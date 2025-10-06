Acer EMEA: logistica green, meno 2.470 tonnellate di CO₂ entro fine 2025
(Adnkronos) - Acer ha ufficializzato un ambizioso piano di riduzione delle emissioni di CO₂ nella propria catena di approvvigionamento, fissando l'obiettivo a -2.470 tonnellate entro la fine del 2025. Tale target rappresenta un incremento significativo rispetto alle -274 tonnellate registrate nel 2023, confermando l'accelerazione del brand verso la logistica green. Il raggiungimento di questo obiettivo è affidato a un mix di soluzioni innovative e sostenibili: l'adozione di trasporti elettrici, l'impiego di biocarburanti certificati e un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni sviluppato internamente. Le prime spedizioni con camion elettrici sono state avviate nei Paesi Bassi a settembre 2025, con l'immediato beneficio della riduzione delle emissioni locali e un miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane. Parallelamente, sono in corso progetti con il partner Kuehne+Nagel per l'adozione di HVO (Hydro Vegetable Oil) e altri biocarburanti, volti a sostituire i combustibili fossili tradizionali e a ridurre l'impronta carbonica della logistica pesante. L'operatività di Acer è supportata da volumi logistici elevati – oltre 5.000 TEU via mare, 3.000 FTL via terra e l'equivalente di 12 voli cargo all'anno – diretti dai poli industriali cinesi verso l'area EMEA ed europea. La sostenibilità orienta le decisioni di trasporto del colosso informatico. Riccardo Bernasconi, EMEA Senior Director of Supply Chain di Acer, ha spiegato il principio guida: "La preferenza per il trasporto marittimo è motivata da un chiaro obiettivo di sostenibilità, privilegiando modalità di trasporto a minor impatto ambientale. A questo si affianca la riduzione del trasporto aereo e del trasporto misto mare-aria... Eventi come la crisi del Canale di Suez possono far aumentare i costi fino al 25-30%, incidendo anche sull'impronta ambientale: per questo le scelte di trasporto sono fondamentali sia per l'efficienza economica sia per la sostenibilità". L'efficienza operativa ha già portato risultati tangibili: nel 2022, il consolidamento delle spedizioni ha consentito una riduzione di 779 viaggi in camion e un risparmio complessivo di 593 tonnellate di CO₂. L'utilizzo del carburante marittimo sostenibile (SMF) garantisce inoltre una riduzione delle emissioni fino all'85%. Il finanziamento di queste iniziative green è garantito da un meccanismo interno virtuoso, che destina budget aziendali e penali contrattuali a fondi specifici per progetti di sostenibilità, assicurando continuità e risorse dedicate. La strategia di sostenibilità è rafforzata da partnership esterne mirate. Ave Stella Maris Crotti, Sustainability Manager di Kuehne+Nagel, ha commentato la collaborazione: "In qualità di consulenti logistici, aiutiamo i nostri clienti a trasformare il loro modello di business, progettando strategicamente la loro catena del valore per renderla redditizia, sostenibile e a prova di futuro. Collaborazione e trasparenza sono fondamentali per trasformare il nostro impegno ESG in azioni concrete". Accanto alla partnership con Kuehne+Nagel, Acer collabora con SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana) per la ricerca e lo sviluppo nella logistica sostenibile. Sul fronte interno, l'azienda si sta preparando alla direttiva europea sul "Diritto alla Riparazione" aumentando la disponibilità di pezzi di ricambio e ottimizzando la gestione logistica per ridurre sprechi e impatto ambientale. Un sistema interno di riparazione delle schede madri supporta il riciclo e il reimpiego dei componenti difettosi nel ciclo produttivo. Infine, l'attenzione alla sostenibilità si estende al benessere dei dipendenti. Trivikram Jayacham, EMEA HR Senior Director di Acer, ha aggiunto: "La sostenibilità fa parte della nostra cultura aziendale. Per questo motivo abbiamo intrapreso un percorso proattivo adottando modelli di business innovativi che danno priorità alla riduzione del nostro impatto ambientale. Tra i progetti, piccoli ma molto apprezzati dai nostri dipendenti, ci sono la stazione di ricarica per auto elettriche e la fornitura gratuita di eBike/eScooter per promuovere la mobilità sostenibile durante l'orario di lavoro". [email protected] (Web Info)
- Turismo. Focus sulla Riviera, nei primi 8 mesi del 2025 arrivi in crescita (+1,6%) e presenze stabili (-0,6%).
- Nuovi ambulatori e servizi al Policlinico di Modena: Odontoiatria, Chirurgia Maxillo-Facciale, Radiologia Ossea
- Ottobre Ravarinese, grande interesse per la prima settimana, e si va avanti fino a fine mese
- Violenza domestica e sulle donne, a Mirandola incontro con l'avvocata Elisabetta Aldrovandi
- Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
- Addio ad Adele Tosatti, la sarta di Nonantola che aiutò a salvare gli ebrei di Villa Emma
- “Spazio (verde) ai giovani!”, il forum al Tecnopolo di Carpi
RESTO D'ITALIA E MONDO
Da sapereCriptovalute, poche tutele e rischi elevati: al via campagna informazione
Prima cosa da chiedersi, se si è davvero consapevole dei rischi ai quali ci si espone e se sia opportuno correrli alla luce della propria situazione finanziaria
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
Da sapereUSA, via al maxi piano di sorveglianza sui social
L’obiettivo è trasformare i contenuti pubblici pubblicati su piattaforme come Facebook, TikTok, Instagram, YouTube in dossier operativi per alimentare retate e arresti
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
La buona notizia
Il finanziamentoLiquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
La storiaContratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro
Il contributoDa Team Enjoy un defibrillatore per il circolo Cibeno Pile a Carpi
Fin dalla sua nascita l’associazione ha realizzato interventi di questo tipo, a partire dal primo progetto a Baggiovara, fino ad arrivare quest’anno alla donazione di quattro nuovi defibrillatori, collocati a Carpi, Modena, Formigine e Nonantola
Curiosità
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"