potere"
Torna 'Tale e Quale show' e Conti lo dedica a Pippo Baudo: cast, giuria e novità
Torna 'Tale e Quale show' e Conti lo dedica a Pippo Baudo: cast, giuria e novità
Alcaraz 'accende' la sfida con Sinner: "Ecco perché la nostra rivalità sta andando alla grande"
Alcaraz 'accende' la sfida con Sinner: "Ecco perché la nostra rivalità sta andando alla grande"
Rete professioni tecniche firma il manifesto 'Back to nature'  
Rete professioni tecniche firma il manifesto 'Back to nature'  
Tiziano Ferro, a fine ottobre il nuovo album: "Sono un grande"
Tiziano Ferro, a fine ottobre il nuovo album: "Sono un grande"

Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali

Lauree magistrali, Fnopi: "Gli infermieri puntano sulla specializzazione"
Lauree magistrali, Fnopi: "Gli infermieri puntano sulla specializzazione"
"A Teddy Bear serve un nuovo look". L'appello della scienza per peluche eco-maestri
"A Teddy Bear serve un nuovo look". L'appello della scienza per peluche eco-maestri
Sesso, a Milano giovani più protetti e informati rispetto al resto d'Italia, l'indagine
Sesso, a Milano giovani più protetti e informati rispetto al resto d'Italia, l'indagine
Influenza, Pregliasco: "Terza brutta stagione con 16 mln di casi attesi, isolati primi virus"
Influenza, Pregliasco: "Terza brutta stagione con 16 mln di casi attesi, isolati primi virus"
Codere Italia e Asl Caserta insieme per il benessere psicologico
Codere Italia e Asl Caserta insieme per il benessere psicologico
Ottobre mese della prevenzione del cancro al seno, Komen e ministero della Cultura insieme
Ottobre mese della prevenzione del cancro al seno, Komen e ministero della Cultura insieme
A Roma il futuro delle protesi, ingegneri e ortopedici da 37 Paesi
A Roma il futuro delle protesi, ingegneri e ortopedici da 37 Paesi
Gliomi a basso grado Idh mutati, presentati 'Carta d'IDHentità' e Manifesto
Gliomi a basso grado Idh mutati, presentati 'Carta d'IDHentità' e Manifesto
Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria
Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria

    Calabria, Ferrara (Unindustria): "Crescita debole e fragile, ecco nostro Manifesto a candidati Regionali"
    Calabria, Ferrara (Unindustria): "Crescita debole e fragile, ecco nostro Manifesto a candidati Regionali"
    Salario minimo, Rotondi (Cnel): "Delega al Governo messaggio forte, non si trasformi in scontro ideologico"
    Salario minimo, Rotondi (Cnel): "Delega al Governo messaggio forte, non si trasformi in scontro ideologico"
    Sostenibilità, Assolegno promuove il legno per costruire il futuro
    Sostenibilità, Assolegno promuove il legno per costruire il futuro
    Consumi, la spesa green vale 45 miliardi di euro
    Consumi, la spesa green vale 45 miliardi di euro
    105.000 presenze per Utopica Festival
    105.000 presenze per Utopica Festival
    Digital South Week, nasce il polo tecnologico del Sud Italia
    Digital South Week, nasce il polo tecnologico del Sud Italia
    Efficienza e intelligenza artificiale, tendenze e ostacoli 
    Efficienza e intelligenza artificiale, tendenze e ostacoli 
    iPhone 17 Pro e i graffi sulla scocca: un'indagine per saperne di più
    iPhone 17 Pro e i graffi sulla scocca: un'indagine per saperne di più
    Ehiweb scommette sulla velocità: 10 Giga FTTH e router Wi-Fi 7 incluso
    Ehiweb scommette sulla velocità: 10 Giga FTTH e router Wi-Fi 7 incluso
    Achille Lauro nuovo volto Motorola: una partnership tra arte e tech - Il video
    A Varese i rifiuti elettronici diventano un’opera d’arte
    A Varese i rifiuti elettronici diventano un’opera d’arte
    Toyota GR Yaris MY25: evoluzioni tecniche e debutto italiano
    Toyota GR Yaris MY25: evoluzioni tecniche e debutto italiano

    Le novità per la salute
    A Medolla per i donatori di sangue anche controlli gratuiti col dermatologo e per i genitali maschili
    La realizzazione di questi progetti si avvale del sostegno fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, a cui si aggiungono i contributi raccolti dai famigliari in memoria di Ornella Marchetti e devoluti ad Avis.
    La cerimonia
    Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
    Realizzato nel 1906 dall’architetto Gustavo Zagni e trasferito a Mirandola nel 1934, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento come edicola, accompagnando generazioni di cittadini. Rimasto inaccessibile dopo il sisma del 2012, torna oggi a nuova vita come spazio di incontro e convivialità.
    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

