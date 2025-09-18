Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Vince premio super alla lotteria, dona tutto in beneficenza

18 Settembre 2025

(Adnkronos) - Vince un premio super alla lotteria, dona tutto in beneficenza, E' la decisione di Carrie Edwards, che ha azzeccato 4 dei 5 numeri della celebre lotteria Powerball negli Stati Uniti e si è aggiudicata un premio da 150mila dollari. La donna ha incassato la somma in Virginia ma, come riferisce l'emittente WWBT, ha subito devoluto il denaro con 3 donazioni da 50mila dollari. Edwarda ha finanziato un'associazione per la ricerca e l'assistenza in relazione alla degenerazione frontotemporale, la patologia che ha provocato la morte di suo marito Steve. "Per me questa è una causa profondamente personale", ha spiegato la donna. La seconda donazione è andata a Shalom Farms, un'azienda agricola no profit attiva nell'area di Richmond assistendo i cittadini bisognosi. Quindi, 50mila dollari alla Navy-Marine Relief Society, che garantisce sostegno non solo finanziario ai membri della marina, ai veterani e alle loro famiglie. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Sciopero dipendenti comune di Medolla, Fp Cgil: "Massima adesione da parte del personale"
Il caso
Sciopero dipendenti comune di Medolla, Fp Cgil: "Massima adesione da parte del personale"
Lavoratori e lavoratrici comunali hanno dato vita a diversi presidi davanti alle scuole elementari e medie e presso il mercato in piazza Missere
Si rifiuta di far scendere un passeggero in una zona senza fermate, aggredito autista di un autobus
Cronaca
Si rifiuta di far scendere un passeggero in una zona senza fermate, aggredito autista di un autobus
E' accaduto nella giornata di oggi, giovedì 18 settembre
Incendio alla centrale a biomasse di Massa Finalese, l'Osservatorio: "Finale Emilia terra di discariche e dei fuochi"
Il caso
Incendio alla centrale a biomasse di Massa Finalese, l'Osservatorio: "Finale Emilia terra di discariche e dei fuochi"
"Siamo di fronte ad una gravissima situazione che riguarda la salute e la sicurezza dei cittadini" afferma l'Osservatorio civico "Ora tocca a noi"
SANFELICE 1893 Banca Popolare apre una nuova filiale a Pavullo
La novità
SANFELICE 1893 Banca Popolare apre una nuova filiale a Pavullo
Il taglio del nastro è in programma nella mattinata di sabato 20 settembre
L'artista medollese Iago Barbieri vince la 55ª edizione del premio internazionale "P. Cavalli" a Varenna
Il riconoscimento
L'artista medollese Iago Barbieri vince la 55ª edizione del premio internazionale "P. Cavalli" a Varenna
Grazie al quadro dal titolo "Letteratura, musica, pittura: le tre arti che sono state fonte ispiratrice della bellezza del mondo e ne ispirano la salvezza"
Nuovi casi confermati di Chikungunya, a Carpi disinfestazione in tre nuove aree
Salute
Nuovi casi confermati di Chikungunya, a Carpi disinfestazione in tre nuove aree
Trattamenti in via Meloni di Santa Croce, via Martinelli a Fossoli e via Dallari
Incendio alla centrale a biomasse di Massa Finalese, Arpae: "Escluse criticità ambientali"
Cronaca
Incendio alla centrale a biomasse di Massa Finalese, Arpae: "Escluse criticità ambientali"
Installati alcuni campionatori per proseguire con un ulteriore monitoraggio
San Felice, sabato 20 settembre "In Piazza per Gaza"
L'iniziativa
San Felice, sabato 20 settembre "In Piazza per Gaza"
Sit-in in programma alle ore 10.30, in piazza Rocca
Mirandola, Luca Solido, comandante della stazione dei Carabinieri di San Martino Spino, promosso comandante a Sestola
La novità
Mirandola, Luca Solido, comandante della stazione dei Carabinieri di San Martino Spino, promosso comandante a Sestola
La sindaca Budri e l’assessore Donnarumma lo hanno ricevuto in municipio, per esprimere i più sentiti ringraziamenti per impegno, dedizione e professionalità dimostrati
Incendio alla centrale a biomasse di Massa Finalese, Rifondazione Comunista: "Si sospenda lo stoccaggio"
Politica
Incendio alla centrale a biomasse di Massa Finalese, Rifondazione Comunista: "Si sospenda lo stoccaggio"
"Chiediamo di intervenire con fermezza per rafforzare le misure antincendio e di sospendere i conferimenti fino a quando le misure di prevenzione non siano state adeguate al rischio" si legge nella nota stampa
Finale Emilia, si presenta la "Guida alla partecipazione locale verso una transizione ecologica giusta"
L'iniziativa
Finale Emilia, si presenta la "Guida alla partecipazione locale verso una transizione ecologica giusta"
Appuntamento mercoledì 24 settembre, alle ore 17, presso la sala consigliare di viale della Rinascita
Carpi, zanzare: in distribuzione gratuita i kit antilarvali
Salute
Carpi, zanzare: in distribuzione gratuita i kit antilarvali
Fino a domenica 21 settembre, in otto punti della città
Brennero, Salini (Webuild): "Orgogliosi di contribuire a mobilità Ue"
Champions League, Manchester City-Napoli - Diretta
Venezia, più giorni di ticket per l'ingresso nel 2026
Malattie rare, Meloni: "Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla"
Vince premio super alla lotteria, dona tutto in beneficenza
Trump, la gaffe: "Albania era in guerra contro Azerbaigian"
Sanremo, Rai e Comune siglano intesa per il Festival
Usa, Kimmel sospeso dalla Abc: a giugno prese la cittadinanza italiana, in fuga da Trump?
Lotito: "Falso che io sia malato, guiderò la Lazio ancora a lungo"
Maurizio Rebuzzini, il figlio: "Era professionista amato da tutti, difficile sia stato ucciso"
Innovazione, Carobello (Roborock Italia): "Portiamo esperienza in settore gardening"
Malattie rare, Aisla: monumenti illuminati di verde per Giornata nazionale Sla
Fedez contro Sinner, consigliere Bolzano presenta esposto in procura su brano
Teatro, a Torino 'Lunga vita agli alberi', la straordinaria intelligenza del mondo vegetale
I vicini del fotografo Rebuzzini: ''Presenza storica, siamo scossi''
Agricoltura, Campania Mater chiude con un pranzo solidale
Agricoltura, Giovoni: "Dop Economy valorizza biodiversità e imprese campane"
Università, UniMarconi porta l'ateneo nelle piazze di oltre 20 Comuni italiani
Mourinho, ecco l'ufficialità: José è il nuovo allenatore del Benfica

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali

Ricominciare dopo la malattia, presentato a Roma il libro 'Cenere zero' di Fabio Salvatore
Novo Nordisk: "Con semaglutide 2,4 mg benefici su cuore e food noise"
Nastro d'oro sui monumenti, al via campagna per sensibilizzare sulle cure del cancro infantile
Salute, con calo termico prime insidie, ecco perché il freddo favorisce virus e batteri
Sclerosi multipla, nuovi criteri per diagnosi più rapide e precise
Malattia dell'occhio secco, a Milano weekend tra informazione e screening
In Italia 60mila arresti cardiaci l'anno, 'legge su defibrillatori non si applica'
'Le avventure di Orso e Pulcina', un libro per i diritti dei malati oncologici
Al Gemelli Art4ART, unisce arte e medicina per un'esperienza di cura innovativa
Spallanzani alle mamme, 'la salute del tuo bimbo passa dalla tua'
Ire Roma, primo reimpianto robotico di tessuto ovarico crioconservato
'Sorrisi e cure in sicurezza', festa al Policlinico Tor Vergata per il World Patient Safety Day
    Vino, 'Oltrepò: Terra di Pinot Nero' celebra i 160 anni del blanc de noirs italiano
    Infortuni, successo per Safety Expo: prevenzione incendi guarda a futuro fra nuove tecnologie e formazione
    Cybersicurezza alla Camera: dibattito sulla sovranità tech
    L'imprenditrice sociale: "Ecco come trovare l'algoritmo della longevità"
    Safety expo, l'Intelligenza artificiale è la leva strategica per il futuro del settore della prevenzione incendi
    Carburanti, Idrogeno rinnovabile: a Porto Marghera al via lavori per stazione rifornimento
    Ia, l'esperta: "Con ddl cambia il codice penale e si rafforza la tutela alla persona"
    Amazon, da provincia a clienti nel mondo, 45% pmi su negozio on line ha sede in zone rurali
    Sprint room-l'innovazione amica delle persone', l'Intelligenza artificiale non spaventa purché regolata e orientata al bene comune
    Rifiuti nei parchi urbani, quattro ogni metro quadrato
    Unionbirrai, trionfo all'European beer star di Monaco di Baviera segno di una filiera matura
    RemTech Expo: riconosciuto ai geologi ruolo strategico per l'Italia
    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
    Curiosità
    Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
    Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
    Istruzione
    Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
    Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio.

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    Il caso
"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

