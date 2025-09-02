Portiere di 13 anni aggredito da padre avversario, l’Aia: “Atto vile e inqualificabile”
(Adnkronos) - L'Associazione Italiana Arbitri esprime "solidarietà al giovane portiere di 13 anni, aggredito ieri dal padre di un calciatore della squadra avversaria, al termine di una partita di un torneo giovanile. Un atto di violenza che deve essere condannato da tutti coloro che si riconoscono nei valori sani che lo sport deve rappresentare". "La violenza è un problema sociale che si deve combatte tutti insieme", ha detto il Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi, "nome degli arbitri italiani, vittime talvolta di episodi analoghi, desidero rivolgere a questo giovane portiere tutta la nostra solidarietà. Definiamo inqualificabile e ingiustificabile l'aggressione, subita per mano del padre di un suo coetaneo, in una giornata che doveva essere di solo divertimento. Un atto vile, compiuto nei confronti di un minore, che deve essere condannato da tutto il mondo sportivo". [email protected] (Web Info)
- Settimana europea della Mobilità, a Mirandola ricco calendario di eventi
- Crack, anche a Modena si distribuiscono pipe gratuite
- Non è Chikungunya, a Modena trattamenti sospesi in zona via Siena
- Carpi, ancora molto gravi le condizioni del bimbo di 2 anni che si è ustionato con acqua bollente
- Mirandola, Aferetica sviluppa un nuovo sistema per riportare gli organi a condizioni fisiologiche prima del trapianto
- Calcio giovanile, è tutto pronto per la XIV edizione del Memorial "Nardino Previdi"
- Polisportiva Villa d'Oro, lo storico presidente Battani lascia il settore tennistavolo
