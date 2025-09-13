Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 settembre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi 13 settembre 2025. Centrati invece quattro '5' che vincono ciascuno 46.309,05 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 51,8 milioni di euro. Si torna a giocare martedì 16 settembre nel primo concorso della prossima settimana.  Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: - con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; - con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; - con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; - con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; - con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.  La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.  Come verificare la vincita E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.  La combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto: 26, 28, 31, 35, 37, 65. Numero Jolly: 30. Numero Superstar: 5. [email protected] (Web Info)
B. Braun Avitum Italy fa festa a Mirandola con collaboratori, dipendenti, famiglie e bambini
Il vernissage
B. Braun Avitum Italy fa festa a Mirandola con collaboratori, dipendenti, famiglie e bambini
Everybody in B. Braun è stato un evento “a porte aperte” che ha trasformato lo stabilimento in un luogo di incontro, festa e scoperta, avvicinando i partecipanti a una delle realtà industriali più importanti del distretto biomedicale
Modena ricorda i caduti della Divisione Acqui: inaugurata una nuova lapide al Tempio dei Caduti
La cerimonia
Modena ricorda i caduti della Divisione Acqui: inaugurata una nuova lapide al Tempio dei Caduti
Vi sono incisi i nomi di 39 modenesi della Divisione Acqui
Dare del "compagno" al vescovo è reato. Risarcito Monsignor Castellucci
Il caso
Dare del "compagno" al vescovo è reato. Risarcito Monsignor Castellucci
I Vescovo di Modena-Nonantola e vice della Cei era in causa con un giornale nazionale per un articolo del 2023
Rapina con coltello per tre volte lo stesso supermercato e la stessa cassiera a Bomporto
Cronaca nera
Rapina con coltello per tre volte lo stesso supermercato e la stessa cassiera a Bomporto
Arrestato uomo italiano 41enne che deve rispondere per i reati di rapina e concorso in rapina aggravate dall’uso di armi
L'offerta didattica si arricchisce: nuovi laboratori hi tech per Its Biomedicale Mirandola - L'INAUGURAZIONE
Economia locale
L'offerta didattica si arricchisce: nuovi laboratori hi tech per Its Biomedicale Mirandola - L'INAUGURAZIONE
Sabato mattina i nuovi laboratori sono stati presentati alla cittadinanza nel corso di un convegno
Nuova area sgambamento cani a Modena nei Giardini Ducali
Amici animali
Nuova area sgambamento cani a Modena nei Giardini Ducali
La zona, di circa 1.553 metri quadrati, si trova sul lato ovest del parco, in prossimità delle strutture utilizzate dall’Accademia Militare
Dal calcio a sette al campionato Figc di calcio a 11, ecco il Vallalta che va a giocare in Terza Categoria - FOTO e VIDEO
Sport
Dal calcio a sette al campionato Figc di calcio a 11, ecco il Vallalta che va a giocare in Terza Categoria - FOTO e VIDEO
Il gruppo conta 25 giocatori, con un’età media di 23 anni: tanti giovani promettenti, arricchiti dall’esperienza di chi ha già calcato i campi di Seconda e Terza Categoria. Una miscela di freschezza e maturità che rende la squadra non solo competitiva, ma anche ambiziosa
Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
polizia
Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
Ghelfi Riad: “Servono soluzioni strutturali, non pezze temporanee. Con il federalismo fiscale i territori potrebbero garantire sedi adeguate e alloggi dignitosi per le forze dell’ordine”
Prosegue fino a domani sera la dodicesima edizione del Festival della Fiaba dedicato quest'anno all'"Incanto d'amore"
Il caso
Prosegue fino a domani sera la dodicesima edizione del Festival della Fiaba dedicato quest'anno all'"Incanto d'amore"
Dopo le fiabe del pomeriggio si parlerà dell''Incanto della Co-creazione: quando l'amore si costruisce insieme", nella conferenza a cura di Massimo Leoncini
Nuove disinfestazioni contro la zanzara tigre a Carpi
Salute
Nuove disinfestazioni contro la zanzara tigre a Carpi
Il caldo non passa e le zanzare non mollano, con tutti i pericoli che ne conseguono
A Finale Emilia inaugurata la nuova palestra "Bartolomeo Cavallari"
Sport
A Finale Emilia inaugurata la nuova palestra "Bartolomeo Cavallari"
L’evento è stato arricchito dall’esibizione delle giovani atlete dell’Artistic Skating La Torre, che hanno ricevuto calorosi applausi dal pubblico presente.
Bando gestione Caffè Teatro a Carpi: va ancora deserto e il Comune abbassa il canone di 9 mila euro
Il bando
Bando gestione Caffè Teatro a Carpi: va ancora deserto e il Comune abbassa il canone di 9 mila euro
Le linee guida sono state riviste per rendere più appetibile la concessione e favorire la valorizzazione di uno spazio che fa parte del patrimonio storico cittadino.
Fiorentina-Napoli 1-3, Conte primo con la Juve
Fiorentina-Napoli 1-3, Conte primo con la Juve
Tim Music Awards, Achille Lauro annuncia il suo primo San Siro
Tim Music Awards, Achille Lauro annuncia il suo primo San Siro
Premio Campiello, vince Wanda Marasco con 'Di spalle a questo mondo'
Premio Campiello, vince Wanda Marasco con 'Di spalle a questo mondo'
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 settembre
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 settembre
Londra, centinaia di migliaia in piazza per UK. Musk: "Subito nuovo governo"
Londra, centinaia di migliaia in piazza per UK. Musk: "Subito nuovo governo"
Juve-Inter 4-3: chi è Adzic, l'eroe bianconero del derby d'Italia
Juve-Inter 4-3: chi è Adzic, l'eroe bianconero del derby d'Italia
Infrastrutture, Rixi: "Investimenti per le grandi opere devono andare al di là singolo governo"
Infrastrutture, Rixi: "Investimenti per le grandi opere devono andare al di là singolo governo"
Juve-Inter 4-3, il gol di Adzic premia i bianconeri tra le proteste nerazzurre. Cos'è successo
Juve-Inter 4-3, il gol di Adzic premia i bianconeri tra le proteste nerazzurre. Cos'è successo
Juve-Inter 4-3, Adzic lancia i bianconeri in testa alla classifica
Juve-Inter 4-3, Adzic lancia i bianconeri in testa alla classifica
Vuelta, il sigillo di Vingegaard: al danese ventesima tappa e trofeo
Vuelta, il sigillo di Vingegaard: al danese ventesima tappa e trofeo
Truffa delle tre carte, arrestate 2 persone della 'batteria del Colosseo'
Truffa delle tre carte, arrestate 2 persone della 'batteria del Colosseo'
Serie A, oggi Juve-Inter 1-0 - La partita in diretta
Serie A, oggi Juve-Inter 1-0 - La partita in diretta
Verissimo, Samira Lui: "Gerry Scotti è un colosso, sono davvero fortunata"
Verissimo, Samira Lui: "Gerry Scotti è un colosso, sono davvero fortunata"
Incidente nel Catanese, scontro auto-scooter: 2 morti e 1 ferito
Incidente nel Catanese, scontro auto-scooter: 2 morti e 1 ferito
Verissimo, Anna Tatangelo: "Aspetto una femminuccia". Le parole sul compagno Giacomo
Verissimo, Anna Tatangelo: "Aspetto una femminuccia". Le parole sul compagno Giacomo
Stefano Benni, oggi la camera ardente: da Pennac a Feltrinelli chi c'era per lo scrittore
Stefano Benni, oggi la camera ardente: da Pennac a Feltrinelli chi c'era per lo scrittore
Latina, bomba esplosa nella notte in viale Guido Rossa: è il terzo caso in una settimana
Latina, bomba esplosa nella notte in viale Guido Rossa: è il terzo caso in una settimana
Fake news, l'allarme di Bassetti: "Criminale attacco alla scienza, medici combattetelo sui social"
Fake news, l'allarme di Bassetti: "Criminale attacco alla scienza, medici combattetelo sui social"
Mondiali atletica, Battocletti argento nei 10mila e Fabbri bronzo nel peso
Mondiali atletica, Battocletti argento nei 10mila e Fabbri bronzo nel peso
MotoGp, Bezzecchi vince la Sprint a Misano. Cade Marquez, lontano Bagnaia
MotoGp, Bezzecchi vince la Sprint a Misano. Cade Marquez, lontano Bagnaia

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

Al via 'Il cuore di tutti', cardiologi offrono screening nei centri Caritas
Al via 'Il cuore di tutti', cardiologi offrono screening nei centri Caritas
Si torna a scuola, il pediatra ai genitori: "Vietato trasmettere ai figli l'ansia del rientro"
Si torna a scuola, il pediatra ai genitori: "Vietato trasmettere ai figli l'ansia del rientro"
Covid avanza e già arriva l'influenza, Pregliasco: "Spuntano i primi casi isolati"
Covid avanza e già arriva l'influenza, Pregliasco: "Spuntano i primi casi isolati"
Chirurgia, 2 interventi in Sicilia salvano neonato del Burkina Faso
Chirurgia, 2 interventi in Sicilia salvano neonato del Burkina Faso
Missione del Gruppo San Donato in Libia, Kamel Ghribi: "Pronti a lavorare nel Paese"
Missione del Gruppo San Donato in Libia, Kamel Ghribi: "Pronti a lavorare nel Paese"
Salute, cuore in gravidanza lavora il doppio, rischi 5 volte più alti tra over 35
Salute, cuore in gravidanza lavora il doppio, rischi 5 volte più alti tra over 35
Genova, torna Attatrail a sostegno delle famiglie dei bimbi del Gaslini
Genova, torna Attatrail a sostegno delle famiglie dei bimbi del Gaslini
Cannabis terapeutica, in Italia 100mila prescrizioni in 5 anni. Esperti: "A 10 anni dalla legge serve una revisione"
Cannabis terapeutica, in Italia 100mila prescrizioni in 5 anni. Esperti: "A 10 anni dalla legge serve una revisione"
Tumori, 485mila italiani con cancro prostata, Aiom: "Casi in crescita, potenziare prevenzione"
Tumori, 485mila italiani con cancro prostata, Aiom: "Casi in crescita, potenziare prevenzione"
Ortopedici: "Dal padel al basket è boom di infortuni dopo vacanze"
Ortopedici: "Dal padel al basket è boom di infortuni dopo vacanze"
Dalla cucina alla cameretta, in casa rischi invisibili per il respiro dei bambini
Dalla cucina alla cameretta, in casa rischi invisibili per il respiro dei bambini
In Francia e Germania ospedali pronti a scenari di guerra, la situazione in Italia
In Francia e Germania ospedali pronti a scenari di guerra, la situazione in Italia

    Startup, Ettorre (Invitalia) a Digithon: "Vedere così tanta linfa su innovazione dà ottimismo sul futuro"
    Startup, Ettorre (Invitalia) a Digithon: "Vedere così tanta linfa su innovazione dà ottimismo sul futuro"
    Ia, Arzarello (Meta): "Ue ha carte in regola ma ora cambio di rotta su quadro normativo"
    Ia, Arzarello (Meta): "Ue ha carte in regola ma ora cambio di rotta su quadro normativo"
    Spazio, Boccia (Pd): "C'è far west, agire con urgenza per Wto"
    Spazio, Boccia (Pd): "C'è far west, agire con urgenza per Wto"
    Ia, Rosini (Postel Spa): "Scelto approccio human first, a supporto operatività lavoratori"
    Ia, Rosini (Postel Spa): "Scelto approccio human first, a supporto operatività lavoratori"
    Ia, Perrone (Ey): "No perdita posti lavoro, ma sempre più collaborazione uomo-macchina"
    Ia, Perrone (Ey): "No perdita posti lavoro, ma sempre più collaborazione uomo-macchina"
    Nintendo Direct, tutte le novità per Switch e Switch 2
    Nintendo Direct, tutte le novità per Switch e Switch 2
    Leggende Pokémon: Z-A, tutte le nuove "Megaevoluzioni"
    Leggende Pokémon: Z-A, tutte le nuove "Megaevoluzioni"
    Nocita (Gruppo Fs) a Digithon: "nostra Innovation Factory per trasformare idee in progetti concreti"
    Nocita (Gruppo Fs) a Digithon: "nostra Innovation Factory per trasformare idee in progetti concreti"
    Premi 'Pimby (Please In My Back Yard) Green 2025', i vincitori
    Premi 'Pimby (Please In My Back Yard) Green 2025', i vincitori
    Digitale, Ruta (Politecnico Bari): "Puglia territorio fertilissimo, idee concrete e investitori"
    Digitale, Ruta (Politecnico Bari): "Puglia territorio fertilissimo, idee concrete e investitori"
    Puglia, Modenese (Intesa Sanpaolo): "Startup centrali, al servizio di ecosistemi per crescita territorio"
    Puglia, Modenese (Intesa Sanpaolo): "Startup centrali, al servizio di ecosistemi per crescita territorio"
    Puglia, Aprile (Confind. Bari-Bat) a Digithon: "Serve agenzia per attrarre investimenti su manifatturiero"
    Puglia, Aprile (Confind. Bari-Bat) a Digithon: "Serve agenzia per attrarre investimenti su manifatturiero"

