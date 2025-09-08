Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
08 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Tumore al polmone, con terapia mirata più chemio sopravvivenza globale di quasi 4 anni

Tumore al polmone, con terapia mirata più chemio sopravvivenza globale di quasi 4 anni

|8 Settembre 2025

(Adnkronos) - Il tumore del polmone è la causa principale di morte per cancro tra gli uomini e le donne, e rappresenta circa un quinto di tutti i decessi per cancro. Buone notizie per i pazienti arrivano dalla Conferenza mondiale sul tumore del polmone (Wclc) 2025 dell'International association for the study of lung cancer (Iaslc) a Barcellona, dove sono stati presentati i risultati positivi dell'analisi finale di sopravvivenza globale (Os) dello studio di fase 3 Flaura2 di AstraZeneca. Lo studio - riporta una nota - ha mostrato che l'aggiunta di chemioterapia a base di pemetrexed e sali di platino a osimertinib ha prodotto un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante dell'endpoint secondario di Os rispetto allo standard di cura osimertinib in monoterapia, nel trattamento di prima linea dei pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule (Nsclc) localmente avanzato o metastatico e mutazioni del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFRm).  All'analisi di sopravvivenza globale, osimertinib più chemioterapia ha dimostrato una Os mediana di quasi 4 anni (47,5 mesi) rispetto a circa 3 anni (37,6 mesi) per osimertinib monoterapia. Al 57% della maturità dei dati, i risultati hanno mostrato che osimertinib più chemioterapia ha ridotto il rischio di morte del 23% rispetto a osimertinib in monoterapia. Una percentuale stimata del 63,1% dei pazienti trattati con la combinazione era viva a 3 anni e il 49,1% dei pazienti era vivo a 4 anni rispetto al 50,9% e al 40,8% nel braccio di monoterapia. Da notare - si sottolinea - che il beneficio di Os osservato con osimertinib più chemioterapia rispetto a osimertinib in monoterapia è risultato confermato nei sottogruppi predefiniti. I pazienti nel braccio di controllo alla progressione hanno ricevuto lo standard di cura, compresa la chemioterapia, a conferma della rilevanza dei risultati di Os.  "L'obiettivo fondamentale del trattamento del tumore del polmone in stadio avanzato è prolungare la sopravvivenza, preservando la qualità di vita dei pazienti - spiega Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano e presidente di Aiot (Associazione italiana di oncologia toracica) - Nello studio Flaura2, i pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule e mutazione di Egfr hanno raggiunto una sopravvivenza globale mediana di quasi 4 anni con osimertinib in combinazione con chemioterapia rispetto a circa 3 anni con il solo osimertinib. Siamo di fronte alla più lunga sopravvivenza ottenuta nel setting avanzato di prima linea". Lo specialista ricorda che "nel 2023, sempre alla Conferenza mondiale sul tumore del polmone, erano stati presentati i risultati dello studio Flaura2 relativi alla sopravvivenza libera da progressione di malattia, in cui la combinazione aveva mostrato un vantaggio di quasi 9 mesi in più. I dati sulla sopravvivenza globale consolidano ulteriormente il valore della combinazione, che potrà costituire un'ulteriore opzione terapeutica accanto a osimertinib in monoterapia, che già rappresenta il trattamento standard per questi pazienti. Con due opzioni molto efficaci a base di osimertinib, i clinici possono personalizzare al meglio il trattamento, adeguandolo alle esigenze di ciascun paziente".  "Nel 2024 in Italia sono stati stimati circa 45mila nuovi casi di tumore del polmone. L'80% delle diagnosi avviene in fase avanzata, da qui l'importanza di opzioni terapeutiche sempre più efficaci - afferma Silvia Novello, presidente di Walce (Women against lung cancer in Europe), direttore Oncologia medica all'ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano e ordinario di Oncologia medica all'università degli Studi di Torino - La gestione del paziente con carcinoma polmonare metastatico è complessa e richiede un approccio multidisciplinare, personalizzato in base alle caratteristiche molecolari e cliniche del paziente. La mutazione del gene Egfr è presente in circa il 15% dei casi di carcinoma polmonare non a piccole cellule, soprattutto nei non fumatori. Si tratta di una 'firma molecolare' fondamentale per la scelta della terapia personalizzata".  "I risultati significativi dello studio Flaura2 costituiscono un traguardo rilevante per tutti i pazienti colpiti da tumore del polmone non a piccole cellule con mutazione di Egfr - continua Novello - E' importante che la combinazione di osimertinib più chemioterapia sia accessibile ai pazienti del nostro Paese il prima possibile, affinché ne possano beneficiare in termini di sopravvivenza, ma anche di sicurezza e tollerabilità, elementi fondamentali per la qualità di vita dei pazienti". Al follow-up esteso, il profilo di sicurezza di osimertinib più chemioterapia ha continuato ad essere gestibile e coerente con i profili già conosciuti dei singoli farmaci, si legge nella nota. Gli eventi avversi di grado superiore a 3 per tutte le cause si sono verificati nel 70% dei pazienti nel braccio con osimertinib più chemioterapia, determinati da eventi avversi ben caratterizzati correlati alla chemioterapia, rispetto al 34% nel braccio con osimertinib in monoterapia, simili ai tassi riportati all'analisi primaria presentati a Iaslc 2023 Wclc (64% rispetto al 27%, rispettivamente). I tassi di interruzione per eventi avversi e la tossicità sul bersaglio sono risultati bassi in entrambi i bracci dello studio (12% versus 7%). [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Poste Novi, installato sportello Atm di nuova generazione: si può ritirare con ogni carta
Il servizio
Poste Novi, installato sportello Atm di nuova generazione: si può ritirare con ogni carta
Possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.
Ancora giri di droga alla stazione delle corriere di Modena
La segnalazione
Ancora giri di droga alla stazione delle corriere di Modena
E' un luogo frequentatissimo dai più giovani, che con i bus raggiungono Modena da tutta la provincia per andare a scuola: e lunedì si ricomincia: si fanno serrati i controlli della Polizia Locale
Via Emilia Ovest, lavori alla rotatoria tra viale Virgilio e via Orazio
Traffico e viabilità
Via Emilia Ovest, lavori alla rotatoria tra viale Virgilio e via Orazio
Per consentire il rinnovo della condotta gas, da mercoledì 10 settembre
San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
Il lutto
San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
La tragedia è avvenuta sabato sera. A cena c'erano anche un paio di soccorritori del 118: immediatamente le è stata fatta la manovra di Heimlich e poi il massaggio cardiaco. C'era a disposizione anche un defibrillatore, ma non c'è stato nulla da fare
A Carpi il pilates si fa con i farmacisti
Salute
A Carpi il pilates si fa con i farmacisti
L’appuntamento è per martedi per partecipare a una sessione di pilates, gratuita e aperta a tutti, condotta dall’insegnante Serena Marchetto.
A Modena si ricorda il sindaco Mario Del Monte nel 31° della scomparsa
Il personaggio
A Modena si ricorda il sindaco Mario Del Monte nel 31° della scomparsa
Fu sindaco di Modena dal 1980 al 1987 dopo essere stato consigliere comunale ininterrottamente dal 1964: fu anche dirigente del Pci, assessore della Regione Emilia-Romagna e presidente provinciale della Lega delle cooperative
Bomporto celebra 50 anni di Festa del Lambrusco
La sagra
Bomporto celebra 50 anni di Festa del Lambrusco
Protagonista indiscusso sarà il Lambrusco di Sorbara, celebrato attraverso degustazioni, musica dal vivo, buon cibo, artigianato artistico, attività per bambini e un’atmosfera festosa che coinvolgerà tutte le generazioni.
Perché si può morire quando un pezzo di pizza va di traverso - L'ANALISI
Punto
Perché si può morire quando un pezzo di pizza va di traverso - L'ANALISI
La tragica morte della cinquantenne Paola Stabellini in una pizzeria di San Felice sul Panaro, porta di attualità una paura atavica, solitamente associata ai bambini piccoli che stanno imparando a mangiare. Ma il rischio soffocamento c'è anche per gli adulti. 
Tragedia al concerto: il batterista Massimo Anderlini dei Red di Soliera muore durante l’esibizione
Il lutto
Tragedia al concerto: il batterista Massimo Anderlini dei Red di Soliera muore durante l’esibizione
La sua band Red, composta da membri provenienti da Modena, Carpi e Soliera, è conosciuta per il suo repertorio dedicato al rock degli anni ’90 e 2000. Sabato Anderlini ha perso i sensi nella pausa tra due canzoni ed è deceduto
A Miss Italia l'Emilia-Romagna la rappresenta una modenese, Greta Passini di San Cesario
L'opportunità
A Miss Italia l'Emilia-Romagna la rappresenta una modenese, Greta Passini di San Cesario
Carpi ha appena vinto la fascia di Miss Gran Prix, tra le polemiche sulla Miss di origini domenicane, e ora il termometro della bellezza si sposta verso il Sorbara
A Scortichino è tempo della Sagra dal Caplaz
Vestiti, usciamo
A Scortichino è tempo della Sagra dal Caplaz
Svettano i caplaz con la zucca proposti nelle versioni al burro e salvia; al ragu' e alla Nuova Aurora con panna e cipolla
Al Policlinico di Modena comincia la riqualificazione della facciata a fianco dell’ingresso 2
Lavori in corso
Al Policlinico di Modena comincia la riqualificazione della facciata a fianco dell’ingresso 2
Grazie a un investimento di oltre 180.000 euro. I lavori termineranno il 31 ottobre 2025 e riporteranno a nuovo la facciata
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Italvolley campione del mondo, Mangifesta esplode in studio
Italvolley campione del mondo, Mangifesta esplode in studio
'Cinque minuti' al via il 29 settembre, Vespa: "Aiutiamo De Martino"
'Cinque minuti' al via il 29 settembre, Vespa: "Aiutiamo De Martino"
Bjornsson solleva 510 chili, il record della 'Montagna' di Game of Thrones
Bjornsson solleva 510 chili, il record della 'Montagna' di Game of Thrones
Tumori, staffetta ciclistica Bms da Monaco a Londa per raccolta fondi
Tumori, staffetta ciclistica Bms da Monaco a Londa per raccolta fondi
D-Day in Francia, premier Bayrou ai titoli di coda: i possibili successori
D-Day in Francia, premier Bayrou ai titoli di coda: i possibili successori
Tumore al polmone, con terapia mirata più chemio sopravvivenza globale di quasi 4 anni
Tumore al polmone, con terapia mirata più chemio sopravvivenza globale di quasi 4 anni
Russia, Medvedev: "Finlandia si prepara a guerra, ci attaccherà"
Russia, Medvedev: "Finlandia si prepara a guerra, ci attaccherà"
Sinner sarà (anche) all'Atp 500 di Vienna. Il calendario di Jannik fino alla fine del 2025
Sinner sarà (anche) all'Atp 500 di Vienna. Il calendario di Jannik fino alla fine del 2025
Alcaraz, festa sfrenata dopo il trionfo agli Us Open: 'guerra' di champagne per Carlos
Alcaraz, festa sfrenata dopo il trionfo agli Us Open: 'guerra' di champagne per Carlos
Festival di Emergency, oltre 5mila persone per la prima giornata
Festival di Emergency, oltre 5mila persone per la prima giornata
Roma, 'danke Hitler' e 'israeliano sub umano': scritte antisemite ai Parioli
Roma, 'danke Hitler' e 'israeliano sub umano': scritte antisemite ai Parioli
Ascolti tv, chi ha vinto domenica tra 'La Ruota della Fortuna' e 'Affari tuoi'
Ascolti tv, chi ha vinto domenica tra 'La Ruota della Fortuna' e 'Affari tuoi'
Sinner: "Ora alzare il livello per battere Alcaraz". La 'strategia' per tornare numero 1
Sinner: "Ora alzare il livello per battere Alcaraz". La 'strategia' per tornare numero 1
Auto investe due pedoni a Roma, morto un 38enne
Auto investe due pedoni a Roma, morto un 38enne
Attentato a Gerusalemme est, cinque morti. Hamas: "Operazione eroica"
Attentato a Gerusalemme est, cinque morti. Hamas: "Operazione eroica"
Gaza, dalla Spagna di Sanchez "nuove misure per mettere fine al genocidio"
Gaza, dalla Spagna di Sanchez "nuove misure per mettere fine al genocidio"
Israele-Italia, oggi qualificazioni Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederla
Israele-Italia, oggi qualificazioni Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederla
Roma, auto contro muro a Lavinio: muore 27enne
Roma, auto contro muro a Lavinio: muore 27enne
Ucraina, Trump: "Presto parlerò con Putin, non sono contento di ciò che succede"
Ucraina, Trump: "Presto parlerò con Putin, non sono contento di ciò che succede"
Morto Rick Davies, il fondatore dei Supertramp aveva 81 anni
Morto Rick Davies, il fondatore dei Supertramp aveva 81 anni

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Alimenti, oltre 40% malattie correlate si verifica a casa, test Iss valuta conoscenze
Alimenti, oltre 40% malattie correlate si verifica a casa, test Iss valuta conoscenze
In salute da ultracentenari, medico esperto in longevità: "Niente pillola ma lavorare sul mindset"
In salute da ultracentenari, medico esperto in longevità: "Niente pillola ma lavorare sul mindset"
Giornata mondiale fisioterapia, Ferrante (Fnofi): "Troppi guaritori e imbonitori in Tv"
Giornata mondiale fisioterapia, Ferrante (Fnofi): "Troppi guaritori e imbonitori in Tv"
Rientro dalle vacanze e chili di troppo, 10 consigli per rimettersi in linea
Rientro dalle vacanze e chili di troppo, 10 consigli per rimettersi in linea
Sanità, Collegio chirurghi: "Pieno sostegno a iniziativa Governo su scudo penale"
Sanità, Collegio chirurghi: "Pieno sostegno a iniziativa Governo su scudo penale"
Maculopatie, nuove conferme su efficacia anti-Vegf a intervalli fino a 6 mesi
Maculopatie, nuove conferme su efficacia anti-Vegf a intervalli fino a 6 mesi
Smalti semipermanenti e sostanze vietate, cos'è cambiato dall'1 settembre
Smalti semipermanenti e sostanze vietate, cos'è cambiato dall'1 settembre
Farmaceutica, Landazabal (Gsk): "Governance fondamentale per competitività"
Farmaceutica, Landazabal (Gsk): "Governance fondamentale per competitività"
Vaiolo scimmie, Oms: "Mpox non è più un'emergenza internazionale"
Vaiolo scimmie, Oms: "Mpox non è più un'emergenza internazionale"
Ritorno sui banchi e disturbi alimentari, le 7 regole anti-stress
Ritorno sui banchi e disturbi alimentari, le 7 regole anti-stress
Rette Rsa Alzhemer, Consulcesi: "In Europa paga lo Stato in Italia famiglie sole"
Rette Rsa Alzhemer, Consulcesi: "In Europa paga lo Stato in Italia famiglie sole"
Sanità, appello 75 società scientifiche: "Nuovi Lea fermi da due anni, si approvino subito"
Sanità, appello 75 società scientifiche: "Nuovi Lea fermi da due anni, si approvino subito"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Peugeot Care: garanzia estesa a tutte le motorizzazioni
    Peugeot Care: garanzia estesa a tutte le motorizzazioni
    Honda EV FUN Concept: debutto su strada per la prima moto elettrica del marchio
    Honda EV FUN Concept: debutto su strada per la prima moto elettrica del marchio
    Volkswagen ID. CROSS Concept: anteprima mondiale allo IAA Mobility 2025
    Volkswagen ID. CROSS Concept: anteprima mondiale allo IAA Mobility 2025
    Hyundai i20 N Line Carbon: esclusività e sportività in edizione limitata
    Hyundai i20 N Line Carbon: esclusività e sportività in edizione limitata
    Omoda 7 supera il test dell’alce a 78 km/h con sicurezza e controllo
    Omoda 7 supera il test dell’alce a 78 km/h con sicurezza e controllo
    Fiat Grande Panda benzina: debutta la versione turbo da 100 CV
    Fiat Grande Panda benzina: debutta la versione turbo da 100 CV
    ECO Festival: Roma al centro del futuro della mobilità sostenibile
    ECO Festival: Roma al centro del futuro della mobilità sostenibile
    Kia Sportage: eleganza contemporanea e tecnologia per ogni stile di vita
    Kia Sportage: eleganza contemporanea e tecnologia per ogni stile di vita
    Porsche 911 Turbo S 2025: potenza e innovazione al vertice
    Porsche 911 Turbo S 2025: potenza e innovazione al vertice
    Bill de Blasio: "Dazi Usa finiranno tra 1-2 anni al massimo, a New York innamorati del made in Naples"
    Bill de Blasio: "Dazi Usa finiranno tra 1-2 anni al massimo, a New York innamorati del made in Naples"
    IA e lavoro: l'Italia tra entusiasmo e timori. La bussola resta il fattore umano
    IA e lavoro: l'Italia tra entusiasmo e timori. La bussola resta il fattore umano
    Imprese, Federlegnoarredo: filiera racconta le sue eccellenze al Mimit
    Imprese, Federlegnoarredo: filiera racconta le sue eccellenze al Mimit

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, la Chiesa ha due nuovi santi
    Il contributo
    Famiglie, apre il bando per richiedere aiuto per l'acquisto dei libri scolastici
    Confermata anche per l’anno scolastico 2025/26 la concessione di sostegno economico per l’acquisto dei libri di testo
    Per i più piccoli
    A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
    Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta

    Curiosità

    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari

    chiudi