02 Settembre 2025
Violenza su donne, Latini (Coop): "Solo con prevenzione riduzione del fenomeno"

(Adnkronos) - "Come Coop ci occupiamo di violenza di genere in maniera specifica fin dall’inizio della campagna 'Close the Gap' per l'inclusione e la parità di genere, sostenendo le donne vittime e i centri di accoglienza. Quest’anno abbiamo fatto un un passo in avanti a cui teniamo molto: oltre all’aiuto diretto a chi è vittima di violenza, vogliamo occuparci attivamente della prevenzione, perché solo così si può sperare di ridurre davvero la violenza. Per questo a marzo 2025 abbiamo lanciato la campagna 'Dire, Fare, Amare' per promuovere un’educazione affettiva e relazioni sane, soprattutto tra i giovani". Sono le parole di Maura Latini, presidente Coop Italia, durante la presentazione del Protocollo d’intesa Coop - Fondazione Giulia Cecchettin a Palazzo Grazioli a Roma. "In questo quadro presentiamo l’accordo con la Fondazione Giulia Cecchettin e avviamo un progetto pilota a Padova nei nostri cinque negozi, con formazione diretta per i dipendenti. È un percorso che ci permetterà di costruire strumenti replicabili anche in altre imprese. Come Coop - conclude Latini - annunciamo inoltre il sostegno alla petizione popolare per portare l’educazione affettiva nelle scuole, con la presenza di psicologi qualificati, attraverso una raccolta firme nei nostri punti vendita da settembre a novembre".  [email protected] (Web Info)
Zanzara tigre, a Carpi nuova disinfestazione a largo raggio
Salute
Zanzara tigre, a Carpi nuova disinfestazione a largo raggio
Dalla notte tra il 3 e il 4 settembre e per le due notti successive, trattamento straordinario nelle aree verdi tra le vie Wiligelmo e Aldo Moro
Vende birra durante la partita di calcio tra Modena e Avellino, multa di 160 euro per un esercente
Cronaca
Vende birra durante la partita di calcio tra Modena e Avellino, multa di 160 euro per un esercente
La Polizia di Stato ha effettuato mirati servizi finalizzati a rendere esecutiva l’ordinanza del sindaco
Chikungunya, 104 casi accertati tra Carpi, Modena, San Prospero, Concordia e Limidi di Soliera
Salute
Chikungunya, 104 casi accertati tra Carpi, Modena, San Prospero, Concordia e Limidi di Soliera
Nessuno è in gravi condizioni di salute, il Comune principalmente coinvolto è Carpi (95 casi ad oggi), dove continuano i prelievi ad accesso libero
Carpi, insulti razzisti dopo la vittoria del concorso "Miss Grand Prix": il sindaco Righi incontra Estefani Yan
L'incontro
Carpi, insulti razzisti dopo la vittoria del concorso "Miss Grand Prix": il sindaco Righi incontra Estefani Yan
"Le ho portato la mia vicinanza. Gli insulti fatto gravissimo e vergognoso" ha affermato il primo cittadino
San Felice, si sbloccano i lavori al Municipio: potranno essere assegnati entro sei mesi
La novità
San Felice, si sbloccano i lavori al Municipio: potranno essere assegnati entro sei mesi
Via libera dalla Soprintendenza e dall’Agenzia regionale per la Ricostruzione, costo complessivo di circa 5 milioni e 500mila euro
Sequestrati 500 kg di canapa, imprenditore modenese nei guai
Cronaca
Sequestrati 500 kg di canapa, imprenditore modenese nei guai
L'uomo è indagato per produzione, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope
Alla guida di uno scooter rubato finisce contro la recinzione di una casa, 33enne denunciato dai Carabinieri
Cronaca
Alla guida di uno scooter rubato finisce contro la recinzione di una casa, 33enne denunciato dai Carabinieri
L'uomo era anche in possesso di una dose di eroina ed è risultato irregolare sul territorio italiano
Carpi, incoronata "Miss Grand Prix" 2025: insulti razzisti sui social per 27enne di origini dominicane
Il caso
Carpi, incoronata "Miss Grand Prix" 2025: insulti razzisti sui social per 27enne di origini dominicane
Il caso, che riguarda la giovane Estefani Yan, è diventato nazionale
Settimana europea della Mobilità, a Mirandola ricco calendario di eventi
In bicicletta
Settimana europea della Mobilità, a Mirandola ricco calendario di eventi
Si inizia venerdì 19 settembre con “Bike to Work Day – La colazione dei ciclisti”: un momento conviviale dedicato a chi si reca al lavoro in bicicletta, con colazione gratuita offerta ai partecipanti
Crack, anche a Modena si distribuiscono pipe gratuite
Il caso
Crack, anche a Modena si distribuiscono pipe gratuite
A differenza che a Bologna, però, ad occuparsene è l'Ausl e non il Comune
Non è Chikungunya, a Modena trattamenti sospesi in zona via Siena
Salute
Non è Chikungunya, a Modena trattamenti sospesi in zona via Siena
Negativi gli esiti degli esami di laboratorio relativi al caso sospetto
Carpi, ancora molto gravi le condizioni del bimbo di 2 anni che si è ustionato con acqua bollente
Cronaca
Carpi, ancora molto gravi le condizioni del bimbo di 2 anni che si è ustionato con acqua bollente
Il piccolo è ancora ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale Maggiore di Parma
Francia, attacco con coltello a Marsiglia: diversi feriti, ucciso l'aggressore
Francia, attacco con coltello a Marsiglia: diversi feriti, ucciso l'aggressore
Alain Delon, il figlio minore avvia un'azione legale per annullare il testamento dell'attore
Alain Delon, il figlio minore avvia un'azione legale per annullare il testamento dell'attore
Depardieu rinviato a giudizio per stupro sull'attrice Charlotte Arnould
Depardieu rinviato a giudizio per stupro sull'attrice Charlotte Arnould
Maltempo al Nord, temporali e allagamenti: disagi in Veneto e Friuli. Chiusi parchi a Genova
Maltempo al Nord, temporali e allagamenti: disagi in Veneto e Friuli. Chiusi parchi a Genova
Harry atteso a Londra, Re Carlo valuta se incontrarlo ma William è contrario: "Idea terribile"
Harry atteso a Londra, Re Carlo valuta se incontrarlo ma William è contrario: "Idea terribile"
Gianluca Gazzoli, morta la mamma Giovanna: "Sento il cuore esplodere dal dolore"
Gianluca Gazzoli, morta la mamma Giovanna: "Sento il cuore esplodere dal dolore"
Violenza su donne, Cecchettin: "Serve una cultura delle relazioni per fermare fenomeno"
Violenza su donne, Cecchettin: "Serve una cultura delle relazioni per fermare fenomeno"
Sardegna, autunno 'caldo': Todde tra udienze Consulta e Appello su decadenza
Sardegna, autunno 'caldo': Todde tra udienze Consulta e Appello su decadenza
Mostra del cinema di Venezia: a Roberto Andò lo Special Award del Premio Film Impresa
Mostra del cinema di Venezia: a Roberto Andò lo Special Award del Premio Film Impresa
Caso Grillo jr, il Pm conferma richiesta a 9 anni di carcere per i quattro imputati
Caso Grillo jr, il Pm conferma richiesta a 9 anni di carcere per i quattro imputati
Venezia 2025, Sofia Coppola racconta Marc Jacobs: "Non un biopic ma un ritratto umano"
Venezia 2025, Sofia Coppola racconta Marc Jacobs: "Non un biopic ma un ritratto umano"
Esce in giardino per cercare il gatto, un fulmine cade a pochi metri
Esce in giardino per cercare il gatto, un fulmine cade a pochi metri
Chloe Malle prende il posto di Anna Wintour: è la nuova direttrice di Vogue Us
Chloe Malle prende il posto di Anna Wintour: è la nuova direttrice di Vogue Us
Puglia, Gemmato: "Pronto a fare il mio, Decaro pensi a cacicchi oltre Emiliano e Vendola"
Puglia, Gemmato: "Pronto a fare il mio, Decaro pensi a cacicchi oltre Emiliano e Vendola"
Apprensione per Emilio Fede, si aggravano le condizioni di salute
Cronaca
Apprensione per Emilio Fede, si aggravano le condizioni di salute
Foto su siti sessisti, individuato l'amministratore di 'Phica.eu'
Foto su siti sessisti, individuato l'amministratore di 'Phica.eu'
Coripet, accordo con P.A.R.I. per offrire servizio congiunto gestione e riciclo imballaggi
Coripet, accordo con P.A.R.I. per offrire servizio congiunto gestione e riciclo imballaggi
Musetti 'innamorato' di New York: "Sembra di stare in un film"
Musetti 'innamorato' di New York: "Sembra di stare in un film"
Folgorato da fulmine mentre porta da mangiare al cane, muore 65enne nel Fiorentino
Folgorato da fulmine mentre porta da mangiare al cane, muore 65enne nel Fiorentino

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

Bellezza, il 'tagliando' per la ripartenza: biorigenerazione trattamento più richiesto
Colesterolo Ldl, per abbassalo in sviluppo nuova terapia con tripla combinazione 
Colesterolo Ldl, per abbassalo in sviluppo nuova terapia con tripla combinazione 
Aids, educazione sessuale e affettiva entra in classe con 'Back to school' di Anlaids
Aids, educazione sessuale e affettiva entra in classe con 'Back to school' di Anlaids
Scuola, 7 strategie per rientro sereno, i consigli della pedagogista
Scuola, 7 strategie per rientro sereno, i consigli della pedagogista
Tumori, studi Ieo: allattare al seno dopo malattia è sicuro per bebè e mamma
Tumori, studi Ieo: allattare al seno dopo malattia è sicuro per bebè e mamma
Chirurgia, a Padova innovativo intervento per cura epilessia farmaco resistente
Chirurgia, a Padova innovativo intervento per cura epilessia farmaco resistente
'Oltre i limiti', 800 km in triciclo da Torino a Roma in favore dei diritti delle persone con disabilità
'Oltre i limiti', 800 km in triciclo da Torino a Roma in favore dei diritti delle persone con disabilità
Psicologi, 'ritorno sui banchi non faccia dimenticare valore gioco per bambini'
Psicologi, 'ritorno sui banchi non faccia dimenticare valore gioco per bambini'
Salute, con settembre respiro a rischio, Andreoni 'occhio a sbalzi termici'
Salute, con settembre respiro a rischio, Andreoni 'occhio a sbalzi termici'
Studio su cerotto anti-cancro vescica, Irccs Ire Roma primo per pazienti arruolati
Studio su cerotto anti-cancro vescica, Irccs Ire Roma primo per pazienti arruolati
'Ti spiego il medichese', arriva libro che traduce in modo semplice diagnosi e referti
'Ti spiego il medichese', arriva libro che traduce in modo semplice diagnosi e referti
Sanità, Conto annuale: infermieri crescono meno nel pubblico attratti da privato
Sanità, Conto annuale: infermieri crescono meno nel pubblico attratti da privato

    Organizzazione da Oscar, il podcast della professional organizer Sarah Benedetti
    Organizzazione da Oscar, il podcast della professional organizer Sarah Benedetti
    Smart fa rinascere la 'fortwo', si chiamerà #2 e sarà solo elettrica
    Smart fa rinascere la 'fortwo', si chiamerà #2 e sarà solo elettrica
    Sics, decine di salvataggi al mare e nei laghi grazie ai cani bagnino
    Sics, decine di salvataggi al mare e nei laghi grazie ai cani bagnino
    Una rete nazionale per stimare i danni da eventi catastrofali, AGRI-CAT e CONAF insieme per rafforzare la resilienza del settore agricolo
    Una rete nazionale per stimare i danni da eventi catastrofali, AGRI-CAT e CONAF insieme per rafforzare la resilienza del settore agricolo
    Cresce la truffa “Task Scam”, un pericolo per chi cerca lavoro online
    Cresce la truffa “Task Scam”, un pericolo per chi cerca lavoro online
    Volkswagen protagonista all’IAA MOBILITY 2025
    Volkswagen protagonista all’IAA MOBILITY 2025
    Opel all’IAA Mobility 2025: 60 anni di concept car
    Opel all’IAA Mobility 2025: 60 anni di concept car
    Mitsubishi Outlander e Outlander PHEV incoronati Family Green Car of the Year 2026
    Mitsubishi Outlander e Outlander PHEV incoronati Family Green Car of the Year 2026
    Jeep Avenger domina il mercato italiano: SUV più venduto e leader tra i B-SUV
    Jeep Avenger domina il mercato italiano: SUV più venduto e leader tra i B-SUV
    Porsche Macan elettrica: più tecnologia, comfort e assistenza intelligente
    Porsche Macan elettrica: più tecnologia, comfort e assistenza intelligente
    Toyota e Mazda sperimentano un innovativo sistema di accumulo energetico con batterie riciclate
    Toyota e Mazda sperimentano un innovativo sistema di accumulo energetico con batterie riciclate
    Rayman, Ubisoft: un nuovo progetto tra Montpellier e Milano
    Rayman, Ubisoft: un nuovo progetto tra Montpellier e Milano

    Il contributo
    Famiglie, apre il bando per richiedere aiuto per l'acquisto dei libri scolastici
    Confermata anche per l’anno scolastico 2025/26 la concessione di sostegno economico per l’acquisto dei libri di testo
    Per i più piccoli
    A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
    Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta
    Ricostruzione
    A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
    La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto

    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore

    chiudi