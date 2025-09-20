Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Mondo (Bper): "Supportiamo le imprese del settore nautico verso la transizione energetica ed ecologica"

(Adnkronos) - “Bper è al fianco del settore della nautica nei percorsi per la transizione energetica ed ecologica, grazie ad un progetto molto innovativo che è il ‘Sustainable Finance Lab’. Un progetto fatto in collaborazione con Rina e con Confindustria Nautica, che vuole supportare le imprese del settore nautico nei loro percorsi verso la transizione”. Così Adelaide Mondo, responsabile ufficio lending products, solutions & sales di Bper Corporate & Investment Banking, all’evento ‘Esg per la nautica’ che si è tenuto durante il Salone Nautico di Genova, organizzato da Confindustria Nautica, Rina e Bper Banca per presentare ‘Sustainable Finance Lab’ un progetto per supportare le imprese nel percorso verso la transizione green messo a punto dall'ente di certificazione, Rina, Bper Banca col supporto di Confindustria.  “Abbiamo preso questo impegno - prosegue Mondo - perché siamo consapevoli che oggi accompagnare le imprese verso percorsi di sostenibilità significa per loro creare valore, resilienza e far sì che il business nel tempo sia sempre più importante e sia sempre più volto alla produzione e realizzazione di valore aggiunto”. Fondamentale la collaborazione con Rina: “Ci aiuterà nelle certificazioni e nel supportare le imprese nella scelta di indicatori di sostenibilità ambientale, sociale o di governance che possono sviluppare nel loro percorso di crescita. Allo stesso tempo Bper supporterà queste imprese nella concreta realizzazione degli investimenti necessari a sviluppare questo percorso di transizione. Lo vogliamo proporre agli associati di Confindustria che hanno dimostrato di essere molto sensibili a questo tipo di situazioni e a questo tipo di opportunità”, conclude Mondo. [email protected] (Web Info)
Cambio al vertice dei Carabinieri Forestali dell'Emilia-Romagna: nominato comandante il Colonnello Aldo Terzi
Il riconoscimento
Cambio al vertice dei Carabinieri Forestali dell'Emilia-Romagna: nominato comandante il Colonnello Aldo Terzi
Sostituisce il Colonnello Gaetano Palescandolo che andrà a ricoprire l’incarico di Comandante della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale.
Almeno 15mila persone hanno manifestato in Emilia-Romagna per chiedere di fermare il genocidio a Gaza
La mobilitazione
Almeno 15mila persone hanno manifestato in Emilia-Romagna per chiedere di fermare il genocidio a Gaza
Cgil chiede al governo Italiano e all’Unione Europea di agire concretamente per la pace.
Arrestato 32enne per detenzione e di spaccio di sostanze stupefacenti
Cronaca
Arrestato 32enne per detenzione e di spaccio di sostanze stupefacenti
Sequestrati 70 grammi di sostanze stupefacenti tra ketamina, hashish e cocaina e oltre 5.000 euro in contanti.
Sanità, Liste Civiche-PD Bassa Modenese: "Superamento medici a gettone e automedica h24 primi passi per consolidare l'Emergenza-Urgenza"
Politica
Sanità, Liste Civiche-PD Bassa Modenese: "Superamento medici a gettone e automedica h24 primi passi per consolidare l'Emergenza-Urgenza"
Con l'inedito utilizzo dell'intelligenza artificiale collegata al sistema delle isocrone, sarà garantita una maggiore efficienza e rapidità di intervento da parte dell'automedica, si legge nella nota.
Siglato patto di amicizia culturale tra il Comune di San Felice e quello di Tresignana
L'avvenimento
Siglato patto di amicizia culturale tra il Comune di San Felice e quello di Tresignana
E' stato il primo passo per il via al Festival Art’30.
Controlli dei Carabinieri a Cavezzo: identificate 56 persone, controllati 20 veicoli e 2 esercizi pubblici
Cronaca
Controlli dei Carabinieri a Cavezzo: identificate 56 persone, controllati 20 veicoli e 2 esercizi pubblici
Nell'ambito delle attività di tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.
Smartphone, ludopatia, gioco e neuroscienze. Questo e altro a… “A che gioco giochiamo?”
L'iniziativa
Smartphone, ludopatia, gioco e neuroscienze. Questo e altro a… “A che gioco giochiamo?”
Con l’Ausl riflessione a 360° sul valore del gioco per le relazioni e il benessere mentale.
Sabato 4 ottobre il giro dell'Emilia passa da Cavezzo
Sport
Sabato 4 ottobre il giro dell'Emilia passa da Cavezzo
Raggiungerà Cavezzo intorno alle 10.30.
Prevenzione dei tumori testa-collo: oltre 110 visite gratuite svolte nella Giornata di sensibilizzazione
Salute
Prevenzione dei tumori testa-collo: oltre 110 visite gratuite svolte nella Giornata di sensibilizzazione
Ottima partecipazione a Carpi all’iniziativa promossa dall’équipe della Struttura complessa di Otorinolaringoiatria di Area Nord diretta dal dottor Sauro Tassi.
Il mirandolese Achille Reami vince 75mila euro ad "Affari Tuoi"
La storia
Il mirandolese Achille Reami vince 75mila euro ad "Affari Tuoi"
Nella puntata di venerdì 19 settembre.
Sequestrati il computer lo smartphone dell'ex dipendente di aMo indagata per l’ammanco di oltre 500mila euro
Il caso
Sequestrati il computer lo smartphone dell'ex dipendente di aMo indagata per l’ammanco di oltre 500mila euro
Le Fiamme Gialle hanno perquisito la sede dell’agenzia a Modena, poi l’abitazione della donna.
A fuoco 200 rotoballe in un'azienda agricola di Campogalliano
Cronaca
A fuoco 200 rotoballe in un'azienda agricola di Campogalliano
Sul posto i vigili del fuoco di Carpi e Modena.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali

    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
    Curiosità
    Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
    Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
    Istruzione
    Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
    Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio.

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

