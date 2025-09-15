Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
15 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Temptation Island, Rosario dice ‘addio’ a Lucia e diventa tronista di Uomini e Donne

Temptation Island, Rosario dice ‘addio’ a Lucia e diventa tronista di Uomini e Donne

|16 Settembre 2025

(Adnkronos) - Rosario chiude definitivamente la sua storia con Lucia e accetta di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Nel corso della puntata di 'Temptation Island e poi... e poi...' Lucia e Rosario hanno raccontato la loro verità dopo la fine del programma, dove i due erano usciti separati perché Rosario ha scoperto che, una volta finita l'esperienza nel reality, Lucia aveva incontrato di nascosto il tentatore Andrea.  Un gesto imperdonabile per Rosario che lo ha spinto a mettere fine definitivamente alla loro relazione. Ma si sa... quando si chiude una porta, si apre un portone. E quel portone porta il nome di Maria De Filippi. Dopo il chiarimento, infatti, Rosario è stato messo davanti a una: sedersi sul trono di Uomini e Donne. Qualche minuto di silenzio, di pensieri. Poi la decisione. Rosario ha detto sì e sarà il nuovo tronista del dating show di Canale 5.   [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Laura Baraldi, l’imprenditrice di San Prospero con il “cantiere nel cuore”
Aziende e territorio
Laura Baraldi, l’imprenditrice di San Prospero con il “cantiere nel cuore”
Dal 2013, Baraldi è titolare di Amast, azienda di costruzioni con sede a San Prospero.
Imparare la felicità: la Fondazione Casa del Volontariato di Carpi al festivalfilosofia con lo street artist Salvatore Viola e i laboratori per ‘allenare’ gentilezza e gratitudine
Arte
Imparare la felicità: la Fondazione Casa del Volontariato di Carpi al festivalfilosofia con lo street artist Salvatore Viola e i laboratori per ‘allenare’ gentilezza e gratitudine
In che modo uno street artist può aiutarci a diventare più felici? E cos’hanno a che fare con la felicità un temperino, un totem e una ruota? Se ne parla a Carpi
Alle scuderie di Villa Sorra la rassegna "Incontri in giardino"
Vestiti, usciamo
Alle scuderie di Villa Sorra la rassegna "Incontri in giardino"
Tra gli appuntamenti in programma, la presentazione del libro "Le ricette della Bruna. Ermes, una storia d'amore e trattoria"
San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
L'avvenimento
San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
Alzheimer, a San Felice uno spettacolo, una tavola rotonda e il monumento illuminato di viola
Salute
Alzheimer, a San Felice uno spettacolo, una tavola rotonda e il monumento illuminato di viola
L’attrice Daniela Poggi porterà in scena lo spettacolo “Tra memoria e amore”, un intenso racconto ispirato alla sua esperienza personale accanto alla madre malata di Alzheimer.
Cooperazione internazionale, parte a Modena il corso per i nuovi volontari
Studiare
Cooperazione internazionale, parte a Modena il corso per i nuovi volontari
Il programma comprende 10 weekend formativi, integrati da workshop e attività laboratoriali
Nasce a Modena il primo pomodoro lungo d’Emilia
Aziende e territorio
Nasce a Modena il primo pomodoro lungo d’Emilia
"Le Conserve della Nonna" annuncia il lancio di una novità assoluta
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Bonus e sussidi, incentivi d’autunno valgono 2,1 miliardi: quali sono
Bonus e sussidi, incentivi d’autunno valgono 2,1 miliardi: quali sono
Mondiali atletica, quarta giornata: programma e dove vedere in tv italiani in gara
Mondiali atletica, quarta giornata: programma e dove vedere in tv italiani in gara
Come nasce un'illusione ottica? Scienziati svelano il mistero
Come nasce un'illusione ottica? Scienziati svelano il mistero
Temptation Island, Rosario dice 'addio' a Lucia e diventa tronista di Uomini e Donne
Temptation Island, Rosario dice 'addio' a Lucia e diventa tronista di Uomini e Donne
Temptation Island, il triangolo Valerio-Sarah-Ary: il colpo di scena
Temptation Island, il triangolo Valerio-Sarah-Ary: il colpo di scena
Media: "Carri armati israeliani entrati a Gaza City, in corso raid aerei"
Media: "Carri armati israeliani entrati a Gaza City, in corso raid aerei"
Charlie Kirk, la confessione del killer in chat: "Amici, ho brutte notizie per voi"
Charlie Kirk, la confessione del killer in chat: "Amici, ho brutte notizie per voi"
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cresce. Pd e M5S calano
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cresce. Pd e M5S calano
Venezuela, Maduro: "Usa preparano aggressione militare, ci difenderemo"
Venezuela, Maduro: "Usa preparano aggressione militare, ci difenderemo"
Con t-shirt 'Bella ciao' contestano Valditara a Fermo, cacciati dai presenti
Con t-shirt 'Bella ciao' contestano Valditara a Fermo, cacciati dai presenti
Matteo Franzoso non ce l'ha fatta, morto lo sciatore 25enne caduto in allenamento
Matteo Franzoso non ce l'ha fatta, morto lo sciatore 25enne caduto in allenamento
Foto delle amiche caricate su siti porno, indagato 22enne a Milano
Foto delle amiche caricate su siti porno, indagato 22enne a Milano
Paolo suicida a 14 anni, la preside: "Mai denunce di bullismo, contro scuola macchina del fango"
Paolo suicida a 14 anni, la preside: "Mai denunce di bullismo, contro scuola macchina del fango"
Alla Lum gli Induction Days per i nuovi studenti di Medicina
Alla Lum gli Induction Days per i nuovi studenti di Medicina
A Napoli 'Campania Mater', il modello Campania per l’agricoltura che verrà
Fugge da un istituto ed entra in proprietà privata, 16enne trovato morto in piscina
Fugge da un istituto ed entra in proprietà privata, 16enne trovato morto in piscina
Dall'inferno di Gaza a una speranza a Milano, storia di Taghred e Youssef
Dall'inferno di Gaza a una speranza a Milano, storia di Taghred e Youssef
Università, Orlandi (UnimiB): "Iannantuoni ha fatto di Bicocca n luogo di eccellenza e inclusività"
Università, Orlandi (UnimiB): "Iannantuoni ha fatto di Bicocca n luogo di eccellenza e inclusività"
Esce a cercare funghi e precipita in un canalone, morto 75enne in Valtellina
Esce a cercare funghi e precipita in un canalone, morto 75enne in Valtellina
"No, sui 50 euro non c'è il Demonio": Bce costretta a rassicurare i bulgari
"No, sui 50 euro non c'è il Demonio": Bce costretta a rassicurare i bulgari

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali

SALUTE

Demenza di Bruce Willis, Padovani (Sin): "In breve porta a invalidità e disabilità"
Demenza di Bruce Willis, Padovani (Sin): "In breve porta a invalidità e disabilità"
Trapianti, a Modena il primo in Europa di fegato da donatore vivente con robot
Trapianti, a Modena il primo in Europa di fegato da donatore vivente con robot
Medicina, in bebè prematuri sangue placenta può prevenire complicanze, studio italiano
Medicina, in bebè prematuri sangue placenta può prevenire complicanze, studio italiano
Regione Lazio si illumina di verde per la Giornata regionale celiachia
Regione Lazio si illumina di verde per la Giornata regionale celiachia
Sma, svelate varianti genetiche chiave per diagnosi e cure su misura
Sma, svelate varianti genetiche chiave per diagnosi e cure su misura
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
Al via 'Il cuore di tutti', cardiologi offrono screening nei centri Caritas
Al via 'Il cuore di tutti', cardiologi offrono screening nei centri Caritas
Si torna a scuola, il pediatra ai genitori: "Vietato trasmettere ai figli l'ansia del rientro"
Si torna a scuola, il pediatra ai genitori: "Vietato trasmettere ai figli l'ansia del rientro"
Covid avanza e già arriva l'influenza, Pregliasco: "Spuntano i primi casi isolati"
Covid avanza e già arriva l'influenza, Pregliasco: "Spuntano i primi casi isolati"
Chirurgia, 2 interventi in Sicilia salvano neonato del Burkina Faso
Chirurgia, 2 interventi in Sicilia salvano neonato del Burkina Faso
Missione del Gruppo San Donato in Libia, Kamel Ghribi: "Pronti a lavorare nel Paese"
Missione del Gruppo San Donato in Libia, Kamel Ghribi: "Pronti a lavorare nel Paese"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Beirut: restaurata l"Ardea Purpurea" di Marco Bravura, un ponte culturale tra Italia e Libano
    Beirut: restaurata l"Ardea Purpurea" di Marco Bravura, un ponte culturale tra Italia e Libano
    EA Sports FC 26: rivelata la colonna sonora ufficiale
    EA Sports FC 26: rivelata la colonna sonora ufficiale
    HyperSOC: la cybersecurity di nuova generazione di HWG Sababa
    HyperSOC: la cybersecurity di nuova generazione di HWG Sababa
    Campus Bio-Medico di Roma, ecco la campagna di comunicazione 'Hub, Lab, Us'
    Campus Bio-Medico di Roma, ecco la campagna di comunicazione 'Hub, Lab, Us'
    Food, 25 anni di Fvg Via dei Sapori: il presidente Filiputti, "Insieme per il racconto del territorio"
    Food, 25 anni di Fvg Via dei Sapori: il presidente Filiputti, "Insieme per il racconto del territorio"
    The Power of Play: videogiochi e impatto sociale, Pesaro diventa capitale dell'innovazione
    The Power of Play: videogiochi e impatto sociale, Pesaro diventa capitale dell'innovazione
    Pixel contro iPhone: l'esodo che divide gli utenti Apple
    Pixel contro iPhone: l'esodo che divide gli utenti Apple
    Snapdragon 8 Elite Gen 5 è il nuovo chip di punta Android
    Snapdragon 8 Elite Gen 5 è il nuovo chip di punta Android
    Rete Assi, in arrivo 1.000 super alunni nelle Scuole di studi superiori d'ateneo
    Rete Assi, in arrivo 1.000 super alunni nelle Scuole di studi superiori d'ateneo
    Direzione Lavoro entra nel capitale sociale di Nhrg
    Direzione Lavoro entra nel capitale sociale di Nhrg
    Arriva iOS 26, chi può installarlo e chi resta fuori
    Arriva iOS 26, chi può installarlo e chi resta fuori
    Premio vivere a Spreco Zero 2025, i vincitori
    Premio vivere a Spreco Zero 2025, i vincitori

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
    Curiosità
    Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
    Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
    Istruzione
    Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
    Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio.

    Curiosità

    "No al fotovoltaico a terra a Pontevecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Pontevecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

    chiudi