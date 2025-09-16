Mobilità, l’auto resta ‘regina’ degli spostamenti degli italiani ma crescono alternative
(Adnkronos) - L’automobile resta il mezzo più utilizzato dagli italiani per gli spostamenti ma 6 cittadini su 10 pensano che nel proprio territorio esistano valide alternative all’auto, pur con differenze territoriali rilevanti. Le barriere di prezzo, criticità delle tecnologie e delle infrastrutture frenano la diffusione dei veicoli elettrici. Gli italiani sono coscienti dell’impatto dei trasporti sui prezzi delle merci e vogliono l’intermodalità con il treno, a livello regionale scelto dal 57% della popolazione. Diffidenza ma anche curiosità per le tecnologie emergenti e l’intelligenza artificiale nel futuro della mobilità. Sono questi i punti chiave che emergono dall’indagine sulla mobilità sostenibile in Italia, realizzata dall’Istituto Piepoli per Eco Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti presentata oggi in occasione della prima giornata della manifestazione che fa il punto sulla transizione ecologica della mobilità di persone e merci in Italia. L'evento è in programma fino a domani a Roma (presso il Centro Congressi di Piazza di Spagna), in coincidenza con l’inizio della “Settimana europea della Mobilità 2025”. L’automobile è ancora la protagonista degli spostamenti degli italiani: resta il mezzo più utilizzato per quelli frequenti (77%), il 92% degli italiani la utilizza almeno una volta alla settimana e il 65% ritiene che la propria mobilità sia dipendente da questo mezzo di trasporto. Solo il 19% degli italiani usa frequentemente il trasporto pubblico (ogni giorno e da 3 a 5 volte a settimana). 6 cittadini su 10 pensano che nel proprio territorio esistano valide alternative all’auto, ma con differenze territoriali rilevanti: questa percezione è maggiormente diffusa nel Nord e nel Centro del Paese, oltre che nei grandi centri. Infine, solo il 13% della popolazione italiana conosce il concetto di mobility poverty, ovvero la limitata disponibilità di trasporto pubblico e la scarsa accessibilità ai servizi di prossimità, che costringono le persone a rinunciare a opportunità di lavoro, studio, visite mediche e spostamenti per piacere e relazioni. La ricerca registra che l’85% degli italiani pensa che il trasporto merci impatti sull’ambiente e l’80% ritiene che incida sul costo finale dei prodotti. Alla domanda su quale sia la modalità di trasporto più sostenibile, 7 italiani su 10 rispondono: il trasporto intermodale ferroviario (trasporto stradale + ferroviario). La transizione verso un trasporto merci più sostenibile (elettrico, intermodale, ecc) è ritenuta importante dall’84% dei cittadini. Per l'Alis i dati emersi dalla ricerca confermano che la soluzione più sostenibile è l’intermodalità, confermando la mission dell'associazione di promuovere filiere green, best practice aziendali e sistemi logistici innovativi capaci di avere impatti positivi sui territori e con economie di scala in grado di avere un concreto e reale risparmio sui beni acquistati dai consumatori finali. In questo senso Amazon ricorda il proprio Climate Pledge, varato nel 2019, un impegno a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040 anche attraverso la riduzione degli imballaggi superflui, l’approvvigionamento energetico da fonti carbon-free e la decarbonizzazione della rete dei trasporti. Il concetto di economia circolare è oggi collegato da una fetta significativa della popolazione italiana al riciclo dei materiali (42%), al riuso degli oggetti (34%) e alla sostenibilità ambientale (32%). L’80% dei cittadini ritiene efficace il sistema di raccolta differenziata nel proprio territorio, in particolare al Nord e nei piccoli comuni. Per il 56% del campione la prevenzione dei rifiuti e il riuso sono temi su cui non si fa ancora abbastanza. I principali vantaggi legati alla diffusione dell’economia circolare per i cittadini sono la tutela dell’ambiente (51%) e la riduzione degli sprechi (44%). Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, ricorda che l’Italia è già tra i paesi europei più virtuosi nel riciclo degli imballaggi e il direttore generale Simona Fontana sottolinea che “Nel 2024 il nostro Paese ha riciclato il 76,7% dei pack immessi al consumo. E la transizione ecologica richiede sempre più uno sguardo che tenga insieme gestione delle risorse e modelli di mobilità. Le città ne sono il banco di prova decisivo: è qui che la raccolta differenziata si intreccia a trasporti più puliti ed efficienti, incidendo direttamente sulla qualità della vita”. Sempre più consapevoli degli effetti del surriscaldamento, in particolare nei centri abitati dove il cemento e gli eventi climatici sempre più compromettono il verde urbano, 9 italiani su 10 ritengono la riforestazione urbana misura efficace e auspicabile per ridurre l’inquinamento, portare maggiore ombra e refrigerio e migliorare il benessere mentale dei cittadini. Su questo punto Intesa Sanpaolo, che sostiene il Festival dalla prima edizione, ha assunto un forte impegno sui temi ambientali e climatici nel Piano d’Impresa 2022-2025 sostenendo progetti di riforestazione in Italia collaborando con diverse realtà, tra cui Daje de Alberi, associazione impegnata nella rigenerazione urbana partecipata per la città metropolitana di Roma Capitale. Un focus della survey riguarda le principali tendenze future. L’85% degli italiani ha già sentito parlare del concetto di guida autonoma, ma evidenzia perplessità con particolare riferimento alla percezione di pericolo per la sicurezza stradale (34%) e al reale interesse ad utilizzarla. Solo 1 italiano su 3 mostra fiducia nei mezzi a guida autonoma. Quanto all’Intelligenza Artificiale, il 62% degli intervistati la considera un alleato per migliorare la mobilità, soprattutto in termini di pianificazione degli spostamenti e sicurezza. Restano però forti le preoccupazioni su sicurezza personale (51%), privacy (21%) e perdita dei posti di lavoro (41%). Come incentivare quindi una maggiore sostenibilità dei trasporti? Gli incentivi economici (36%) e una maggiore copertura del trasporto pubblico (32%) sono i principali fattori identificati dai rispondenti. Solo 1 italiano su 3 reputa infatti sufficienti gli attuali incentivi offerti per le forme di mobilità sostenibile, mentre 8 su 10 ritengono fondamentale affidarsi a modalità di trasporto alternative nel prossimo futuro e il 38% degli intervistati confida che tra 10 anni il mezzo di trasporto più utilizzato sarà l’auto elettrica. [email protected] (Web Info)
- Soliera, telefonata di un ragazzo che piange e dice di essere stato coinvolto in un incidente: attenzione alla truffa
- Mirandola, va in pensione Claudio Colognesi, storico responsabile della manutenzione del verde pubblico
- Carpi, Tar Emilia-Romagna boccia il risarcimento ad una sala slot: "Limiti orari, danni non motivati"
- Confagricoltura Emilia-Romagna incontra il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla
- L’Ausl piange la scomparsa di Letizia Poli, infermiera del Dipartimento di Salute Mentale di Carpi
- Concluso a Bomporto lo stage di hockey in line
- Uccise la moglie e la figlia di lei, ergastolo in Appello per Salvatore Montefusco
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
La buona notizia
L'avvenimentoSan Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
CuriositàArrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
IstruzioneCarpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio.
Curiosità
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
CuriositàIl futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
Il ricordoL'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
"Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"