Roborock, nuova serie di robot rasaerba in un evento esclusivo a Monaco
(Adnkronos) - In collaborazione con Roborock Una casa che si prende cura di sé: grazie a Roborock, milioni di persone in tutto il mondo stanno già vivendo il futuro. Come marchio di robot aspirapolvere numero 1 al mondo nel 2024, Roborock ha fissato lo standard per la pulizia intelligente con le sue soluzioni robotiche. Ora, l'azienda compie il passo successivo, spostandosi all'esterno della casa. Con il lancio delle serie RockMow e RockNeo, Roborock espande il proprio portfolio e porta la sua pluripremiata tecnologia all'aperto. Se all'interno i prodotti Roborock da molto tempo alleggeriscono i lavori domestici, all'esterno i nuovi robot tosaerba si prenderanno presto cura del prato in modo affidabile, assicurando ai padroni di casa "più tempo per sé" e migliorando la qualità della vita. Seguendo il motto 'Rock the Mow-Time to Roll', Roborock ha celebrato oggi il debutto ufficiale dei suoi primi robot tosaerba nella pittoresca Valle dell'Isar, vicino a Monaco. Illustrando come la cura del prato possa diventare davvero smart, dimostrazioni dal vivo, sessioni pratiche e discussioni approfondite con il management hanno messo in luce come Roborock inaugurerà una nuova era di soluzioni intelligenti, offrendo 'più tempo per sé' e 'più tempo in famiglia', sia all'interno, in un salotto impeccabile, sia all'esterno, per un barbecue con i propri cari. Il lancio di Roborock ha segnato la festosa conclusione di una riuscita partecipazione a Ifa e ha dimostrato ancora una volta la filosofia user-centric dell'azienda: "migliorare la vita delle persone con prodotti distintivi". "Siamo orgogliosi di aver esteso la nostra esperienza nella robotica domestica al settore outdoor con il lancio dei nostri primi robot tosaerba. Seguendo la nostra filosofia incentrata sull'utente, crediamo che i nostri tagliaerba renderanno la vita più facile a tutti. Siamo determinati a guidare l'innovazione capitalizzando le nostre competenze distintive in navigazione, mappatura e aggiramento degli ostacoli basata sull'intelligenza artificiale. Tutto ciò è completato da un design premium orientato allo scopo. Tecnologia e design prendono vita nei nostri tre modelli iniziali, progettati per soddisfare le esigenze degli utenti in ogni tipo di giardino: dal più intimo al più grande, e dai terreni pianeggianti ai più complessi", commenta Leon Li, head of Roborock Lawn Mower Business. La nuova serie presenta tre modelli – RockMow Z1, RockMow S1 e RockNeo Q1 – ciascuno pensato per dimensioni ed esigenze diverse del giardino. Tutti combinano navigazione intelligente, potenti prestazioni di taglio, rilevamento affidabile degli ostacoli e tecnologia all'avanguardia. RockMow Z1-Qualsiasi prato. Qualsiasi sfida. Pendenze ripide, terreni irregolari con sassi o la presenza di piccoli animali come ricci: il RockMow Z1 realizza ciò che molti tosaerba non possono fare. Padroneggia pendenze fino all'80% (angoli di 38,7°) e supera ostacoli alti fino a 6 cm, garantendo un taglio perfettamente uniforme su superfici sia collinari che irregolari. Ciò è reso possibile dalla sua trazione integrale avanzata e dall'esclusivo sistema di sterzo attivo (Active Steering System). Il funzionamento sicuro e ininterrotto è garantito in quanto il RockMow Z1 naviga agevolmente in aree ombreggiate e passaggi stretti, identificando ed evitando in modo affidabile mobili da esterno, oggetti da giardino e animali. Tutto ciò è possibile grazie al suo rilevamento intelligente degli ostacoli, potenziato dalle tecnologie RTK e VSLAM con la percezione ambientale Sentisphere AI. Il RockMow Z1 riduce al minimo la necessità di rifiniture manuali tagliando a soli tre centimetri da muri e bordi, grazie alla sua lama PreciEdge Blade posizionata in modo intelligente. Coprendo fino a 5.000 m² in 24 ore, mantiene perfettamente curati anche i prati più grandi, grazie al suo efficiente sistema di taglio e alla batteria a ricarica rapida. Per un prato più personalizzato, è possibile impostare direttamente tramite l'app Roborock modelli di taglio personalizzati, dal classico look a strisce a design creativi. RockMow S1-Risultati professionali. Esperienza senza sforzo. I giardini di medie dimensioni richiedono spesso una cura extra: il RockMow S1 se ne occupa in modo intelligente e affidabile. La sua navigazione precisa gli permette di passare attraverso corridoi stretti fino a 0,7 metri, garantendo una copertura completa anche in layout complessi. Pendenze fino al 45% e terreni irregolari sono gestiti con facilità grazie al sistema Adaptive Terrain Traversal, in modo che ogni area del giardino appaia perfettamente curata. Tra le caratteristiche distintive, RockMow S1 può tagliare fino a 1.000 m² in sole 24 ore, massimizzando l'efficienza e lasciando più tempo libero per ciò che conta di più, che si tratti della famiglia, degli amici o semplicemente di godersi il giardino. Inoltre, essendo in grado di tagliare a soli 3 cm dai bordi, le rifiniture manuali sono ridotte al minimo. Il rilevamento intelligente degli ostacoli, potenziato dalla percezione ambientale Sentisphere AI, garantisce prestazioni fluide anche in aree ombreggiate o ostruite. RockNeo Q1-La cura del prato resa semplice. Giardini piccoli, grande impatto: il RockNeo Q1 è compatto, agile e la scelta perfetta per cortili anteriori o prati più piccoli. Grazie alla percezione ambientale Sentisphere AI, rileva in modo affidabile gli ostacoli e taglia a soli 3 cm dai bordi, il che significa che non sono quasi necessarie rifiniture manuali. La modalità integrata Wildlife-Friendly previene il taglio notturno e protegge animali domestici, ricci e altri animali. In grado di gestire con facilità pendenze fino al 45% e ostacoli verticali fino a quattro centimetri, il RockNeo Q1 offre un prato costantemente ben curato, in modo semplice e affidabile. La pianificazione intelligente della cura del prato completa il pacchetto fornendo raccomandazioni su misura per diverse zone. [email protected] (Web Info)
