San Siro, il Consiglio comunale approva la vendita dello stadio a Milan e Inter
(Adnkronos) - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato nella notte la delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter. Il via libera è arrivato poco prima delle 4, al termine di una seduta fiume di oltre 11 ore. I favorevoli - tutti nella maggioranza, incluso il sindaco Beppe Sala - sono stati 24. Venti i contrari: all'opposizione Lega, Fdi, Noi Moderati e l'azzurro Alessandro De Chirico, l'unico a non aver lasciato l'aula di Palazzo Marino. Sette i 'no' arrivati dalla maggioranza: tre da Europa Verde (Tommaso Gorini, Francesca Cucchiara e Carlo Monguzzi), tre dal Pd (Angelo Turco, Rosario Pantaleo e Alessandro Giungi) e da Enrico Fedrighini del gruppo Misto. Il capogruppo della lista Sala, Marco Fumgalli, non ha partecipato al voto, ma "avrei volentieri votato contro e non mi asterrò perché ho una responsabilità nei confronti dei miei colleghi della lista e del sindaco", ha detto nelle intenzioni di voto, annunciando le dimissioni da capogruppo.
Come lui non ha partecipato al voto Manfredi Palmeri del centrodestra. Alla delibera erano stati presentati 239 emendamenti, di cui ne sono stati discussi poco più di una ventina, prima che il centrosinistra presentasse un subemendamento 'tagliola' con cui sono state fatte decadere tutte le altre proposte di modifica, tra le polemiche dei contrari alla delibera e l'annuncio di esposti, per chiarire la legittimità della 'mossa' della maggioranza. "Al termine della discussione voglio solo rivolgere un ringraziamento all'Aula e a tutti gli uffici che hanno lavorato in questi mesi", ha detto in chiusura dei lavori la vicesindaca Anna Scavuzzo. [email protected] (Web Info)
