12 Settembre 2025
Ucraina, negoziati con la Russia in pausa. Trump: “Con Putin sta finendo la pazienza”

|12 Settembre 2025

(Adnkronos) - Lo stallo nei colloqui di pace tra Ucraina e Russia sta facendo perdere la pazienza a Donald Trump. Oggi, venerdì 12 settembre, il presidente degli Stati Uniti ha ammesso che con Vladimir Putin la pazienza si sta esaurendo "rapidamente". Intervistato da Fox and Friends e rispondendo ad una domanda sul presidente russo, ha aggiunto: "Si sta esaurendo rapidamente, ma per ballare il tango ci vogliono due persone... Quando Putin vuole farlo, Zelensky non lo fa. Quando Zelensky vuole farlo, non lo fa Putin... Dovremo essere molto, molto forti". A confermare che i contatti tra Russia e Ucraina, a livello di gruppi negoziali, siano al momento "in pausa" è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, in un briefing con i giornalisti. "I canali di comunicazione esistono e sono ben consolidati. I nostri negoziatori hanno la possibilità di comunicare attraverso questi canali, ma per ora probabilmente è più appropriato parlare di una pausa", ha sottolineato il portavoce.  ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Tragico incidente sul lavoro nel modenese, operaio cade da un punteggio e perde la vita
Cronaca
Tragico incidente sul lavoro nel modenese, operaio cade da un punteggio e perde la vita
E' accaduto nella giornata di oggi, venerdì 12 settembre, a Montecreto
Uisp Day, domenica 14 settembre Carpi diventa l'ombelico del mondo sportivo provinciale
L'iniziativa
Uisp Day, domenica 14 settembre Carpi diventa l'ombelico del mondo sportivo provinciale
La giornata dello sport per tutti, giunta alla sua seconda edizione, colorerà piazza Martiri della Libertà
Settimana Alzheimer, iniziative in programma anche nei distretti di Mirandola e Carpi
Salute
Settimana Alzheimer, iniziative in programma anche nei distretti di Mirandola e Carpi
Nel 2024 sono oltre 28mila le valutazioni effettuate in tutta la provincia, oltre 10mila i pazienti in carico sul territorio
Carpi, la sicurezza della città al centro del Comitato per l'ordine pubblico
Sicurezza
Carpi, la sicurezza della città al centro del Comitato per l'ordine pubblico
L'incontro si è svolto in Prefettura a Modena nella mattinata di mercoledì 10 settembre
Alla Festa provinciale dell’unità di Modena il concerto di Murubutu e l’incontro con Nando Dalla Chiesa
Vestiti, usciamo
Alla Festa provinciale dell’unità di Modena il concerto di Murubutu e l’incontro con Nando Dalla Chiesa
Sabato 13 settembre il rapper presenta le canzoni del suo ultimo album "La vita segreta delle città"
Comune di Medolla, dipendenti in sciopero giovedì 18 settembre
Il caso
Comune di Medolla, dipendenti in sciopero giovedì 18 settembre
"L’iniziativa è stata annunciata - rende noto la Cgil - a fronte dello stallo sul pagamento del salario accessorio da parte dell’Amministrazione comunale"
Nuovi casi confermati di Chikungunya, a Carpi disinfestazione in tre nuove aree
Salute
Nuovi casi confermati di Chikungunya, a Carpi disinfestazione in tre nuove aree
Nelle zone di via Grosoli, via Semper e via Roosevelt
Bomporto, al via lo stage di hockey in line targato Scomed
Sport
Bomporto, al via lo stage di hockey in line targato Scomed
E' in programma a partire da oggi, venerdì 12 settembre, e si svolgerà fino a domenica 14 settembre
Inaugurata a Finale Emilia la Coop rinnovata
Taglio del nastro
Inaugurata a Finale Emilia la Coop rinnovata
Per effettuare i lavori Coop Alleanza 3.0 ha investito quasi 300mila euro
Nuovo anno scolastico, a Cavezzo manutenzione degli edifici e servizi scolastici al via
Scuola e università
Nuovo anno scolastico, a Cavezzo manutenzione degli edifici e servizi scolastici al via
"Continueremo a investire energie e risorse per offrire ai bambini e ai ragazzi di Cavezzo luoghi di crescita sempre migliori" afferma la vicesindaca Casari
Tenta di rubare cosmetici e alimenti in un supermercato e poi aggredisce gli addetti alla vigilanza, arrestato 31enne
Cronaca
Tenta di rubare cosmetici e alimenti in un supermercato e poi aggredisce gli addetti alla vigilanza, arrestato 31enne
E' accaduto all'interno della galleria commerciale "Le Magnolie", a Castelfranco Emilia
Atti persecutori nei confronti dell'ex moglie, arresti domiciliari per un 40enne
Cronaca
Atti persecutori nei confronti dell'ex moglie, arresti domiciliari per un 40enne
L'uomo si presentava sotto casa della donna, citofonando, appostandosi e aspettandola quando usciva, raggiungendola anche sul luogo di lavoro
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

    La solidarietà
    Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
    Alcuni professionisti della Chirurgia della mano del Policlinico di Modena hanno partecipato ad una missione umanitaria organizzata da GICAM
    Salute
    Cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato
    Si tratta del primo trapianto da donatore a cuore fermo con prelievo da fuori regione
    Amici animali
    A Nonantola recuperata la maialina che si era persa
    Si chiama Flora, è pacifica e tranquilla e dopo ave girato per le campagne in lunga e in largo è stata presa in carico di volontari de Il Pettirosso

    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari

