A Roma la 33esima edizione dell’Ottobrata Monticiana, dal 10 al 12 ottobre a Rione Monti
(Adnkronos) - Torna anche quest’anno l’appuntamento con la cultura, l’arte e lo spettacolo, nella cornice del Rione Monti, il più antico di Roma. Promossa con il patrocinio del Municipio I e, per la prima volta, anche del Coni Regionale Lazio, la 33esima edizione dell’Ottobrata Monticiana si svolgerà nelle giornate del 10-11-12 ottobre e si estenderà per gran parte delle vie e delle principali piazze del Rione. In linea con le edizioni precedenti, anche quest’anno l’Ottobrata Monticiana si veste di spettacolo e cultura per gettare un focus sui temi della “condivisione e dell’inclusione”, affinché possano tradursi in un impegno concreto. Anche l’attuale situazione geo-politica mondiale ci spinge a prendere coscienza dell’urgenza di valori come la pace tra i popoli, l’accoglienza, il bene comune, principi che invitano e promuovono l’incontro delle diversità come opportunità di arricchimento e crescita. Tante iniziative che, ci aiutano a riscoprire e rivivere il clima di un passato non tanto lontano, fatto di cooperazione, senso di appartenenza e comune partecipazione alla vita del Rione. Molte le novità di quest’anno. La storica Ottobrata Monticiana si prepara ad accogliere, presso il parco di Colle Oppio, la 1a Edizione del Villaggio dello Sport “Cesare Venturini”, storico presidente (scomparso nel 2024) dell’Audace A.S.D., la più antica palestra di Roma, tempio della boxe da cui sono passati i più grandi nomi del pugilato. Una “città dello sport” a cielo aperto, realizzata dalla professionalità degli atleti di numerose realtà sportive, per dimostrare che lo sport è un diritto per tutti, anche per le persone con disabilità, e per introdurre i visitatori in prove pratiche e dimostrazioni di vario genere. Ampliati anche gli spazi dedicati alle varie performance: dalle principali vie del rione alle piazze. Piazza della Suburra, la scalinata in via Ibernesi, via Leonina, via del Boschetto ecc. A piazza Madonna dei Monti, venerdì 10 ottobre, ore 17.00, la Fanfara della Polizia di Stato darà ufficialmente inizio all’Ottobrata Monticiana, seguita dai saluti istituzionali dei rappresentanti dell’amministrazione municipale. Musica e canzoni romanesche in giro per il Rione con Rugantino e le performance di ginnastica acrobatica aerea degli atleti circensi della Lodi Circus. Per tre giornate, Monti sarà centro attrattivo della Capitale offrendo appuntamenti musicali ma anche sportivi, esposizioni, proponendo novità editoriali, laboratori di artigianato, mostre, visite guidate, spettacoli, running tour e danze in costumi d’epoca dell’800. Ritroveremo la lotteria, con tantissimi premi. Iniziative create ad hoc anche per i più piccoli, come la Caccia al tesoro, la possibilità di imparare a creare piccoli oggetti di artigianato e praticare sport. Questo evento offrirà anche punti di prevenzione, salute e benessere. Nel Rione sarà possibile effettuare gratuitamente controlli di vario genere per la salute: screening plantari, cardiovascolari, otorinolaringoiatrici ecc. Venerdì e domenica dalle 8.00 alle 18.00 sarà possibile donare il sangue presso l’emoteca in Via dei Serpenti. Moltissimi gli artisti e le band che saliranno sul palco o che faranno risuonare la loro musica nelle diverse vie e piazze monticiane: dal noto cantante romano Mattia, insieme a Gretha, ai Red Five Swing; ma ci saranno anche gli 883 Cover Band, i Traindeville, Saman, Filuccio e Fat- tacci, gli Easy Demon, il trio dei Super Dog Party, i Vascelli e ancora molti altri. Prevista un’altra grande novità: per celebrare i 40 anni dell’Associazione Rione Monti, venerdì in Piazza Madonna dei Monti ci sarà la possibilità dell’annullo speciale filatelico sulla cartolina dedicata, a cura di Poste Italiane. E poi ancora rassegne culturali con poesie e la 5a Edizione del premio letterario “Massimo Occhiuzzo”; rievocazioni storiche in costumi tradizionali, visite itineranti teatralizzate, sfilate di moda, mostre di gioielli, fotografie, giochi di fuoco e videoproiezioni della storia del Rione. A Monti sarà possibile conoscere la vera storia di personaggi romani come il Conte Tacchia o il Marchese del Grillo. Le serate saranno illuminate da centinaia di lanterne con all’interno una candela, realizzate da Candle Store. Le centinaia di luci simboleggeranno la pace, la memoria, la speranza e l’energia che anima il Rione Monti. [email protected] (Web Info)
- Turismo. Focus sulla Riviera, nei primi 8 mesi del 2025 arrivi in crescita (+1,6%) e presenze stabili (-0,6%).
- Nuovi ambulatori e servizi al Policlinico di Modena: Odontoiatria, Chirurgia Maxillo-Facciale, Radiologia Ossea
- Ottobre Ravarinese, grande interesse per la prima settimana, e si va avanti fino a fine mese
- Violenza domestica e sulle donne, a Mirandola incontro con l'avvocata Elisabetta Aldrovandi
- Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
- Addio ad Adele Tosatti, la sarta di Nonantola che aiutò a salvare gli ebrei di Villa Emma
- “Spazio (verde) ai giovani!”, il forum al Tecnopolo di Carpi
Da sapereCriptovalute, poche tutele e rischi elevati: al via campagna informazione
Prima cosa da chiedersi, se si è davvero consapevole dei rischi ai quali ci si espone e se sia opportuno correrli alla luce della propria situazione finanziaria
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
Da sapereUSA, via al maxi piano di sorveglianza sui social
L’obiettivo è trasformare i contenuti pubblici pubblicati su piattaforme come Facebook, TikTok, Instagram, YouTube in dossier operativi per alimentare retate e arresti
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
Il finanziamentoLiquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
La storiaContratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro
Il contributoDa Team Enjoy un defibrillatore per il circolo Cibeno Pile a Carpi
Fin dalla sua nascita l’associazione ha realizzato interventi di questo tipo, a partire dal primo progetto a Baggiovara, fino ad arrivare quest’anno alla donazione di quattro nuovi defibrillatori, collocati a Carpi, Modena, Formigine e Nonantola
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"