Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
13 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Mondiali di atletica, oggi seconda giornata: programma e dove vedere italiani in gara

Mondiali di atletica, oggi seconda giornata: programma e dove vedere italiani in gara

|14 Settembre 2025

(Adnkronos) - Giornata 2 dei Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Dopo la pioggia di medaglie azzurre nella prima giornata di gare oggi, domenica 14 settembre, saranno ancora tanti gli italiani pronti a stupire. In pista di nuovo tanti big azzurri: dalle frecce azzurre Marcell Jacobs e Zaynab Dosso al re del salto in alto Gianmarco Tamberi, ecco il programma delle gare di oggi e dove vedere gli italiani. Ecco gli azzurri in gara oggi, domenica 14 settembre, ai Mondiali di atletica: 00:30 Rebecca Lonedo - maratona (FINALE) 2:00 Federico Riva, Pietro Arese, Joao Bussott Neves - 1500 metri (batterie) 2:00 Sara Fantini - lancio del martello (qualificazioni) 04:20 Giada Carmassi, Elena Carraro - 100 ostacoli (batterie) 11:35 Edoardo Scotti, Luca Sito - 400 metri (batterie)  11:40 Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile, Manuel Landa, Matteo Sioli - salto in alto (qualificazioni)  12:25 Alice Mangione, Anna Polinari - 400 metri (batterie)  13:20 Zaynab Dosso - 100 metri ( semifinali)   13:45 Marcell Jacobs - 100 metri (semifinali)  14:07 Gaia Sabbatini, Marta Zenoni - 1500 metri (semifinali)  15:13 Zaynab Dosso - 100 metri (ev. FINALE)   15:20 Marcell Jacobs - 100 metri (ev. FINALE)  I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13-13:30 si passerà su Rai Sport Hd). Gare visibili anche in streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati. [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Scuola Modena, la denuncia del sindacato: "Lunedì lezioni al via con le aule a mezzo servizio"
Studiare
Scuola Modena, la denuncia del sindacato: "Lunedì lezioni al via con le aule a mezzo servizio"
“Abbiamo toccato con mano la mole di lavoro ricaduta sul Provveditorato di Modena e sulle scuole a causa di una gestione regionale e centrale che non tiene conto della complessità delle situazioni"
A Modena riaperta piazza Riccò dopo l’intervento di rigenerazione urbana
La novità
A Modena riaperta piazza Riccò dopo l’intervento di rigenerazione urbana
L’intervento ha previsto la desigillazione del suolo e un ridisegno complessivo della piazza, con nuovi percorsi interni e la creazione di due aree gioco che sostituiscono quella precedente
Carpi, da AVS e Pd una mozione perché il Governo italiano riconosca lo Stato di Palestina
Politica
Carpi, da AVS e Pd una mozione perché il Governo italiano riconosca lo Stato di Palestina
Il documento impegna sindaco e Giunta a verificare a interrompere, ove esistesse, qualsiasi collaborazione dell’ente pubblico con lo stato di Israele
Mirandola, l'appello: "Ecco perchè dobbiamo salvare Portovecchio"
Il caso
Mirandola, l'appello: "Ecco perchè dobbiamo salvare Portovecchio"
Interviene sul tema Andrea Cerchi, uno degli ultimi dipendenti sanmartinesi di Portovecchio
Modena, completato il cappotto alla scuola primaria Rodari
La novità
Modena, completato il cappotto alla scuola primaria Rodari
Terminato l’intervento, come previsto, prima dell’avvio dell’anno scolastico
Donne al ricerca di un lavoro, Nonantola un seminario per capire come è meglio muoversi
Da sapere
Donne al ricerca di un lavoro, Nonantola un seminario per capire come è meglio muoversi
Tra gli strumenti per la ricerca del lavoro, come costruire un curriculum efficace
L’incontro con Don Luigi Ciotti chiude la Festa provinciale dell’Unità
Vestiti, usciamo
L’incontro con Don Luigi Ciotti chiude la Festa provinciale dell’Unità
Non mancherà naturalmente anche la musica, a coronare la maratona della Festa provinciale: alle ore 21.30, infatti, il pubblico potrà ascoltare i mitici brani di Vasco, intonati sul palco dell’Arena Left dalla band NSMGA - Nonsiamomicagliamericani.
Judo, pesca sportiva, hockey, beach volley: a Bomporto "Ci vuole il fisico"
Sport
Judo, pesca sportiva, hockey, beach volley: a Bomporto "Ci vuole il fisico"
Fino al 21 settembre 2025 si svolge la quarta edizione della assegna dedicata allo sport e alle associazioni del territorio.
“Sulle tracce di Pico della Mirandola”, la prima caccia al tesoro virtuale in bicicletta dedicata alla storia e ai luoghi della città.
Approfondimento
“Sulle tracce di Pico della Mirandola”, la prima caccia al tesoro virtuale in bicicletta dedicata alla storia e ai luoghi della città.
Indovinelli, quiz e prove di osservazione condurranno i partecipanti alla scoperta di angoli nascosti e dettagli insoliti della città, offrendo un nuovo sguardo sulla storia e sulle bellezze di Mirandola.
Undicesima edizione di DIG Festival, a Modena il meglio del giornalismo e del pensiero critico da tutto il mondo
Vestiti, usciamo
Undicesima edizione di DIG Festival, a Modena il meglio del giornalismo e del pensiero critico da tutto il mondo
"Targets" è il titolo dell'XI edizione del più importante festival europeo sul giornalismo investigativo e di reportage, che torna dal 24 al 28 settembre
San Prospero, borse di studio per studenti che hanno conseguito la licenza media
Da sapere
San Prospero, borse di studio per studenti che hanno conseguito la licenza media
Le borse di studio sono sei per un importo di 250 euro ciascuna
Scuola al via in Emilia-Romagna, ecco tutti i contributi e gli aiuti per le famiglie
Studiare
Scuola al via in Emilia-Romagna, ecco tutti i contributi e gli aiuti per le famiglie
Borse di studio e contributi per i libri di testo, ma anche il trasporto scolastico, oltre alle misure per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità,  la sperimentazione di ‘scuole aperte’, e i fondi per sostenere studenti e famiglie nelle scelte formative, prevenire la dispersione scolastica e rafforzare la rete educativa locale.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Mondiali di atletica, oggi seconda giornata: programma e dove vedere italiani in gara
Mondiali di atletica, oggi seconda giornata: programma e dove vedere italiani in gara
Ucraina, Zelensky: "Droni russi in Polonia e Romania, guerra si allarga"
Ucraina, Zelensky: "Droni russi in Polonia e Romania, guerra si allarga"
Fiorentina-Napoli 1-3, Conte primo con la Juve
Fiorentina-Napoli 1-3, Conte primo con la Juve
Tim Music Awards, Achille Lauro annuncia il suo primo San Siro
Tim Music Awards, Achille Lauro annuncia il suo primo San Siro
Premio Campiello, vince Wanda Marasco con 'Di spalle a questo mondo'
Premio Campiello, vince Wanda Marasco con 'Di spalle a questo mondo'
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 settembre
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 settembre
Londra, centinaia di migliaia in piazza per UK. Musk: "Subito nuovo governo"
Londra, centinaia di migliaia in piazza per UK. Musk: "Subito nuovo governo"
Juve-Inter 4-3: chi è Adzic, l'eroe bianconero del derby d'Italia
Juve-Inter 4-3: chi è Adzic, l'eroe bianconero del derby d'Italia
Infrastrutture, Rixi: "Investimenti per le grandi opere devono andare al di là singolo governo"
Infrastrutture, Rixi: "Investimenti per le grandi opere devono andare al di là singolo governo"
Juve-Inter 4-3, il gol di Adzic premia i bianconeri tra le proteste nerazzurre. Cos'è successo
Juve-Inter 4-3, il gol di Adzic premia i bianconeri tra le proteste nerazzurre. Cos'è successo
Juve-Inter 4-3, Adzic lancia i bianconeri in testa alla classifica
Juve-Inter 4-3, Adzic lancia i bianconeri in testa alla classifica
Vuelta, il sigillo di Vingegaard: al danese ventesima tappa e trofeo
Vuelta, il sigillo di Vingegaard: al danese ventesima tappa e trofeo
Truffa delle tre carte, arrestate 2 persone della 'batteria del Colosseo'
Truffa delle tre carte, arrestate 2 persone della 'batteria del Colosseo'
Serie A, oggi Juve-Inter 1-0 - La partita in diretta
Serie A, oggi Juve-Inter 1-0 - La partita in diretta
Verissimo, Samira Lui: "Gerry Scotti è un colosso, sono davvero fortunata"
Verissimo, Samira Lui: "Gerry Scotti è un colosso, sono davvero fortunata"
Incidente nel Catanese, scontro auto-scooter: 2 morti e 1 ferito
Incidente nel Catanese, scontro auto-scooter: 2 morti e 1 ferito
Verissimo, Anna Tatangelo: "Aspetto una femminuccia". Le parole sul compagno Giacomo
Verissimo, Anna Tatangelo: "Aspetto una femminuccia". Le parole sul compagno Giacomo
Stefano Benni, oggi la camera ardente: da Pennac a Feltrinelli chi c'era per lo scrittore
Stefano Benni, oggi la camera ardente: da Pennac a Feltrinelli chi c'era per lo scrittore
Latina, bomba esplosa nella notte in viale Guido Rossa: è il terzo caso in una settimana
Latina, bomba esplosa nella notte in viale Guido Rossa: è il terzo caso in una settimana
Fake news, l'allarme di Bassetti: "Criminale attacco alla scienza, medici combattetelo sui social"
Fake news, l'allarme di Bassetti: "Criminale attacco alla scienza, medici combattetelo sui social"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Al via 'Il cuore di tutti', cardiologi offrono screening nei centri Caritas
Al via 'Il cuore di tutti', cardiologi offrono screening nei centri Caritas
Si torna a scuola, il pediatra ai genitori: "Vietato trasmettere ai figli l'ansia del rientro"
Si torna a scuola, il pediatra ai genitori: "Vietato trasmettere ai figli l'ansia del rientro"
Covid avanza e già arriva l'influenza, Pregliasco: "Spuntano i primi casi isolati"
Covid avanza e già arriva l'influenza, Pregliasco: "Spuntano i primi casi isolati"
Chirurgia, 2 interventi in Sicilia salvano neonato del Burkina Faso
Chirurgia, 2 interventi in Sicilia salvano neonato del Burkina Faso
Missione del Gruppo San Donato in Libia, Kamel Ghribi: "Pronti a lavorare nel Paese"
Missione del Gruppo San Donato in Libia, Kamel Ghribi: "Pronti a lavorare nel Paese"
Salute, cuore in gravidanza lavora il doppio, rischi 5 volte più alti tra over 35
Salute, cuore in gravidanza lavora il doppio, rischi 5 volte più alti tra over 35
Genova, torna Attatrail a sostegno delle famiglie dei bimbi del Gaslini
Genova, torna Attatrail a sostegno delle famiglie dei bimbi del Gaslini
Cannabis terapeutica, in Italia 100mila prescrizioni in 5 anni. Esperti: "A 10 anni dalla legge serve una revisione"
Cannabis terapeutica, in Italia 100mila prescrizioni in 5 anni. Esperti: "A 10 anni dalla legge serve una revisione"
Tumori, 485mila italiani con cancro prostata, Aiom: "Casi in crescita, potenziare prevenzione"
Tumori, 485mila italiani con cancro prostata, Aiom: "Casi in crescita, potenziare prevenzione"
Ortopedici: "Dal padel al basket è boom di infortuni dopo vacanze"
Ortopedici: "Dal padel al basket è boom di infortuni dopo vacanze"
Dalla cucina alla cameretta, in casa rischi invisibili per il respiro dei bambini
Dalla cucina alla cameretta, in casa rischi invisibili per il respiro dei bambini
In Francia e Germania ospedali pronti a scenari di guerra, la situazione in Italia
In Francia e Germania ospedali pronti a scenari di guerra, la situazione in Italia

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Startup, Ettorre (Invitalia) a Digithon: "Vedere così tanta linfa su innovazione dà ottimismo sul futuro"
    Startup, Ettorre (Invitalia) a Digithon: "Vedere così tanta linfa su innovazione dà ottimismo sul futuro"
    Ia, Arzarello (Meta): "Ue ha carte in regola ma ora cambio di rotta su quadro normativo"
    Ia, Arzarello (Meta): "Ue ha carte in regola ma ora cambio di rotta su quadro normativo"
    Spazio, Boccia (Pd): "C'è far west, agire con urgenza per Wto"
    Spazio, Boccia (Pd): "C'è far west, agire con urgenza per Wto"
    Ia, Rosini (Postel Spa): "Scelto approccio human first, a supporto operatività lavoratori"
    Ia, Rosini (Postel Spa): "Scelto approccio human first, a supporto operatività lavoratori"
    Ia, Perrone (Ey): "No perdita posti lavoro, ma sempre più collaborazione uomo-macchina"
    Ia, Perrone (Ey): "No perdita posti lavoro, ma sempre più collaborazione uomo-macchina"
    Nintendo Direct, tutte le novità per Switch e Switch 2
    Nintendo Direct, tutte le novità per Switch e Switch 2
    Leggende Pokémon: Z-A, tutte le nuove "Megaevoluzioni"
    Leggende Pokémon: Z-A, tutte le nuove "Megaevoluzioni"
    Nocita (Gruppo Fs) a Digithon: "nostra Innovation Factory per trasformare idee in progetti concreti"
    Nocita (Gruppo Fs) a Digithon: "nostra Innovation Factory per trasformare idee in progetti concreti"
    Premi 'Pimby (Please In My Back Yard) Green 2025', i vincitori
    Premi 'Pimby (Please In My Back Yard) Green 2025', i vincitori
    Digitale, Ruta (Politecnico Bari): "Puglia territorio fertilissimo, idee concrete e investitori"
    Digitale, Ruta (Politecnico Bari): "Puglia territorio fertilissimo, idee concrete e investitori"
    Puglia, Modenese (Intesa Sanpaolo): "Startup centrali, al servizio di ecosistemi per crescita territorio"
    Puglia, Modenese (Intesa Sanpaolo): "Startup centrali, al servizio di ecosistemi per crescita territorio"
    Puglia, Aprile (Confind. Bari-Bat) a Digithon: "Serve agenzia per attrarre investimenti su manifatturiero"
    Puglia, Aprile (Confind. Bari-Bat) a Digithon: "Serve agenzia per attrarre investimenti su manifatturiero"

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Sport
    Dal calcio a sette al campionato Figc di calcio a 11, ecco il Vallalta che va a giocare in Terza Categoria - FOTO e VIDEO
    Il gruppo conta 25 giocatori, con un’età media di 23 anni: tanti giovani promettenti, arricchiti dall’esperienza di chi ha già calcato i campi di Seconda e Terza Categoria. Una miscela di freschezza e maturità che rende la squadra non solo competitiva, ma anche ambiziosa
    La solidarietà
    Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
    Alcuni professionisti della Chirurgia della mano del Policlinico di Modena hanno partecipato ad una missione umanitaria organizzata da GICAM
    Salute
    Cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato
    Si tratta del primo trapianto da donatore a cuore fermo con prelievo da fuori regione

    Curiosità

    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia

    chiudi