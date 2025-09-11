Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
11 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Omicidio Kirk, quando l’attivista denunciava “la cultura dell’assassinio della sinistra”

Omicidio Kirk, quando l’attivista denunciava “la cultura dell’assassinio della sinistra”

|11 Settembre 2025

(Adnkronos) - "La cultura dell'assassinio si sta diffondendo nella sinistra", aveva scritto in un post Charlie Kirk, ucciso a colpi d'arma da fuoco durante un evento alla Utah Valley University, sulla base dei risultati di una ricerca del Network Contagion Research Institute (Ncri) dello scorso anno rilanciata da Fox News, secondo cui il 48% dei liberali (di sinistra nello studio, ndr) ritiene "che sia almeno in qualche modo giustificato l'omicidio di Elon Musk e il 52% (55 nello studio, ndr) dice lo stesso di Donald Trump".  In California, gli attivisti hanno dato informalmente il nome di Luigi Mangione, l'americano accusato dell'omicidio del ceo di UnitedHelathCare Brian Thompson lo scorso dicembre, a una iniziativa popolare, per un provvedimento che impedisce alle compagnie di assicurazione di ritardare l'approvazione di interventi prescritti da medici (il motivo che avrebbe portato Mangione al suo folle gesto, ndr) , denunciava Kirk, così come la ricerca.   "La sinistra è trascinata in una frenesia violenta. Ogni risultato negativo, che sia la sconfitta a una elezione o in tribunale, giustifica una risposta massimalista", aveva commentato l'esponente Maga 31enne. "E' questa la crescita naturale della cultura delle proteste della sinistra che da anni e anni tollera la violenza e il caos , La codardia dei procuratori locali e dei funzionari scolastici hanno trasformato la sinistra in una bomba a orologeria".  Lo studio, co-firmato dalla Rutgers University, a cui si riferiva Kirk denunciava che "la violenza che ha come obiettivi Trump e Musk sta diventando sempre più normalizzata...violenza che sembra essere aumentata soprattutto fra i segmenti della popolazione di sinistra". La ricerca basava questa conclusione sull'analisi "del modo in cui le narrative virali dei social media" che "stanno legittimando la violenza politica, in particolare dopo l'assassinio di Thompson". Il fenomeno, sostiene la ricerca, è particolarmente diffuso "fra i giovani, chi passa molto tempo online, e utenti ideologicamente di sinistra", e comporta uno "spillover" nella realtà oltre l'online "già in corso". "L'Ncri - nata nel 2018, ndr - non è al di fuori da controversie. Alcuni ricercatori sui dati hanno criticato i suoi metodi e sollevato domande sulla ragione per cui la maggior parte delle ricerche dell'Istituto non sia 'peer reviewed' (validata da esperti dell'argomento, il sistema usato nel mondo accademico come soglia per le ricerche affidabili, ndr)", il commendo di una ricerca dell'Università di Princeton. L'Istituto si era imposto accorgendosi, tre settimane prima dell'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, dell'aumento di popolarità di QAnnon, uno dei gruppi che ha coordinato l'assalto. Nel 2023 aveva poi firmato una ricerca in cui si denunciava la "decisa possibilità" che TikTok stesse oscurando argomenti sensibili per il governo cinese.  ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Festa provinciale dell’unità di Modena, inaugura la Festa nazionale su legalità e lotta alle mafie
Vestiti, usciamo
Festa provinciale dell’unità di Modena, inaugura la Festa nazionale su legalità e lotta alle mafie
Venerdì 12 settembre, presentazione del libro di Margherita Asta e Michela Gargiulo, incontro sugli strumenti di enti locali e imprese contro la criminalità organizzata e concerto dei Punkreas
Carpi, allo stadio una targa in onore di Sandro Cabassi
Sport
Carpi, allo stadio una targa in onore di Sandro Cabassi
Verrà scoperta con una cerimonia in programma domani, venerdì 12 settembre, alle 11, all’ingresso principale della struttura
Mirandola, mezzo pesante perde olio sulla Statale Sud, all'incrocio con via di Mezzo
Traffico e viabilità
Mirandola, mezzo pesante perde olio sulla Statale Sud, all'incrocio con via di Mezzo
Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Mirandola, sono in corso le operazioni di ripristino del manto stradale
11 settembre, il presidente della Provincia di Modena: "Ricordo vivo nella memoria collettiva"
L'anniversario
11 settembre, il presidente della Provincia di Modena: "Ricordo vivo nella memoria collettiva"
"Quella ferita profonda ci ha insegnato quanto la pace sia un bene fragile e quanto la convivenza, la solidarietà e la democrazia siano valori da difendere ogni giorno" ha affermato Braglia
San Prospero, denuncia il marito per maltrattamenti, poi ritira la querela: ora lui rischia quasi 2 anni di carcere
Cronaca
San Prospero, denuncia il marito per maltrattamenti, poi ritira la querela: ora lui rischia quasi 2 anni di carcere
La coppia ha ripreso a vivere in armonia, ma, nonostante il ritiro della querela, questa è andata avanti d'ufficio come previsto nei casi da Codice Rosso
Mirandola, cordoglio per la scomparsa di Vittoria Varianini
L'addio
Mirandola, cordoglio per la scomparsa di Vittoria Varianini
"Professionista di altissimo profilo e cittadina mirandolese di alto valore umano e intellettuale, ha rappresentato un esempio di eccellenza e competenza" la ricorda l'Amministrazione comunale
Finale Emilia, l'assessora Baldini conferma l'uscita dalla Giunta: "Scelta personale e politica"
Politica
Finale Emilia, l'assessora Baldini conferma l'uscita dalla Giunta: "Scelta personale e politica"
"Ora è arrivato per me il momento di dedicarmi alle politica "pura" ed al percorso verso le amministrative 2027" afferma
Bimba cade dalla finestra dal terzo piano, salvata dal ballatoio e dall'intervento di un vicino
Cronaca
Bimba cade dalla finestra dal terzo piano, salvata dal ballatoio e dall'intervento di un vicino
E' accaduto ieri, mercoledì 10 settembre, a Modena
Cinque giornate di workshop, open day, eventi sportivi e divulgativi, San Possidonio ospita lo "Sport's Village"
L'iniziativa
Cinque giornate di workshop, open day, eventi sportivi e divulgativi, San Possidonio ospita lo "Sport's Village"
Appuntamento dal 19 al 23 settembre nel Comune della Bassa modenese
San Felice, a Rivara l'ultimo saluto a Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
L'addio
San Felice, a Rivara l'ultimo saluto a Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
La tragedia è avvenuta lo scorso sabato sera
Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
La novità
Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
Il Chiosco 1906 (questo il nome scelto) torna in parte alla sua funzione originaria, come luogo di incontro vivace e non convenzionale per la degustazione di buon cibo e buon vino
Dà fuoco ad un'auto nel cortile di un'abitazione, arrestato 25enne
Cronaca
Dà fuoco ad un'auto nel cortile di un'abitazione, arrestato 25enne
Il giovane, alla vista dei Carabinieri, ha tentato più volte di sottrarsi al controllo, opponendo resistenza e cercando ripetutamente la fuga
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

"Il re è fantastico", il commento di Harry dopo il 'vertice di pace' con Carlo
"Il re è fantastico", il commento di Harry dopo il 'vertice di pace' con Carlo
Parlamento Europeo invita i Paesi Ue a riconoscere la Palestina, approvata risoluzione
Parlamento Europeo invita i Paesi Ue a riconoscere la Palestina, approvata risoluzione
Armani, aperti e pubblicati i testamenti di 'Re' Giorgio
Cronaca
Armani, aperti e pubblicati i testamenti di 'Re' Giorgio
Ju Ae, è la figlia minore l'erede riconosciuta di Kim Jong un
Ju Ae, è la figlia minore l'erede riconosciuta di Kim Jong un
Aids, infettivologo Bonfanti: "Con terapie long-acting paziente Hiv al centro della cura"
Aids, infettivologo Bonfanti: "Con terapie long-acting paziente Hiv al centro della cura"
Aids, infettivologa Castagna: "Long-acting è opzione irrinunciabile in trattamento Hiv"
Aids, infettivologa Castagna: "Long-acting è opzione irrinunciabile in trattamento Hiv"
Empoli, accoltella il compagno per gelosia: arrestata una donna
Empoli, accoltella il compagno per gelosia: arrestata una donna
Elezioni Marche, sondaggio Emg: Acquaroli avanti di 6 punti al 52%, Ricci al 46%
Elezioni Marche, sondaggio Emg: Acquaroli avanti di 6 punti al 52%, Ricci al 46%
Raoul Bova ospite a Verissimo, prima intervista dopo lo scandalo audio rubati
Raoul Bova ospite a Verissimo, prima intervista dopo lo scandalo audio rubati
Omicidio Kirk, quando l'attivista denunciava "la cultura dell'assassinio della sinistra"
Omicidio Kirk, quando l'attivista denunciava "la cultura dell'assassinio della sinistra"
X Factor, al via stasera 11 settembre la nuova edizione: tutto quello che sappiamo
X Factor, al via stasera 11 settembre la nuova edizione: tutto quello che sappiamo
Cancro seno, in Piemonte 1 donna su 2 non partecipa allo screening
Cancro seno, in Piemonte 1 donna su 2 non partecipa allo screening
Ferrero accoglie a Balvano ragazzi del Punto Luce di Potenza di Save The Children
Ferrero accoglie a Balvano ragazzi del Punto Luce di Potenza di Save The Children
L'ex presidente polacco Duda loda Meloni: "Con lei l'Italia è più forte in Europa"
L'ex presidente polacco Duda loda Meloni: "Con lei l'Italia è più forte in Europa"
Fungo killer negli ospedali europei, l'alert Ecdc: Italia fra Paesi più colpiti
Fungo killer negli ospedali europei, l'alert Ecdc: Italia fra Paesi più colpiti
Nuova vita per Djokovic, si trasferisce in Grecia dopo polemiche con governo serbo
Nuova vita per Djokovic, si trasferisce in Grecia dopo polemiche con governo serbo
"Telefonata di fuoco Trump-Netanyahu sul Qatar", il retroscena dopo l'attacco
"Telefonata di fuoco Trump-Netanyahu sul Qatar", il retroscena dopo l'attacco
Ia, professor-avatar alla Sapienza per migliorare didattica a Medicina
Ia, professor-avatar alla Sapienza per migliorare didattica a Medicina
Più alberi in città, tutti i benefici del verde nei centri urbani
Più alberi in città, tutti i benefici del verde nei centri urbani
Rapporti con Epstein, Starmer licenzia l'ambasciatore Gb in Usa Peter Mandelson
Rapporti con Epstein, Starmer licenzia l'ambasciatore Gb in Usa Peter Mandelson

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Ia, sentinella cuore-respiro e svolta nel diabete, così cambierà la medicina
Ia, sentinella cuore-respiro e svolta nel diabete, così cambierà la medicina
Ricorso Uap al Tar Lazio su farmacia dei servizi, il 2 dicembre fase finale
Ricorso Uap al Tar Lazio su farmacia dei servizi, il 2 dicembre fase finale
Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita
Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita
Glioblastoma, anticorpo rallenta progressione e riduce iperattività cerebrale
Glioblastoma, anticorpo rallenta progressione e riduce iperattività cerebrale
In Europa aumentano suicidi, psichiatra Pompili: "Italia ha tassi più bassi ma serve più cultura"
In Europa aumentano suicidi, psichiatra Pompili: "Italia ha tassi più bassi ma serve più cultura"
Giornata prevenzione suicidio, alert neuropsichiatri su autolesionismo in adolescenti
Giornata prevenzione suicidio, alert neuropsichiatri su autolesionismo in adolescenti
Alzheimer, allo studio esame del sangue per aiutare diagnosi precoce
Alzheimer, allo studio esame del sangue per aiutare diagnosi precoce
Dallo scudo penale alle violenze "piccoli passi", medici pronto soccorso chiedono svolta
Dallo scudo penale alle violenze "piccoli passi", medici pronto soccorso chiedono svolta
In Italia quasi 1,5 milioni con demenza, le associazioni: "Famiglie lasciate sole"
In Italia quasi 1,5 milioni con demenza, le associazioni: "Famiglie lasciate sole"
Veronika-Lucia Ocone vende 'Guerrierò', l'irriverente campagna di Famiglie Sma
Veronika-Lucia Ocone vende 'Guerrierò', l'irriverente campagna di Famiglie Sma
Iss: "Non bere in gravidanza, 1 solo bicchiere può cambiare una vita"
Iss: "Non bere in gravidanza, 1 solo bicchiere può cambiare una vita"
Salute: a Milano settimana del cuore, appello esperti 'proteggerlo fin da bimbi'
Salute: a Milano settimana del cuore, appello esperti 'proteggerlo fin da bimbi'

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Settembre e ottobre mesi caldi per docenti che lasciano il lavoro, quale strategia pensionistica seguire?
    Settembre e ottobre mesi caldi per docenti che lasciano il lavoro, quale strategia pensionistica seguire?
    Ia, Boccia a Digithon: "No a strumento di armi e propaganda, politica fermi deriva"
    Ia, Boccia a Digithon: "No a strumento di armi e propaganda, politica fermi deriva"
    Borsa del matrimonio in Italia destination wedding in Italy, un'opportunità strategica per il territorio
    Borsa del matrimonio in Italia destination wedding in Italy, un'opportunità strategica per il territorio
    Leggende Pokémon Z-A: svelato MegaMalamar e i suoi poteri - Il video
    Leggende Pokémon Z-A: svelato MegaMalamar e i suoi poteri - Il video
    Harry Potter torna in audio con un cast stellare: le nuove voci della saga
    Harry Potter torna in audio con un cast stellare: le nuove voci della saga
    A Padova il congresso sulle scienze della Terra e le sfide del XXI secolo
    A Padova il congresso sulle scienze della Terra e le sfide del XXI secolo
    Strategia italiana per le tecnologie quantistiche: un piano per l’innovazione
    Strategia italiana per le tecnologie quantistiche: un piano per l’innovazione
    NetApp: "L’infrastruttura intelligente dei dati è la chiave dell’IA. Italia strategica"
    NetApp: "L’infrastruttura intelligente dei dati è la chiave dell’IA. Italia strategica"
    Aprilia Racing in visita a Brembo: eccellenza italiana a confronto alle porte di Misano
    Aprilia Racing in visita a Brembo: eccellenza italiana a confronto alle porte di Misano
    BMW Boxer Week 2025: la nuova era del boxer bicilindrico
    BMW Boxer Week 2025: la nuova era del boxer bicilindrico
    BYD SEAL 6 DM-i Touring debutta allo IAA Mobility 2025
    BYD SEAL 6 DM-i Touring debutta allo IAA Mobility 2025
    IFA 2025: successo globale per l'innovazione e la tecnologia a Berlino
    IFA 2025: successo globale per l'innovazione e la tecnologia a Berlino

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    La solidarietà
    Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
    Alcuni professionisti della Chirurgia della mano del Policlinico di Modena hanno partecipato ad una missione umanitaria organizzata da GICAM
    Salute
    Cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato
    Si tratta del primo trapianto da donatore a cuore fermo con prelievo da fuori regione
    Amici animali
    A Nonantola recuperata la maialina che si era persa
    Si chiama Flora, è pacifica e tranquilla e dopo ave girato per le campagne in lunga e in largo è stata presa in carico di volontari de Il Pettirosso

    Curiosità

    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari

    chiudi