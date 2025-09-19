Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
19 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos - altro > Professioni, Tributaristi Int: “Da Consiglio nazionale strategie per futuro”

Professioni, Tributaristi Int: “Da Consiglio nazionale strategie per futuro”

|19 Settembre 2025 | adnkronos - altro

(Adnkronos) - Ordine del giorno particolarmente fitto e importante per il consiglio nazionale Int (Istituto nazionale tributaristi) riunitosi ieri. L’organo direttivo dell’Int, presieduto dal presidente nazionale Riccardo Alemanno, ha approvato le prime indicazioni regolamentari del prossimo congresso nazionale Int 1997-2026, sarà l’ottavo data la cadenza triennale e si terrà nell’ ottobre del 2026 a Roma. Data l’importanza dell’organizzazione e dei contenuti dell’assise assembleare dei tributaristi Int, si è resa necessaria una programmazione delle tempistiche, della location e degli spazi nella capitale. Sono state inoltre delineate le linee guida dei contenuti, del titolo e degli ospiti.  Il consiglio nazionale dell’Int si è poi soffermato sulla recente introduzione della tutela delle professionalità di cui alla legge 4/2013, inserita nella legge delega di riforma dell’albo unico Dcec, da parte del Consiglio dei Ministri. Un passo importante, non per modificare le attuali competenze in ambito professionale, ma unicamente per salvaguardare l’attività di migliaia di professionisti associativi. Il Consiglio, dopo aver ringraziato il Presidente per il lavoro svolto, all’unanimità ha deliberato una serie di interventi volti a seguire l’iter legislativo della Legge Delega, senza però tralasciare la prossima Legge di Bilancio, auspicando che possa contenere l’ulteriore riduzione delle aliquote Irpef per i redditi medi, nonché poter contenere interventi a favore dell’equità come l’estensione ai professionisti associativi ex lege 4/2013 della tutela del professionista in malattia o infortunio, ad oggi limitata ai professionisti del sistema ordinistico.  I Consiglieri dell’Int hanno poi conferito lo status di associato onorario a due importanti figure dell’istituto nazionale tributaristi che hanno cessato l’attività professionale di tributarista: Roberta Bianchi di Firenze, già consigliere nazionale aggiunto e delegato regionale della Toscana, e Giorgio Veritti di Pordenone, già vice delegato regionale del Friuli V.G. e a tutt’oggi presidente del “centro di formazione Tributaristi Int del Nord-est”.  In conclusione, su proposta del presidente, il consiglio ha assegnato, all’unanimità, la carica di consigliere nazionale aggiunto al tributarista Francesco Giorgio, attualmente Rappresentante dell’Int nella consulta delle professioni della Regione Lazio nonché delegato provinciale di viterbo e vice delegato regionale del Lazio.  Alemanno, particolarmente soddisfatto delle varie deliberazioni, alcune delle quali sotto vincolo di riservatezza, ha ringraziato tutti i componenti e il direttore generale Roberto Vaggi, presente a tutti i consigli nazionali, ribadendo: “L’Istituto nazionale tributaristi è un consesso associativo che, al di là del riconoscimento legislativo della legge 4/2013, trova pieno riconoscimento nei rapporti istituzionali e si fonda sulla condivisione di ideali e valori di tutte le iscritte e di tutti gli iscritti".  "Le nostre affermazioni, non sono mai le vittorie di un singolo, ma dell’intero Int, donne e uomini che lavorano e danno lavoro e null’altro chiedono se non di continuare a svolgere la loro attività professionale nel rispetto delle norme, ma pretendendo rispetto per la loro figura di professionisti del settore tributario", ha concluso.  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Tenta un rito satanico e dà fuoco alla casa, ferito un 71enne
Cronaca
Tenta un rito satanico e dà fuoco alla casa, ferito un 71enne
L'anziano è stato denunciato per incendio doloso e tentata strage.
Emergenza-Urgenza, Platis (FI): “Regione nasconde i dati sulle malattie tempo-dipendenti per non ammettere l'eccessivo taglio delle automediche"
Politica
Emergenza-Urgenza, Platis (FI): “Regione nasconde i dati sulle malattie tempo-dipendenti per non ammettere l'eccessivo taglio delle automediche"
Le automediche attive, nel nuovo piano, saranno solo 5: Mirandola, Modena, Maranello e Pavullo h24 e Vignola solo h12.
Castelfranco Emilia, nel week end arriva la Festa di Fine estate
Vestiti, usciamo
Castelfranco Emilia, nel week end arriva la Festa di Fine estate
Chiude il programma di oltre cento iniziative che da maggio animano la città e le frazioni.
Presentato il Report sulle Agroenergie di Confagricoltura-Enel agli imprenditori agricoli emiliano-romagnoli
Aziende e territorio
Presentato il Report sulle Agroenergie di Confagricoltura-Enel agli imprenditori agricoli emiliano-romagnoli
L’evento ha fatto luce sull’importanza di investire sempre più sull’energia elettrica ottenuta da sistemi d’avanguardia.
Fratelli d'Italia presenta un'interrogazione in Regione per risolvere il blocco dei pagamenti dei dipendenti del Comune di Medolla
Il caso
Fratelli d'Italia presenta un'interrogazione in Regione per risolvere il blocco dei pagamenti dei dipendenti del Comune di Medolla
È ingiusto che le responsabilità politiche e amministrative del Comune di Medolla ricadano sui lavoratori e sui cittadini, spiegano i consiglieri in una nota.
Sulle coste emiliano-romagnole insolita presenza di granchi blu vicino a riva
La segnalazione
Sulle coste emiliano-romagnole insolita presenza di granchi blu vicino a riva
Il fenomeno è dovuto alla carenza di ossigeno nei fondali al largo, in probabile miglioramento nei prossimi giorni.
Autisti ‘gettonisti’, la replica di Seta: “Si tratta di normali contratti di somministrazione già usati in passato”
Trasporto pubblico
Autisti ‘gettonisti’, la replica di Seta: “Si tratta di normali contratti di somministrazione già usati in passato”
Rispetto ai quasi 800 autisti in forza, si discute di poche unità, precisa l'azienda.
Domenica 21 settembre open day al Canile intercomunale di Modena
L'iniziativa
Domenica 21 settembre open day al Canile intercomunale di Modena
Una giornata per conoscere la struttura e i cani da adottare.
Zanzara tigre, a Carpi disinfestazione in due nuove aree
Salute
Zanzara tigre, a Carpi disinfestazione in due nuove aree
Nelle zone di via Tassoni/Guicciardini e di via Silvio Pellico.
Aggressione autista di Seta, i sindacati chiedono più sicurezza
Il caso
Aggressione autista di Seta, i sindacati chiedono più sicurezza
I sindacati chiedono un incontro con la Prefettura di Modena per affrontare e provare a risolvere tutte questi episodi ormai frequenti.
Aggressione a un autista Seta, Fratelli d’Italia: "La sicurezza deve essere una priorità”
Politica
Aggressione a un autista Seta, Fratelli d’Italia: "La sicurezza deve essere una priorità”
“Seta non è in grado di garantire condizioni di lavoro sicure ai propri dipendenti né di tutelare i passeggeri che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici", dichiarano i consiglieri.
Carpi, proseguono i lavori del cantiere di via Roosevelt
Lavori in corso
Carpi, proseguono i lavori del cantiere di via Roosevelt
La conclusione di questi interventi è prevista in circa un mese.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

I municipio Roma, al via progetto sperimentale per raccolta oli vegetali esausti
I municipio Roma, al via progetto sperimentale per raccolta oli vegetali esausti
Tiziano Ferro tour 2026, in qualche ora polverizzati oltre 200mila biglietti. E si aggiungono due date
Tiziano Ferro tour 2026, in qualche ora polverizzati oltre 200mila biglietti. E si aggiungono due date
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Amici obesi e Fiao: "Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1"
Amici obesi e Fiao: "Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1"
Malattie rare, Aisla: "In Lombardia una notte di luce per Giornata Sla"
Malattie rare, Aisla: "In Lombardia una notte di luce per Giornata Sla"
Una settimana per il cuore, visite e screening cardiologici gratuiti fino al 3 ottobre
Una settimana per il cuore, visite e screening cardiologici gratuiti fino al 3 ottobre
Farmaceutica, Uniamo: "Con Testo unico volontà di migliorare accesso a farmaci"
Farmaceutica, Uniamo: "Con Testo unico volontà di migliorare accesso a farmaci"
Estonia, tre Mig russi invadono spazio aereo. Intercettati da F-35 italiani
Estonia, tre Mig russi invadono spazio aereo. Intercettati da F-35 italiani
Marcotullio (ViiV Healthcare): "Al fianco di Mix Festival per fare luce su Hiv"
Marcotullio (ViiV Healthcare): "Al fianco di Mix Festival per fare luce su Hiv"
Cosmaro (Fond. Lila Milano): "Su Hiv senza comunicazione non c’è prevenzione"
Cosmaro (Fond. Lila Milano): "Su Hiv senza comunicazione non c’è prevenzione"
Alfano Miglietti (Accademia Brera): "Ruolo arte è svegliare coscienza su Hiv"
Alfano Miglietti (Accademia Brera): "Ruolo arte è svegliare coscienza su Hiv"
Roma, bandiera palestinese sul Campidoglio. La rabbia della Comunità Ebraica: "Scelta divisiva"
Roma, bandiera palestinese sul Campidoglio. La rabbia della Comunità Ebraica: "Scelta divisiva"
Bimbo caduto da terrazzo scuola a Genova, la procura valuta lesioni colpose o abbandono di minore
Bimbo caduto da terrazzo scuola a Genova, la procura valuta lesioni colpose o abbandono di minore
Bjk Cup, cuore Paolini: batte Svitolina e pareggia i conti con Ucraina. Decisivo il doppio
Bjk Cup, cuore Paolini: batte Svitolina e pareggia i conti con Ucraina. Decisivo il doppio
Covid, continua la risalita in Italia: contagi e morti nell'ultima settimana, il bollettino
Covid, continua la risalita in Italia: contagi e morti nell'ultima settimana, il bollettino
Giornata Sla, una magia che ha unito un’Italia illuminata di verde
Giornata Sla, una magia che ha unito un’Italia illuminata di verde
Esplosione a Marcianise, 3 operai morti e un disperso
Cronaca
Esplosione a Marcianise, 3 operai morti e un disperso
Andrea Dallavalle, chi è l'azzurro d'argento nel salto triplo
Andrea Dallavalle, chi è l'azzurro d'argento nel salto triplo
Ancona, ritrovamento choc: cadavere in un garage con un sacchetto in testa, ipotesi omicidio
Ancona, ritrovamento choc: cadavere in un garage con un sacchetto in testa, ipotesi omicidio
Editoria, il 'Manifesto' lancia la prima edizione di La Manifestival
Editoria, il 'Manifesto' lancia la prima edizione di La Manifestival

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali

SALUTE

Malattie rare, Borgo: "Persona con Sla deve poter esercitare i propri diritti"
Malattie rare, Borgo: "Persona con Sla deve poter esercitare i propri diritti"
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Quotidiano di Sicilia, Tregua decano dei direttori d’Italia e restyling del sito web
Quotidiano di Sicilia, Tregua decano dei direttori d’Italia e restyling del sito web
Trapianti, in Italia record donazioni e scende attesa, a Milano congresso specialisti
Trapianti, in Italia record donazioni e scende attesa, a Milano congresso specialisti
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Caso concorso Oss in Campania, dopo Salerno rinvio prove anche Napoli
Caso concorso Oss in Campania, dopo Salerno rinvio prove anche Napoli
Ricominciare dopo la malattia, presentato a Roma il libro 'Cenere zero' di Fabio Salvatore
Ricominciare dopo la malattia, presentato a Roma il libro 'Cenere zero' di Fabio Salvatore
Novo Nordisk: "Con semaglutide 2,4 mg benefici su cuore e food noise"
Novo Nordisk: "Con semaglutide 2,4 mg benefici su cuore e food noise"
Nastro d'oro sui monumenti, al via campagna per sensibilizzare sulle cure del cancro infantile
Nastro d'oro sui monumenti, al via campagna per sensibilizzare sulle cure del cancro infantile
Salute, con calo termico prime insidie, ecco perché il freddo favorisce virus e batteri
Salute, con calo termico prime insidie, ecco perché il freddo favorisce virus e batteri
Sclerosi multipla, nuovi criteri per diagnosi più rapide e precise
Sclerosi multipla, nuovi criteri per diagnosi più rapide e precise
Malattia dell'occhio secco, a Milano weekend tra informazione e screening
Malattia dell'occhio secco, a Milano weekend tra informazione e screening

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Professioni, Tributaristi Int: "Da Consiglio nazionale strategie per futuro"
    Professioni, Tributaristi Int: "Da Consiglio nazionale strategie per futuro"
    Lhh, 67% aziende sta implementando soluzioni di intelligenza artificiale per gestione risorse umane
    Lhh, 67% aziende sta implementando soluzioni di intelligenza artificiale per gestione risorse umane
    Nel turismo enogastronomico sempre più richiesto il product manager
    Nel turismo enogastronomico sempre più richiesto il product manager
    Marche, Cardinali (Confindustria): "Regionali? Zes e tavolo industria priorità da subito"
    Marche, Cardinali (Confindustria): "Regionali? Zes e tavolo industria priorità da subito"
    Zero Emissions Day, dal procurement al digitale la sfida delle imprese
    Zero Emissions Day, dal procurement al digitale la sfida delle imprese
    Design, Antolini porta a Marmomac innovazione qualità e identità per lavorazione pietre naturali
    Design, Antolini porta a Marmomac innovazione qualità e identità per lavorazione pietre naturali
    Rolls-Royce Cullinan Cosmos: un’opera unica ispirata al cosmo
    Rolls-Royce Cullinan Cosmos: un’opera unica ispirata al cosmo
    OMODA & JAECOO Super Hybrid Night: debutta in Italia la tecnologia SHS
    OMODA & JAECOO Super Hybrid Night: debutta in Italia la tecnologia SHS
    Honda WN7: la prima moto elettrica della Casa dell’Ala
    Honda WN7: la prima moto elettrica della Casa dell’Ala
    Toyota GR Corolla 2025: il debutto della versione aggiornata in Giappone
    Toyota GR Corolla 2025: il debutto della versione aggiornata in Giappone
    Italian Bike Week 2025: Lignano Sabbiadoro capitale dei motociclisti
    Italian Bike Week 2025: Lignano Sabbiadoro capitale dei motociclisti
    Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes amplia la produzione del 50%
    Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes amplia la produzione del 50%

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
    Curiosità
    Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
    Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
    Istruzione
    Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
    Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio.

    Curiosità

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

    chiudi