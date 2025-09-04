Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
04 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Sinner e il punto stellare, Musetti si arrende: la reazione sconsolata

Sinner e il punto stellare, Musetti si arrende: la reazione sconsolata

|4 Settembre 2025

(Adnkronos) - Nel match che Jannik Sinner vince in 3 set contro Lorenzo Musetti oggi 4 settembre, nei quarti di finale degli US Open, c'è un punto che sintetizza la sfida e diventa il manifesto dell'incontro dominato dal numero 1 del mondo.   Nel terzo set, nel momento del massimo sforzo, Musetti prova a rimanere agganciato alla partita. Sotto 2-4, il toscano sul 30-30 lotta in uno scambio violentissimo. Sinner finisce quasi fuori dal campo ma dall'angolo destro riesce a giocare un dritto stellare: colpo vincente e palla break che verrà sfruttata. Musetti, davanti al prodigio del rivale, si lascia andare ad un gesto eloquente. Braccia larghe, sguardo sconsolato: "Che altro posso fare?". [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Soldati americani e Liberazione, il Comune di Bastiglia chiede aiuto per ricostruire una storia partendo da due foto
Curiosità
Soldati americani e Liberazione, il Comune di Bastiglia chiede aiuto per ricostruire una storia partendo da due foto
Le due immagini sono state scattate da Cruz Rios, soldato statunitense, durante la liberazione della provincia di Modena, nell’aprile 1945
Bomporto, rubata la borsetta di una donna nel parcheggio di un supermercato
Cronaca
Bomporto, rubata la borsetta di una donna nel parcheggio di un supermercato
E' accaduto intorno all'ora di pranzo di ieri, mercoledì 3 settembre
San Felice, mercoledì 10 settembre l'iniziativa "Vangelo sotto il campanile"
L'iniziativa
San Felice, mercoledì 10 settembre l'iniziativa "Vangelo sotto il campanile"
L'incontro si tiene nella parrocchia di Rivara.
Carpi, Katerina Gordeeva racconta le vittime della guerra in Ucraina
L'iniziativa
Carpi, Katerina Gordeeva racconta le vittime della guerra in Ucraina
Venerdì 5 settembre, alle 18.30, nella sala delle Vedute di Palazzo dei Pio, l’incontro con la giornalista autrice di “Oltre la soglia del dolore”
"Festa del Volontariato", ecco le modifiche alla viabilità in programma a Cavezzo
Traffico e viabilità
"Festa del Volontariato", ecco le modifiche alla viabilità in programma a Cavezzo
La manifestazione si svolgerà dal 5 all’8 settembre in via della Libertà
Bus e treni regionali, confermato l'abbonamento gratuito per studenti di elementari, medie e superiori
Trasporto pubblico
Bus e treni regionali, confermato l'abbonamento gratuito per studenti di elementari, medie e superiori
Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado occorre presentare la certificazione Isee definitiva 2025, inferiore o uguale a 30.000 euro
La Festa provinciale de l'Unità di Modena si mobilita a sostegno della Freedom Sumud Flottillae. Giovedì ospite Pier Luigi Bersani
Vestiti, usciamo
La Festa provinciale de l'Unità di Modena si mobilita a sostegno della Freedom Sumud Flottillae. Giovedì ospite Pier Luigi Bersani
Da venerdì 5 a domenica 7 settembre, si potrà aggiungere un euro alla propria cena perché sia devoluto in favore dell’iniziativa internazionale a sostegno degli abitanti della striscia di Gaza
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Vuelta, oggi la dodicesima tappa: orario, percorso e dove vederla
Vuelta, oggi la dodicesima tappa: orario, percorso e dove vederla
Formula 1, si corre a Monza: programma, orari e dove vedere (in chiaro) il Gp d'Italia
Formula 1, si corre a Monza: programma, orari e dove vedere (in chiaro) il Gp d'Italia
Sinner e il punto stellare, Musetti si arrende: la reazione sconsolata
Sinner e il punto stellare, Musetti si arrende: la reazione sconsolata
"Sinner opprimente", Musetti si inchina dopo quarti US Open
"Sinner opprimente", Musetti si inchina dopo quarti US Open
Sinner-Auger-Aliassime domani agli Us Open: orario, precedenti e dove vederla
Sinner-Auger-Aliassime domani agli Us Open: orario, precedenti e dove vederla
Sinner domina derby con Musetti, Jannik in semifinale agli US Open
Sinner domina derby con Musetti, Jannik in semifinale agli US Open
Sinner, tensione prima del match con Musetti? Jannik 'mette ko' l'osteopata
Sinner, tensione prima del match con Musetti? Jannik 'mette ko' l'osteopata
Sinner-Musetti ai quarti degli Us Open - Il derby azzurro in diretta
Sinner-Musetti ai quarti degli Us Open - Il derby azzurro in diretta
Ucraina, avvertimento di Trump: "Se la decisione di Putin non mi soddisfa vedrete succedere cose"
Ucraina, avvertimento di Trump: "Se la decisione di Putin non mi soddisfa vedrete succedere cose"
Gaza, Hamas: "Pronti a cessate il fuoco globale e scambio prigionieri-ostaggi", Israele: "Propaganda"
Gaza, Hamas: "Pronti a cessate il fuoco globale e scambio prigionieri-ostaggi", Israele: "Propaganda"
Florida cancellerà obbligo vaccini: "E' sbagliato come la schiavitù"
Florida cancellerà obbligo vaccini: "E' sbagliato come la schiavitù"
US Open, Auger-Aliassime in semifinale aspetta Sinner o Musetti
US Open, Auger-Aliassime in semifinale aspetta Sinner o Musetti
Puglia, Avs fa muro su Vendola e Decaro minaccia passo indietro: "Non sono insostituibile"
Puglia, Avs fa muro su Vendola e Decaro minaccia passo indietro: "Non sono insostituibile"
Lisbona, si schianta la funicolare Gloria: almeno tre morti e 20 feriti
Lisbona, si schianta la funicolare Gloria: almeno tre morti e 20 feriti
Sanremo, c'è l'accordo tra Rai e Comune per il festival
Sanremo, c'è l'accordo tra Rai e Comune per il festival
Vuelta, l'undicesima tappa finisce in anticipo per proteste pro-pal: cos'è successo
Vuelta, l'undicesima tappa finisce in anticipo per proteste pro-pal: cos'è successo
L'associazione dei 'professori' sancisce che a Gaza è genocidio. Ma bastano 30 $ per farne parte
L'associazione dei 'professori' sancisce che a Gaza è genocidio. Ma bastano 30 $ per farne parte
Parata della vittoria, a Pechino c'è anche D'Alema: cosa ha detto
Parata della vittoria, a Pechino c'è anche D'Alema: cosa ha detto
A Venezia applausi, lacrime e bandiere per il film sulla piccola Hind morta a Gaza
A Venezia applausi, lacrime e bandiere per il film sulla piccola Hind morta a Gaza
Venezia 2025, bandiere della Palestina e 24 minuti di applausi per 'The Voice of Hind Rajab'

Rubriche

Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.

SALUTE

Settembre d'oro, i ragazzi guariti dal cancro ricominciano dallo sport
Settembre d'oro, i ragazzi guariti dal cancro ricominciano dallo sport
Ginecologia mininvasiva, congresso Segi tra innovazione e formazione
Ginecologia mininvasiva, congresso Segi tra innovazione e formazione
In Italia 7 mln di caregiver familiari, molti rischiano sindrome da burnout
In Italia 7 mln di caregiver familiari, molti rischiano sindrome da burnout
Pronto a salpare da Palermo Velando, il progetto di velaterapia per ragazzi disabili
Pronto a salpare da Palermo Velando, il progetto di velaterapia per ragazzi disabili
Cistite, vaginite e uretrite, patologie che rovinano le vacanze e il rientro
Cistite, vaginite e uretrite, patologie che rovinano le vacanze e il rientro
Oms, oltre 1 mld di persone nel mondo convive con disturbi mentali
Oms, oltre 1 mld di persone nel mondo convive con disturbi mentali
Disagio psicologico per 1 adolescente su 7, cresce bisogno di servizi educativi
Disagio psicologico per 1 adolescente su 7, cresce bisogno di servizi educativi
Maschio o femmina, il sesso del nascituro è una scelta della mamma
Maschio o femmina, il sesso del nascituro è una scelta della mamma
Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi
Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi
Bellezza, il 'tagliando' per la ripartenza: biorigenerazione trattamento più richiesto
Colesterolo Ldl, per abbassalo in sviluppo nuova terapia con tripla combinazione 
Colesterolo Ldl, per abbassalo in sviluppo nuova terapia con tripla combinazione 
Aids, educazione sessuale e affettiva entra in classe con 'Back to school' di Anlaids
Aids, educazione sessuale e affettiva entra in classe con 'Back to school' di Anlaids

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Omoda 5 Anniversary: il SUV che celebra stile, tecnologia e ambizione
    Omoda 5 Anniversary: il SUV che celebra stile, tecnologia e ambizione
    Land Rover Classic presenta la Defender V8 Churchill Edition
    Land Rover Classic presenta la Defender V8 Churchill Edition
    Mercato auto europa: luglio vola a +5,9%
    Mercato auto europa: luglio vola a +5,9%
    Tesla lancia la Nuova Model Y Performance
    Tesla lancia la Nuova Model Y Performance
    MINI JCW x Deus Ex Machina: due anime, un’unica passione
    MINI JCW x Deus Ex Machina: due anime, un’unica passione
    BMW Motorrad Vision CE 2: nuova era per la mobilità elettrica urbana
    BMW Motorrad Vision CE 2: nuova era per la mobilità elettrica urbana
    Euro 7: test sugli pneumatici e l’importanza di metodi di prova credibili
    Euro 7: test sugli pneumatici e l’importanza di metodi di prova credibili
    Audi Concept C: quando il design incontra l’essenzialità
    Audi Concept C: quando il design incontra l’essenzialità
    Formazione, Torrielli: "In 2024-26 22mila iscritti a Its, ora finanziamenti o rischio chiusura"
    Formazione, Torrielli: "In 2024-26 22mila iscritti a Its, ora finanziamenti o rischio chiusura"
    Gemini Home, novità Google per la casa intelligente
    Gemini Home, novità Google per la casa intelligente
    Antitrust, Google non dovrà vendere il browser Chrome
    Antitrust, Google non dovrà vendere il browser Chrome
    Halloween, Magicland: "Al via casting mostruoso per selezionare 200 futuri zombie e clown horror"
    Halloween, Magicland: "Al via casting mostruoso per selezionare 200 futuri zombie e clown horror"

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Il contributo
    Famiglie, apre il bando per richiedere aiuto per l'acquisto dei libri scolastici
    Confermata anche per l’anno scolastico 2025/26 la concessione di sostegno economico per l’acquisto dei libri di testo
    Per i più piccoli
    A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
    Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta
    Ricostruzione
    A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
    La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto

    Curiosità

    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore

    chiudi