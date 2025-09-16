Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
16 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Sostenibilità: Forum Mobility&Smart City, al centro la ‘co-intelligenza urbana’

Sostenibilità: Forum Mobility&Smart City, al centro la ‘co-intelligenza urbana’

|16 Settembre 2025

(Adnkronos) - Oggi martedì 16 settembre si è svolta a Roma, presso il Palazzo dell’Informazione, sede del gruppo Adnkronos, la quarta edizione del Forum Mobility&Smart City. L’evento rappresenta da quattro anni l’appuntamento in cui le istituzioni nazionali e locali, aziende e altri attori sociali si confrontano sull’attualità e sul futuro della mobilità sostenibile e sul ripensamento degli spazi urbani.  L’edizione di quest’anno, dedicata al tema della 'Co-Intelligenza Urbana', ha messo al centro la sfida del corretto uso della tecnologia nelle strategie di innovazione sociale e territoriale. Il paradigma della 'co-intelligenza' si profila, in questo caso, come la creazione di una struttura istituzionale che consenta il dialogo tra i diversi attori sociali (cittadini, imprese, istituzioni, terzo settore) per affrontare insieme le grandi sfide ambientali, sociali e infrastrutturali. Di questo si è parlato nel Talk Show di Apertura, 'Verso la co-intelligenza urbana: dalla cooperazione all’innovazione per una città sostenibile', condotto da Luigi Monfredi di Rainews24, con la partecipazione di autorevoli esponenti istituzionali e accademici.  Nel corso del Talk Show di Apertura Giuseppe Busia (presidente Autorità Nazionale Anticorruzione) ha richiamato l’importanza della trasparenza e della capacità delle istituzioni di offrire informazioni differenziate per costruire fiducia e comunità resilienti mentre Giulia Pastorella (IX Commissione Trasporti, Poste, Telecomunicazioni) ha evidenziato come la mobilità sia una questione profondamente politica, in cui le tecnologie - dai big data alle piattaforme MaaS - possono migliorare la vivibilità solo se mantengono l’uomo al centro. Antonella Melito (consigliera Comunale Roma Capitale) ha sottolineato il valore della partecipazione dal basso e ricordato come la Consulta Roma Smart City Lab dimostri che la città è sempre un’opera collettiva ed Enrico Giovannini (direttore scientifico Asvis) ha ammonito sul ritardo dell’Italia rispetto agli Obiettivi dell’Agenda 2030 e sulla necessità di costruire metodi e processi di co-intelligenza per trasformare davvero lo sviluppo urbano in chiave sostenibile.  Il Talk Show successivo, condotto da Carlo Rinaldi (Humans.tech), ha invece affrontato il tema delle 'Connessioni intelligenti per città e territori in movimento'. Non più soltanto strade e spazi fisici, ma sistemi complessi che integrano reti digitali, nodi logistici e servizi; è però dalle persone, e dalla loro capacità di cooperare e innovare, che deriva la vera intelligenza dei territori, la loro capacità di offrire nuove forme di connettività e generare valore per cittadini, comunità e imprese.  La svolta sostenibile non è appannaggio esclusivo delle grandi aziende: anche le piccole possono contribuire riducendo CO2 ed emissioni lungo la filiera. Lorenzo Valente, Sustainability Advisor di Consecution Group, ha raccontato come la sua azienda abbia introdotto politiche di mobilità aziendale più sostenibili, diffondendo una 'cultura della sostenibilità' e adattando le soluzioni alle abitudini dei dipendenti. Un percorso che ha portato a minori emissioni e costi, a un miglioramento della reputazione e del clima interno e alla conferma che la sostenibilità è anche leva di competitività.  Gli ultimi due Talk Show della giornata hanno affrontato in modo verticale i temi della governance della smart city ('Dati, servizi e decisioni pubbliche nella città intelligente') e della transizione energetica ('La città del futuro tra rinnovamento, elettrificazione e innovazione'), andando a completare un evento che ha visto istituzioni, imprese e mondo associativo confrontarsi su come trasformare le città in ecosistemi più sostenibili, inclusivi e innovativi.  L’evento si è svolto sotto il patrocinio di Roma Capitale e ha visto la collaborazione di Adnkronos in qualità di Main Media Partner; Atac Spa - Azienda per la mobilità del Comune di Roma e Anm - Azienda Napoletana Mobilità in qualità di Official Partner; Humans.tech in qualità di Forum Partner; Keiron Interactive in qualità di Communication Partner; Partner Associativi: Altis Advisory Srl SB, Altis Graduate School of Sustainable Management (Università Cattolica del Sacro Cuore) e Consecution Group. La Blue Green Week prosegue domani a Napoli con l’assegnazione del Blue Green Economy Award 2025 presso il Salone Margherita. [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Sanità modenese in lutto per la scomparsa del dottor Francesco Rametta
L'addio
Sanità modenese in lutto per la scomparsa del dottor Francesco Rametta
52 anni, era specializzato in chirurgia vascolare e dal 2007 lavorava nei distretti di Carpi, Mirandola e Modena
Camion bloccato sulla via Emilia a Castelfranco, per il recupero è intervenuta una gru
Cronaca
Camion bloccato sulla via Emilia a Castelfranco, per il recupero è intervenuta una gru
E' accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 settembre
Auto si ribalta a Piumazzo, ferita una donna
Cronaca
Auto si ribalta a Piumazzo, ferita una donna
E' accaduto in via Noce
Trattore con rimorchio incastrato in un sottopassaggio tra Castelfranco e Nonantola, ferito 30enne
Cronaca
Trattore con rimorchio incastrato in un sottopassaggio tra Castelfranco e Nonantola, ferito 30enne
E' accaduto in via per Panzano
Carpi, vandali al campo di Santa Croce: sfondata la porta del bar
Cronaca
Carpi, vandali al campo di Santa Croce: sfondata la porta del bar
E' accaduto prima della gara che si è disputata la scorsa domenica presso l'impianto carpigiano tra Cabassi Union Carpi e Possidiese
Soliera, telefonata di un ragazzo che piange e dice di essere stato coinvolto in un incidente: attenzione alla truffa
Cronaca
Soliera, telefonata di un ragazzo che piange e dice di essere stato coinvolto in un incidente: attenzione alla truffa
Il giovane affermava di essere il figlio della vittima del tentato raggiro telefonico
Mirandola, va in pensione Claudio Colognesi, storico responsabile della manutenzione del verde pubblico
La cerimonia
Mirandola, va in pensione Claudio Colognesi, storico responsabile della manutenzione del verde pubblico
In carica dal 1996, ha curato con passione e competenza ogni angolo verde del territorio comunale, dal capoluogo alle frazioni
Carpi, Tar Emilia-Romagna boccia il risarcimento ad una sala slot: "Limiti orari, danni non motivati"
Cronaca
Carpi, Tar Emilia-Romagna boccia il risarcimento ad una sala slot: "Limiti orari, danni non motivati"
L'attività aveva chiesto il risarcimento per i danni arrecati da un'ordinanza del Comune, tra cui minori introiti dovuti a restrizione degli orari e riduzione della clientela
Confagricoltura Emilia-Romagna incontra il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla
Il punto
Confagricoltura Emilia-Romagna incontra il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla
I vertici dell’organizzazione agricola: "Meno vincoli all’installazione di impianti fotovoltaici e più coinvolgimento nella transizione energetica"
L’Ausl piange la scomparsa di Letizia Poli, infermiera del Dipartimento di Salute Mentale di Carpi
L'addio
L’Ausl piange la scomparsa di Letizia Poli, infermiera del Dipartimento di Salute Mentale di Carpi
Il cordoglio dei colleghi: "Una persona speciale, la ricorderemo per la sua grande umanità, dedizione e professionalità"
Concluso a Bomporto lo stage di hockey in line
Sport
Concluso a Bomporto lo stage di hockey in line
I portieri sono stati messi sotto pressione per tre giornate con ottimi risultati
Uccise la moglie e la figlia di lei, ergastolo in Appello per Salvatore Montefusco
Cronaca
Uccise la moglie e la figlia di lei, ergastolo in Appello per Salvatore Montefusco
Aveva creato polemiche la condanna a 30 anni in primo grado anche in ragione "della comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l'autore a commettere il fatto reato"
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Sinner nel mirino di Fedez, la strofa controversa: "Ha l'accento di Hitler"
Sinner nel mirino di Fedez, la strofa controversa: "Ha l'accento di Hitler"
Atenei in 'coopetizione', a Milano convegno annuale Codau
Atenei in 'coopetizione', a Milano convegno annuale Codau
De Martino: "Io e Gerry Scotti? Due commercianti su stessa strada, fortunatamente affollata"
De Martino: "Io e Gerry Scotti? Due commercianti su stessa strada, fortunatamente affollata"
Torino, scomparsa la 20enne Sofia Napolitano: l'appello della famiglia
Torino, scomparsa la 20enne Sofia Napolitano: l'appello della famiglia
Chiesi, nel primo semestre ricavi in crescita a 1,86 mld (+13,2%)
Chiesi, nel primo semestre ricavi in crescita a 1,86 mld (+13,2%)
Mobilità, Giaconia (Regionale): "Convincere chi oggi sceglie auto a salire su nuovi treni"
Mobilità, Giaconia (Regionale): "Convincere chi oggi sceglie auto a salire su nuovi treni"
Sostenibilità, Fontana (Conai): "Economia circolare e mobilità green per città del futuro"
Sostenibilità, Fontana (Conai): "Economia circolare e mobilità green per città del futuro"
Mobilità, Perna (Amazon): "Confermato impegno zero emissioni entro il 2040"
Mobilità, Perna (Amazon): "Confermato impegno zero emissioni entro il 2040"
Alimenti, presentato docufilm 'World Without Cows': un mondo senza allevamenti
Alimenti, presentato docufilm 'World Without Cows': un mondo senza allevamenti
Finals, certezza non solo per Sinner: Errani e Paolini qualificate nel doppio
Finals, certezza non solo per Sinner: Errani e Paolini qualificate nel doppio
Biden, nuova vita da 'disoccupato': niente discorsi a pagamento e debiti da 800mila euro
Biden, nuova vita da 'disoccupato': niente discorsi a pagamento e debiti da 800mila euro
Sostenibilità: Forum Mobility&Smart City, al centro la 'co-intelligenza urbana'
Sostenibilità: Forum Mobility&Smart City, al centro la 'co-intelligenza urbana'
Israele, Erdogan: "Netanyahu parente di Hitler, farà stessa fine"
Israele, Erdogan: "Netanyahu parente di Hitler, farà stessa fine"
Endometriosi, nuova pillola disponibile in Italia e rimborsata dal Ssn
Endometriosi, nuova pillola disponibile in Italia e rimborsata dal Ssn
Sala: "San Siro? Accordo con Inter e Milan". Ora il Consiglio comunale deciderà sulla vendita
Sala: "San Siro? Accordo con Inter e Milan". Ora il Consiglio comunale deciderà sulla vendita
Legge 104, si cambia: aumentano i permessi, ecco le novità
Legge 104, si cambia: aumentano i permessi, ecco le novità
Gb, con governo Trump è boom di richieste di cittadinanza da americani
Gb, con governo Trump è boom di richieste di cittadinanza da americani
Terapie per bambini con patologie croniche, nasce Fondazione Sigenp
Terapie per bambini con patologie croniche, nasce Fondazione Sigenp
Auto, Pichetto: "Bene incentivi per elettrico, ma percorso lungo"
Auto, Pichetto: "Bene incentivi per elettrico, ma percorso lungo"
Radiologi Sirm: "Attenzione a medicina difensiva ed esami inappropriati"
Radiologi Sirm: "Attenzione a medicina difensiva ed esami inappropriati"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali

SALUTE

Uap: "I vaccini sono un atto medico, ma in farmacia sì e in ambulatori accreditati no incongruenza da superare"
Uap: "I vaccini sono un atto medico, ma in farmacia sì e in ambulatori accreditati no incongruenza da superare"
Demenza di Bruce Willis, Padovani (Sin): "In breve porta a invalidità e disabilità"
Demenza di Bruce Willis, Padovani (Sin): "In breve porta a invalidità e disabilità"
Trapianti, a Modena il primo in Europa di fegato da donatore vivente con robot
Trapianti, a Modena il primo in Europa di fegato da donatore vivente con robot
Medicina, in bebè prematuri sangue placenta può prevenire complicanze, studio italiano
Medicina, in bebè prematuri sangue placenta può prevenire complicanze, studio italiano
Regione Lazio si illumina di verde per la Giornata regionale celiachia
Regione Lazio si illumina di verde per la Giornata regionale celiachia
Sma, svelate varianti genetiche chiave per diagnosi e cure su misura
Sma, svelate varianti genetiche chiave per diagnosi e cure su misura
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
Al via 'Il cuore di tutti', cardiologi offrono screening nei centri Caritas
Al via 'Il cuore di tutti', cardiologi offrono screening nei centri Caritas
Si torna a scuola, il pediatra ai genitori: "Vietato trasmettere ai figli l'ansia del rientro"
Si torna a scuola, il pediatra ai genitori: "Vietato trasmettere ai figli l'ansia del rientro"
Fake news, l'allarme di Bassetti: "Criminale attacco alla scienza, medici combattetelo sui social"
Fake news, l'allarme di Bassetti: "Criminale attacco alla scienza, medici combattetelo sui social"
Covid avanza e già arriva l'influenza, Pregliasco: "Spuntano i primi casi isolati"
Covid avanza e già arriva l'influenza, Pregliasco: "Spuntano i primi casi isolati"

Sul Panaro on air

    • WatchTaglio del nastro per la nuova ala del polo Fanti - Da Vinci a Carpi
    • WatchEverybody in B Braun, la festa aziendale a Mirandola
    • WatchPresentazione ufficiale di Fc Valllalta

    • ATTUALITÀ

    Gianni Gallucci: "Il Giappone rappresenta un mercato chiave per il settore delle calzature"
    Gianni Gallucci: "Il Giappone rappresenta un mercato chiave per il settore delle calzature"
    Meta Ray-Ban, spuntano i nuovi occhiali smart con schermo
    Meta Ray-Ban, spuntano i nuovi occhiali smart con schermo
    Studio su ChatGPT: l'IA crea valore nel lavoro e nella vita quotidiana
    Studio su ChatGPT: l'IA crea valore nel lavoro e nella vita quotidiana
    Nothing punta su dispositivi basati su IA con un nuovo sistema operativo
    Nothing punta su dispositivi basati su IA con un nuovo sistema operativo
    Babbel Speak: l'IA per superare la paura di parlare una nuova lingua
    Babbel Speak: l'IA per superare la paura di parlare una nuova lingua
    Snapchat annuncia Snap OS 2.0 per gli Spectacles AR
    Snapchat annuncia Snap OS 2.0 per gli Spectacles AR
    EA Sports FC 26, le valutazioni dei top player di Serie A
    EA Sports FC 26, le valutazioni dei top player di Serie A
    Pokémon Pokopia: un simulatore di vita rilassante in arrivo su Nintendo Switch 2 - Il video
    Pokémon Pokopia: un simulatore di vita rilassante in arrivo su Nintendo Switch 2 - Il video
    Beirut: restaurata l"Ardea Purpurea" di Marco Bravura, un ponte culturale tra Italia e Libano
    Beirut: restaurata l"Ardea Purpurea" di Marco Bravura, un ponte culturale tra Italia e Libano
    EA Sports FC 26: rivelata la colonna sonora ufficiale
    EA Sports FC 26: rivelata la colonna sonora ufficiale
    HyperSOC: la cybersecurity di nuova generazione di HWG Sababa
    HyperSOC: la cybersecurity di nuova generazione di HWG Sababa
    Campus Bio-Medico di Roma, ecco la campagna di comunicazione 'Hub, Lab, Us'
    Campus Bio-Medico di Roma, ecco la campagna di comunicazione 'Hub, Lab, Us'

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
    Curiosità
    Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
    Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
    Istruzione
    Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
    Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio.

    Curiosità

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

    chiudi