A Milano gli Stati generali della Space economy, ‘la via italiana allo spazio’
(Adnkronos) - Si è conclusa oggi, a Milano, negli spazi di Pirelli HangarBicocca, la seconda edizione degli Stati generali della Space economy 2025, rassegna nazionale promossa dall’Intergruppo parlamentare per la Space economy (Ipse) che ha riunito per tre giorni rappresentanti di istituzioni, industria, università, ricerca e finanza in un confronto articolato e fattivo su diplomazia, intelligenza artificiale e sviluppo economico, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo strategico dell’Italia nel comparto spaziale e consolidare la posizione del Paese tra i protagonisti europei della nuova economia dello spazio. Nel corso della giornata conclusiva, i lavori pomeridiani sono stati introdotti dalla lettura di una lettera del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indirizzata al presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Space economy, Andrea Mascaretti. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy e autorità delegata per le Politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, ha dichiarato: "L’Italia è ormai protagonista della Space economy. Cresciamo più rapidamente di altri grandi Paesi Ue e alla prossima ministeriale Esa di Brema saremo al fianco della Germania come leader dei principali programmi spaziali europei. Lo spazio oggi unisce sempre più il Paese come nessun altro settore. Le quattro space factory dislocate da Nord a Sud, realizzate grazie alle risorse del Pnrr, evidenziano non solo che l’Italia sa investire con visione strategica nei settori chiave, generando sviluppo e occupazione qualificata, ma risaltano anche la forza delle nostre tecnologie". Proprio agli Stati generali sullo spazio, promossi dall’Intergruppo parlamentare per la Space economy, ha aggiunto Urso, "ho ribadito come abbiamo grandi imprese e competenze di eccellenza che ci permettono di guardare al futuro con ambizione. L’accordo tra Leonardo, Thales e Airbus segna la nascita di un vero campione europeo, in grado di competere a livello globale con gli attori americani e asiatici e di garantire l’autonomia strategica del continente nello spazio, esempio e modello di una assertiva politica industriale. Accanto ai grandi protagonisti industriali ora dobbiamo rafforzare il tessuto delle piccole e medie imprese e delle startup che animano i quindici distretti spaziali italiani: sono loro la linfa dell’innovazione, il motore della crescita e della competitività del nostro Paese nella nuova economia dello spazio". Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un videomessaggio di saluto che ha chiuso i lavori mattutini, ha dichiarato: "Viviamo una fase storica senza precedenti con scenari impensabili fino a pochi anni fa. Sono oltre 50 conflitti attivi nel mondo e in questo contesto anche lo spazio è ormai un dominio critico di competizione e minacce. Le infrastrutture spaziali sono la spina dorsale dei servizi essenziali, e per questo diventano obiettivi di alto valore militare. Ma per operare nello spazio serve una condizione: essere in grado di accedervi. Nel 2024 gli Stati uniti hanno effettuato 158 lanci, la Cina 68, l’Europa soltanto 3: un dato che impone una profonda riflessione sulla nostra autonomia strategica. Si rende quindi necessario sviluppare sistemi rispondenti ai requisiti della difesa e utilizzabili in ottica duale, così da proteggere il Paese e migliorare la qualità dei servizi per tutti". "Space economy e difesa -ha aggiunto- sono inestricabilmente connesse: occorre sostenere l’interazione tra ricerca, industria e difesa per rafforzare la competitività e la resilienza del sistema Paese. Gli Stati Generali della Space Economy rappresentano un’opportunità significativa per fertilizzare questa dinamica, dove idee, competenze e responsabilità si incontrano per costruire un futuro più sicuro e fruibile per tutti". "Sono molto soddisfatto dei risultati di questa edizione degli Stati Generali della Space Economy -ha affermato il presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Space economy, Andrea Mascaretti- perché tutti i protagonisti dell’ecosistema dello spazio e moltissimi rappresentanti del mondo dell’economia, della finanza, della ricerca, della formazione e dell’industria, oltre alle istituzioni, si sono riuniti qui per confrontarsi e tracciare la via italiana allo spazio. Una via in cui è indispensabile la visione, ma soprattutto fare sistema e adeguare continuamente la rotta del Paese in un settore in cui tutto cambia costantemente e con grande velocità". Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia spaziale Italia (Asi), nel suo intervento ha dichiarato: "La Space economy è oggi uno dei motori più dinamici dell’innovazione e della crescita a livello globale. Per l’Italia è fondamentale saper cogliere le sfide che questo scenario presenta e tradurle in risultati concreti". L'Agenzia spaziale italiana "contribuisce con determinazione all’attuazione degli indirizzi di politica spaziale e aerospaziale del governo, lavorando per consolidare il ruolo del nostro Paese in tutti i domini dello spazio". La Space economy rappresenta "una componente essenziale del nostro futuro, non solo in termini di sviluppo tecnologico, ma anche per la crescita economica e occupazionale che potrà generare nei prossimi anni. Il nostro Paese è solidamente posizionato nel settore, grazie alla qualità della ricerca, alla competitività industriale e alla capacità di collaborazione tra istituzioni, imprese e mondo accademico". In questa prospettiva, ha aggiunto, "la prossima riunione ministeriale dell'Agenzia spaziale europea di Brema sarà un appuntamento di grande rilevanza, nel corso del quale verranno definiti i programmi futuri per lo spazio europeo, orientati al conseguimento della sovranità tecnologica, della sicurezza, della resilienza e al progresso del nostro pianeta e dei cittadini europei. L'Asi, di concerto con il comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla Ricerca aerospaziale, le altre amministrazioni e l’autorità delegata, continuerà a contribuire con impegno e visione a questo percorso comune". Il percorso ha preso il via il 27 ottobre a Roma, presso la Farnesina, con il tavolo dedicato alla Diplomazia dello Spazio e alla cooperazione internazionale per la crescita del settore, evidenziando il ruolo centrale dell’Italia nelle alleanze globali e nella definizione delle politiche industriali europee. La seconda giornata, il 30 ottobre a Torino, ha affrontato il tema dell’Intelligenza artificiale per la Space economy, mettendo al centro l’innovazione digitale, l’automazione e i big data come fattori chiave per la competitività del comparto e per la sicurezza delle infrastrutture orbitali e terrestri. La giornata conclusiva di Milano è stata interamente dedicata ai temi dell'impresa, della finanza, della sostenibilità e della ricerca applicata allo spazio. Nel corso della mattinata, esperti del settore e rappresentanti di istituzioni nazionali e locali, università, grandi imprese e startup hanno lavorato in una serie di tavoli di confronto strategico. I lavori hanno attraversato l’intero ecosistema della space economy, esplorando un ampio ventaglio di questioni centrali per lo sviluppo futuro del settore italiano ed europeo. Un primo approfondimento ha riguardato i processi normativi in Europa e in Italia, tema che ha unito gli argomenti connessi al contesto regolatorio europeo e alla nuova legge nazionale sullo spazio, toccando l’evoluzione dello 'Space Act Ue', la definizione di standard condivisi e il completamento del quadro legislativo nazionale, elementi determinanti per favorire l’ingresso di nuovi operatori di mercato e consolidare la competitività industriale del nostro Paese. Un secondo filone si è concentrato sugli investimenti e i modelli di finanziamento, approfondendo l’accesso al capitale e il coinvolgimento della finanza in un settore in forte espansione, caratterizzato dall’ingresso crescente di attori privati e dall’emergere di sinergie tra mondo produttivo, venture capital e istituzioni. Il confronto ha evidenziato come la disponibilità di strumenti finanziari adeguati e di partnership innovative sia essenziale per sostenere la crescita del comparto nei prossimi anni. Si è discusso poi del capitale umano, delle competenze e della formazione avanzata necessarie a sostenere l’innovazione industriale, nonché delle strategie per stimolare la partecipazione femminile e ridurre il mismatch tra domanda di professionisti altamente specializzati e offerta formativa. Una particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione delle nuove generazioni, protagoniste del futuro della space economy. Ampio spazio è stato riservato alle opportunità per le imprese no-space e allo sviluppo di un partenariato pubblico-privato che favorisca la circolazione dell’innovazione e l’adozione di soluzioni satellitari nei settori dell’agricoltura, della mobilità, della sanità digitale, delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici essenziali. Temi che trovano forte riscontro nello scenario mondiale delineato dalle aziende e dagli investitori attivi nella new space economy. Non sono mancati approfondimenti dedicati agli aspetti securitari del dominio spaziale, con riferimento alla cybersecurity orbitale e terrestre, alla protezione delle infrastrutture critiche e alle nuove sfide strategiche legate al militarization of space. Il dibattito ha confermato come la sicurezza dello spazio sia oggi un elemento imprescindibile della competitività economica e della sovranità nazionale. Nel quadro della rassegna, è stato infine analizzato il ruolo dei territori e dei distretti tecnologici regionali, veri motori di innovazione e competitività per la filiera aerospaziale, e il contributo delle startup ad alta intensità tecnologica, nuove protagoniste di un mercato in piena trasformazione. La conclusione dei lavori è stata affidata, nel pomeriggio, all’assemblea plenaria: un momento di confronto condiviso, aperto a tutte le componenti del sistema Paese dello spazio, finalizzato a raccogliere gli indirizzi strategici emersi nelle sessioni tematiche e a definire una visione comune di lungo periodo per il comparto. La plenaria ha rappresentato il punto di sintesi di un percorso che, nella scia della prima edizione, intende tradurre proposte e idee in azioni concrete per la crescita del settore. Nel corso della giornata sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, del mondo accademico e dell’industria, ribadendo la necessità di continuare a investire in ricerca, innovazione, capitale umano e competitività per mantenere e rafforzare la leadership dell’Italia nello scenario internazionale. Gli Stati generali della Space economy 2025 sono realizzati in collaborazione con Inrete, PwC Italia, See Lab Sda Bocconi e Asi, con il supporto di Regione Lazio, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Politecnico di Milano, Confindustria, Assolombarda, Aiad, Asas, Apas, e con il sostegno delle aziende sponsor Amazon, Argotec, Cassa depositi e prestiti, Fondazione fiera Milano, Leonardo, PwC Italia, Rina, Telespazio, Thales Alenia Space Italia e Zoppas Industries, che affiancano Ipse nella promozione e nel consolidamento della leadership italiana nella new space economy, e con la collaborazione dei media partner Fortune Italia, Adnkronos e AirPress. "Gli Stati generali della Space economy -afferma Massimo Claudio Comparini, managing director della divisione Spazio di Leonardo- rappresentano un momento fondamentale per riflettere sullo stato delle attività spaziali in Italia e sul ruolo del nostro Paese nel contesto europeo e internazionale. Leonardo considera lo spazio uno dei pilastri del proprio piano industriale e un motore di innovazione e competitività per l’intero sistema nazionale, attraverso le proprie partecipate Telespazio, Thales Alenia Space, e-Geos e Altec, e con il coinvolgimento della filiera nazionale, ricca oggi di piccole e medie imprese e start up ad alto tasso di innovazione. Il supporto delle istituzioni al dominio spaziale e l'importanza dell'ecosistema nazionale chiamano Leonardo alla responsabilità di consolidare il proprio ruolo di leader nel settore spaziale europeo, contribuendo a rafforzare la posizione dell’Italia a livello internazionale". "L’Italia -sottolinea Alessandro Grandinetti, partner di PwC Italia e Clients & Markets Leader- è entrata con decisione nella nuova stagione dell’industria aerospaziale. Nel 2024 le startup italiane del settore hanno raccolto circa 170 milioni di dollari e sempre più aziende ‘non spaziali’ riconoscono lo spazio come una leva strategica su cui investire e approfondire". Lo spazio, rimarca Simonetta Di Pippo, direttrice Space economy evolution Lab Sda Bocconi school of management- evolve più in fretta dei modelli finanziari che dovrebbero sostenerlo. Servono capitali pazienti, visione strategica e strumenti adatti a sfide di lungo periodo. Il SeeLab di Sda Bocconi guarda alle evoluzioni della space economy cercando anche di promuovere un ecosistema finanziario che riconosca lo spazio come asset strategico per la competitività del Paese e la sicurezza. Gli Stati generali della Space economy, ai quali abbiamo contribuito sin dalla prima edizione, costituiscono la sede naturale dove dibattere i temi del futuro dello spazio in Italia, anche guardando ad una finanza più allineata al futuro del settore". "Accompagnare questo percorso -conclude l'amministratore delegato di Inrete, Simone Dattoli- significa favorire la nascita di nuove sinergie tra pubblico e privato, valorizzando le competenze e le eccellenze italiane che stanno contribuendo a scrivere il futuro dello spazio". [email protected] (Web Info)
- Sicurezza, a Carpi 100 controlli sui negozi in centro storico e sospese due licenze
- Concluso il seminario “Lo stalking e la violenza di genere”
- Trasporto pubblico, Vignali e Platis (Forza Italia) attaccano Seta: "Persi 2,2 milioni per disservizi"
- Cane antidroga, Arletti (FdI) e Bonzanini (Lega): “Nostra storica battaglia. La sinistra deve fare i conti con la realtà”
- Lutto nella chiesa di Carpi per la morte di don Aleardo Mantovani
- Carpi, il sindaco si congratula con la nuova rettrice dell'Università di Modena e Reggio Rita Cucchiara
- Ricostruzione post sisma: domenica 2 novembre a Concordia riapertura dell’oratorio della Madonna dello Spino e del campanile
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
La buona notizia
Il casoIl Chiosco 1906 di Mirandola continua a volare. E c’è una novità in arrivo.
“Gli altri ristoratori? Macché invidia: ci ringraziano!”
Scuola e universitàC'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
SportRiqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro
Curiosità
CuriositàUn cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno