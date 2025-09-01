Terremoto in Afghanistan, oltre 250 i morti e più di 500 i feriti
(Adnkronos) - Sono oltre 250 i morti e molte altre centinaia quelle ferite a causa del terremoto di magnitudo 6 che ha colpito l'Afghanistan orientale. I soccorritori sono stati mobilitati in diversi distretti della regione montuosa, vicino al confine con il Pakistan, ma si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare ulteriormente. Le squadre di soccorso hanno avuto difficoltà a raggiungere alcune delle comunità più remote, anche a causa delle frane, ha riferito l'agenzia di stampa statale talebana Bakhtar News Agency (Bna). Il sisma ha colpito poco prima di mezzanotte di domenica 31 agosto, 27 chilometri a nord-est di Jalalabad, una città di circa 200.000 abitanti nella provincia di Nangarhar, e a una profondità relativamente bassa di 8 km, secondo lo United States Geological Survey (Usgs).
Le autorità locali hanno dichiarato che almeno 250 persone sono state uccise e più di 500 sono rimaste ferite in diversi distretti della provincia montuosa nord-orientale di Kunar, ha riferito la Bna. Secondo l'Usgs, circa mezzo milione di persone hanno probabilmente avvertito scosse da forti a molto forti, che possono provocare danni considerevoli alle strutture costruite male. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
