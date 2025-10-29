Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Alcaraz eliminato, Bertolucci 'sfotte'… Vespa: "Ha giocato come Alvarez"

(Adnkronos) - Paolo Bertolucci 'sfotte' Bruno Vespa. L'ex tennista azzurro ha commentato l'eliminazione di Carlos Alcaraz dal Masters 1000 di Parigi, arrivata al secondo turno per mano del britannico Cameron Norrie, parafrando un tweet del giornalista e conduttore di Porta a Porta, che nei giorni scorsi aveva attaccato apertamente Jannik Sinner per il suo no alla Coppa Davis. "Oggi Alcaraz ha giocato sul livello di Alvarez", ha scritto su X Bertolucci. Un chiaro riferimento proprio al tweet di Vespa, che aveva sbagliato il nome di Alcaraz chiamandolo Alvarez: "Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna", aveva scritto il conduttore, che poi ha attaccato Sinner.  "Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale", ha scritto Vespa. Un tweet che ha scatenato l'ira e l'ironia del popolo di X, a difesa del numero due del mondo, con "Alvarez" che è diventato un vero e proprio meme.   [email protected] (Web Info)
