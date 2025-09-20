Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
20 Settembre 2025
Tre suore 80enni in fuga, evasione e ritorno a casa: "Non ci fermeranno"

(Adnkronos) - Tre suore ultraottantenni in fuga dalla casa di riposo. L''impresa' di 3 anziane religiose fa il giro del mondo e conquista spazio sui media internazionali. Le protagoniste della vicenda in Austria sono suor Bernardette, 88 anni, suor Regina, 86, e suor Rita, la più giovane del trio con i suoi 82 anni. Le monache sono le ultime 3 inquiline del convento Kloster Goldenstein a Elsbethen, alle porte di Salisburgo. Alla fine del 2023, nonostante la loro opposizione, sono state costrette a lasciare la struttura e sono state trasferite in una casa di riposo. "Nessuno ci ha chiesto niente. Avevamo il diritto di rimanere nel convento fino alla fine dei nostri giorni", le parole di suore Bernardette. Quindi, la fuga ha preso forma e le 3 suore hanno riconquistato la loro 'casa' poche settimane fa. Come? Con l'aiuto di ex studenti, che hanno frequentato la scuola ospitata per decenni dal convento, e con il contributo determinante di un fabbro. "Sono felice di essere a casa. Nell'altra struttura stavo sempre male", il racconto di suor Rita. Il rientro nel convento, privo di acqua o energia elettrica, non è stato semplice. La struttura della scuola, che opera normalmente, è sempre rimasta perfettamente efficiente. L'istituto è stato aperto nel 1877 come scuola esclusivamente femminile e tra le sue alunne può vantare anche l'attrice Romy Schneider. Dal 2017 ha aperto anche ai ragazzi. Le 3 suore hanno tutte insegnato nella struttura prima di ritirarsi.  Ora, sono tornate a casa. L'Arcidiocesi di Salisburgo non è propriamente contenta per il comportamento "totalmente incomprensibile" delle religiose, che sono in condizioni di salute precarie e hanno scelto di vivere in locali non idonei. La comunità, però, è intervenuta con azioni sinora determinanti: energia elettrica e acqua sono tornate nel convento, vengono consegnate viveri e beni necessari, le suore ricevono anche le visite di medici che monitorano le condizioni delle fuggiasche. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Domenica 21 settembre a Carpi, la cerimonia per Salvo D’Acquisto
L'anniversario
Domenica 21 settembre a Carpi, la cerimonia per Salvo D’Acquisto
Messa in Duomo e deposizione di una corona al cippo di piazzale Alighieri.
San Felice, tante persone in piazza per il sit-in per Gaza
L'iniziativa
San Felice, tante persone in piazza per il sit-in per Gaza
Presenti anche le associazioni.
Ecoendoscopia, l’Ospedale Civile di Baggiovara per due giorni ospita un evento nazionale
L'iniziativa
Ecoendoscopia, l’Ospedale Civile di Baggiovara per due giorni ospita un evento nazionale
Lunedì 22 e martedì 23 settembre in Aula Vecchiati esperti da tutta Italia si alterneranno in sessioni teoriche e procedure live in occasione di “EusItaly”
Festivalfilosofia: ancora un giorno per scoprire i tanti appuntamenti dedicati alla “paideia”
L'iniziativa
Festivalfilosofia: ancora un giorno per scoprire i tanti appuntamenti dedicati alla “paideia”
Bianchi, Galimberti, Marzano, Massini, Vassallo, Lorusso tra i filosofi che domani saliranno sui palchi di Modena, Carpi e Sassuolo, per l'ultima giornata del festivalfilosofia.
Alla vista dei Carabinieri abbandona l'auto e scappa a piedi: fermato con oltre un chilo e mezzo di droga
Cronaca
Alla vista dei Carabinieri abbandona l'auto e scappa a piedi: fermato con oltre un chilo e mezzo di droga
Il 45enne è finito ai domiciliari.
Cambio al vertice dei Carabinieri Forestali dell'Emilia-Romagna: nominato comandante il Colonnello Aldo Terzi
Il riconoscimento
Cambio al vertice dei Carabinieri Forestali dell'Emilia-Romagna: nominato comandante il Colonnello Aldo Terzi
Sostituisce il Colonnello Gaetano Palescandolo che andrà a ricoprire l’incarico di Comandante della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale.
Almeno 15mila persone hanno manifestato in Emilia-Romagna per chiedere di fermare il genocidio a Gaza
La mobilitazione
Almeno 15mila persone hanno manifestato in Emilia-Romagna per chiedere di fermare il genocidio a Gaza
Cgil chiede al governo Italiano e all’Unione Europea di agire concretamente per la pace.
Arrestato 32enne per detenzione e di spaccio di sostanze stupefacenti
Cronaca
Arrestato 32enne per detenzione e di spaccio di sostanze stupefacenti
Sequestrati 70 grammi di sostanze stupefacenti tra ketamina, hashish e cocaina e oltre 5.000 euro in contanti.
Sanità, Liste Civiche-PD Bassa Modenese: "Superamento medici a gettone e automedica h24 primi passi per consolidare l'Emergenza-Urgenza"
Politica
Sanità, Liste Civiche-PD Bassa Modenese: "Superamento medici a gettone e automedica h24 primi passi per consolidare l'Emergenza-Urgenza"
Con l'inedito utilizzo dell'intelligenza artificiale collegata al sistema delle isocrone, sarà garantita una maggiore efficienza e rapidità di intervento da parte dell'automedica, si legge nella nota.
Siglato patto di amicizia culturale tra il Comune di San Felice e quello di Tresignana
L'avvenimento
Siglato patto di amicizia culturale tra il Comune di San Felice e quello di Tresignana
E' stato il primo passo per il via al Festival Art’30.
Controlli dei Carabinieri a Cavezzo: identificate 56 persone, controllati 20 veicoli e 2 esercizi pubblici
Cronaca
Controlli dei Carabinieri a Cavezzo: identificate 56 persone, controllati 20 veicoli e 2 esercizi pubblici
Nell'ambito delle attività di tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.
Smartphone, ludopatia, gioco e neuroscienze. Questo e altro a… “A che gioco giochiamo?”
L'iniziativa
Smartphone, ludopatia, gioco e neuroscienze. Questo e altro a… “A che gioco giochiamo?”
Con l’Ausl riflessione a 360° sul valore del gioco per le relazioni e il benessere mentale.
Atp 250 Chengdu, Musetti batte Prizmic e vola ai quarti
Atp 250 Chengdu, Musetti batte Prizmic e vola ai quarti
Ancona, omicidio a Loreto: fermato presunto autore
Ancona, omicidio a Loreto: fermato presunto autore
Scontro frontale tra moto a Pisa, morti due ragazzi di 16 e 17 anni
Scontro frontale tra moto a Pisa, morti due ragazzi di 16 e 17 anni
Sinner tra tennis e moda, si prende la copertina di Vogue Cina
Sinner tra tennis e moda, si prende la copertina di Vogue Cina
Arianna Meloni, appello alle opposizioni: "Su premierato confronto senza ideologie"
Arianna Meloni, appello alle opposizioni: "Su premierato confronto senza ideologie"
Cobolli, sconfitta in Laver Cup davanti a Federer. La frase 'pizzicata' su Roger
Cobolli, sconfitta in Laver Cup davanti a Federer. La frase 'pizzicata' su Roger
Controlli medici per Salvini, annullati impegni di oggi
Controlli medici per Salvini, annullati impegni di oggi
Sinner, scelto il nuovo fisioterapista? Il video 'misterioso' sui social
Sinner, scelto il nuovo fisioterapista? Il video 'misterioso' sui social
Ecco la 'Trump Gold Card', paghi 1 milione di dollari e puoi vivere negli Usa
Ecco la 'Trump Gold Card', paghi 1 milione di dollari e puoi vivere negli Usa
Non gli permette di giocare alle slot, baby gang 'in rosa' aggredisce titolare bar
Cronaca
Non gli permette di giocare alle slot, baby gang 'in rosa' aggredisce titolare bar
Cyberattacco colpisce aeroporti Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra: cancellazioni e voli in ritardo
Cyberattacco colpisce aeroporti Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra: cancellazioni e voli in ritardo
Anti-diva ribelle, amori e MeToo: Asia Argento compie 50 anni
Anti-diva ribelle, amori e MeToo: Asia Argento compie 50 anni
Mondo (Bper): "Supportiamo le imprese del settore nautico verso la transizione energetica ed ecologica"
Mondo (Bper): "Supportiamo le imprese del settore nautico verso la transizione energetica ed ecologica"
Nautica, Bottos (Rina): "Competenze esg a disposizione di imprese del settore"
Nautica, Bottos (Rina): "Competenze esg a disposizione di imprese del settore"
Ucraina, Zelensky: "Massiccio attacco russo, 40 missili e 580 droni"
Ucraina, Zelensky: "Massiccio attacco russo, 40 missili e 580 droni"
Pagani Isnardi (Confindustria Nautica): "Cresce consapevolezza su temi Esg"
Pagani Isnardi (Confindustria Nautica): "Cresce consapevolezza su temi Esg"
Mondiali atletica, niente bis per Palmisano: si ritira nella 20 km di marcia
Mondiali atletica, niente bis per Palmisano: si ritira nella 20 km di marcia
Andria, rider di 18 anni muore nello scontro con un'auto
Andria, rider di 18 anni muore nello scontro con un'auto
Udinese-Milan oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla
Udinese-Milan oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali

Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Malattie rare, Borgo: "Persona con Sla deve poter esercitare i propri diritti"
Malattie rare, Borgo: "Persona con Sla deve poter esercitare i propri diritti"
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Quotidiano di Sicilia, Tregua decano dei direttori d’Italia e restyling del sito web
Quotidiano di Sicilia, Tregua decano dei direttori d’Italia e restyling del sito web
Trapianti, in Italia record donazioni e scende attesa, a Milano congresso specialisti
Trapianti, in Italia record donazioni e scende attesa, a Milano congresso specialisti
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Caso concorso Oss in Campania, dopo Salerno rinvio prove anche Napoli
Caso concorso Oss in Campania, dopo Salerno rinvio prove anche Napoli
Ricominciare dopo la malattia, presentato a Roma il libro 'Cenere zero' di Fabio Salvatore
Ricominciare dopo la malattia, presentato a Roma il libro 'Cenere zero' di Fabio Salvatore
Novo Nordisk: "Con semaglutide 2,4 mg benefici su cuore e food noise"
Novo Nordisk: "Con semaglutide 2,4 mg benefici su cuore e food noise"
Nastro d'oro sui monumenti, al via campagna per sensibilizzare sulle cure del cancro infantile
Nastro d'oro sui monumenti, al via campagna per sensibilizzare sulle cure del cancro infantile
Salute, con calo termico prime insidie, ecco perché il freddo favorisce virus e batteri
Salute, con calo termico prime insidie, ecco perché il freddo favorisce virus e batteri
Sclerosi multipla, nuovi criteri per diagnosi più rapide e precise
Sclerosi multipla, nuovi criteri per diagnosi più rapide e precise

    • WatchTaglio del nastro per la nuova ala del polo Fanti - Da Vinci a Carpi
    • WatchEverybody in B Braun, la festa aziendale a Mirandola
    • WatchPresentazione ufficiale di Fc Valllalta

    Nissan accelera la trasformazione nella regione AMIEO
    Nissan accelera la trasformazione nella regione AMIEO
    Professioni, Tributaristi Int: "Da Consiglio nazionale strategie per futuro"
    Professioni, Tributaristi Int: "Da Consiglio nazionale strategie per futuro"
    Lhh, 67% aziende sta implementando soluzioni di intelligenza artificiale per gestione risorse umane
    Lhh, 67% aziende sta implementando soluzioni di intelligenza artificiale per gestione risorse umane
    Nel turismo enogastronomico sempre più richiesto il product manager
    Nel turismo enogastronomico sempre più richiesto il product manager
    Marche, Cardinali (Confindustria): "Regionali? Zes e tavolo industria priorità da subito"
    Marche, Cardinali (Confindustria): "Regionali? Zes e tavolo industria priorità da subito"
    Zero Emissions Day, dal procurement al digitale la sfida delle imprese
    Zero Emissions Day, dal procurement al digitale la sfida delle imprese
    Design, Antolini porta a Marmomac innovazione qualità e identità per lavorazione pietre naturali
    Design, Antolini porta a Marmomac innovazione qualità e identità per lavorazione pietre naturali
    Rolls-Royce Cullinan Cosmos: un’opera unica ispirata al cosmo
    Rolls-Royce Cullinan Cosmos: un’opera unica ispirata al cosmo
    OMODA & JAECOO Super Hybrid Night: debutta in Italia la tecnologia SHS
    OMODA & JAECOO Super Hybrid Night: debutta in Italia la tecnologia SHS
    Honda WN7: la prima moto elettrica della Casa dell’Ala
    Honda WN7: la prima moto elettrica della Casa dell’Ala
    Toyota GR Corolla 2025: il debutto della versione aggiornata in Giappone
    Toyota GR Corolla 2025: il debutto della versione aggiornata in Giappone
    Italian Bike Week 2025: Lignano Sabbiadoro capitale dei motociclisti
    Italian Bike Week 2025: Lignano Sabbiadoro capitale dei motociclisti

    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
    Curiosità
    Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
    Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
    Istruzione
    Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
    Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio.

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

