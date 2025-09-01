Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Musetti-Munar oggi agli Us Open: orario, precedenti e dove vedere match (anche in chiaro)

1 Settembre 2025

(Adnkronos) - Prima volta agli ottavi di finale degli Us Open per Lorenzo Musetti. Oggi, lunedì 1 settembre, l'azzurro affronta Jaume Munar in un match che mette in palio i quarti di finale contro uno tra Sinner e Bublik. Il numero 10 del ranking arriva dal successo nel derby contro Cobolli, mentre lo spagnolo ha eliminato il belga Bergs nel terzo turno. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.  Sarà il quarto incrocio tra Musetti e Munar a livello Atp. Per Lorenzo, un solo successo, tra l'altro nell'unico incrocio a livello Slam (al secondo turno di Wimbledon 2023). Il match di oggi sarà il terzo di giornata al Louis Armstrong Stadium e dovrebbe cominciare indicativamente verso le 21. Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX. [email protected] (Web Info)
Vestiti, usciamo
Tre giorni di musica, spettacoli e intrattenimento, che animeranno piazza Costituente e le vie del centro, tra risate, balli e divertimento
Da sapere
Per animare la nuova edizione dell’Halloween del parco divertimenti. Selezioni online fino al 9 settembre
Politica
Oggi, lunedì 1° settembre, alle ore 21.15, la segretaria Pd e il presidente della Regione saranno sul palco della Festa
Salute
La dott.ssa Guerzoni ha partecipato alla realizzazione del docufilm "Una vita a metà" che sarà proiettato in anteprima a Venezia e trasmesso su La7 e Amazon Prime
Politica
"La situazione dei corsi d’acqua modenesi è sotto gli occhi di tutti - si legge nella nota stampa - Alvei pieni di vegetazione, argini trascurati, manutenzioni rimandate"
Politica
"Su questa battaglia serve l’aiuto di tutti" afferma la segretaria Pd di Carpi
Per i più piccoli
L'appuntamento con il festival nazionale di cucina per bambini, alla 13esima edizione, è per il 4 e il 5 ottobre
I risultati
Defrel risponde a Sounas, rimpianti per i canarini per una traversa colpita da Pedro Mendes e un palo centrato nel finale da Di Mariano
I risultati
A decidere il match, rete di Zagnoni al 44'
I risultati
I risultati della prima giornata di campionato del Girone B
Da sapere
Previsti anche interventi a favore degli Italiani emigrati che rientrano in Emilia-Romagna, tra cui (tramite i Comuni) un aiuto economico sotto forma di rimborso delle spese di rientro
Il caso
La cerimonia di è tenuta in Duomo. Alla celebrazione hanno partecipato i fedeli di San Martino Carano, religiose e amici provenienti dal Congo.
Università di Roma Tor Vergata, al via il semestre filtro per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria
Ft: "Interferenze Gps contro aereo von der Leyen, Russia sospettata"
'Bellezza e Armonia a ispirare la pace', in mostra a Roma le creazioni di donne ucraine
E' morto improvvisamente Sylvain Amic, direttore del Musée d'Orsay. Macron: "La sua scomparsa è uno choc"
Bper, al via la 59esima edizione del concorso per gli studenti italiani più meritevoli
Milan, ecco Rabiot: accordo per il ritorno del centrocampista in Italia
Occupazione in crescita in Italia, gli ultimi dati Istat
Juve, arriva Openda? Le ultime sulla trattativa
Milano, "18enne picchiata e violentata vicino a stazione a San Zenone"
Musetti-Munar oggi agli Us Open: orario, precedenti e dove vedere match (anche in chiaro)
Neurologi Sin replicano a specialista Usa: "Ssn non è perfetto ma pubblico"
Sinner-Bublik oggi: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Ucraina, Putin: "Crisi causata da colpo di Stato provocato da Occidente"
Cronaca
Caso Denise, 21 anni fa la scomparsa. I genitori: "Ci manchi in ogni angolo della vita"
Mostra Venezia, arrivano Dwayne Johnson ed Emily Blunt: Leone d'Oro a Kim Novak
Ucraina, omicidio ex presidente Parlamento Parubiy: arrestata una persona
Cronaca
Terremoto in Afghanistan, oltre 250 i morti e più di 500 i feriti
Terremoto ai Campi Flegrei, serie di scosse: la più forte di magnitudo 4
Us Open, Djokovic vince e convince (per la prima volta). Ora Fritz ai quarti
Ucraina, Zelensky: "Avanti con nuovi attacchi in profondità in Russia"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

Sanità, Conto annuale: infermieri crescono meno nel pubblico attratti da privato
Lo psichiatra: "Tra voyeurismo ed esibizionismo, ecco cosa muove i nuovi siti sessisti"
Ordine degli psicologi: "L'abuso digitale è come quello fisico, rischio di sindrome da stress post traumatico"
Salmonella, alert negli Usa: quasi 100 casi e uova ritirate dal mercato
Sanità, Schillaci nomina Gianfranco Nicoletti presidente sezione ricerca Comitato tecnico
Tumori, oncologa Caputo: "Terapia adiuvante nel cancro al seno localizzato va condivisa"
Verme mangia carne, aumentano i casi in Messico
Nuovo Sos dell'Uap: "La sanità privata accreditata strangolata da requisiti e tariffe insostenibili"
Gatti: "Il crack distrugge le persone. Non esiste una ricetta magica ma non si può restare a guardare"
Prevenzione melanoma, Sidemast pronta a collaborare per percorsi chiari
Vaccini, Cnr: "Il tempo tra le dosi può fare la differenza su diffusione epidemica"
Salute
Vaccini, Cnr: "Il tempo tra le dosi può fare la differenza su diffusione epidemica"
Influenza 2025, in Italia sarà una delle stagioni peggiori degli ultimi anni? Cosa succede in Australia
    • WatchA Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni da Sisma Emilia
    • WatchRischio botulino, sequestrati 674 kg di confetture e succhi di frutta a una azienda agricola
    • WatchTreni, ultimati i lavori sul nodo di Bologna al ponte ferroviario sul canale Navile

    LEGO Batman: l'eredità del Cavaliere Oscuro, il nuovo videogioco di TT Games e Warner Bros - Il video
    Bolzano Slush'D, alla II edizione quasi 1000 partecipanti tra startup e investitori europei
    Uno studio dimostra quanto sia facile aggirare le regole dell’IA
    Dazi USA, colpiti gli hobby: anche il vintage è in pericolo
    TikTok introduce messaggi vocali e condivisione di immagini nei DM
    Pardo e Adani, intervistate le voci più famose del calcio per FC 26
    Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera: l’eleganza della rinascita
    Skoda Vision O: interni sostenibili e innovativi
    Nuova Peugeot 308 2025: look futuristico e interni digitalizzati
    Bridgestone firma gli pneumatici esclusivi per la Lamborghini Fenomeno
    Volkswagen T-Roc 2025: più spazio, tecnologia e motori ibridi
    Opel Grandland Electric AWD: potenza, autonomia e versatilità senza compromessi

    Per i più piccoli
    A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
    Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta
    Ricostruzione
    A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
    La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto
    Lavori in corso
    A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
    Si tratta della sede storica nota anche come “Loggia dei Pico, e si trova in piazza Costituente. che tornerà a essere praticamente interamente frequentabile

    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore

