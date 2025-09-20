Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
20 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Verona-Juventus 1-1, Orban risponde a Conceicao

Verona-Juventus 1-1, Orban risponde a Conceicao

|20 Settembre 2025

(Adnkronos) - Gara intensa tra il Verona e la Juventus al Bentegodi che termina con un pareggio 1-1 grazie ai gol di Conceicao e Orban su rigore. La squadra di Tudor 'rallenta' con un pareggio, sofferto nel finale, dopo tre vittorie, ma sale comunque sola in vetta alla Serie A con 10 punti, in attesa del Napoli, impegnato lunedì con il Pisa. La formazione di Zanetti, invece, si porta a 3 punti, ma ha sfiorato il colpaccio in casa contro i bianconeri.  Tudor dopo i due big match con Inter e Dortmund cambia qualche tassello della formazione contro il Verona. Di Gregorio in porta con Gatti insieme a Kelly e Kalulu, e Bremer a riposo. Sugli esterni tocca a Joao Mario e Cambiaso con Thuram e Locatelli al centro. In attacco Yildiz con Conceicao e Vlahovic. Dall'altra parte Zanetti conferma la difesa a tre davanti a Montipò, con Frese insieme ad Unai Nunez e Nelsson. Davanti fiducia alla coppia formata da Giovane e Orban. Gara tesa in avvio ma giocata su buoni ritmi nonostante non siano molte nella prima frazione le occasioni da rete. All'11' Orban sorprende la difesa della Juve su un retropassaggio di testa di Gatti e in allungo tocca il pallone trovando la respinta di Di Gregorio. Al 19' la Juve però passa: Conceicao si destreggia dal limite e fa partire un mancino sul secondo palo che supera Montipò per lo 0-1. Il Verona prova a ripartire senza riuscire a pungere fino al 44' quando arriva il pareggio con Orban che realizza il calcio di rigore assegnato dopo un controllo al Var per un fallo di mano di Joao Mario. La ripresa ricomincia con la Juventus in attacco e al 52' Yildiz batte una rimessa laterale in velocità servendo Vlahovic che scappa in profondità e conclude sul primo palo ma Montipò di piede mette in angolo. La gara è aperta e al 54' i gialloblù con Orban impensieriscono Di Gregorio che alza il pallone oltre la traversa. Al 64' è smepre l'attaccante del Verona a concludere da posizione defilata, ma questa volta la palla è di poco alta. Momento di difficoltà per la Juventus, con la squadra di Zanetti che spinge in cerca del vantaggio.  Al 69' il gol del Verona arriva con Serdar sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma l'arbitro Rapuano, dopo il richiamo del Var, annullato per fuorigioco. Poco dopo al 73' ancora Hellas vicino al gol sempre con Orban che punta Kalulu e lascia partire un tiro a incrociare che sfiora il palo alla sinistra di Di Gregorio.  Tudor fa entrare Openda e David per cercare di rialzare il baricentro ed effettivamente la Juve si riaffaccia dalle parti di Montipò. All'86' occasione per Cambiaso che sbuca sul secondo palo e cerca di mettere al centro ma dopo una deviazione di un difensore il pallone sfiora il palo. Nel finale il Verona cerca di chiudere gli spazi, tenere il pallone e portare a casa un punto comunque importante per la stagione.   [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Calcio, Serie C: il Carpi torna la vittoria, Sambenedettese sconfitta 0-1
I risultati
Calcio, Serie C: il Carpi torna la vittoria, Sambenedettese sconfitta 0-1
I biancorossi si impongono in trasferta grazie ad una rete di Cortesi e salgono a quota 8 punti in classifica
Cade in un burrone profondo 50 metri, muore fungaiolo di 25 anni
Cronaca
Cade in un burrone profondo 50 metri, muore fungaiolo di 25 anni
Sarebbe stato l'amico a lanciare l’allarme.
Omicidio di Pavullo, Giovanni Iacconi fu strangolato e nascosto sotto al letto
Cronaca nera
Omicidio di Pavullo, Giovanni Iacconi fu strangolato e nascosto sotto al letto
Il corpo era stato ritrovato il 20 gennaio 2024.
Armi destinate ad Israele bloccate a Ravenna, AVS: "Il Governo prenda esempio"
Politica
Armi destinate ad Israele bloccate a Ravenna, AVS: "Il Governo prenda esempio"
La replica del Governo: "non sono armi italiane".
Zanzara tigre, nuove disinfestazioni nel fine settimana a Carpi
Salute
Zanzara tigre, nuove disinfestazioni nel fine settimana a Carpi
Sabato 20 settembre nella zona di via Austria, domenica 21 settembre nelle zone di via Sanzio, via Fra’ Stefano, via San Bernardino Realino.
Maxi incendio di rotoballe a Casumaro, pompieri al lavoro tutta la notte
Cronaca
Maxi incendio di rotoballe a Casumaro, pompieri al lavoro tutta la notte
Secondo una prima stima, i danni sono molto ingenti. 
Federazione Pd modenese, Menozzi: “Al lavoro per un’Assemblea che stabilisca le modalità di elezione del nuovo segretario oppure dare avvio ad un nuovo percorso congressuale”
Politica
Federazione Pd modenese, Menozzi: “Al lavoro per un’Assemblea che stabilisca le modalità di elezione del nuovo segretario oppure dare avvio ad un nuovo percorso congressuale”
Lo comunica in una nota la segretaria della Federazione provinciale del Partito Democratico modenese.
Tassinari (FI): “La riforma della Polizia Locale è una priorità: servono risposte su previdenza, formazione e ruolo nel comparto sicurezza”
Politica
Tassinari (FI): “La riforma della Polizia Locale è una priorità: servono risposte su previdenza, formazione e ruolo nel comparto sicurezza”
Il corpo rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza e legalità nelle nostre comunità, dichiara Tassinari.
Continuano fino al 28 settembre in tutta la provincia gli eventi della "Settimana dell'Alzheimer"
L'iniziativa
Continuano fino al 28 settembre in tutta la provincia gli eventi della "Settimana dell'Alzheimer"
Domenica 21 settembre a Carpi è in programma la tradizionale Pedalata contro l'Alzheimer. 
Bomporto, al via la 18ª edizione del Trofeo Pollicino: in scena il meglio dell'hockey in line giovanile
Sport
Bomporto, al via la 18ª edizione del Trofeo Pollicino: in scena il meglio dell'hockey in line giovanile
A fare gli onori di casa la società Scomed Bomporto, che schiererà tutte le proprie formazioni.
All'ospedale di Ferrara simulazione di emergenza incendio per rafforzare sicurezza e prontezza operativa
L'iniziativa
All'ospedale di Ferrara simulazione di emergenza incendio per rafforzare sicurezza e prontezza operativa
L’esercitazione ha coinvolto personale interno, addetti antincendio, il Servizio Tecnico e la ditta Multiservice, con il supporto dei Vigili del Fuoco.
Domenica 21 settembre la moda dell'età del bronzo rivive alla Terramara di Montale
L'iniziativa
Domenica 21 settembre la moda dell'età del bronzo rivive alla Terramara di Montale
Visite guidate e un laboratorio creativo per scoprire come si vestivano uomini e donne 3.500 anni fa.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Verona-Juventus 1-1, Orban risponde a Conceicao
Verona-Juventus 1-1, Orban risponde a Conceicao
Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: "Un'emozione tornare a vivere"
Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: "Un'emozione tornare a vivere"
Malattie rare, esperta Gattoni: "Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla"
Malattie rare, esperta Gattoni: "Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla"
Malattie rare, Bastianello (Aisla): "Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla"
Malattie rare, Bastianello (Aisla): "Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla"
Salvini a sorpresa a Pontida. Cori e applausi per Vannacci: "Noi gli eredi di Charlie Kirk"
Salvini a sorpresa a Pontida. Cori e applausi per Vannacci: "Noi gli eredi di Charlie Kirk"
Attacco informatico in Europa: tre aeroporti in tilt, le possibili cause
Attacco informatico in Europa: tre aeroporti in tilt, le possibili cause
Meloni: "Omicidio Kirk ci ricorda da che parte sta la violenza, non ci faremo intimidire"
Meloni: "Omicidio Kirk ci ricorda da che parte sta la violenza, non ci faremo intimidire"
Pontida, la contestazione e il 'vaffa' dei giovani leghisti a Calenda
Bologna-Genoa 2-1, decide Orsolini su rigore: rimonta (con Var) al Dall'Ara
Bologna-Genoa 2-1, decide Orsolini su rigore: rimonta (con Var) al Dall'Ara
Alpinista precipita per 80 metri e muore sulle Torri di Neva
Alpinista precipita per 80 metri e muore sulle Torri di Neva
Il papà-coach di Cobolli: "Laver Cup emozione per Flavio. Sinner e Musetti spingono a dare il meglio"
Il papà-coach di Cobolli: "Laver Cup emozione per Flavio. Sinner e Musetti spingono a dare il meglio"
Lupo abbattuto a Trento, Brambilla contro Fugatti: "Ora ha il suo trofeo"
Lupo abbattuto a Trento, Brambilla contro Fugatti: "Ora ha il suo trofeo"
Azzannato alla testa dal cane di famiglia, grave bimbo di 3 anni
Cronaca
Azzannato alla testa dal cane di famiglia, grave bimbo di 3 anni
"Grave quello che fanno nel Sinai", Israele chiede a Usa pressing su Egitto
"Grave quello che fanno nel Sinai", Israele chiede a Usa pressing su Egitto
Coca Cola Hbc Italia Fontana: "Lavoratori e territorio protagonisti di una grande storia"
Coca Cola Hbc Italia Fontana: "Lavoratori e territorio protagonisti di una grande storia"
Trump si scaglia anche contro Letterman: "Sopravvalutato e perdente"
Trump si scaglia anche contro Letterman: "Sopravvalutato e perdente"
Vela, Zangrillo: "America's Cup in Italia sottolinea importanza internazionale nostro paese"
Vela, Zangrillo: "America's Cup in Italia sottolinea importanza internazionale nostro paese"
Formula 1, la griglia di partenza del Gp dell'Azerbaigian
Formula 1, la griglia di partenza del Gp dell'Azerbaigian
Formula 1, Verstappen in pole a Baku. Lontane le McLaren, buio Ferrari
Formula 1, Verstappen in pole a Baku. Lontane le McLaren, buio Ferrari
Coca-Cola Hbc Italia festeggia 50 anni di crescita e innovazione dello stabilimento di Nogara
Coca-Cola Hbc Italia festeggia 50 anni di crescita e innovazione dello stabilimento di Nogara

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali

SALUTE

Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"
Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Malattie rare, Borgo: "Persona con Sla deve poter esercitare i propri diritti"
Malattie rare, Borgo: "Persona con Sla deve poter esercitare i propri diritti"
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Quotidiano di Sicilia, Tregua decano dei direttori d’Italia e restyling del sito web
Quotidiano di Sicilia, Tregua decano dei direttori d’Italia e restyling del sito web
Trapianti, in Italia record donazioni e scende attesa, a Milano congresso specialisti
Trapianti, in Italia record donazioni e scende attesa, a Milano congresso specialisti
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Caso concorso Oss in Campania, dopo Salerno rinvio prove anche Napoli
Caso concorso Oss in Campania, dopo Salerno rinvio prove anche Napoli
Ricominciare dopo la malattia, presentato a Roma il libro 'Cenere zero' di Fabio Salvatore
Ricominciare dopo la malattia, presentato a Roma il libro 'Cenere zero' di Fabio Salvatore
Novo Nordisk: "Con semaglutide 2,4 mg benefici su cuore e food noise"
Novo Nordisk: "Con semaglutide 2,4 mg benefici su cuore e food noise"
Nastro d'oro sui monumenti, al via campagna per sensibilizzare sulle cure del cancro infantile
Nastro d'oro sui monumenti, al via campagna per sensibilizzare sulle cure del cancro infantile
Salute, con calo termico prime insidie, ecco perché il freddo favorisce virus e batteri
Salute, con calo termico prime insidie, ecco perché il freddo favorisce virus e batteri

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Scuola, 'Destinazione Sapere': prof e dirigenti 'a lezione' di viaggi d'istruzione
    Scuola, 'Destinazione Sapere': prof e dirigenti 'a lezione' di viaggi d'istruzione
    Agricoltura, Ismea: filiera lattiero casearia cresce e si rafforza sui mercati esteri
    Agricoltura, Ismea: filiera lattiero casearia cresce e si rafforza sui mercati esteri
    Kurolily, Blur e altre stelle di Twitch trasformano il roleplay in un evento interattivo
    Kurolily, Blur e altre stelle di Twitch trasformano il roleplay in un evento interattivo
    Nissan accelera la trasformazione nella regione AMIEO
    Nissan accelera la trasformazione nella regione AMIEO
    Professioni, Tributaristi Int: "Da Consiglio nazionale strategie per futuro"
    Professioni, Tributaristi Int: "Da Consiglio nazionale strategie per futuro"
    Lhh, 67% aziende sta implementando soluzioni di intelligenza artificiale per gestione risorse umane
    Lhh, 67% aziende sta implementando soluzioni di intelligenza artificiale per gestione risorse umane
    Nel turismo enogastronomico sempre più richiesto il product manager
    Nel turismo enogastronomico sempre più richiesto il product manager
    Marche, Cardinali (Confindustria): "Regionali? Zes e tavolo industria priorità da subito"
    Marche, Cardinali (Confindustria): "Regionali? Zes e tavolo industria priorità da subito"
    Zero Emissions Day, dal procurement al digitale la sfida delle imprese
    Zero Emissions Day, dal procurement al digitale la sfida delle imprese
    Design, Antolini porta a Marmomac innovazione qualità e identità per lavorazione pietre naturali
    Design, Antolini porta a Marmomac innovazione qualità e identità per lavorazione pietre naturali
    Rolls-Royce Cullinan Cosmos: un’opera unica ispirata al cosmo
    Rolls-Royce Cullinan Cosmos: un’opera unica ispirata al cosmo
    OMODA & JAECOO Super Hybrid Night: debutta in Italia la tecnologia SHS
    OMODA & JAECOO Super Hybrid Night: debutta in Italia la tecnologia SHS

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
    Curiosità
    Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
    Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
    Istruzione
    Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
    Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio.

    Curiosità

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

    chiudi