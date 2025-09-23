Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Oggi torna Ken Follett, il nuovo romanzo su misteri e segreti di Stonehenge

(Adnkronos) - Da sempre attratto dalle storie di persone comuni che compiono imprese apparentemente irrealizzabili, Ken Follett ha scritto stavolta un romanzo epico sulla costruzione di Stonehenge, ancor oggi uno dei più grandi misteri del mondo. 'Il cerchio dei giorni' edito in Italia da Mondadori è da oggi, 23 settembre, in libreria in contemporanea mondiale.  La sua storia ha inizio intorno all’anno 2500 'prima dell’era comune'. Seft, un giovane cavatore di selce, attraversa la Grande Pianura per assistere ai rituali che segnano l’inizio d'anno. Il ragazzo trasporta le pietre da barattare al Rito di Mezza Estate, celebrato con canti e danze, cui partecipano le genti dei dintorni. Seft spera di incontrarvi Neen, di cui è innamorato e con la quale sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in una comunità di pastori, offrendo al giovane una via di fuga dal padre violento e dai fratelli. Joia, sorella di Neen, ha talento e carisma. Da ragazzina, osservando la cerimonia delle sacerdotesse, immaginava la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso, eretto con le pietre più grandi del mondo disposte in cerchio. Divenuta sacerdotessa si allea con Seft: insieme si dedicheranno a questo progetto visionario. Ma nella Grande Pianura si preannunciano tempi difficili per tutti.   Follett è uno degli autori più amati al mondo, con 38 libri pubblicati e oltre 198 milioni di copie vendute. È tradotto in più di 80 paesi e in 40 lingue. Il suo primo bestseller è stato 'La cruna dell’Ago' (1978), una spy story ambientata durante la Seconda guerra mondiale. Nel 1989 è uscito 'I pilastri della terra', diventato poi il suo romanzo più famoso, al primo posto nelle classifiche di tutto il mondo. I suoi sequel, 'Mondo senza fine' e 'La colonna di fuoco', e il prequel 'Fu sera e fu mattina', hanno avuto altrettanto successo e la serie di Kingsbridge ha venduto più di 50 milioni di copie. L’autore britannico vive nell’Hertfordshire, in Inghilterra, con la moglie Barbara. Hanno cinque figli, sei nipoti e tre labrador. [email protected] (Web Info)
Nuovi casi confermati di Chikungunya, a Carpi disinfestazione in tre nuove aree
Si tratta di via Giovanni XXIII, via Romita e via Cefalonia, a Fossoli
Skifidol Italian Brainrot, sabato 27 e domenica 28 settembre gran finale a MagicLand
Per la prima volta in Italia, i personaggi ufficiali Brainrot sono usciti dalla rete per incontrare i fan tra abbracci, selfie e momenti indimenticabili
Carpi, campo di Fossoli: via al bando per il recupero della baracca 12
Ospiterà la biglietteria e il punto di prima accoglienza dei visitatori
Aggressione omofoba a Bomporto, Menozzi (Pd): "Nessuno spazio per violenza e inciviltà"
La segretaria della Federazione provinciale del Pd esprime "piena solidarietà alle vittime e un plauso a organizzatori e sindaca Meschiari, che le hanno immediatamente difese"
Carpi, Festivalfilosofia: grande successo per lo spettacolo "Ho abbracciato il mondo"
Scritto e interpretato da Barbara Corradini, è dedicato alla figura di Sibilla Aleramo
Curare l'autismo con la musica, a Modena talk show e concerto di due band "speciali"
Il doppio evento, intitolato "Armonie possibili: la relazione crea futuro", è in programma mercoledì prossimo 24 settembre al Bosco Urbano
Giovedì 25 settembre sospesa la circolazione sul ponte dell'Uccellino
La conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo ponte, che hanno preso il via a marzo 2024, è prevista entro fine 2025
Aggressione omofoba a Bomporto, Arcigay: "Effetto di un crescente odio verso la comunità LGBTQIA+"
Arcigay Modena "Matthew Shepard" esprime la propria massima solidarietà alle vittime e condanna con forza il vile gesto
San Possidonio, nuova ciclabile al futuro Hospice San Martino
Completata la pista ciclo-pedonale che segue l'antico tracciato ferroviario per il trasporto dell'argilla dalle Cave di Budrighello
Modena, il sindaco Mezzetti porta gli auguri dell'Amministrazione alla centenaria Rosa Colombini
Festeggiamenti organizzati nel circolo "Vivere Insieme", abituale luogo di svago per Rosa, che ogni giorno va a giocare a carte
Allerta meteo per temporali anche nel territorio della Bassa modenese
E' valida a partire dalle 12 di oggi, martedì 23 settembre
Furto con spaccata in un negozio di smartphone e pc, bottino del valore di oltre 20mila euro
E' accaduto nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre
Musetti, delusione in Cina: Tabilo lo batte in finale e vince Atp Chengdu
Nautica, sindaca Genova Salis: "Waterfront pronto tra 1 anno e mezzo"
Sondaggi politici, Fratelli d'Italia stabile al 30%, il Pd cala di mezzo punto
Crescere un figlio in Italia? Costa di media 156mila euro, con rincaro del 12% dal 2022
Mimit, le case del Made in Italy nelle principali manifestazioni fieristiche italiane
'E tu sai cosa si prova?', vodcast per comprendere e affrontare il dolore cronico
Migranti, fonti Viminale: "Arriva in Toscana nuovo Cpr per spacciatori e violentatori"
Morte Franzoso. Garrone: "Impegno di tutti sulla sicurezza, la paura non può rovinare sport bellissimo come lo sci"
Antonella Clerici confessa a 'È sempre mezzogiorno': "Ho un problema di salute"
Roberto Bolle sul palco con bandiera Palestina, il messaggio per Gaza
Bimbo caduto da terrazzino scuola a Genova, indagini si concentrano su negligenze dell'istituto
Fecondazione, Ivi: "Apre a Roma centro Pma tecnologicamente più avanzato in Italia"
Sindrome vescica iperattiva, in Italia nuova opzione terapeutica
A Milano 'Colorfuture parade', musica e colori per confrontarsi su temi cruciali
Mantova, scende dall'auto per chiudere il garage: 54enne muore travolta dalla sua vettura
Oggi torna Ken Follett, il nuovo romanzo su misteri e segreti di Stonehenge
Estonia, Nato: "Russia ha piena responsabilità". Rutte: "Niente incursioni o agiremo di conseguenza"
Paura vicino alla sinagoga di Roma, una moto si schianta sulla pensilina del bus: ferita un'anziana
Alcaraz con armatura e spada: a Tokyo il nuovo look da samurai
L'indagine, diagnosi precoce Alzheimer fondamentale per 8 neurologi sui 10
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali

Gliomi a basso grado Idh mutati, presentati 'Carta d'IDHentità' e Manifesto
Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria
Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: "Un'emozione tornare a vivere"
Malattie rare, esperta Gattoni: "Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla"
Malattie rare, Bastianello (Aisla): "Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla"
Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Amici obesi e Fiao: "Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1"
    Toyota GR Yaris MY25: evoluzioni tecniche e debutto italiano
    Geely debutta in Italia: eleganza cinese e anima green per il mercato italiano
    Citroen C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico: efficienza, comfort e tecnologia
    Stellantis e Saft presentano il primo prototipo con tecnologia IBIS
    Dalla sperimentazione alla produzione: la BMW iX5 Hydrogen entra in scena
    Nuova Mazda6e al Salone dell’Auto di Torino
    Valle d'Aosta, Turcato (Confindustria): "Serve governo regionale stabile, no a cambio continuo"
    Hideo Kojima presenta OD: Knock, il nuovo progetto horror su Xbox
    Perrini (Cni), "L'ingegnere è protagonista della società civile"
    TikTok sotto accusa: a Gaza lo shopping automatico appare nei video umanitari
    Ue, Confagricoltura-Federlegnoarredo su deforestazione: semplificare nuovi obblighi
    Inapp, agire subito per rigenerare la popolazione attiva e rendere sostenibile spesa sociale
    Le novità per la salute
    A Medolla per i donatori di sangue anche controlli gratuiti col dermatologo e per i genitali maschili
    La realizzazione di questi progetti si avvale del sostegno fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, a cui si aggiungono i contributi raccolti dai famigliari in memoria di Ornella Marchetti e devoluti ad Avis.
    Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
    Realizzato nel 1906 dall’architetto Gustavo Zagni e trasferito a Mirandola nel 1934, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento come edicola, accompagnando generazioni di cittadini. Rimasto inaccessibile dopo il sisma del 2012, torna oggi a nuova vita come spazio di incontro e convivialità.
    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.

    Curiosità

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

