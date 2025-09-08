Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
08 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Tragedia nel vicentino, auto pirata travolge due ragazzini che passeggiano: morto 13enne

Tragedia nel vicentino, auto pirata travolge due ragazzini che passeggiano: morto 13enne

|8 Settembre 2025

(Adnkronos) - E' morto sul colpo, travolto da un'auto pirata, Stefano Angonese, ragazzino di 13 anni che ieri sera stava passeggiando insieme a un amico a Tortima, in località Lusiana Conco, nell'Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Stava camminando sul ciglio della strada con un coetaneo, che è rimasto lievemente ferito, quando una macchina sopraggiunta alle loro spalle li ha travolti per poi scappare.  L'impatto è stato fatale per il 13enne. I sanitari, giunti sul posto, hanno solo potuto constatarne il decesso mentre hanno prestato le prime cure all'amico, trasportato poi all'ospedale di Asiago in stato di choc. Sul posto i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e stanno cercando di raccogliere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire al pirata della strada. Al vaglio anche alcuni pezzi dell'auto, rinvenuti dai militari sull'asfalto.  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Carlo Lucarelli martedì alla Festa provinciale dell’unità di Modena
Politica
Carlo Lucarelli martedì alla Festa provinciale dell’unità di Modena
Per quanto riguarda la proposta musicale, c'è il concerto di Alberto Bertoli. Il figlio del cantautore Pierangelo Bertoli che, come il padre, ha saputo guadagnarsi l’affetto del pubblico, grazie alla sua splendida voce e alla grande presenza scenica, farà rivivere i successi di ieri e di oggi.
Istituto di Vigilanza Coopservice cerca guardie giurate per l'Emilia-Romagna
Lavoro
Istituto di Vigilanza Coopservice cerca guardie giurate per l'Emilia-Romagna
Per incontrare candidati interessati a intraprendere un nuovo percorso professionale e disponibili al trasferimento nel territorio emiliano-romagnolo, l'azienda organizza un incontro on line venerdì 12 settembre
A San Felice dal 9 al 13 settembre chiusure su via Campi per lavori
Traffico e viabilità
A San Felice dal 9 al 13 settembre chiusure su via Campi per lavori
Previsti progressivamente restringimento di carreggiata e divieto di sosta
Policlinico di Modena, innovativo intervento di trombectomia meccanica su paziente oncologico
Le novità per la salute
Policlinico di Modena, innovativo intervento di trombectomia meccanica su paziente oncologico
La procedura è stata condotta dal Dottor Cristian Caporali, specialista dell’Unità Operativa di Radiologia Interventistica, e ha coinvolto diverse équipe specialistiche in una sinergia operativa che rappresenta un esempio di medicina integrata.
A Cavezzo grande attesa per l'evento "Sfilata e cena sarda"
Vestiti, usciamo
A Cavezzo grande attesa per l'evento "Sfilata e cena sarda"
Sabato 13 settembre un evento inedito per il paese, che unisce moda, cucina tipica e socialità in una formula originale, capace di mettere in moto la comunità e di attrarre anche pubblico dai comuni vicini.
A Cavezzo Gusto Pera, momento di celebrazione del frutto tipico della Bassa modenese
In campagna
A Cavezzo Gusto Pera, momento di celebrazione del frutto tipico della Bassa modenese
Una bella giornata di sole ha allietato la quinta edizione all'iniziativa di promozione
Patto per il Nord Modena: “Basta droga alla stazione delle corriere, servono regole certe e pene efficaci”
Politica
Patto per il Nord Modena: “Basta droga alla stazione delle corriere, servono regole certe e pene efficaci”
"Una situazione inaccettabile che continua a ripetersi, nonostante l’impegno e i controlli costanti di Polizia locale, Carabinieri e Forze dell’ordine."
Incendio in una azienda agricola a Baggiovara, a fuoco un capannone pieno di fieno
Cronaca
Incendio in una azienda agricola a Baggiovara, a fuoco un capannone pieno di fieno
Lo spegnimento è tutt'ora in corso e vista la quantità del materiale stoccato all'interno, si prevede il prolungamento delle operazioni ancora per le prossime ore.
Il Borgogioioso festeggia 20 anni: è festa a Carpi
L'appuntamento
Il Borgogioioso festeggia 20 anni: è festa a Carpi
Buona musica e una grande torta per celebrare non solo un compleanno, ma anche un legame forte con il territorio, i clienti e le famiglie che il centro commerciale carpigiano lo vivono ogni giorno
Poste Novi, installato sportello Atm di nuova generazione: si può ritirare con ogni carta
Il servizio
Poste Novi, installato sportello Atm di nuova generazione: si può ritirare con ogni carta
Possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.
Ancora giri di droga alla stazione delle corriere di Modena
La segnalazione
Ancora giri di droga alla stazione delle corriere di Modena
E' un luogo frequentatissimo dai più giovani, che con i bus raggiungono Modena da tutta la provincia per andare a scuola: e lunedì si ricomincia: si fanno serrati i controlli della Polizia Locale
Via Emilia Ovest, lavori alla rotatoria tra viale Virgilio e via Orazio
Traffico e viabilità
Via Emilia Ovest, lavori alla rotatoria tra viale Virgilio e via Orazio
Per consentire il rinnovo della condotta gas, da mercoledì 10 settembre
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Usa, Corte appello conferma: Trump deve pagare 83 milioni a Jean Carroll
Usa, Corte appello conferma: Trump deve pagare 83 milioni a Jean Carroll
Sabalenka: "C'è Sinner". Ma è Alcaraz... la gaffe in tv
Sabalenka: "C'è Sinner". Ma è Alcaraz... la gaffe in tv
Tragedia nel vicentino, auto pirata travolge due ragazzini che passeggiano: morto 13enne
Tragedia nel vicentino, auto pirata travolge due ragazzini che passeggiano: morto 13enne
Nuova Zelanda, in fuga con i tre figli per 4 anni: uomo ucciso da polizia
Nuova Zelanda, in fuga con i tre figli per 4 anni: uomo ucciso da polizia
F1, A.Benetton e altri protagonisti del circus nel documentario 'Benetton Formula'
F1, A.Benetton e altri protagonisti del circus nel documentario 'Benetton Formula'
In autostrada con una Formula 1, arrestato il 'pilota fantasma'
In autostrada con una Formula 1, arrestato il 'pilota fantasma'
Torna 'Tintoria Live', dal 10 settembre la nuova stagione in una location inedita
Torna 'Tintoria Live', dal 10 settembre la nuova stagione in una location inedita
Tom Hanks 'bocciato da West Point e Trump esulta
Tom Hanks 'bocciato da West Point e Trump esulta
Assogemmologia a VicenzaOro, 40 anni di storia: "Riconoscimento Mimit rafforza nostro ruolo"
Assogemmologia a VicenzaOro, 40 anni di storia: "Riconoscimento Mimit rafforza nostro ruolo"
Il Volo, è nato il primo figlio di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini
Il Volo, è nato il primo figlio di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini
Harry, William e Kate omaggiano la regina Elisabetta ma non si incontrano
Harry, William e Kate omaggiano la regina Elisabetta ma non si incontrano
Libano, Crosetto: "Italia continuerà la missione anche senza l'Onu"
Libano, Crosetto: "Italia continuerà la missione anche senza l'Onu"
Giovani, indagine ActionAid: 8 su 10 a disagio nel proprio corpo, 60% ha subito prese in giro
Giovani, indagine ActionAid: 8 su 10 a disagio nel proprio corpo, 60% ha subito prese in giro
Italvolley campione del mondo, Mangifesta esplode in studio
Italvolley campione del mondo, Mangifesta esplode in studio
'Cinque minuti' al via il 29 settembre, Vespa: "Aiutiamo De Martino"
'Cinque minuti' al via il 29 settembre, Vespa: "Aiutiamo De Martino"
Bjornsson solleva 510 chili, il record della 'Montagna' di Game of Thrones
Bjornsson solleva 510 chili, il record della 'Montagna' di Game of Thrones
Tumori, staffetta ciclistica Bms da Monaco a Londa per raccolta fondi
Tumori, staffetta ciclistica Bms da Monaco a Londa per raccolta fondi
D-Day in Francia, premier Bayrou ai titoli di coda: i possibili successori
D-Day in Francia, premier Bayrou ai titoli di coda: i possibili successori
Tumore al polmone, con terapia mirata più chemio sopravvivenza globale di quasi 4 anni
Tumore al polmone, con terapia mirata più chemio sopravvivenza globale di quasi 4 anni
Russia, Medvedev: "Finlandia si prepara a guerra, ci attaccherà"
Russia, Medvedev: "Finlandia si prepara a guerra, ci attaccherà"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Medicina, al via a Pisa Congresso Società italiana neuroscienze
Medicina, al via a Pisa Congresso Società italiana neuroscienze
Sostenere e valorizzare ricercatori under 40 in pediatria: nasce Fondazione DicoGiovani
Sostenere e valorizzare ricercatori under 40 in pediatria: nasce Fondazione DicoGiovani
Addio a David Baltimore, premio Nobel con Dulbecco e Temin
Addio a David Baltimore, premio Nobel con Dulbecco e Temin
Scuola, decalogo pediatri per una 'ripresa in salute, sicurezza e serenità'
Scuola, decalogo pediatri per una 'ripresa in salute, sicurezza e serenità'
Appello Vaia ai giovani: "Sempre dalla vostra parte, non sprecate la vita"
Appello Vaia ai giovani: "Sempre dalla vostra parte, non sprecate la vita"
Raz Degan e digiuno collettivo di 48 ore, medici-nutrizionisti: "Occhio a effetto yo-yo e no al fai da te"
Raz Degan e digiuno collettivo di 48 ore, medici-nutrizionisti: "Occhio a effetto yo-yo e no al fai da te"
Alimenti, oltre 40% malattie correlate si verifica a casa, test Iss valuta conoscenze
Alimenti, oltre 40% malattie correlate si verifica a casa, test Iss valuta conoscenze
In salute da ultracentenari, medico esperto in longevità: "Niente pillola ma lavorare sul mindset"
In salute da ultracentenari, medico esperto in longevità: "Niente pillola ma lavorare sul mindset"
Giornata mondiale fisioterapia, Ferrante (Fnofi): "Troppi guaritori e imbonitori in Tv"
Giornata mondiale fisioterapia, Ferrante (Fnofi): "Troppi guaritori e imbonitori in Tv"
Rientro dalle vacanze e chili di troppo, 10 consigli per rimettersi in linea
Rientro dalle vacanze e chili di troppo, 10 consigli per rimettersi in linea
Sanità, Collegio chirurghi: "Pieno sostegno a iniziativa Governo su scudo penale"
Sanità, Collegio chirurghi: "Pieno sostegno a iniziativa Governo su scudo penale"
Maculopatie, nuove conferme su efficacia anti-Vegf a intervalli fino a 6 mesi
Maculopatie, nuove conferme su efficacia anti-Vegf a intervalli fino a 6 mesi

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    L'AI al servizio dell'uomo: dalla Cina, le nuove tecnologie a supporto delle disabilità
    L'AI al servizio dell'uomo: dalla Cina, le nuove tecnologie a supporto delle disabilità
    Energia, dichiarazione Italia-Usa: "Ruolo vitale del Gnl americano"
    Energia, dichiarazione Italia-Usa: "Ruolo vitale del Gnl americano"
    Peugeot Care: garanzia estesa a tutte le motorizzazioni
    Peugeot Care: garanzia estesa a tutte le motorizzazioni
    Honda EV FUN Concept: debutto su strada per la prima moto elettrica del marchio
    Honda EV FUN Concept: debutto su strada per la prima moto elettrica del marchio
    Volkswagen ID. CROSS Concept: anteprima mondiale allo IAA Mobility 2025
    Volkswagen ID. CROSS Concept: anteprima mondiale allo IAA Mobility 2025
    Hyundai i20 N Line Carbon: esclusività e sportività in edizione limitata
    Hyundai i20 N Line Carbon: esclusività e sportività in edizione limitata
    Omoda 7 supera il test dell’alce a 78 km/h con sicurezza e controllo
    Omoda 7 supera il test dell’alce a 78 km/h con sicurezza e controllo
    Fiat Grande Panda benzina: debutta la versione turbo da 100 CV
    Fiat Grande Panda benzina: debutta la versione turbo da 100 CV
    ECO Festival: Roma al centro del futuro della mobilità sostenibile
    ECO Festival: Roma al centro del futuro della mobilità sostenibile
    Kia Sportage: eleganza contemporanea e tecnologia per ogni stile di vita
    Kia Sportage: eleganza contemporanea e tecnologia per ogni stile di vita
    Porsche 911 Turbo S 2025: potenza e innovazione al vertice
    Porsche 911 Turbo S 2025: potenza e innovazione al vertice
    Bill de Blasio: "Dazi Usa finiranno tra 1-2 anni al massimo, a New York innamorati del made in Naples"
    Bill de Blasio: "Dazi Usa finiranno tra 1-2 anni al massimo, a New York innamorati del made in Naples"

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Le novità per la salute
    Policlinico di Modena, innovativo intervento di trombectomia meccanica su paziente oncologico
    La procedura è stata condotta dal Dottor Cristian Caporali, specialista dell’Unità Operativa di Radiologia Interventistica, e ha coinvolto diverse équipe specialistiche in una sinergia operativa che rappresenta un esempio di medicina integrata.
    In piazza
    Una pentola, scarpette di lusso, una tenda da campeggio (intera): con Mirandola si-cura raccolti per le strade 100 kg di rifiuti
    Organizzatori ufficiali sono stati La Zerla coop sociale, Giardino Botanico La Pica e il Comune di Mirandola, con la preziosa collaborazione delle associazioni di volontariato Ecobuster e Tutti a Raccolta.
    L'avvenimento
    Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, la Chiesa ha due nuovi santi

    Curiosità

    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari

    chiudi