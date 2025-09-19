Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > 'Salvuccio' Riina, chi è il figlio del Capo dei capi dalle dichiarazioni choc

(Adnkronos) - Nell'ultima intervista rilasciata ieri al podcast 'Lo Sperone', Giuseppe Salvatore Riina, figlio del Capo dei capi Totò Riina, ha difeso la figura del padre, "un uomo con la U maiuscola", che "non ha mai ordinato l'omicidio del piccolo Di Matteo" e che nulla ha avuto a che fare con la strage in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone. Parole che hanno provocato diverse reazioni indignate, ma che non sono nuove per il terzo dei quattro figli della coppia Totò Riina-Ninetta Bagarella le cui dichiarazioni, nel tempo, hanno sempre scatenato polemiche.   Nato nel 1977, quando il boss di Corleone era già latitante da otto anni, 'Salvuccio' è stato arrestato nel 2002 e condannato a una pena a otto anni e 10 mesi per associazione mafiosa (il fratello Giovanni è stato arrestato nel 1996 ed è stato condannato all'ergastolo). Dopo il carcere, ha fatto un periodo di sorveglianza speciale tra il Veneto e l'Abruzzo e nel 2023 è tornato a vivere a Corleone.  Il terzogenito di Riina non ha mai rinnegato né il padre né la sua famiglia che anzi ha celebrato nella biografia 'The house of Riina, family life' pubblicata nel 2016 e tradotta poi anche in inglese. "Quello che sono diventato lo devo ai miei genitori che non mi hanno fatto mancare nulla" ha scritto nel libro.   Nel 2024 si è sposato, probabilmente in Spagna, con Elena ma la festa di nozze si è svolta nella sua Corleone, in un ristorante in contrada Piano Schiera. Presente tutta la famiglia, le sorelle Maria Concetta e Lucia e la madre Ninetta Bagarella, ad eccezione del fratello Giovanni all'ergastolo. Oggi Salvuccio vive in Spagna.  [email protected] (Web Info)
"La letteratura di scuola all'indomani dell'Unità d'Italia", il corso del prof. Gherardi apre l'anno accademico all'Università della Libera Età di Mirandola
L'appuntamento
"La letteratura di scuola all'indomani dell'Unità d'Italia", il corso del prof. Gherardi apre l'anno accademico all'Università della Libera Età di Mirandola
Le lezioni sono in programma martedì 23 e lunedì 29 settembre
Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico indetto per lunedì 22 settembre
Da sapere
Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico indetto per lunedì 22 settembre
Possibili disagi per gli utenti dei servizi Seta anche in provincia di Modena
Carpi, al via le asfaltature nelle vie Tre Ponti, Griduzza e Bella Rosa
Lavori in corso
Carpi, al via le asfaltature nelle vie Tre Ponti, Griduzza e Bella Rosa
I lavori, che riguardano anche via Giandegola e strada Donella, saranno eseguiti nell’arco di un mese
Bomporto, operativa la nuova sede dello Sportello Antiviolenza
La novità
Bomporto, operativa la nuova sede dello Sportello Antiviolenza
Inaugura sabato 27 settembre
A Staggia di San Prospero un pranzo solidale per sostenere i ragazzi con disabilità
La solidarietà
A Staggia di San Prospero un pranzo solidale per sostenere i ragazzi con disabilità
"Un pasto, un sorriso: una giornata di condivisione" è il titolo dell'iniziativa che si svolgerà domenica 21 settembre
Niente minuto di silenzio per la morte di Charlie Kirk a Carpi, le forze di maggioranza: "Diffondeva idee razziste e misogine"
Politica
Niente minuto di silenzio per la morte di Charlie Kirk a Carpi, le forze di maggioranza: "Diffondeva idee razziste e misogine"
"Condanniamo il brutale assassinio, ma non confondiamo la sacrosanta difesa della vita con la celebrazione di chi ha fatto della discriminazione e dell’odio la propria missione pubblica" si legge in una nota di Pd, AVS e Carpi a Colori
Diabete tipo 1, oltre 30 bambini e adolescenti al soggiorno educativo-terapeutico di Cervia
Salute
Diabete tipo 1, oltre 30 bambini e adolescenti al soggiorno educativo-terapeutico di Cervia
Un campus che da 28 anni insegna autonomia, responsabilità e consapevolezza, promosso dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena insieme ad AGD
Caccia alla selvaggina stanziale e migratoria, domenica 21 settembre apre la stagione: 20 pattuglie impegnate nei controlli
Controlli sulle strade
Caccia alla selvaggina stanziale e migratoria, domenica 21 settembre apre la stagione: 20 pattuglie impegnate nei controlli
Saranno svolti dalla Polizia Provinciale, con il supporto di Carabinieri Forestali, GEV-GEL (Guardie Ecologiche Volontarie) e guardie venatorie ATC
Maxi colpo nella gioielleria di un centro commerciale, bottino del valore di migliaia di euro
Cronaca
Maxi colpo nella gioielleria di un centro commerciale, bottino del valore di migliaia di euro
Il furto è avvenuto nel corso della notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 settembre
Dopo gli assioli, tocca alla liberazione di gufi e barbagianni: appuntamento sabato al "Pettirosso"
Amici animali
Dopo gli assioli, tocca alla liberazione di gufi e barbagianni: appuntamento sabato al "Pettirosso"
A partire dalle ore 19, saranno liberati alcuni degli animali di cui il Centro Fauna Selvatica modenese si è preso cura
In distribuzione "Appunti Sanfeliciani" di settembre
Da sapere
In distribuzione "Appunti Sanfeliciani" di settembre
In questo numero, tra gli altri temi si parla della riqualificazione dei campi esterni del centro sportivo comunale e dell'esperienza in Africa di un giovane medico sanfeliciano
Unimore e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena dedicano una giornata ai tumori infantili
Salute
Unimore e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena dedicano una giornata ai tumori infantili
Prevenzione, diagnosi e reti di cura al centro del convegno in programma sabato 20 settembre
Meteo, in arrivo svolta stagionale: è la tempesta d'Equinozio, regioni più colpite dal maltempo
Meteo, in arrivo svolta stagionale: è la tempesta d'Equinozio, regioni più colpite dal maltempo
Codau 2025, conclusa a Milano la 22ª edizione, un Patto per l’innovazione e la collaborazione tra Atenei
Cobolli si fa biondo? "Solo se la Roma vince derby e noi la Laver Cup"
Codau 2025, Milano città universitaria al centro del dialogo tra atenei e istituzioni
Latina, 73enne trovata morta in casa: sangue e abitazione a soqquadro
Codau 2025, Università e città in osmosi per la rigenerazione urbana e la formazione dei cittadini
Ascolti tv, Clerici e Clementino vincono la prima serata. È sempre di Scotti l'access prime time
Codau 2025, Righi (Dromedian): "Digitalizzazione rende processi reclutamento più trasparenti e sicuri"
Mobilità, Gibelli (Asstra): "Puntare sulla welfare mobility"
Malattie rare, Fontana (Nemo): "In centro Carpenedolo sostegno adeguato per malati Sla"
Malattie rare, Franzoni (sindaco Carpenedolo): "Qui struttura che dà sollievo a malati Sla"
Malattie rare, Sileo (Ats Brescia): "Centro Carpenedolo nato da ascolto malati Sla"
Giornate senza fine al lavoro? Come trovare un equilibrio
Milano Cortina 2026, aperti i primi negozi ufficiali delle Olimpiadi
Winlet, il dispositivo antiaggressione creato in Italia sbarca all'estero
Ucraina, Ue adotta nuove sanzioni su Russia. 007 Gb: "Pace? Putin ci prende in giro"
Malattie rare, neurologo Padovani: "Bisogni di malati con Sla non sono tutti uguali"
Laver Cup, la guida: squadre, programma, format e dove vederla in tv
Re Carlo ricorda gli anni '70: "Avrei potuto sposare la figlia di Nixon"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali

Trapianti, in Italia record donazioni e scende attesa, a Milano congresso specialisti
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Caso concorso Oss in Campania, dopo Salerno rinvio prove anche Napoli
Ricominciare dopo la malattia, presentato a Roma il libro 'Cenere zero' di Fabio Salvatore
Novo Nordisk: "Con semaglutide 2,4 mg benefici su cuore e food noise"
Nastro d'oro sui monumenti, al via campagna per sensibilizzare sulle cure del cancro infantile
Salute, con calo termico prime insidie, ecco perché il freddo favorisce virus e batteri
Sclerosi multipla, nuovi criteri per diagnosi più rapide e precise
Malattia dell'occhio secco, a Milano weekend tra informazione e screening
In Italia 60mila arresti cardiaci l'anno, 'legge su defibrillatori non si applica'
'Le avventure di Orso e Pulcina', un libro per i diritti dei malati oncologici
Al Gemelli Art4ART, unisce arte e medicina per un'esperienza di cura innovativa
    Hyundai Santa Fe, per il full Hybrid più potenza a parità di listino
    NVIDIA e Intel ridisegnano il mercato dei semiconduttori
    Infortuni, l'avvocato Mazzei: "Negli appalti pubblici servono standard sicurezza più elevati"
    Google porta Gemini dentro Chrome, è sfida tra agenti IA nei browser
    Tech: Carobello (Roborock Italia), 'andiamo incontro ai problemi reali degli utenti'
    Tech: l'esperienza in domotica domestica di Roborock arriva in giardino con 3 nuovi tosaerba
    Al via la prima edizione di Utopica, il festival della Cultura Pop a Senigallia
    Bonifiche, l'Italia scopre una nuova industria da 3,5 miliardi: il potenziale della rigenerazione
    Boom dei giochi da tavolo: il nuovo trend del tempo libero
    Auto, torna a Roma il "Reb Concours": protagoniste le storiche vetture inglesi
    Vino, 'Oltrepò: Terra di Pinot Nero' celebra i 160 anni del blanc de noirs italiano
    Infortuni, successo per Safety Expo: prevenzione incendi guarda a futuro fra nuove tecnologie e formazione
    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
    Curiosità
    Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
    Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
    Istruzione
    Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
    Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio.

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

